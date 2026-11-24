Deux semaines pour une première version fonctionnelle, dont 70 % du code est constitué de tests. C'est le record établi par Pookie, un proxy interne à OVHcloud qui cache des secrets aux modèles d'IA. Je l'ai construit avec des agents IA qui ont écrit une grande partie du code. Mais le plus important n’est pas la rapidité : c'est la manière dont on en vient à faire confiance à du code qu'on n'a pas écrit ligne par ligne. Cet article détaille l'approche de développement piloté par les spécifications qui a présidé à sa conception, avec des agents IA à chaque étape, ainsi que les enseignements que toute équipe peut réutiliser. Pour découvrir ce dont Pookie est capable, découvrez comment fonctionne un proxy de masquage.

Laissez d'abord l'IA vous interroger

Je n'ai pas commencé par demander du code à un agent. L’un d’eux m’a interrogé pendant six heures environ. L'agent a posé des questions jusqu'à ce que le plan de conception n'en comporte plus aucune d'ouverte. Chaque réponse est ensuite devenue une trace écrite de la décision. À la fin, il y en avait 54.

Ce workflow ne m’appartient pas. J’ai utilisé des skills open source issus de la collection de skills pour agents IA de Matt Pocock, partagée avec la communauté des développeurs et développeuses. Grill-me vous interroge sans relâche sur un plan de conception, jusqu'à ce que chaque branche de l'arbre de décision soit résolue. Grill-with-docs mène le même entretien en s'appuyant sur votre documentation existante et consigne les décisions au fur et à mesure qu'elles prennent forme.

L'enjeu est de ne rien laisser de côté L'IA vous pose les questions que vous avez oubliées. L'un d'eux a remodelé Pookie, qui remplace chaque secret par un placeholder, par exemple « __PK_HOST_3f2a…__ » et remet la vraie valeur lorsque la réponse est renvoyée. Nous avions supposé que chaque placeholder dans une réponse avait été créé par Pookie. La question que nous n'avions pas posée était la suivante: et si le modèle d'IA inventait un placeholder ?

C’est déjà arrivé et cela arrive encore de temps à autre. Le modèle a vu des noms de dossiers remplis de placeholders, en a appris la forme, puis a tenté d'ouvrir des dossiers voisins sous des noms qu'il avait inventés. Rien ne s'est échappé, car aucun secret ne se cachait derrière ces noms. Mais pour l’opérateur du proxy, un placeholder inventé ressemblait à un vrai placeholder perdu et les deux cas appellent des réponses opposées. Un placeholder perdu implique d'enquêter sur le stockage. Un autre, inventé, signifie que tout va bien.

Cette question a changé la conception de la solution. Chaque fois que Pookie stocke un secret, il écrit aussi un second enregistrement, plus léger. Celui-ci ne contient pas de secret. Il indique seulement que Pookie a créé ce placeholder et à quel moment. Il est conservé quatre fois plus longtemps que le secret lui-même, soit 12 jours avec la durée de vie par défaut de 72 heures. Ainsi, lorsqu'un placeholder inconnu revient, Pookie peut distinguer un vrai placeholder expiré d'un placeholder inventé par le modèle. Et personne n'a à enquêter sur un incident de stockage qui n'a jamais eu lieu.

Chaque enregistrement de décision capture ce qui a été choisi et pourquoi. En voici un. Si Pookie ne parvient pas à lire entièrement une requête sortante, il la bloque, car un secret qui parvient au fournisseur ne peut plus être repris. S'il ne peut pas restaurer une valeur cachée dans la réponse, il laisse passer le texte de remplacement et lève une alerte, car ce texte ne retourne que sur la machine de l'utilisateur ou de l’utilisatrice. Pookie n'a aucun moyen permettant de désactiver cette protection et nous acceptons qu'il puisse bloquer un agent tant que nous ne prenons pas en charge un nouveau format de fournisseur.

