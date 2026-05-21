VPS 2027 Uma nova gama concebida para projetos orientados para o futuro

A OVHcloud apresenta a gama VPS 2027, uma nova geração de planos VPS que oferece mais opções de configuração para diferentes necessidades de projeto.

No centro desta nova gama encontra-se o VPS 1, uma referência de entrada de gama totalmente nova, concebida para configurações mais leves. Enquanto o plano VPS de entrada de gama anterior começava nos 6,50 €/mês, o VPS 1 começa nos 3,81 €/mês s/ IVA, facilitando o lançamento de ambientes de teste, servidores de desenvolvimento, projetos paralelos e cargas de trabalho leves.

Num contexto global de aumento dos custos dos componentes de hardware, este novo modelo de VPS reflete o nosso foco na melhoria da gama, mantendo uma forte relação qualidade-preço para os clientes.

A notar: se utiliza atualmente um serviço VPS 2026 ou um dos seus antecessores, não existe qualquer alteração automática no seu VPS existente. A sua configuração, infraestrutura, armazenamento NVMe local e preços permanecem inalterados. Não está prevista qualquer migração forçada e não existe qualquer requisito de atualização por motivos de compatibilidade.

O que há de novo no VPS 2027?

A gama VPS 2027 introduz uma nova linha autónoma, com modelos concebidos para suportar diferentes casos de utilização, desde ambientes leves a cargas de trabalho que exigem mais recursos.

O novo VPS 1 foi concebido para clientes que necessitam de uma configuração mais pequena para começar rapidamente. Pode ser utilizado para ambientes de teste, projetos de desenvolvimento, aplicações pessoais ou outras cargas de trabalho padrão que não exijam um plano VPS maior.

Para projetos que necessitam de mais recursos, a gama VPS 2027 inclui também o VPS 2, o VPS 3 e o VPS 4, com capacidades superiores de CPU, RAM e armazenamento.

A gama VPS 2027 inclui atualmente: