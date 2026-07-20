Développement à distance #1 - Premier déploiement

Un environnement de développement est indispensable au quotidien, mais il peut vite devenir complexe à gérer. Nous allons voir ensemble, dans un billet de blog en 3 parties, comment améliorer son confort et sa productivité !

Réunions incessantes, environnements Docker différant légèrement sur chaque machine, mises à jour système intempestives : garder un poste de développement fiable et cohérent devient vite un combat quotidien.

À chaque nouveau projet, il faut ré-installer les mêmes outils, les mêmes CLI, reconfigurer les mêmes SDK ou frameworks. Et surtout, espérer que la machine locale tienne la charge quand les tests, le linter et la base de données fonctionnent en même temps. Le tout, avec des situations de télétravail ou de mobilité dans lesquelles les personnes se retrouvent à développer depuis un ordinateur portable parfois proche de l’obsolescence, derrière un VPN capricieux.

Dans cette série d’articles, l’objectif est de transformer cette réalité en s’appuyant sur un environnement de développement complet hébergé dans le cloud et accessible depuis n’importe quel navigateur grâce à VS Code Server.

L’idée est de disposer d’une « station de travail » distante, puissante et, si besoin, reproductible et indépendante.

Ce premier chapitre montre comment déployer simplement et manuellement une instance Public Cloud et y installer VS Code Server. Les chapitres suivants traiteront de sa sécurisation et de son automatisation.

1. Déploiement de l’instance

Pour les premiers tests, afin de prendre en main l’environnement et de le tester, il peut s’avérer judicieux d’opter pour une instance assez modeste, de type Discovery. Une instance d2-2 sera ici utilisée. 1vCPU et 2 Go de RAM peuvent être suffisants.

2. Installation de la partie applicative

La source de vérité pour les étapes suivantes est le GitHub du projet vscode-server : https://github.com/coder/code-server

Plusieurs possibilités existent pour l’installation. Dans ce chapitre, pour simplifier le déploiement et pour les personnes peu habituées à Docker, l’installation se fera via le script d’installation « natif », sans utiliser de conteneurs.