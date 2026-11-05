Es wurde eine neue Funktion geliefert? Nun muss aber auch sichergestellt werden, dass der Rest weiter funktioniert und den Bedürfnissen der Kunden entspricht, da Funktionen oft voneinander abhängig sind. Keine Sorge: Jemand, oder besser gesagt ein Team, achtet darauf, dass alles in Ordnung ist, die QA (für Quality Assurance, also Qualitätssicherung). Nur wenige Leute kennen diesen Beruf, der viel Gründlichkeit erfordert, den die künstliche Intelligenz jedoch tiefgreifend verändert hat. Bei OVHcloud hat es nur ein Jahr gedauert, bis die AI den QA-Beruf mit deutlich mehr Tests und einer auf Analyse fokussierten menschlichen Arbeit neu definiert hat. Schauen Sie sich die Hintergründe, Zahlen und Grenzen dieses Wandels an.

Vor der AI: überwiegend manuelle Kontrolle

Die letzte Kontrolle vor dem Online-Start

Die Aufgabe einer QA besteht darin, sicherzustellen, dass die Bereitstellung einer Funktion das Erwartete liefert, ohne die bestehenden Funktionen zu beeinträchtigen, bevor sie den Nutzern zur Verfügung gestellt wird.

Konkret werden keine Codeänderungen direkt in der Produktion bereitgestellt. Sie durchlaufen zunächst eine Testumgebung und anschließend eine Vorproduktionsumgebung, die die realen Bedingungen nachbildet. Bei jedem dieser Schritte müssen Sie überprüfen, ob die Benutzeroberfläche korrekt angezeigt wird, ob die Formulare validiert werden und ob der Bestellvorgang immer erfolgreich abgeschlossen wird. Diese Aufgabe liegt bei der QA, der Schnittstelle zwischen den Produktteams, die liefern, und den Nutzern, die einen zuverlässigen Service erwarten.

Etwa 450 von Hand wiederholte Tests

Vor einem Jahr basierte diese Arbeit noch weitgehend auf manuellen Überprüfungen. Das Team verfügte über eine Testbasis von etwa 450 Tests für bestimmte Anwendungen, die einzeln in jeder Umgebung (Test, Pre-Production, Production) ausgeführt wurden. Jeder Test musste also bei jeder wesentlichen Lieferung dreimal wiederholt werden.

Dieses Vorgehen war zeitaufwendig und schränkte automatisch die Testabdeckung ein. Da nicht alles kontrolliert werden kann, mussten die kritischsten Szenarien priorisiert und einige Blindstellen akzeptiert werden. Die Qualität war also an die verfügbare Zeit gekoppelt.

Die Wende durch AI

Drei Agenten, drei Rollen

Die wichtigste Veränderung kam von spezialisierten AI-Agenten, die vom Team eingerichtet und in den täglichen Arbeitsumfang des Entwicklungsumfelds integriert wurden.

Jeder der drei Hauptagenten übernimmt nur eine einzige Funktion. Der erste erstellt einen Testplan, in dem die auszuführenden Prüfungen, deren Reihenfolge und die zu deckenden Grenzfälle genau ausgeführt werden. Der zweite schreibt den entsprechenden automatisierten Test in Playwright, einem Tool, das einen Browser steuert, um Aktionen von Nutzern nachzubilden. Und zum Schluss korrigiert die dritte Version fehlerhafte Tests.

Jeder Agent folgt einem Regelwerk, das das Team im Laufe der Monate verfeinert. Diese Rahmung ist genauso wichtig wie die Technologie. Ein gut eingestellter Agent liefert ein nutzbares Ergebnis, während eine ungenaue Anweisung einen Plan oder Test ergibt, der korrekt aussieht, aber in der Praxis nicht durchführbar ist.

Ein Skill für Migrationen

Das OVHcloud Kundencenter wird regelmäßig aktualisiert und jede neue Version kann die Anordnung der Benutzeroberfläche ändern. Für die Tests stellen diese Migrationen also eine umfangreiche Aufgabe dar, die erfordert, dass Bestehendes übernommen, nicht mehr Notwendiges entfernt und der Rest neu geschrieben wird.

