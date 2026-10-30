Neuigkeiten vom OVHcloud Developer Advocate Team – Oktober 2026
Jeden Monat erstellt das Developer Advocate Team von OVHcloud Inhalte, teilt sein Wissen und tauscht sich mit der Tech-Community aus.
Hier ist, was wir im Oktober 2026 gemacht haben. 🚀
🎙️ Tranches de Tech: unser monatlicher Podcast
Eine neue Folge unseres Podcasts Tranches de Tech 🥑 ist jetzt online!
- Folge 31: Ist die IT ein Königreich der Katzen?
In diesem Monat haben wir mit Léonore Des Plas, Tech Lead, über ihren Beruf und aktuelle Tech-Themen gesprochen.
🎧 Unser Podcast ist auf Ausha, Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Podcast-Plattform verfügbar. Wir freuen uns über Ihr Feedback!
🎤 Konferenzen
Das Team war in diesem Monat für mehrere Vorträge unterwegs.
WAX in Marseille, Frankreich 🇫🇷
- ��🗣️ Stéphane Philippart: „Einen KI-Assistenten in Ihrem Terminal mit Java, Picocli und Quarkus erstellen“ (🎥 Replay)
Devoxx Belgium in Antwerpen, Belgien 🇧🇪
- 🗣️ Stéphane Philippart: „🧰 Dev Containers: the ultimate toolbox for developers?“ (🎥 Replay)
- 🗣️ Stéphane Philippart: „👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻“ Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse – online
- 🗣️ Aurélie Vache: „Die Slides: wie man sich gut vorbereitet“
KCD UK Edinburgh in Edinburgh, Schottland 🏴
Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse – online
🗣️ Aurélie Vache: „Die Slides: wie man sich gut vorbereitet“
KCD UK Edinburgh in Edinburgh, Schottland 🏴
Cloud Native Days Norway in Bergen, Norwegen 🇳🇴
- 🗣️ Aurélie Vache: „Kubernetes visuell verstehen“
BDX I/O in Bordeaux, Frankreich 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart : „🤖 Unserer AI das Lernen beibringen... 🧠“
- 🗣️ Stéphane Philippart: „AI in unsere Anwendungen integrieren: Was, wenn es so einfach wäre wie das Hinzufügen einer Bibliothek?“
Codemotion Milan in Mailand, Italien 🇮🇹
- 🗣️ Aurélie Vache: „The Ultimate Kubernetes Challenge: An interactive Trivia Game on concepts, components, usage...“
🤝 Treffen mit der Community
Wir haben uns auch außerhalb der Konferenzen mit der Community ausgetauscht.
- 🏫 SKOLAE-Cloud-Tag (SKOLAE, Tours, 21. Oktober): Stéphane sprach mit dem OVHcloud Education Programm zu den Studierenden. Es gab einen Vortrag und ein Round-Table-Gespräch zum Thema Cloud.
Unsere neuesten Blogbeiträge
Hier sind die Artikel, die im Laufe des Monats vom Team auf dem OVHcloud Blog oder anderswo veröffentlicht wurden:
- 📝 OVHcloud wird CNCF-Platinum-Mitglied von Aurélie Vache (Oktober 2026)
💻 Code-Beispiele und Open Source
Wir veröffentlichen regelmäßig Code-Beispiele und Open-Source-Projekte, um Ihnen den Einstieg mit den Produkten von OVHcloud zu erleichtern. Sehen Sie sich unser GitHub-Repository public-cloud-examples an.
Neuheiten des Monats
Das Nächste
Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt
- 📅 Konferenz KubeCon + CloudNativeCon North America (Atlanta, USA)
- 🎤 Aurélie Vache moderiert einen Talk am 10. November: „I packaged my app in a container image, and now what?�“
- 📅 Konferenz JFall (Ede, Niederlande)
- 🎤 Stéphane Philippart leitet am 12. November einen Workshop: „👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻“
- 📅 Konferenz OVHcloud AI Summit (Paris, Frankreich) am 19. November
- 🎤 Aurélie Vache moderiert ein Gespräch: „Ich habe meine Anwendung in ein Docker-Image gepackt – und jetzt?“
💬 In Kontakt bleiben
Sie möchten sich mit uns austauschen, Ihre Ideen teilen oder uns einfach nur hallo sagen?
So erreichen Sie das Developer Advocate Team:
- 🟣 Discord: OVHcloud Discord-Server
- 🐦 X/Twitter: @OVHcloud
- 💼 LinkedIn: OVHcloud LinkedIn
- 🐙 GitHub: github.com/ovh
Wir sehen uns nächsten Monat! 👋