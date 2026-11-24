Protégez vos données sensibles des agents IA avec un proxy de masquage
Avez-vous déjà nettoyé un fichier de logs à la main avant de le coller dans un assistant IA ? La plupart des équipes d’ingénierie l’ont fait. Les modèles de pointe (frontier models) comptent parmi les modèles d’IA les plus performants disponibles aujourd'hui. Ils s’exécutent en dehors de votre infrastructure, souvent sous une autre juridiction. Chaque prompt que votre agent de code envoie peut contenir des adresses IP, des mots de passe ou des identifiants appartenant à vos clientes et clients. Si vous souhaitez protéger des données sensibles des agents IA sans renoncer aux modèles les plus performants, le nettoyage manuel ne pourra pas évoluer. Voici comment automatiser cette étape avec un proxy de masquage chez OVHcloud et ce que toute équipe peut retenir de cette approche.
Sécurité et souveraineté
Envoyer un prompt à un modèle tiers soulève deux questions. La première concerne la sécurité. Un secret peut-il fuiter, être consigné dans des logs, ou être conservé suffisamment longtemps pour être déchiffré plus tard ? La seconde concerne la souveraineté, c'est-à-dire savoir qui peut légalement accéder aux données une fois qu'elles ont quitté l'organisation. Les données traitées par un fournisseur hors de votre juridiction sont soumises aux lois du pays de résidence de ce dernier. En outre, certaines d’entre elles autorisent les autorités à en demander l’accès. Pour les organisations européennes soumises à des règles telles que le RGPD ou la directive NIS2, il s’agit d’une question de conformité autant que technique.
Le projet OWASP classe la divulgation d'informations sensibles au deuxième rang des principaux risques de sécurité pour les applications construites sur de grands modèles de langage (LLM). L’une de ses recommandations de mitigation est de nettoyer les valeurs sensibles avant qu'elles n'atteignent le modèle. Le masquage répond aux deux questions à la fois, car une valeur qui ne quitte jamais votre périmètre ne peut être atteinte par personne. C’est la même logique qui sous-tend l’engagement d’OVHcloud en matière de souveraineté des données.
Pourquoi le masquage manuel est insuffisant
Avant de rejoindre OVHcloud, j'ai travaillé sur un site hautement sécurisé et déconnecté. Rien n'en sortait sans avoir été contrôlé. Chaque export de données passait par une personne chargée de l'administration, qui exécutait un script de nettoyage puis relisait le résultat ligne par ligne.
Des années plus tard, dans une autre entreprise et pour une autre raison, la liste des données qui ne doivent jamais sortir est presque identique : noms d'hôte, adresses IP, mots de passe et tokens, secrets chiffrés et identifiants client.
Ma première réponse a été celle que j'avais utilisée sur ce site : un petit script de recherche et remplacement, exécuté à la main avant que quoi que ce soit n'entre dans un outil d'IA. Il présentait toutefois quatre défauts :
- il est manuel : il faut se rappeler de le lancer et tôt ou tard, on oublie ;
- il est incomplet : chaque type de secret possède sa propre règle ;
- il est unidirectionnel : le modèle répond avec <REDACTED> et vous devez entrer la vraie valeur vous-même ;
- il est incohérent : deux serveurs différents deviennent <PRIVATE_IP>, le modèle ne peut donc plus les distinguer.
Les collègues ayant partagé leurs propres scripts de nettoyage, les résultats ont varié d'une équipe à l'autre. La prochaine étape était de retirer l'humain de la boucle.
Comment fonctionne un proxy de masquage
Un proxy est une application qui se situe entre un client et un serveur et dont la fonction est de relayer le trafic entre eux. Dans le cas de Pookie, le client est votre outil d'IA et le serveur est le fournisseur du modèle. Chaque requête et chaque réponse passent donc par lui. Plusieurs outils open source et commerciaux ont déjà ce rôle. J’ai construit Pookie pour qu’il respecte les règles d’OVHcloud. Le nom vient de l’argot français pour désigner un « dénonciateur ». Celui-ci garde néanmoins le silence.
Masquer en sortie, restaurer en entrée
Imaginez que votre agent lise un message de bienvenue pour un nouveau serveur.
Welcome to your private instance. The IP is 10.20.30.40 and the password to connect is v9wpAv59zX7VOIdNF2Qp.