Um diese Aufgabe zu strukturieren, hat das Team einen Skill entwickelt, d. h. eine Reihe von wiederverwendbaren Anweisungen, welche die AI ausführt, sobald sie eine Migrationsanfrage erkennt. Die QA bewertet zunächst die Relevanz jedes Tests in Bezug auf die neue Version. Wenn es sinnvoll ist, den Test zu behalten, übernehmen die Agenten die Erstellung des Plans und des angepassten Tests. Die letzte Migration verlief daher viel reibungsloser als die vorherige.

Täglich tausende von Tests

Heute laufen in Europa rund 3.000 Tests zweimal täglich, nur für die neue Version des Kundencenters (die sich derzeit in der Beta-Phase befindet). Zu diesen planmäßigen Ausführungen kommen noch die Ausführungen hinzu, die durch jede vom Entwickler vorgeschlagene Codeänderung ausgelöst werden und auf die Tests im Zusammenhang mit dem betroffenen Bereich beschränkt sind. Außerhalb Europas erstreckt sich das Angebot auch auf Kanada und die USA. Diese Steigerung kommt darin zum Ausdruck, dass das Team in manchen Monaten mehr als 1.300 neue Tests hinzugefügt hat.

Einen Fehler analysieren, statt ihn zu suchen

Die Automatisierung hat die Logik der Arbeit umgekehrt. Die Tests laufen automatisch und nach jedem Durchlauf wird ein Bericht erstellt, der die fehlgeschlagenen Tests auflistet: manuelle Überprüfungen sind die Ausnahme.

Jetzt geht es hauptsächlich darum, die Ergebnisse zu sortieren. Bei einem fehlgeschlagenen Test muss die QA bestimmen, ob es sich um einen vorübergehenden technischen Vorfall, einen veralteten Test oder einen echten Fehler handelt, der an das Produktteam gemeldet werden muss. Es geht nicht mehr darum, den Fehler zu finden, sondern seine Ursache zu verstehen.

Nehmen wir zum Beispiel eine graue Schaltfläche. Wenn der Test einen exakten Farbcode erwartet und der Farbton der Schaltfläche sich leicht ändert, schlägt der Test fehl. Der Austausch des alten Codes durch den neuen würde den Test wieder erfolgreich machen, um im QA-Jargon wieder „grün“ zu werden, aber nur bis zur nächsten Farbtonanpassung. Die Überprüfung, ob die Schaltfläche einen Grauton anzeigt, macht den Test langfristig robuster, wobei er weiterhin fehlschlägt, wenn die Schaltfläche tatsächlich ihre Farbe ändert.

Hinter dieser Einstellung steht eine grundlegende Frage bezüglich der Teststrategie. Wie streng muss ein Test sein, um nützlich zu bleiben, ohne fragil zu werden? AI kann eine Lösung vorschlagen, aber die Entscheidung liegt bei der QA.

Die Erfolgsquote liegt jetzt bei etwa 95 %, im Vergleich zu 65-70 % zu Beginn des Jahres, als die aktuelle Teststrategie eingeführt wurde. Nach Ansicht des Teams deutet ein fehlgeschlagener Test heute meistens auf ein echtes Problem hin, nicht auf einen fehlerhaften Test.

Es reicht nicht mehr aus, nur das Tool zu beherrschen

Diese Entwicklung erforderte den Erwerb neuer Kompetenzen. Die QA-Teams verwalten heute ein gemeinsames Code-Repository, überprüfen und validieren Änderungsvorschläge (Pull Request). Sie arbeiten mit den gleichen Tools wie die Entwickler, ohne jedoch deren Rolle zu übernehmen.

AI hat diesen Lernprozess übrigens begleitet, wobei jeder sie nutzt, um ein Konzept oder eine Syntax in seinem eigenen Tempo und nach seinen Bedürfnissen zu verinnerlichen. Es hat sich jedoch eine Regel durchgesetzt: „Man muss nicht nur das Tool beherrschen, sondern auch die AI, […] sie spart Zeit bei einem Teil der Arbeit, aber man muss sich die Zeit nehmen, um sie zu hinterfragen“, fasst Céline Chapalain, Mitglied des QA-Teams, zusammen.

