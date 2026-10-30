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🗣️ Aurélie Vache: «The Ultimate Kubernetes Challenge: Un juego interactivo de preguntas y respuestas sobre conceptos, componentes, usos...» 🤝Encuentros con la comunidad 🏫 Día Cloud SKOLAE (SKOLAE, Tours, 21 de octubre): Stéphane participó con el programa OVHcloud Education en una sesión con estudiantes. En el programa hubo una charla y una mesa redonda dedicadas al cloud.Nuestros últimos artículos de blogY si te apetece leer más, estos son los artículos que publicamos en octubre, tanto en el blog de OVHcloud como fuera de él: 📝 OVHcloud se convierte en miembro Platinum de la CNCF por Aurélie Vache (octubre 2026)💻 Ejemplos de código y open sourcePublicamos regularmente ejemplos de código y proyectos open source para ayudarte a empezar con los productos OVHcloud. Echa un vistazo a nuestro repositorio public-cloud-examples en GitHub.Novedades del mes 🆕 Proveedor de Pulumi para OVHcloud v2.22.0 🆕 Proveedor de Terraform para OVHcloud v2.22.0ContinuarUn pequeño adelanto de lo que tenemos preparado 📅 Conferencia KubeCon + CloudNativeCon North America (Atlanta, Estados Unidos) 🎤 Aurélie Vache presenta un debate el 10 de noviembre: «I packaged my app in a container image, and now what?» 📅 Conferencia JFall (Ede, Países Bajos) 🎤 Stéphane Philippart dirigirá un taller el 12 de noviembre: «👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻» 📅 Conferencia OVHcloud AI Summit (París, Francia) el 19 de noviembre 🎤 Aurélie Vache anima una charla: «Ya tengo mi aplicación en una imagen Docker, ¿y ahora qué?» 💬¡Sigamos en contacto!¿Te gustaría charlar con nosotros, compartir tus ideas o simplemente saludar?Aquí tienes la información de contacto del equipo Developer Advocate: 🟣 Discord: Servidor Discord OVHcloud 🐦 X/Twitter: @OVHcloud 💼 LinkedIn: OVHcloud LinkedIn 🐙 GitHub: github.com/ovh¡Nos vemos el mes que viene! 👋
Últimas novedades del equipo de Developer Advocates de OVHcloud – Octubre 2026
Cada mes, el equipo Developer Advocate de OVHcloud crea contenido, comparte sus conocimientos y se comunica con la comunidad tecnológica.
Te contamos qué hemos estado haciendo en octubre de 2026. 🚀
🎙️ Cápsulas Tech: nuestro podcast mensual
¡Ya está disponible el nuevo episodio de nuestro podcast Cápsulas Tech 🥑!
- Episodio 31: la IT, ¿el reino de los gatos?
Este mes hemos hablado con Léonore Des Plas, Tech lead, sobre su trabajo y las últimas noticias tecnológicas.
🎧 Puedes escucharlo en Ausha, Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma de podcasts. ¡Nos interesa tu opinión!
🎤 Conferencias
El equipo ha salido a la carretera (y al escenario) para varias conferencias este mes:
WAX en Marsella, Francia 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart: «Crear un asistente de IA en su terminal con Java, Picocli y Quarkus» (🎥 Replay)
Devoxx Belgium en Amberes, Bélgica 🇧🇪
- 🗣️ Stéphane Philippart : «🧰 Dev Containers : the ultimate toolbox for developers?» (🎥 Replay)
- 🗣️ Stéphane Philippart: «👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻»Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse — En línea
- 🗣️ Aurélie Vache: «Diapositivas que funcionan: cómo prepararlas»
KCD UK Edinburghen Edimburgo, Escocia 🏴
Tech Speak'Her/Plataforma DevFest Toulouse — En línea
🗣️ Aurélie Vache: «Diapositivas que funcionan: cómo prepararlas»
KCD UK Edinburghen Edimburgo, Escocia 🏴
Cloud Native Days Norway en Bergen, Noruega 🇳🇴
- 🗣️ Aurélie Vache: «Understanding Kubernetes in a visual way»
BDX I/O en Bordeaux, Francia 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart: «🤖 Enseñar a nuestra IA a aprender... 🧠»
- 🗣️ Stéphane Philippart: «Añadir IA a nuestras aplicaciones: ¿y si fuera tan sencillo como añadir una biblioteca?»
Codemotion Milán en Milán, Italia 🇮🇹
Además de las conferencias, también hemos interactuado con la comunidad: