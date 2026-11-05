È stata introdotta una nuova funzionalità? Occorre anche assicurarsi che tutto il resto continui a funzionare e a soddisfare le esigenze dei clienti, in quanto le funzionalità spesso dipendono l’una dall’altra. Niente paura: c’è qualcuno, o meglio, un team, che tiene tutto sotto controllo il QA (che sta per quality assurance, ovvero controllo qualità). Pochi sanno dare un nome a questa professione che richiede grande meticolosità, che l’intelligenza artificiale ha tuttavia profondamente trasformato. In OVHcloud, è bastato un anno perché l’IA ridefinisse la professione di QA, con un numero di test molto più elevato e un lavoro umano che oggi si concentra sull’analisi. Entriamo nel vivo di questo cambiamento, con dati e punti critici alla mano.

Prima dell’IA, un controllo prevalentemente manuale

L’ultimo controllo prima della pubblicazione online

Il ruolo di un QA consiste nell’assicurarsi che l’introduzione di una funzionalità apporti quanto previsto, senza compromettere le funzionalità esistenti, prima della sua messa a disposizione degli utenti.

In pratica, nessuna modifica al codice viene implementata direttamente in produzione. Passa prima attraverso un ambiente di test, poi attraverso un ambiente di pre-produzione che riproduce le condizioni reali. In ognuna di queste fasi, è necessario verificare che l’interfaccia venga visualizzata correttamente, che i moduli vengano convalidati e che il percorso di ordinazione vada sempre a buon fine. Questa missione spetta al QA, che si trova al crocevia tra i team di prodotto che forniscono il servizio e gli utenti che si aspettano un servizio affidabile.

Circa 450 test rieseguiti manualmente

Un anno fa, questo lavoro si basava ancora in larga misura su verifiche manuali. Il team disponeva di un repository di circa 450 test per alcune applicazioni, eseguiti uno per uno su ogni ambiente (test, pre-produzione, produzione). Ogni test doveva quindi essere ripetuto tre volte a ogni consegna significativa.

L’operazione richiedeva molto tempo e limitava inevitabilmente la portata dei test. Non potendo controllare tutto, era necessario dare priorità agli scenari più critici e accettare di lasciare alcune aree non coperte. La qualità dipendeva quindi dal tempo a disposizione.

La svolta dell’IA

Tre agenti, tre ruoli

La svolta è stata rappresentata dall’utilizzo di agenti IA specializzati, implementati dal team e integrati quotidianamente nel suo ambiente di sviluppo.

Ognuno dei tre principali agenti assume una funzione unica. Il primo elabora un piano di test, che specifica le verifiche da effettuare, il loro ordine e i casi limite da coprire. Il secondo scrive il test automatizzato corrispondente in Playwright, uno strumento che controlla un browser per riprodurre le azioni di un utente. Infine, il terzo corregge i test esistenti che danno esito negativo.

Ogni agente segue un insieme di regole che il team affina nel corso dei mesi. Questo approccio è importante tanto quanto la tecnologia. Un agente ben configurato fornisce un risultato utilizzabile, mentre un’istruzione imprecisa comporta un piano o un test che sembra corretto ma che nella pratica si rivela inutilizzabile.

Una skill nel campo delle migrazioni

Lo Spazio Cliente OVHcloud viene regolarmente aggiornato e ogni nuova versione può comportare modifiche alla struttura dell’interfaccia. Per i test, queste migrazioni rappresentano quindi un lavoro impegnativo che richiede di rivedere il codice esistente, eliminare ciò che non è più necessario e riscrivere il resto.

Per strutturare questo esercizio, il team ha progettato una skill, ovvero un insieme di istruzioni riutilizzabili che l’IA applica non appena identifica una richiesta di migrazione. Il QA valuta innanzitutto la pertinenza di ogni test di ciascun test rispetto alla nuova versione. Se il test è valido, gli agenti subentrano per elaborare il piano e poi il test adattato. L’ultima migrazione si è svolta quindi in modo decisamente più sereno rispetto alla precedente.

Migliaia di test al giorno

Attualmente, solo per la nuova versione dello Spazio Cliente (attualmente in versione beta), vengono eseguiti circa 3.000 test due volte al giorno in tutta Europa. A queste esecuzioni pianificate si aggiungono quelle attivate da ogni modifica al codice proposta da uno sviluppatore, limitate ai test relativi all’ambito interessato. Oltre all’Europa, il programma copre anche il Canada e gli Stati Uniti. A testimonianza di questa crescita, in alcuni mesi il team ha aggiunto oltre 1.300 nuovi test.

Analizzare l’errore invece di cercarlo

L’automazione ha invertito la logica del lavoro. I test vengono eseguiti in modo autonomo e un rapporto rileva gli esiti negativi dopo ogni passaggio: le verifiche manuali diventano l’eccezione.

Ora, l’importante è selezionare i risultati. Di fronte a un test dall’esito negativo, il QA deve stabilire se si tratti di un incidente tecnico temporaneo, di un test ormai obsoleto o di un vero e proprio difetto da segnalare al team di prodotto. L’obiettivo non è più individuare l’errore, ma comprenderne l’origine.