Ein AI-Modell ist nämlich nicht deterministisch. Eine Frage kann, wenn sie zweimal gestellt wird, zwei verschiedene Antworten ergeben. Man sollte also kritisch sein, jede Production überprüfen und schlecht ausgearbeitete Vorschläge zurückweisen. Studenten eines Hackathons haben kürzlich dasselbe Prinzip angewendet, da jede Korrektur, die von der AI vorgeschlagen wurde, einer systematischen menschlichen Überprüfung unterzogen wurde.

Diese Kompetenzsteigerung erfolgte nicht im Alleingang. Angesichts neuer Tools und einer sehr realen Angst spielte die kollektive Begleitung eine entscheidende Rolle. Sébastien Debrauwere, Leiter des QA-Teams bei OVHcloud, veranschaulicht dies mit einem Bild aus dem Rugby: „Ein Spieler ist ohne die anderen 14 nichts wert.“

Aufmerksamkeit, eine Ressource, die intakt erhalten werden muss

Diese Bilanz wäre unvollständig, wenn man ihre Grenzen nicht erwähnt. Das Team weist auf eine Schwachstelle hin, die nicht auf die Technologie selbst, sondern auf die Arbeitsorganisation, die sie mit sich bringt, zurückzuführen ist.

AI arbeitet im Hintergrund, was es ermöglicht, mehrere Projekte gleichzeitig zu bearbeiten. Während eine Analyse ausgeführt wird, öffnet die QA ein zweites und dann ein drittes Thema, bevor sie zum ersten zurückkehrt. Die Arbeitszeit wird fragmentiert und manche Teammitglieder sagen, dass es am Ende des Arbeitstages besonders anstrengend wird. Dieser Rhythmus erfordert hohe Konzentration, unabhängig von der Erfahrung jedes Einzelnen.

Das Risiko liegt in der Zeit, die zum Nachdenken aufgewendet wird, die sich tendenziell verringert. Dies ist die Kritik, die oft an vibe coding gerichtet wird, eine Praxis, bei der Code intuitiv erstellt wird, indem das Design an die AI delegiert wird. Dieser Ansatz ist schnell und einfach, bietet aber weniger Garantien bezüglich der Qualität. Genau diese Zeit zum Nachdenken macht den Wert der QA aus, egal ob man alle möglichen Fälle berücksichtigt oder einen Wertebereich gegenüber einem festen Wert bevorzugt, wie im Beispiel der grauen Schaltfläche. Diese Erkenntnis geht übrigens über den QA-Bereich hinaus, da auch andere Akteure, insbesondere im Bereich der Cybersicherheit, sich mit den Herausforderungen und Grenzen von AI befassen.

Der QA-Beruf entwickelt sich weiter, aber er verschwindet nicht

In einem Jahr hat sich der QA-Bereich bei OVHcloud verändert. Die Anzahl der Tests hat stark zugenommen und ihre Ausführung wurde automatisiert. Die Arbeit der QA-Teams konzentriert sich auf das, was die Maschine nicht entscheiden kann, sei es die Teststrategie, die Analyse von Fehlern oder die Auswahl dessen, was überprüft werden sollte. Ihre technischen Fähigkeiten haben sich erweitert und die Wahrung der Konzentration ist zu einem kollektiven Anliegen geworden.

Und in Zukunft? Das QA-Team überträgt einen wachsenden Teil seiner Arbeit auf AI-Agenten, die die Anwendung erkunden, Tests generieren, diese anpassen, wenn sich die Oberfläche ändert, und Anomalien verfolgen. Es möchte auch die Tests früher in den Entwicklungszyklus einbinden, damit ein Entwickler, der eine Codeänderung vorschlägt, die Ergebnisse von Tests, die einen kompletten Nutzerablauf simulieren, sehen kann. Ziel ist es, ihm immer mehr Tools zur Verfügung zu stellen, um Probleme zu erkennen, bevor seine Änderungen in den Hauptcode einfließen.

Wenn Sie sich fragen, wie das alles zusammenpasst, hören Sie sich an, wie ein Produktmanager die aufkommende AI erlebt.