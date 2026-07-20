Développement à distance #3 - Industrialisation et automatisation

Après avoir configuré votre serveur manuellement, pas à pas, il est temps d’automatiser tout le processus.

L’idée est simple : décrire votre infrastructure dans des fichiers de configuration et laisser Terraform s’occuper de commander les ressources chez OVHcloud.



Voici un guide d’introduction à Terraform, avec de nombreuses informations utiles : https://support.us.ovhcloud.com/hc/en-us/articles/22648864003219-Using-Terraform-with-OVHcloud.

Ainsi que le lien vers le fournisseur officiel Terraform d’OVHcloud : https://registry.terraform.io/providers/ovh/ovh/latest



Il existe deux étapes à l’automatisation du déploiement :

déploiement de l’instance Public Cloud ;

déploiement de la partie applicative (vscode-server) et sa configuration.

1. Le cœur de l’automatisation : le script Cloud-init

Avant de parler de Terraform, il est nécessaire de comprendre comment le serveur s’auto-configure lors de son initialisation.

Pour cela, utilisez cloud-init , un standard qui permet d’exécuter des scripts dès le premier démarrage de l’instance.

Ce que vous allez automatiser dans ce script :

la mise à jour du système ( apt update/upgrade ) ;

) ; l’installation de code-server via le script officiel ;

via le script officiel ; l’installation et la configuration de Caddy (pour le SSL automatique) ;

(pour le SSL automatique) ; la configuration du pare-feu UFW .

Ce type de fichier possède une syntaxe bien particulière, le cloud-config.yaml sera à disposition plus bas.

Toutefois, l’important à retenir est : pourquoi utiliser ce format ?

Idempotence : le cloud-init s’assure que tout est prêt dès le premier boot.

le s’assure que tout est prêt dès le premier boot. Sécurité dès la naissance : le pare-feu ufw est activé immédiatement, réduisant la fenêtre d’exposition.

le pare-feu est activé immédiatement, réduisant la fenêtre d’exposition. Intégration Terraform : une seule ligne est nécessaire pour l’inclure : user_data = file("cloud-config.yaml")

2. Utilisation de Terraform pour le déploiement

Terraform permet d’obtenir un démarrage de l’instance bien plus aisé et rapide.

Sa configuration, quant à elle, comporte plusieurs avantages :

persistance des données. Un terraform destroy de l’instance pourra conserver le volume de données (but fixé dans le chapitre 2) ;

Un de l’instance pourra conserver le volume de données (but fixé dans le chapitre 2) ; évolutivité. Si le projet grossit, la taille du volume et/ou la flavor peuvent être modulées ;

Si le projet grossit, la taille du volume et/ou la flavor peuvent être modulées ; portabilité. Le volume de données peut être démonté et remonté sur une autre machine.

Pour garder ce billet court, pas de copier-coller de code, mais un lien vers un repository GitHub avec tout le nécessaire pour déployer ceci en quelques minutes :

https://github.com/RemyAtOVH/blogpost-dev-server

Son utilisation :