Demandez à un responsable d’usine ce qui se passe quand l’ERP ne répond plus pendant une heure. La réponse est immédiate : la ligne ralentit, les commandes s’accumulent et quelqu’un commence à appeler les clients pour décaler les livraisons.

Ces dernières années, les systèmes d’information se sont installés au cœur de la production et la résilience opérationnelle dans l’industrie en dépend désormais. Le MES (système d’exécution de la production), les analytics, les capteurs et les applications d’IA dialoguent en temps réel avec les machines. C’est un vrai progrès, avec une conséquence très concrète : quand l’IT s’arrête, l’usine s’arrête.

Entre-temps, le contexte s’est complexifié. Pour la cinquième année consécutive, l’industrie manufacturière est le secteur le plus ciblé par les cyberattaques, selon le X-Force Threat Intelligence Index 2026 d’IBM. La hausse des coûts du cloud et l’instabilité géopolitique accentuent la pression et des règles européennes comme NIS2 et l’AI Act entrent en vigueur par étapes, avec de nouvelles obligations de sécurité et de conformité.

Cinq tendances qui redessinent l’IT industrielle

La résilience devient un avantage concurrentiel. Les arrêts touchent désormais la continuité de production, les livraisons et les engagements clients : les équipes construisent donc des architectures multisites qui maintiennent l’activité. Pour l’ERP, le MES et les systèmes de la chaîne d’approvisionnement, haute disponibilité et reprise après sinistre sont devenues des exigences de production, et non plus des options IT. Le cloud doit gagner en prévisibilité et en liberté de choix. La première vague d’adoption a apporté vitesse et scalabilité. La deuxième porte sur la maîtrise, car des factures qui grimpent, la dépendance à un fournisseur et une économie imprévisible poussent les entreprises à revoir leur stratégie. Selon le rapport State of the Cloud 2026 de Flexera , 85 % des organisations estiment que gérer les dépenses cloud reste l’un de leurs principaux défis. La question n’est plus de savoir s’il faut migrer, mais où exécuter chaque charge de travail : cloud public, cloud privé, bare metal ou modèle hybride. L’IA fonctionne mieux près des données. Maintenance prédictive, contrôle qualité et jumeaux numériques portent leurs fruits quand calcul, données et équipements travaillent côte à côte. Concrètement, cela suppose une infrastructure prête pour les GPU, une faible latence et un stockage qui suit la croissance de la production. La souveraineté devient un sujet opérationnel. Savoir où résident les données de production et qui gère l’infrastructure protège le savoir-faire, les fournisseurs et les clients. Il en va de même pour les modèles d’IA et la propriété intellectuelle : la localisation, l’accès et la gouvernance pèsent autant que la performance. La modernisation avance par étapes. Les systèmes historiques cohabitent avec le cloud et l’IA pendant que les usines continuent de tourner. ERP, MES, PLM (gestion du cycle de vie des produits) et environnements virtualisés doivent fonctionner aux côtés de plateformes cloud native, si bien que migrer une charge de travail à la fois permet de garder le risque sous contrôle.

Bâtir la résilience opérationnelle dans l’industrie

Le fil conducteur est de reprendre la main sur l’infrastructure. Avec OVHcloud, chaque application trouve l’environnement qui lui convient : Hosted Private Cloud ou serveurs dédiés pour l’ERP et le MES, GPU pour l’IA, stockage objet pour les sauvegardes et les archives. Et lorsqu’elles sont hébergées dans les datacenters européens d’OVHcloud, les données industrielles restent en Europe, avec des règles d’accès claires .

Certaines entreprises sont déjà en route. Arcade Beauty a regroupé l’IT de ses cinq sites de production européens sur une seule plateforme Hosted Private Cloud. De son côté, senseering a construit sur OVHcloud une marketplace où les entreprises achètent et vendent des données machines, par exemple pour entraîner des modèles de maintenance prédictive.

Si vous dirigez l’IT d’une entreprise industrielle, l’enjeu est désormais de choisir votre propre chemin vers la modernisation, en gardant la production en marche, les données sous contrôle et des coûts prévisibles.

Envie d’en savoir plus ? Dans le livre blanc OVHcloud, La résilience opérationnelle dans l’industrie, vous trouverez les cinq évolutions en détail, des témoignages client et un guide pratique pour bâtir une infrastructure résiliente, souveraine et prête pour l’IA.