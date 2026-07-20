Revue des datacentres 2019, step 1 : Strasbourg, France, Europe centrale

Strasbourg, 4 septembre 2018. Nous avons démarré le passage en revue de nos infrastructures avec les datacentres de Strasbourg, noms de code SBG 1,2,3 et 4. Pendant plus d’un mois nous allons faire une tournée et inspecter nos 12 sites et 28 datacentres déployés à travers le monde. Le tout avant notre événement annuel, l’ OVH Summit , qui se tiendra le 18 octobre à Paris.

Pourquoi cette tournée ?

Parce que la nouvelle année chez OVH, c’est le 1er septembre, date de démarrage de notre exercice fiscal. Nous allons donc dire bonjour à toute la famille, partout dans le monde, comme le veut la tradition 🙂 Nous faisons un état des lieux pour voir où nous en sommes dans notre programme de croissance et de mise à niveau de toutes nos infrastructures. Nous rencontrons toutes les équipes, nous prenons le temps de regarder dans le rétroviseur, et nous partageons nos « bonnes résolutions ». C’est notre kick off business pour 2019. Le tout sans oublier la convivialité, car, au passage, nous partageons aussi un verre, un déjeuner.

Quelles nouvelles de SBG ?

Commençons par l’électricité, suite à l’audit que nous avons lancé sur l’ensemble de nos sites. En partenariat avec notre fournisseur, nous avons sécurisé l’infrastructure moyenne tension du site. Nous avons découplé SBG1 de SBG2. Chaque datacentre est désormais sécurisé de manière indépendante et performante. De son côté, SGB3 a été conçu avec des générateurs basses tensions et des chaînes UPS entièrement indépendantes de SBG1 / 2 et 4.

Le site dispose au total de 10 groupes électrogènes BT testés mensuellement pour valider la sécurisation électrique du site.

Nous avons aussi démarré la mise en service du datacentre SBG3 qui bénéficie des derniers standards OVH, notamment des nouveaux générateurs qui en alimentent une partie (voir la photo ci-dessous). SBG3 aura une capacité IT critique de 4 MW et pourra héberger jusqu’à 25 000 serveurs, ce qui va quasiment doubler la capacité actuelle totale du site.