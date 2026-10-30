Le novità dal team Developer Advocate di OVHcloud – Ottobre 2026
Ogni mese, il team Developer Advocate di OVHcloud crea contenuti, condivide le proprie conoscenze e interagisce con la community Tech.
Ecco cosa è successo nel mese di ottobre 2026. 🚀
🎙️ Tranches de Tech: il nostro podcast mensile
È uscito un nuovo episodio del nostro podcast Tranches de Tech 🥑!
- Episodio 31: L’IT è un regno da gatti?
Questo mese abbiamo incontrato Léonore Des Plas, Tech lead, per parlare del suo lavoro e delle ultime novità nel mondo della tecnologia.
🎧 Ascoltalo su "Ausha, Spotify, Apple Podcasts" o qualsiasi altra piattaforma di podcast, e condividi con noi i tuoi commenti!
🎤 Conferenze
Questo mese il team è sceso in campo (e sul palco) in occasione di diverse conferenze:
WAX a Marsiglia, Francia 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart: "Creare un assistente IA nel proprio terminale con Java, Picocli e Quarkus" (🎥 Replay)
Devoxx Belgium ad Anversa, Belgio 🇧🇪
- 🗣️ Stéphane Philippart: "🧰 Dev Containers : the ultimate toolbox for developers?" (🎥 Replay)
- 🗣️ Stéphane Philippart: "👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? " Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse — Online
- 🧑💻
- 🗣️ Aurélie Vache: "Le slide: come prepararsi al meglio?"
KCD UK Edinburgh a Edimburgo, Scozia 🏴
Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse — Online
🗣️ Aurélie Vache: "Le slide: come prepararsi al meglio?"
KCD UK Edinburgh a Edimburgo, Scozia 🏴
- 🗣️ Aurélie Vache: "The Ultimate Kubernetes Challenge: an interactive Trivia Game on concepts, components, usage..."
Cloud Native Days Norway a Bergen, Norvegia 🇳🇴
- 🗣️ Aurélie Vache: "Understanding Kubernetes in a visual way"
BDX I/O a Bordeaux, Francia 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart: "🤖 Insegnare alla nostra IA come imparare... 🧠"
- 🗣️ Stéphane Philippart: "Aggiungere l'IA alle applicazioni: e se fosse semplice come aggiungere una libreria?"
Codemotion Milano a Milano, Italia 🇮🇹
- 🗣️ Aurélie Vache: "The Ultimate Kubernetes Challenge: An interactive Trivia Game on concepts, components, usage..."
🤝 Incontri con la community
Abbiamo interagito con la community al di là delle conferenze.
- 🏫 Giornata Cloud SKOLAE (SKOLAE, Tours, 21 ottobre): Stéphane è intervenuto nell’ambito del programma OVHcloud Education rivolto agli studenti. L’intervento è stato arricchito da un talk e una tavola rotonda dedicati al cloud.
I nostri ultimi articoli di blog
Ecco gli articoli pubblicati questo mese dal team sul blog di OVHcloud o altre piattaforme:
- 📝"OVHcloud diventa CNCF Platinum Member" di Aurélie Vache (ottobre 2026)
💻 Esempi di codice e open source
Pubblichiamo regolarmente esempi di codice e progetti open source per aiutarti a iniziare a utilizzare i prodotti OVHcloud. Dai un'occhiata al nostro repository public-cloud-examples su GitHub.
Novità del mese
I prossimi step
Una piccola anticipazione di ciò che arriverà:
- 📅 Conferenza KubeCon + CloudNativeCon North America (Atlanta, Stati Uniti)
- 🎤 Aurélie Vache alla conduzione di un talk il 10 novembre: "I packaged my app in a container image, and now what?"
- 📅 Conferenza JFall (Ede, Paesi Bassi)
- 🎤 Stéphane Philippart protagonista di un workshop il 12 novembre: "👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻"
- 📅 Conferenza OVHcloud AI Summit (Paris, Francia) il 19 novembre
- 🎤 Aurélie Vache alla confìduzione di un talk: "Ho creato un'immagine Docker della mia applicazione. E adesso?"
💬 Restiamo in contatto
Hai voglia di parlare con noi, condividere le tue idee o semplicemente salutarci?
Ecco come contattare il team Developer Advocate:
- 🟣 Discord: Server Discord OVHcloud
- 🐦 X/Twitter: @OVHcloud
- 💼 LinkedIn: OVHcloud LinkedIn
- 🐙 GitHub: github.com/ovh
Al mese prossimo! 👋