Étudiez l'état de l'art, puis réalisez un prototype

En parallèle, plusieurs agents ont étudié des outils open source similaires, des scanners de secrets aux proxys IA existants et les a comparés. Pour chacun, ils ont rédigé une courte note d'exploration indiquant ce qu'il fallait reprendre et ce qu'il fallait éviter. C'est ainsi que Pookie a hérité d'une position éprouvée dans le chemin des requêtes et de motifs de détection ayant fait leurs preuves et qu'il a fait le choix délibéré d'une rupture. Les scanners de secrets privilégient en général la précision alors que Pookie privilégie le rappel, car un secret non détecté coûte plus cher qu'une valeur inoffensive masquée.

Vinrent ensuite des prototypes jetables, réalisés avec le skill prototype de la même collection. Chacun a répondu à une seule question, puis a été supprimé. La plus grande question concernait le langage à utiliser : Go ou Rust ? L'agent aurait pu créer Pookie dans l'un ou l'autre. Mais la majeure partie du temps de traitement d'une requête est passée à attendre la réponse du fournisseur du modèle. La vitesse supplémentaire fournie par le langage Rust ne valait pas sa plus grande complexité. Pookie est donc écrit en Go.

Donnez à l'agent un signal de réussite ou d'échec

Avec les spécifications et l’étude de l’état de l’art en place, l'agent a obtenu une boucle de rétroaction avant d'avoir une tâche :

Écrire un test qui échoue ; Laisser l'agent implémenter jusqu'à ce que le test soit réussi ; Laisser d’autres agents IA vérifier le code et sa sécurité ; Exécuter Pookie sur un véritable dépôt pour voir ce qu'il détecte et ce qu'il rate.

Répétez jusqu'à ce que tous les voyants soient au vert. Les tests représentent 70 % du code et ce ratio constitue le modèle de confiance. On ne relit pas chaque ligne qu'écrit un agent : on vérifie ce qu'il doit prouver.

Au début, je me suis concentré sur la vérification des spécifications et des tests, pas sur le code lui-même. Je me suis penché sur le code une fois que quelque chose a fonctionné.

La plupart des problèmes révélés par les vérifications et par les audits de dépôts réels relevaient du réglage plutôt que de bugs. La difficulté tient à l'équilibre entre faux positifs et faux négatifs, car chaque règle qui détecte davantage de secrets masque aussi davantage de valeurs inoffensives.

La prochaine fois, je consacrerai plus d'efforts dans le loop engineering, c'est-à-dire la configuration qui permet à l'agent de passer d'une fonctionnalité à la suivante de façon autonome. J’intervenais régulièrement sur Pookie pour dire à l’outil quelle fonctionnalité construire ensuite. Cela a un coût : si l'agent doit attendre votre intervention à 19 h 30 un vendredi, vous perdez tout le week-end.

D'une machine virtuelle unique vers une instance partagée

Pookie a démarré sous la forme d'une stack Docker Compose sur une Virtual Machine Instance dans Public Cloud d’OVHcloud. La solution a ensuite migré vers Managed Kubernetes Service (MKS) avec Redis, pour servir de nombreux utilisateurs et utilisatrices simultanément. Un même moteur fonctionne désormais selon quatre modes : un aperçu en ligne de commande, un binaire autonome, une stack Docker Compose et un Helm chart pour l'instance partagée. Un test avec une clé fixe vérifie que le proxy et l'outil en ligne de commande produisent une sortie identique octet pour octet, de sorte que les modes ne peuvent pas diverger. Pour la cryptographie et l'isolation sur laquelle repose cette solution, lisez l’article consacré à la conception de Pookie.

Développement piloté par les spécifications avec des agents IA

La méthode s'intègre en trois actions. Tout d’abord, laissez l'agent vous interroger jusqu'à ce que le plan de conception ne présente plus de lacunes et notez chaque décision. Faites-lui ensuite étudier l'état de l'art et réaliser des prototypes avant de développer. Enfin, soumettez-le à un test qu'il doit réussir avant de lire son code. Le développement piloté par les spécifications avec des agents IA ne supprime pas la vérification. Il la déplace vers les spécifications et les tests, où une seule personne peut suivre le rythme.

Si vous souhaitez vous exercer avec un agent qui garde votre code et vos prompts en Europe, vous pouvez le connecter à AI Endpoints via son API compatible avec OpenAI.