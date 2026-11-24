Avez-vous déjà nettoyé un fichier de logs à la main avant de le coller dans un assistant IA ? La plupart des équipes d’ingénierie l’ont fait. Les modèles de pointe (frontier models) comptent parmi les modèles d’IA les plus performants disponibles aujourd'hui. Ils s’exécutent en dehors de votre infrastructure, souvent sous une autre juridiction. Chaque prompt que votre agent de code envoie peut contenir des adresses IP, des mots de passe ou des identifiants appartenant à vos clientes et clients. Si vous souhaitez protéger des données sensibles des agents IA sans renoncer aux modèles les plus performants, le nettoyage manuel ne pourra pas évoluer. Voici comment automatiser cette étape avec un proxy de masquage chez OVHcloud et ce que toute équipe peut retenir de cette approche.

Sécurité et souveraineté

Envoyer un prompt à un modèle tiers soulève deux questions. La première concerne la sécurité. Un secret peut-il fuiter, être consigné dans des logs, ou être conservé suffisamment longtemps pour être déchiffré plus tard ? La seconde concerne la souveraineté, c'est-à-dire savoir qui peut légalement accéder aux données une fois qu'elles ont quitté l'organisation. Les données traitées par un fournisseur hors de votre juridiction sont soumises aux lois du pays de résidence de ce dernier. En outre, certaines d’entre elles autorisent les autorités à en demander l’accès. Pour les organisations européennes soumises à des règles telles que le RGPD ou la directive NIS2, il s’agit d’une question de conformité autant que technique.

Le projet OWASP classe la divulgation d'informations sensibles au deuxième rang des principaux risques de sécurité pour les applications construites sur de grands modèles de langage (LLM). L’une de ses recommandations de mitigation est de nettoyer les valeurs sensibles avant qu'elles n'atteignent le modèle. Le masquage répond aux deux questions à la fois, car une valeur qui ne quitte jamais votre périmètre ne peut être atteinte par personne. C’est la même logique qui sous-tend l’engagement d’OVHcloud en matière de souveraineté des données.

Pourquoi le masquage manuel est insuffisant

Avant de rejoindre OVHcloud, j'ai travaillé sur un site hautement sécurisé et déconnecté. Rien n'en sortait sans avoir été contrôlé. Chaque export de données passait par une personne chargée de l'administration, qui exécutait un script de nettoyage puis relisait le résultat ligne par ligne.

Des années plus tard, dans une autre entreprise et pour une autre raison, la liste des données qui ne doivent jamais sortir est presque identique : noms d'hôte, adresses IP, mots de passe et tokens, secrets chiffrés et identifiants client.

Ma première réponse a été celle que j'avais utilisée sur ce site : un petit script de recherche et remplacement, exécuté à la main avant que quoi que ce soit n'entre dans un outil d'IA. Il présentait toutefois quatre défauts :

il est manuel : il faut se rappeler de le lancer et tôt ou tard, on oublie ;

il est incomplet : chaque type de secret possède sa propre règle ;

il est unidirectionnel : le modèle répond avec <REDACTED> et vous devez entrer la vraie valeur vous-même ;

il est incohérent : deux serveurs différents deviennent <PRIVATE_IP>, le modèle ne peut donc plus les distinguer.

Les collègues ayant partagé leurs propres scripts de nettoyage, les résultats ont varié d'une équipe à l'autre. La prochaine étape était de retirer l'humain de la boucle.

Comment fonctionne un proxy de masquage

Un proxy est une application qui se situe entre un client et un serveur et dont la fonction est de relayer le trafic entre eux. Dans le cas de Pookie, le client est votre outil d'IA et le serveur est le fournisseur du modèle. Chaque requête et chaque réponse passent donc par lui. Plusieurs outils open source et commerciaux ont déjà ce rôle. J’ai construit Pookie pour qu’il respecte les règles d’OVHcloud. Le nom vient de l’argot français pour désigner un « dénonciateur ». Celui-ci garde néanmoins le silence.

Masquer en sortie, restaurer en entrée

Imaginez que votre agent lise un message de bienvenue pour un nouveau serveur.