Jeden Monat erstellt das Developer Advocate Team von OVHcloud Inhalte, teilt sein Wissen und tauscht sich mit der Tech-Community aus.

Hier ist, was wir im Oktober 2026 gemacht haben. 🚀

🎙️ Tranches de Tech : unser monatlicher Podcast

Eine neue Folge unseres Podcasts Tranches de Tech 🥑 ist jetzt online!

In diesem Monat haben wir mit Léonore Des Plas, Tech Lead, über ihren Beruf und aktuelle Tech-Themen gesprochen.

🎧 Unser Podcast ist auf Ausha , Spotify , Apple Podcasts oder jeder anderen Podcast-Plattform verfügbar. Wir freuen uns über Ihr Feedback!

🎤 Konferenzen

Das Team war in diesem Monat für mehrere Vorträge unterwegs.