Chiedi a un responsabile di stabilimento cosa succede quando l’ERP smette di rispondere anche solo per un’ora. La risposta arriva subito: la linea rallenta, gli ordini si accumulano e qualcuno inizia a chiamare i clienti per riprogrammare le consegne.

Negli ultimi anni i sistemi informativi sono entrati nel cuore della produzione e la resilienza operativa nel manufacturing ora dipende da loro. MES (Manufacturing Execution System), analytics, sensori e applicazioni di IA dialogano in tempo reale con le macchine. È un grande passo avanti, con una conseguenza molto concreta: quando si ferma l’IT, si ferma la fabbrica.

Nel frattempo il contesto si è fatto più complesso. Per il quinto anno consecutivo il manifatturiero è il settore più colpito dagli attacchi informatici, secondo l’ X-Force Threat Intelligence Index 2026 di IBM. L’aumento dei costi del cloud e l’instabilità geopolitica aggiungono pressione, mentre normative europee come NIS2 e l’AI Act entrano in vigore per fasi, con nuovi obblighi di sicurezza e conformità.

Cinque tendenze che cambiano l’IT industriale

La resilienza diventa un vantaggio competitivo

I fermi impattano ora sulla continuità produttiva, sulle consegne e sugli impegni verso i clienti, per questo i team costruiscono architetture multisito che mantengono attive le operazioni. Per ERP, MES e sistemi della supply chain, alta disponibilità e disaster recovery sono ormai requisiti di produzione, non più optional dell’IT. Il cloud ha bisogno di prevedibilità e libertà di scelta

La prima ondata di adozione ha portato velocità e scalabilità. La seconda riguarda il controllo, perché fatture in crescita, lock-in verso un fornitore ed economie imprevedibili spingono le aziende a rivedere la propria strategia. Secondo lo State of the Cloud Report 2026 di Flexera , l’85% delle organizzazioni indica la gestione della spesa cloud come una delle sue principali sfide. La domanda non è più se migrare, ma dove far girare ogni carico di lavoro: cloud pubblico, cloud privato, bare metal o modello ibrido. L’IA funziona meglio vicino ai dati

Manutenzione predittiva, controllo qualità e digital twin danno risultati quando calcolo, dati e impianti lavorano fianco a fianco. In pratica servono un’infrastruttura pronta per le GPU, bassa latenza e uno storage che cresca insieme alla produzione. La sovranità diventa una questione operativa

Sapere dove risiedono i dati di produzione e chi gestisce l’infrastruttura protegge know-how, fornitori e clienti. Lo stesso vale per i modelli di IA e la proprietà intellettuale, per cui localizzazione, accesso e governance contano quanto le prestazioni. La modernizzazione procede per gradi

I sistemi legacy coesistono con il cloud e l’IA mentre gli impianti continuano a funzionare. ERP, MES, PLM (Product Lifecycle Management) e ambienti virtualizzati devono lavorare accanto a piattaforme cloud native, quindi migrare un carico di lavoro alla volta tiene il rischio sotto controllo.

Costruire resilienza operativa nel manufacturing

Il filo conduttore è riprendere il controllo dell’infrastruttura. Con OVHcloud ogni applicazione trova l’ambiente più adatto: Hosted Private Cloud o server dedicati per ERP e MES, GPU per l’IA, storage a oggetti per backup e archiviazione. E quando sono ospitati nei datacenter europei di OVHcloud, i dati industriali restano in Europa, con regole di accesso chiare .

Alcune aziende hanno già iniziato. Arcade Beauty ha riunito l’IT dei suoi cinque siti produttivi europei su un’unica piattaforma Hosted Private Cloud, mentre senseering ha realizzato su OVHcloud un marketplace in cui le aziende comprano e vendono dati macchina, per esempio per addestrare modelli di manutenzione predittiva.

Se guidi l’IT di un’azienda manifatturiera, oggi la sfida è scegliere la tua strada verso la modernizzazione, mantenendo la produzione in funzione, i dati sotto controllo e i costi prevedibili.

Vuoi saperne di più? Nel white paper OVHcloud "Resilienza operativa nel Manufacturing" troverai un’analisi delle cinque principali tendenze, casi reali di clienti e una guida pratica per costruire un'infrastruttura resiliente, sovrana e pronta per l'IA.