VPS 2027 Uma nova gama concebida para projetos orientados para o futuro
A OVHcloud apresenta a gama VPS 2027, uma nova geração de planos VPS que oferece mais opções de configuração para diferentes necessidades de projeto.
No centro desta nova gama encontra-se o VPS 1, uma referência de entrada de gama totalmente nova, concebida para configurações mais leves. Enquanto o plano VPS de entrada de gama anterior começava nos 6,50 €/mês, o VPS 1 começa nos 3,81 €/mês s/ IVA, facilitando o lançamento de ambientes de teste, servidores de desenvolvimento, projetos paralelos e cargas de trabalho leves.
Num contexto global de aumento dos custos dos componentes de hardware, este novo modelo de VPS reflete o nosso foco na melhoria da gama, mantendo uma forte relação qualidade-preço para os clientes.
A notar: se utiliza atualmente um serviço VPS 2026 ou um dos seus antecessores, não existe qualquer alteração automática no seu VPS existente. A sua configuração, infraestrutura, armazenamento NVMe local e preços permanecem inalterados. Não está prevista qualquer migração forçada e não existe qualquer requisito de atualização por motivos de compatibilidade.
O que há de novo no VPS 2027?
A gama VPS 2027 introduz uma nova linha autónoma, com modelos concebidos para suportar diferentes casos de utilização, desde ambientes leves a cargas de trabalho que exigem mais recursos.
O novo VPS 1 foi concebido para clientes que necessitam de uma configuração mais pequena para começar rapidamente. Pode ser utilizado para ambientes de teste, projetos de desenvolvimento, aplicações pessoais ou outras cargas de trabalho padrão que não exijam um plano VPS maior.
Para projetos que necessitam de mais recursos, a gama VPS 2027 inclui também o VPS 2, o VPS 3 e o VPS 4, com capacidades superiores de CPU, RAM e armazenamento.
A gama VPS 2027 inclui atualmente:
Todos os modelos incluem IPv4 e IPv6, tráfego ilimitado e um SLA de 99,9%.
Pode consultar a gama VPS 2027 na página VPS da OVHcloud.
O que significa isto para os clientes VPS atuais?
Mais importante ainda, o seu serviço VPS atual não será modificado automaticamente.
Significa também:
- o seu VPS atual mantém a sua configuração técnica existente;
- o seu armazenamento NVMe local permanece incluído;
- a sua infraestrutura não muda;
- o seu preço atual não muda;
- não é aplicada qualquer migração forçada.
Pode continuar a utilizar o seu serviço VPS atual tal como está.
Se optar por mudar para um plano VPS 2027, aplicam-se os preços e as regras de atualização de 2027. Antes de efetuar qualquer alteração, recomendamos verificar a configuração, o preço e as opções disponíveis do destino para garantir que o novo modelo corresponde aos requisitos da sua carga de trabalho.
Preparar os seus custos para o futuro: Próxima flexibilidade de armazenamento
Na OVHcloud, estamos constantemente a ouvir o seu feedback enquanto procuramos formas de otimizar os custos da sua infraestrutura.
Para o ajudar a adaptar-se às mudanças nos requisitos do projeto, as nossas equipas estão atualmente a desenvolver novas opções de armazenamento nativo da cloud para a gama VPS 2027. Em breve, desfrutará de uma infraestrutura de armazenamento adaptada aos seus casos de utilização específicos. Poderá escolher o nosso armazenamento distribuído de alta resiliência, disperso por vários servidores no mesmo centro de dados e incluído por predefinição, ou optar pelo nosso armazenamento NVMe local ultrarrápido para as suas aplicações mais exigentes.
Fique atento ao nosso roteiro público para mais atualizações sobre este lançamento.
Quando poderá o VPS 2027 ser relevante para as suas necessidades?
Poderá decidir mudar para a gama VPS 2027 se:
- estiver a planear uma nova implementação;
- precisar de um VPS leve com elevada disponibilidade no lançamento;
- precisar de uma configuração mais pequena para testes, desenvolvimento ou projetos secundários;
- quiser escalar para um modelo VPS superior;
- pretende beneficiar das futuras opções de flexibilidade de armazenamento;
- precisa de armazenamento NVMe local para cargas de trabalho com requisitos de E/S mais elevados.
Se a sua configuração VPS atual ainda satisfaz as suas necessidades, não é necessária qualquer ação. Para os nossos novos clientes VPS 2027, bem-vindos à nova gama.
Resumo
A gama VPS 2027 já está disponível para novas implementações. Introduz um novo modelo VPS 1, concebido para projetos ligeiros e a partir de 3,81 €/mês s/ IVA, juntamente com modelos VPS adicionais para projetos que requerem mais recursos.
Para os clientes existentes, não existe migração automática nem atualização imediata necessária. O seu VPS atual permanece inalterado. Se optar por mudar para o VPS 2027, aplicam-se os novos preços e regras de atualização.
Olhando para o futuro, a OVHcloud planeia introduzir opções de flexibilidade de armazenamento para o ajudar a escolher a melhor infraestrutura adaptada às suas cargas de trabalho.
Pode consultar os modelos e opções disponíveis do VPS 2027 a partir da página VPS da OVHcloud.