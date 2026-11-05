¿Hay nuevas funcionalidades? Sin embargo, es necesario asegurarse de que el resto de las funcionalidades sigan funcionando y satisfagan las necesidades de los clientes, ya que a menudo dependen unas de otras. No hay que preocuparse: alguien, o más bien un equipo, se encarga de la QA (es decir, quality assurance, o garantía de calidad). Pocas personas saben nombrar a esta profesión de la meticulosidad, que la inteligencia artificial ha transformado profundamente. En OVHcloud, ha sido suficiente un año para que la IA redefina la profesión de QA, con muchas más pruebas y un trabajo humano centrado actualmente en el análisis. Entre en los bastidores de este cambio, cifras y límites de apoyo.

Antes de la IA, un control principalmente manual

El último control antes de la publicación

La función de un QA es asegurarse de que la entrega de una funcionalidad aporta lo que se espera, sin comprometer las funcionalidades existentes, antes de su puesta a disposición de los usuarios.

En concreto, ningún cambio de código se despliega directamente en producción. Primero pasa por un entorno de pruebas y luego por un entorno de preproducción que reproduce las condiciones reales. En cada una de estas etapas, es necesario comprobar que la interfaz se muestre correctamente, que los formularios se validen y que el recorrido del pedido llegue siempre a buen término. Esta misión corresponde al QA, que se sitúa en la intersección entre los equipos de producto que entregan y los usuarios que esperan un servicio fiable.

Aproximadamente 450 pruebas realizadas a mano

Hace un año, este trabajo se basaba todavía en gran medida en comprobaciones manuales. El equipo tenía un repositorio de unas 450 pruebas para algunas aplicaciones, ejecutadas una por una en cada entorno (prueba, preproducción, producción). Por lo tanto, cada prueba debía repetirse tres veces en cada entrega importante.

El ejercicio requería mucho tiempo y limitaba mecánicamente la cobertura de las pruebas. Al no poder controlar todo, era necesario priorizar los escenarios más críticos y aceptar que habría ángulos muertos. La calidad se había indexado al tiempo disponible.

El cambio de la IA

Tres agentes, tres funciones

El cambio más importante ha sido la introducción de agentes de IA especializados en el equipo, que se han integrado en el entorno de desarrollo diario.

Cada uno de los tres agentes principales asume una función única. El primero elabora un plan de prueba, que precisa las verificaciones que deben realizarse, su orden y los casos límite que se deben cubrir. El segundo redacta la prueba automatizada correspondiente en Playwright, una herramienta que controla un navegador para reproducir las acciones de un usuario. Por último, el tercero corrige las pruebas existentes que fallan.

Cada agente sigue un conjunto de reglas que el equipo va perfeccionando a lo largo de los meses. Este marco cuenta tanto como la tecnología. Un agente bien configurado produce un resultado explotable, mientras que una instrucción imprecisa da un plan o una prueba que parece correcta pero que resulta inutilizable en la práctica.

Un skill para las migraciones

El área de cliente de OVHcloud cambia constantemente y cada nueva versión puede modificar la disposición de la interfaz. Para las pruebas, estas migraciones representan por tanto un trabajo importante, que exige retomar el existente, descartar lo que ya no tiene sentido y reescribir el resto.

Para estructurar este ejercicio, el equipo ha diseñado un skill, es decir, un conjunto de instrucciones reutilizables que la IA aplica cuando detecta una solicitud de migración. El QA evalúa primero la relevancia de cada prueba con respecto a la nueva versión. Cuando la prueba merece ser conservada, los agentes toman el relevo para producir el plan y luego la prueba adaptada. La última migración se desarrolla de forma mucho más tranquila que la anterior.

Miles de pruebas cada día

Actualmente, se realizan cerca de 3000 pruebas dos veces al día en el ámbito europeo, solo para la nueva versión del área de cliente (actualmente en beta). A estas ejecuciones planificadas se suman las que se desencadenan con cada modificación de código propuesta por un desarrollador, limitadas a las pruebas asociadas al perímetro afectado. Fuera de Europa, el plan también cubre Canadá y Estados Unidos. Como muestra de este aumento, el equipo ha añadido más de 1300 nuevas pruebas en los últimos meses.

Analizar el error en lugar de buscarlo

La automatización ha invertido la lógica del trabajo. Las pruebas se ejecutan de forma autónoma y un informe recopila los fallos después de cada ejecución: las verificaciones manuales son la excepción.

Ahora, lo esencial es clasificar los resultados. Ante una prueba fallida, el QA debe determinar si se trata de un incidente técnico pasajero, de una prueba que se ha vuelto obsoleta o de un verdadero defecto que debe señalarse al equipo de producto. El reto ya no consiste en detectar el error, sino en comprender su origen.

