Fragen Sie die Werksleitung, was passiert, wenn das ERP-System eine Stunde lang nicht reagiert. Die Antwort kommt sofort: Die Produktionslinie läuft langsamer, Aufträge stauen sich und jemand beginnt, Kunden anzurufen, um Lieferungen zu verschieben.

In den letzten Jahren sind Informationssysteme ins Zentrum der Produktion gerückt und essenziell für die operative Resilienz in der Fertigung geworden. MES (Manufacturing Execution Systems), Analytics, Sensoren und KI-Anwendungen kommunizieren in Echtzeit mit den Maschinen. Das ist ein großer Fortschritt mit einer sehr konkreten Folge: Steht die IT still, steht auch die Fabrik still.

Gleichzeitig ist auch das Umfeld komplexer geworden. Laut dem X-Force Threat Intelligence Index 2026 von IBM ist die Fertigungsindustrie seit fünf aufeinanderfolgenden Jahren das Hauptziel von Cyberangriffen. Steigende Cloud-Kosten und geopolitische Instabilität erhöhen den Druck. Zudem treten europäische Regelwerke wie die NIS-2-Richtlinie und die KI-Verordnung (AI Act) schrittweise in Kraft und bringen neue Sicherheits- und Compliance-Auflagen mit sich.

Fünf prägende Trends für die Industrie-IT

Resilienz wird zum Wettbewerbsvorteil.

Ausfallzeiten beeinträchtigen jetzt die Produktionskontinuität, Lieferungen und Kundenverpflichtungen, daher erstellen Teams Multi-Site-Architekturen , um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Für ERP-, MES- und Supply-Chain-Systeme sind hohe Verfügbarkeit und Disaster Recovery heute Produktionsanforderungen und keine IT-Extras mehr. Die Cloud braucht Vorhersehbarkeit und Wahlfreiheit.

Die erste Welle der Cloud-Einführung brachte Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. Jetzt geht es um Kontrolle, da höhere Rechnungen, Vendor Lock-in und eine unvorhersehbare Wirtschaft die Unternehmen dazu zwingen, ihre Strategie zu überdenken. Im State of the Cloud Report 2026 von Flexera gaben 85 % der Organisationen an, dass die Verwaltung der Cloud-Ausgaben nach wie vor eine ihrer größten Herausforderungen ist. Die Frage ist nicht mehr, ob man die Cloud nutzen soll, sondern wo jede Workload laufen soll: in der Public Cloud, in der Private Cloud, auf Bare Metal oder in einem Hybridmodell. AI funktioniert am besten in der Nähe der Daten.

Vorausschauende Wartung, Qualitätskontrolle, digitale Zwillinge liefern Ergebnisse, wenn Compute, Daten und Anlagen eng zusammenarbeiten. In der Praxis bedeutet das GPU-orientierte Infrastruktur, niedrige Latenz und Storage, der mit der Produktion skaliert. Die Souveränität wird zu einer operativen Angelegenheit.

Wer weiß, wo Produktionsdaten liegen und wer die Infrastruktur betreibt, kann Know-how, Lieferanten und Kund:innen schützen. Bei AI-Modellen und geistigem Eigentum steht gleichermaßen viel auf dem Spiel, was Standort, Zugang und Kontrolle auf eine Stufe mit der reinen Leistungsfähigkeit stellt. Die Modernisierung erfolgt Schritt für Schritt.

Legacy-Systeme koexistieren mit Cloud und AI, alles bei laufendem Betrieb. ERP, MES, PLM (Product Lifecycle Management) und virtualisierte Umgebungen müssen neben Cloud-nativen Plattformen arbeiten, daher ist es wichtig, eine Workload nach der anderen zu verschieben, um das Risiko unter Kontrolle zu halten.

Operative Resilienz in der Fertigung aufbauen

Im Kern geht es bei allem darum, die Kontrolle über die Infrastruktur wiederzuerlangen. Mit OVHcloud können Sie für jede Anwendung die Umgebung finden, die am besten zu ihr passt: Private Cloud oder Dedicated Server für ERP und MES, GPUs für AI, Object Storage für Backups und Archive. Durch das Hosting in den europäischen Rechenzentren von OVHcloud bleiben Industriedaten in Europa, mit klaren Regeln für den Zugriff .

Einige Unternehmen haben bereits damit begonnen. Arcade Beauty hat die IT seiner fünf europäischen Produktionsstandorte auf einer Hosted Private Cloud Plattform zusammengeführt, und senseering hat bei OVHcloud einen Marketplace aufgebaut, auf dem Unternehmen Maschinendaten kaufen und verkaufen können, zum Beispiel, um Modelle für die vorausschauende Wartung zu trainieren.

Für alle, die die IT eines Fertigungsunternehmens verantworten, geht es jetzt darum, den eigenen Weg zur Modernisierung zu finden und gleichzeitig den Betrieb am Laufen, die Daten unter Kontrolle und die Kosten vorhersehbar zu halten.