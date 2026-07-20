3AZ, el nuevo estándar de resiliencia cloud: la demostración de OVHcloud y Enix

Un minuto de indisponibilidad que se convierte en un incidente importante, picos de llamadas API masivas, un cliente B2B que no perdona ningún corte: este es el día a día de muchas plataformas SaaS críticas. En una reciente presentación, Alexandre Buisine, socio director de Enix, y Maxime Lehmann, Product Marketing Leader de OVHcloud, se basaron en un caso real de un cliente —una solución SaaS B2B de gestión de tíquets— para demostrar cómo la arquitectura 3AZ (3 Availability Zones, o zonas de disponibilidad) de OVHcloud, combinada con la capa de plataforma gestionada de Enix, permite crear una infraestructura verdaderamente resiliente, sin añadir una complejidad innecesaria. Un caso de cliente nada sencillo El contexto objetivo aquí es el de una plataforma de ticketing B2B que debe absorber picos de llamadas masivas y concentradas. Más de un minuto de indisponibilidad ya se considera una interrupción del servicio para el cliente final. La arquitectura se basa en componentes cloud-native clásicos: Load Balancer, infraestructura Kubernetes gestionada, PostgreSQL, Elasticsearch, pero el verdadero reto consiste en integrarlos para que ninguno se convierta en un único punto de fallo. Este reto no es exclusivo de este tipo de aplicaciones, ya que la alta disponibilidad es una preocupación para muchas empresas y aplicaciones. Cómo la infraestructura 3AZ responde a este reto OVHcloud ha rediseñado su infraestructura regional en torno a zonas de disponibilidad físicamente separadas: tres datacenters separados por más de 30 km, conectados por una latencia interzona inferior a 1 ms. El objetivo: superar un incidente sin comprometer en ningún momento el rendimiento de las aplicaciones.

No todos los servicios responden del mismo modo ante un fallo local: Los servicios regionales —Object Storage, bases de datos administradas, Load Balancer, IP pública, Managed Kubernetes Service— cuentan con alta disponibilidad integrada. Por el contrario, los servicios zonales, como las MV convencionales,requieren que el arquitecto se encargue de la distribución y la conmutación. Por lo tanto, 3AZ no es una solución mágica, pero proporciona una base sólida para simplificar considerablemente el diseño de una arquitectura resiliente. Además, esta base puede combinarse con una Landing Zone : un marco de gobernanza automatizado (redes, IAM, registros, monitorización) que garantiza que cada componente, ya esté desplegado en una zona o a escala regional, cumpla las buenas prácticas de resiliencia, seguridad y conformidad. Managed Kubernetes Service también es un ejemplo de cómo las soluciones de infraestructura y PaaS que ofrecemos mejoran su resiliencia. De hecho, la nueva oferta MKS Standard despliega un control plane activo-activo en 3AZ, con un etcd dedicado de 8 GB y una capacidad de 500 nodos por clúster. En cuanto a la red, cabe destacar que los nodos son privados por defecto y que próximamente estará disponible una API «Private Exposition» para gestionarlos. Por su parte, el CNI Cilium mejora el rendimiento y la observabilidad. De hecho, se puede consultar este caso práctico en detalle en el sitio web de la CNCF .

“La resiliencia está incluida de forma predeterminada, sin costes adicionales por el tráfico entre zonas de disponibilidad.” Maxime Lehmann, Product Marketing Leader chez OVHcloud

De la resiliencia de la infraestructura a la gestión integral Una arquitectura 3AZ bien diseñada elimina el riesgo de indisponibilidad, pero no la carga operativa que viene después: gestionar las actualizaciones de versión, mantener la configuración bajo control, resolver incidencias, y tomar decisiones a largo plazo. La resiliencia de la infraestructura traslada el problema, pero no lo resuelve por completo. Esto es especialmente relevante para los clientes que quieren ir más allá de la solidez técnica: buscan delegar toda la gestión, hasta la capa de aplicaciones, para concentrarse en su actividad principal. Esta tendencia podría acentuarse con el auge de la IA agéntica. Lo que ofrece Enix: transformar la infraestructura en un servicio gestionado Una infraestructura resiliente no basta para garantizar un servicio duradero. La capa "Enix on Top" añade la gestión de proyectos, componentes adicionales (observabilidad, seguridad o desarrollos a medida), y soporte especializado: resolución de incidencias por parte de ingenieros senior disponibles 24/7, seguimiento de las migraciones, gestión FinOps.

No vendemos simplemente infraestructura, sino un servicio final de alta disponibilidad con una única puerta de acceso para la gestión operativa. » Alexandre Buisine, socio y CEO de Enix