Tomemos el ejemplo de un botón gris. Si la prueba espera un código de color exacto y el tono del botón cambia ligeramente, la prueba fallará. Reemplazar el código antiguo por el nuevo haría que la prueba pasara de nuevo, «volviera a ponerse en verde» en el argot de los QA, pero solo hasta el siguiente ajuste de tono. Comprobar que el botón está en gris hace que la prueba sea más robusta con el tiempo, pero la hace fallar si el botón cambia realmente de color.

Detrás de esta configuración se plantea una cuestión de fondo en materia de estrategia de prueba. ¿Hasta qué punto debe ser estricta una prueba para seguir siendo útil sin volverse frágil? La IA puede proponer una solución, pero el arbitraje corresponde al QA.

La tasa de éxito de las pruebas se acerca al 95%, frente al 65-70% de principios de año cuando se implementó la estrategia de pruebas actual. Según el equipo, una prueba fallida señala actualmente más a menudo un problema real que un error de diseño de la prueba.

Dominar la herramienta ya no es suficiente

Este cambio ha exigido la adquisición de nuevas competencias. Los QA gestionan actualmente un depósito de código compartido, revisan y validan las propuestas de modificación (pull request). Trabajan con las mismas herramientas que los desarrolladores, sin asumir su papel.

La IA ha acompañado este aprendizaje, y cada uno la utiliza para asimilar un concepto o una sintaxis a su ritmo y según sus necesidades. Sin embargo, se ha impuesto una regla: «No se trata solo de dominar la herramienta, sino de dominar la IA, […] es un ahorro de tiempo en una parte del trabajo, pero hay que tomarse el tiempo para cuestionarla», resume Céline Chapalain, miembro del equipo de QA.

Un modelo de IA es en realidad no determinista. Una misma pregunta, formulada dos veces, puede dar lugar a dos respuestas diferentes. Por tanto, es necesario ejercer un escrutinio crítico, verificar cada producción y descartar las propuestas mal formadas. Los estudiantes de un hackathon reciente aplicaron el mismo principio, ya que cada corrección propuesta por la IA fue objeto de una revisión humana sistemática.

Esta mejora de las competencias no se ha hecho en solitario. Ante las nuevas herramientas y una preocupación muy real, el acompañamiento colectivo ha desempeñado un papel decisivo. Sébastien Debrauwere, responsable del equipo de QA de OVHcloud, lo ilustra con una imagen tomada del rugby: «Un jugador no vale nada sin los otros 14.»

La atención, un recurso que hay que preservar

Este balance estaría incompleto sin mencionar sus limitaciones. El equipo señala un punto de vigilancia que no se refiere a la tecnología en sí, sino a la organización del trabajo que esta conlleva.

La IA trabaja en segundo plano, lo que permite trabajar en varios frentes a la vez. Mientras se ejecuta un análisis, el QA abre un segundo tema y luego un tercer tema, antes de volver al primero. El tiempo de trabajo se fragmenta y algunos miembros del equipo hablan de finales de jornada especialmente agotadores. Este ritmo exige mucha concentración, independientemente de la experiencia de cada uno.

El riesgo radica en el tiempo dedicado a la reflexión, que tiende a reducirse. Esta es la crítica que se suele hacer al vibe coding, una práctica que consiste en producir código de forma intuitiva delegando el diseño a la IA. Este enfoque es rápido y accesible, pero ofrece menos garantías de calidad. Y es precisamente este tiempo de reflexión el que da valor al QA, ya sea para considerar todos los casos posibles o para dar preferencia a un rango de valores en lugar de un valor fijo, como en el ejemplo del botón gris. Este hecho va más allá del marco de la IA, ya que otros actores, en particular en la ciberseguridad, se preguntan sobre los desafíos y límites de la IA.

La profesión de QA evoluciona sin desaparecer

En un año, la actividad de QA en OVHcloud ha cambiado de cara. El número de pruebas ha aumentado considerablemente y su ejecución se ha automatizado. El trabajo de los QA se ha centrado en lo que la máquina no puede decidir, ya sea la estrategia de prueba, el análisis de los fallos o la elección de lo que merece la pena comprobar. Sus conocimientos técnicos se han ampliado y la conservación de la concentración se ha convertido en una preocupación colectiva.

¿Y después? El equipo de QA confía cada vez más en agentes de IA capaces de explorar la aplicación, generar pruebas, adaptarlas cuando la interfaz cambia y seguir las anomalías. También quiere integrar las pruebas más temprano en el ciclo de desarrollo, para que un desarrollador que propone un cambio de código vea los resultados de las pruebas que simulan un recorrido completo del usuario. El objetivo es proporcionarle cada vez más herramientas para detectar los problemas antes de que su modificación se integre en el código principal.

Si este cambio le intriga, escuche cómo un Product Manager vive a su vez la llegada de la IA.