Avant que la demande ne quitte le système, Pookie remplace les valeurs sensibles par des placeholders. La phrase qui suit montre ce que fournisseur reçoit à la place.
Welcome to your private instance. The IP is [IP #1] and the password to connect is [SECRET #1].
Le modèle répond avec les placeholders, par exemple « Connectez-vous à [IP #1] avec le mot de passe [SECRET #1] ». En chemin, Pookie restaure les vraies valeurs. Vous obtenez une réponse fonctionnelle et le fournisseur ne voit jamais ce qui se trouvait derrière les placeholders.
Pour résumer, nous masquons les données à la sortie. Au retour, nous restaurons les données.
Voyez-le comme un videur doté d'un vestiaire. Les vraies valeurs restent dans le vestiaire et chaque message sort avec un ticket. Si le videur ne peut pas vérifier un message, il ne sera pas envoyé.
Des placeholders avec lesquels le modèle peut raisonner
Deux choix de design rendent le modèle utile. Les placeholders sont déterministes : au sein d'une session, la même valeur obtient toujours le même placeholder. Si votre agent mentionne deux serveurs, le modèle voit donc toujours deux serveurs distincts. Ils sont aussi typés, ce qui signifie que le modèle sait qu’il manipule une adresse IP ou un secret, mais pas sa valeur. Le fournisseur obtient la structure de votre configuration (le rôle d’un serveur, sa version d’OS, ses règles de pare-feu) sans les détails qui l’associeraient à des machines réelles.
Ce qui est détecté
Pookie recherche cinq familles de données :
- secrets et identifiants : mots de passe et tokens de connexion ;
- clés et matériel chiffré : clés de serveur et chaînes chiffrées, cachées mais jamais ouvertes ;
- identifiants réseau : adresses IP et noms de serveurs ;
- données personnelles : adresses e-mail, numéros de téléphone, cartes bancaires, IBAN, identifiant de compte client ;
- chaînes de caractères aléatoires : tout ce qui a le profil statistique d’un secret généré.
La détection combine des modèles connus avec un contrôle de la nature aléatoire d'une chaîne. Le moteur est délibérément biaisé en faveur de la prudence : il préférera masquer une valeur inoffensive plutôt que de manquer un vrai secret. Lors d'une démonstration en direct, il a remplacé une expression régulière qu'il avait prise pour un mot de passe, le genre de faux positif que ce compromis accepte.
Ce qu’un proxy peut et ne peut pas faire
Un proxy de masquage réduit considérablement le risque, mais ne l’élimine pas. Une phrase secrète composée de mots courants ne ressemble pas à un secret et peut donc passer à travers les mailles du filet. En outre, les serveurs ne sont reconnus qu’une fois que leurs noms et plages IP sont configurés. Les adresses postales et les noms de personnes sont hors du périmètre pour le moment, parce que distinguer un nom de personne d'un projet qui porte le même nom nécessite du machine learning. Et le proxy fait confiance à votre outil d'IA : il n'est pas une cage pour un agent malveillant.
C’est pourquoi Pookie est un filet de sécurité, pas une permission : les secrets ont davantage leur place dans un coffre-fort plutôt que dans votre code. Pour en savoir plus sur la cryptographie, l'isolation par utilisateur et la liste complète des limites, découvrez comment le proxy de masquage est conçu. Pookie est un outil interne, qui passe de la version bêta à la disponibilité générale. J'ai construit sa première version fonctionnelle en deux semaines avec des agents IA, une méthode décrite dans cet article complémentaire.
Protéger les données sensibles dans vos propres agents
Vous n’avez pas besoin de Pookie pour appliquer ses principes. Lorsque vous protégez des données sensibles des agents IA, quelques règles s’appliquent à toute configuration :
- remplacer les valeurs plutôt que de les supprimer, de sorte que le modèle conserve son raisonnement ;
- garder des placeholders cohérents et typés ;
- bloquer la requête lorsque la protection échoue et ne jamais laisser passer les données par défaut ;
- notez vos limites avant qu'un auditeur ne les découvre.
L’autre option est de conserver le modèle lui-même là où se trouvent vos données. AI Endpoints exploite des modèles open-weight dans l'Union européenne derrière une API compatible avec OpenAI, de sorte que de nombreux agents peuvent y passer sans réécrire de code. Pour l'essayer dans votre éditeur, commencez par ce guide pour construire un assistant de codage avec Continue et des AI Endpoints.