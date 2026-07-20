Novidades do VMware Cloud Foundation (VCF 9.x)
Introdução
Desde a aquisição da VMware pela Broadcom, a estratégia em torno do VMware Cloud Foundation (VCF) sofreu uma viragem decisiva.
A versão 9, anunciada durante o último VMware Explore, encarna esta nova orientação: um pacote único que reúne todos os componentes necessários para a construção de uma cloud privada, ao mesmo tempo que simplifica a gestão das licenças e repensa os perfis de utilizador.
«O VMware Cloud Foundation 9 oferece um stack único e integrado que simplifica o licenciamento, reduz a complexidade operacional e fornece um modelo de faturação previsível baseado em núcleos – permitindo aos clientes implementar uma cloud verdadeiramente híbrida com toda a confiança.»
Comunicado de imprensa da Broadcom, «Broadcom Announces VMware Cloud Foundation 9 – A Unified, Simplified and Cost‑Predictable Hybrid Cloud Platform», 30 de maio de 2024
Um pacote único, menos produtos
Nas versões anteriores, o VCF era visto como um conjunto de várias licenças (vSphere, vSAN, NSX‑T, etc.) que os clientes tinham de adquirir e orquestrar separadamente. O VCF 9 abandona esta abordagem «à la carte» para oferecer um produto único e completo.
Tal simplificação responde a dois objetivos principais: a redução da complexidade e a coerência operacional.
Nova política de licenciamento: da RAM ao núcleo
O modelo de faturação também foi revisto. Em vez de faturar com base na memória RAM consumida pelas máquinas virtuais, a Broadcom introduziu uma licença Core com um mínimo de 16 núcleos por socket. Concretamente, isto significa que os custos são mais fáceis de prever quando se adicionam nós ou se aumenta a capacidade.
Note-se que a maioria dos servidores empresariais já está equipada com processadores de 16 núcleos ou mais, o que torna o modelo mais natural para implementações em grande escala.
Melhoria da experiência VMware
Por fim, o VCF 9 insere-se na estratégia de experiência do cliente da VMware, que aposta em:
- automatização nativa, para implementar e operar ambientes em apenas alguns cliques;
- observabilidade integrada graças à suíte Observability (logs, métricas), que é implementada automaticamente com a solução VCF;
- segurança por predefinição, com o NSX vDefend e o NSX Intelligence.
Em suma, o VCF 9 é uma plataforma preparada para responder aos requisitos de uma cloud privada moderna, ao mesmo tempo que oferece uma faturação mais clara, uma gestão simplificada e uma nova experiência de utilizador.
Esta nova visão da Broadcom abre caminho para implementações mais rápidas, mais económicas e mais seguras, tema que desenvolveremos em detalhe no corpo do artigo.
Destaques das novidades
- Desduplicação e compressão vSAN alargadas: a compressão inline está disponível nas versões standard ou stretched e é compatível com mais cargas de trabalho (por ex., SQL, Oracle); a desduplicação passa a ser global para o cluster e compatível com a encriptação em repouso. A compressão foi melhorada (blocos de 4 k), utiliza Zstandard e é always-on (ativada por predefinição) com o vSAN ESA.
- VCF Management Services: implementação em modo container dos componentes de gestão, em vez de' ter várias appliances virtuais (por ex., Fleet, Salt, Software Depot, Identity Broker). Tudo é implementado na 'appliance VCF Management Services, que poderá ser replicada para corresponder à tolerância a falhas pretendida.
- vSphere Kubernetes Service (VKS): A LCI (Local Consumption Interface) tornou-se um serviço Supervisor nativo ativado por predefinição, oferecendo uma UI integrada no cliente vSphere para gerir máquinas virtuais, clusters Kubernetes e containers. Está incluído um modo de runtime Container as-a-Service (CaaS), mais leve do que o VKS, que executa os containers diretamente no ESX. Por fim, para os próprios clusters VKS, o ciclo de vida foi significativamente acelerado.
- vSAN Native Object Storage (Tech Preview): armazenamento de objetos S3 self-service para as equipas de desenvolvimento, que usa os mesmos fluxos de trabalho que o armazenamento por blocos e de ficheiros.
- Live Patching ESX (hosts com TPM) e vCenter RDU: patches aplicados na memória do núcleo em execução', máquinas virtuais não interrompidas, até' 80% dos patches.
- Proteção VSAN: o vSAN 9.1 alarga a sua replicação para proteger fontes que não residam no vSAN. Os datastores NFS, VMFS, FC ou iSCSI passam a poder ser replicados num destino vSAN ESA.
- Rapid Rollout of vCenter Security Patches: o Quick Patch permite 'aplicar rapidamente correções ao vCenter com um downtime mínimo, por vezes nulo (nível dependente dos serviços em causa), e visa especificamente a implementação veloz de correções de segurança importantes.
Se desejar mais detalhes sobre as inúmeras alterações e novidades, preparámos um changelog completo que encontrará no final do 'artigo.
Pontos a considerar para uma atualização de versão
- Arquitetura: a 'chegada dos VCF Management Services e do Fleet Lifecycle (desaparecimento da 'appliance autónoma Fleet Management) vem alterar a topologia da camada de gestão.
- Rede: forte pressão sobre o VPC/Transit Gateway e o seu uso a partir do vCenter: verifique o 'impacto nas integrações NSX e Terraform existentes.
- Licenciamento: novo sistema de gestão de licenças a validar em termos de conformidade na 'empresa.
- Depreciações HCX: migrações a planear para o PhotonOS (10.0) e o VMware Cloud Director (9.2).
- Sequência de 'upgrade: consultar a página «Upgrade Sequence to 9.1» das release notes (NSX Edge passa a estar no final da sequência).
Conclusão
O VCF 9 marca um ponto de viragem decisivo para a Broadcom: um pacote único, uma licença Core simplificada e uma experiência de utilizador repensada para as arquiteturas híbridas de hoje. Depois de apresentarmos a visão global, o novo modelo tarifário e a redefinição da 'experiência do utilizador, destacámos as principais funcionalidades que diferenciam esta versão e detalhámos todo o catálogo de novidades.
Este artigo é apenas um primeiro passo: cada funcionalidade acarreta subtilezas técnicas, cenários de implementação e boas práticas que merecem ser explorados em profundidade. E é isso que faremos nos próximos artigos!
Portanto, fique atento e partilhe as suas dúvidas ou necessidades específicas com a nossa equipa, ou então no Discord (https://discord.gg/ovhcloud).
Até breve para a primeira análise aprofundada!