Prendiamo ad esempio un pulsante grigio. Se il test richiede un codice colore esatto e la tonalità del pulsante varia leggermente, il test non viene superato. Sostituire il vecchio codice con quello nuovo consentirebbe al test di superare nuovamente la verifica, di “dare il via libera” nel gergo dei QA, ma solo fino alla prossima regolazione della tonalità. Verificare invece che il pulsante visualizzi una sfumatura di grigio rende il test più affidabile nel tempo, pur facendolo fallire se il pulsante cambia effettivamente colore.

Dietro questa impostazione si cela una questione di fondo in materia di strategia di test. Fino a che punto un test deve essere rigoroso per rimanere utile senza diventare inaffidabile? L’IA può proporre una soluzione, ma la decisione finale spetta al QA.

La percentuale di test superati si attesta ora intorno al 95%, contro il 65-70% registrato all’inizio dell’anno, durante la fase di implementazione dell’attuale strategia di test. Secondo il team, un test dall’esito negativo segnala oggi più spesso un problema reale piuttosto che un errore di progettazione del test.

Padroneggiare lo strumento non basta più

Questa evoluzione ha richiesto l’acquisizione di nuove competenze. Oggi i QA gestiscono un repository di codice condiviso, rileggono e approvano le proposte di modifica (pull request). Operano con gli stessi strumenti degli sviluppatori, senza però assumerne il loro.

L’IA ha del resto accompagnato questo processo di apprendimento, consentendo a ciascuno di utilizzarla per assimilare un concetto o una sintassi al proprio ritmo e in base alle proprie esigenze. Si è tuttavia imposta una regola: “Non basta padroneggiare lo strumento, bisogna padroneggiare l’IA, […] permette di risparmiare tempo su una parte del lavoro, ma bisogna prendersi il tempo per metterla alla prova”, riassume Céline Chapalain, membro del team QA.

Un modello di IA è infatti non deterministico. La stessa domanda, se posta due volte, può avere due risposte diverse. Occorre quindi adottare un approccio critico, verificare ogni lavoro e scartare le proposte mal strutturate. Gli studenti di un recente hackathon hanno applicato lo stesso principio, poiché ogni correzione proposta dall’IA veniva sottoposta a una revisione umana sistematica.

Questo miglioramento delle competenze non è avvenuto in solitaria. Di fronte a nuovi strumenti e a una comprensibile apprensione, il sostegno collettivo ha svolto un ruolo decisivo. Sébastien Debrauwere, responsabile del team QA di OVHcloud, lo illustra con un’immagine tratta dal rugby: “Un giocatore non vale nulla senza gli altri 14.”

L’attenzione, una risorsa da preservare

Questo bilancio sarebbe incompleto senza menzionarne i limiti. Il team segnala infatti un aspetto da tenere in considerazione che non riguarda la tecnologia in sé, ma l’organizzazione del lavoro che essa comporta.

L’IA opera in background, cosa che incoraggia a portare avanti più progetti contemporaneamente. Mentre è in corso un’analisi, il responsabile del controllo qualità apre un secondo caso, poi un terzo, prima di tornare al primo. Il tempo di lavoro si frammenta e alcuni membri del team parlano di giornate particolarmente faticose. Questo ritmo richiede molta concentrazione, indipendentemente dall’esperienza di ciascuno.

Il rischio è il tempo dedicato alla riflessione, che tende a ridursi. Questa è la critica spesso rivolta al vibe coding, una pratica che consiste nel produrre codice in modo intuitivo delegando la progettazione all’IA. Questo approccio, sebbene rapido e accessibile, offre meno garanzie sulla qualità. Eppure è proprio questo momento di riflessione a costituire il valore del QA, sia che si tratti di prendere in considerazione tutti i casi possibili, sia che si tratti di privilegiare un intervallo di valori piuttosto che un valore fisso, come nell’esempio del pulsante grigio. Questa constatazione va oltre l’ambito della QA, poiché altri attori, in particolare nella sicurezza informatica, si interrogano sulle sfide e i limiti dell’IA.

La professione di QA si evolve senza scomparire

In un anno, il ruolo di QA in OVHcloud ha cambiato volto. Il numero di test è aumentato notevolmente e la loro esecuzione è automatizzata. Il lavoro dei QA si è concentrato su ciò che la macchina non è in grado di decidere, che si tratti della strategia di test, dell’analisi degli errori o della scelta di ciò che merita di essere verificato. Le loro competenze tecniche si sono ampliate e mantenere la concentrazione è diventata una preoccupazione comune.

E in futuro? Il team QA affida una parte sempre maggiore del proprio lavoro ad agenti IA in grado di esplorare l’applicazione, generare i test, adattarli quando l’interfaccia cambia e monitorare le anomalie. Inoltre, vuole integrare i test in una fase più precoce del ciclo di sviluppo, in modo che uno sviluppatore che proponga una modifica al codice possa visualizzare i risultati dei test che simulano un percorso completo dell’utente. L’obiettivo è fornire sempre più strumenti per individuare i problemi prima che la modifica venga integrata nel codice principale.

Se questa evoluzione ti incuriosisce, scopri come una Product Manager vive a sua volta l’avvento dell’IA.