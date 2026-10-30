Cada mes, el equipo Developer Advocate de OVHcloud crea contenido, comparte sus conocimientos y se comunica con la comunidad tecnológica.

Te contamos qué hemos estado haciendo en octubre de 2026. 🚀

🎙️ Cápsulas Tech : nuestro podcast mensual

¡Ya está disponible el nuevo episodio de nuestro podcast Cápsulas Tech 🥑!

Este mes hemos hablado con Léonore Des Plas, Tech lead, sobre su trabajo y las últimas noticias tecnológicas.

🎧 Puedes escucharlo en Ausha , Spotify , Apple Podcasts o cualquier otra plataforma de podcasts. ¡Nos interesa tu opinión!

🎤 Conferencias

El equipo ha salido a la carretera (y al escenario) para varias conferencias este mes: