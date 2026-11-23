Pregunta a un responsable de planta qué pasa cuando el ERP deja de responder durante una hora. La respuesta llega enseguida: la línea se ralentiza, los pedidos se acumulan y alguien empieza a llamar a los clientes para reprogramar las entregas.

En los últimos años, los sistemas de información han entrado en el corazón de la producción, y la resiliencia operativa en la industria depende ahora de ellos. Los MES (sistemas de ejecución de fabricación), la analítica, los sensores y las aplicaciones de IA dialogan en tiempo real con las máquinas. Es un gran avance, con una consecuencia muy concreta: cuando se detiene la TI, se detiene la fábrica.

Mientras tanto, el contexto se ha vuelto más complejo. La industria manufacturera es, por quinto año consecutivo, el sector que más ciberataques recibe, según el X-Force Threat Intelligence Index 2026 de IBM. El aumento de los costes del cloud y la inestabilidad geopolítica suman presión, y normas europeas como NIS2 y el AI Act entran en vigor por etapas, con nuevas obligaciones de seguridad y cumplimiento.

Cinco tendencias que redibujan la TI industrial

La resiliencia se convierte en una ventaja competitiva

Las paradas afectan ahora a la continuidad de la producción, a las entregas y a los compromisos con los clientes, por eso los equipos construyen arquitecturas multisede que mantienen las operaciones en marcha. Para el ERP, el MES y los sistemas de la cadena de suministro, la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres son ya requisitos de producción, no extras de TI. El cloud necesita previsibilidad y libertad de elección

La primera ola de adopción aportó velocidad y escalabilidad. La segunda trata del control, porque las facturas al alza, la dependencia de un proveedor y una economía impredecible empujan a las empresas a replantear su estrategia. Según el informe State of the Cloud 2026 de Flexera , el 85 % de las organizaciones afirma que gestionar el gasto en cloud sigue siendo uno de sus principales retos. La pregunta ya no es si migrar, sino dónde debe ejecutarse cada carga de trabajo: cloud público, cloud privado, bare metal o un modelo híbrido. La IA funciona mejor cerca del dato

El mantenimiento predictivo, el control de calidad y los gemelos digitales dan resultados cuando computación, datos e instalaciones trabajan codo con codo. En la práctica, eso exige una infraestructura preparada para GPU, baja latencia y un almacenamiento que crezca con la producción. La soberanía se convierte en una cuestión operativa

Saber dónde residen los datos de producción y quién gestiona la infraestructura protege el know-how, a los proveedores y a los clientes. Lo mismo vale para los modelos de IA y la propiedad intelectual, por lo que la ubicación, el acceso y la gobernanza pesan tanto como el rendimiento. La modernización avanza paso a paso

Los sistemas heredados conviven con el cloud y la IA mientras las plantas siguen funcionando. ERP, MES, PLM (gestión del ciclo de vida del producto) y entornos virtualizados deben funcionar junto a plataformas cloud native, así que migrar una carga de trabajo cada vez mantiene el riesgo bajo control.

Construir resiliencia operativa en la industria

El hilo común es retomar el control de la infraestructura. Con OVHcloud, cada aplicación encuentra el entorno que mejor le conviene: Hosted Private Cloud o servidores dedicados para ERP y MES, GPU para la IA y almacenamiento de objetos para copias de seguridad y archivos. Y cuando se alojan en los datacenters europeos de OVHcloud, los datos industriales se quedan en Europa, con reglas de acceso claras .

Hay quien ya ha empezado. Arcade Beauty ha reunido la TI de sus cinco centros de producción europeos en una sola plataforma Hosted Private Cloud, y senseering ha construido en OVHcloud un marketplace donde las empresas compran y venden datos de máquinas, por ejemplo para entrenar modelos de mantenimiento predictivo.

Si diriges la TI de una empresa industrial, el reto ahora es elegir tu propio camino hacia la modernización, con la producción en marcha, los datos bajo control y unos costes previsibles.

¿Quieres saber más? En el whitepaper de OVHcloud «Resiliencia operativa en la industria» encontrarás las claves de las cinco tendencias, casos de éxito de clientes y una guía práctica para construir una infraestructura resiliente, soberana y preparada para la IA.