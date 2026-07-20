Novidades do VMware Cloud Foundation (VCF 9.x)

A versão 9, anunciada durante o último VMware Explore, encarna esta nova orientação: um pacote único que reúne todos os componentes necessários para a construção de uma cloud privada, ao mesmo tempo que simplifica a gestão das licenças e repensa os perfis de utilizador.

Desde a aquisição da VMware pela Broadcom, a estratégia em torno do VMware Cloud Foundation (VCF) sofreu uma viragem decisiva.

«O VMware Cloud Foundation 9 oferece um stack único e integrado que simplifica o licenciamento, reduz a complexidade operacional e fornece um modelo de faturação previsível baseado em núcleos – permitindo aos clientes implementar uma cloud verdadeiramente híbrida com toda a confiança.»

Um pacote único, menos produtos

Nas versões anteriores, o VCF era visto como um conjunto de várias licenças (vSphere, vSAN, NSX‑T, etc.) que os clientes tinham de adquirir e orquestrar separadamente. O VCF 9 abandona esta abordagem «à la carte» para oferecer um produto único e completo.

Tal simplificação responde a dois objetivos principais: a redução da complexidade e a coerência operacional.

Nova política de licenciamento: da RAM ao núcleo

O modelo de faturação também foi revisto. Em vez de faturar com base na memória RAM consumida pelas máquinas virtuais, a Broadcom introduziu uma licença Core com um mínimo de 16 núcleos por socket. Concretamente, isto significa que os custos são mais fáceis de prever quando se adicionam nós ou se aumenta a capacidade.

Note-se que a maioria dos servidores empresariais já está equipada com processadores de 16 núcleos ou mais, o que torna o modelo mais natural para implementações em grande escala.

Melhoria da experiência VMware

Por fim, o VCF 9 insere-se na estratégia de experiência do cliente da VMware, que aposta em:

automatização nativa , para implementar e operar ambientes em apenas alguns cliques;

, para implementar e operar ambientes em apenas alguns cliques; observabilidade integrada graças à suíte Observability (logs, métricas), que é implementada automaticamente com a solução VCF;

graças à suíte Observability (logs, métricas), que é implementada automaticamente com a solução VCF; segurança por predefinição , com o NSX vDefend e o NSX Intelligence.

Em suma, o VCF 9 é uma plataforma preparada para responder aos requisitos de uma cloud privada moderna, ao mesmo tempo que oferece uma faturação mais clara, uma gestão simplificada e uma nova experiência de utilizador.

Esta nova visão da Broadcom abre caminho para implementações mais rápidas, mais económicas e mais seguras, tema que desenvolveremos em detalhe no corpo do artigo.

Destaques das novidades

Desduplicação e compressão vSAN alargadas : a compressão inline está disponível nas versões standard ou stretched e é compatível com mais cargas de trabalho (por ex., SQL, Oracle); a desduplicação passa a ser global para o cluster e compatível com a encriptação em repouso. A compressão foi melhorada (blocos de 4 k), utiliza Zstandard e é always-on (ativada por predefinição) com o vSAN ESA.

: a compressão inline está disponível nas versões standard ou stretched e é compatível com mais cargas de trabalho (por ex., SQL, Oracle); a desduplicação passa a ser global para o cluster e compatível com a encriptação em repouso. A compressão foi melhorada (blocos de 4 k), utiliza Zstandard e é always-on (ativada por predefinição) com o vSAN ESA. VCF Management Services: implementação em modo container dos componentes de gestão, em vez de' ter várias appliances virtuais (por ex., Fleet, Salt, Software Depot, Identity Broker). Tudo é implementado na 'appliance VCF Management Services, que poderá ser replicada para corresponder à tolerância a falhas pretendida.

implementação em modo container dos componentes de gestão, em vez de' ter várias appliances virtuais (por ex., Fleet, Salt, Software Depot, Identity Broker). Tudo é implementado na 'appliance VCF Management Services, que poderá ser replicada para corresponder à tolerância a falhas pretendida. vSphere Kubernetes Service (VKS) : A LCI (Local Consumption Interface) tornou-se um serviço Supervisor nativo ativado por predefinição, oferecendo uma UI integrada no cliente vSphere para gerir máquinas virtuais, clusters Kubernetes e containers. Está incluído um modo de runtime Container as-a-Service (CaaS), mais leve do que o VKS, que executa os containers diretamente no ESX. Por fim, para os próprios clusters VKS, o ciclo de vida foi significativamente acelerado.

: A LCI (Local Consumption Interface) tornou-se um serviço Supervisor nativo ativado por predefinição, oferecendo uma UI integrada no cliente vSphere para gerir máquinas virtuais, clusters Kubernetes e containers. Está incluído um modo de runtime Container as-a-Service (CaaS), mais leve do que o VKS, que executa os containers diretamente no ESX. Por fim, para os próprios clusters VKS, o ciclo de vida foi significativamente acelerado. vSAN Native Object Storage (Tech Preview): armazenamento de objetos S3 self-service para as equipas de desenvolvimento, que usa os mesmos fluxos de trabalho que o armazenamento por blocos e de ficheiros.

armazenamento de objetos S3 self-service para as equipas de desenvolvimento, que usa os mesmos fluxos de trabalho que o armazenamento por blocos e de ficheiros. Live Patching ESX (hosts com TPM) e vCenter RDU: patches aplicados na memória do núcleo em execução', máquinas virtuais não interrompidas, até' 80% dos patches.

patches aplicados na memória do núcleo em execução', máquinas virtuais não interrompidas, até' 80% dos patches. Proteção VSAN: o vSAN 9.1 alarga a sua replicação para proteger fontes que não residam no vSAN. Os datastores NFS, VMFS, FC ou iSCSI passam a poder ser replicados num destino vSAN ESA .

o vSAN 9.1 alarga a sua replicação para proteger fontes que não residam no vSAN. Os datastores NFS, VMFS, FC ou iSCSI passam a poder ser replicados num destino . Rapid Rollout of vCenter Security Patches : o Quick Patch permite 'aplicar rapidamente correções ao vCenter com um downtime mínimo, por vezes nulo (nível dependente dos serviços em causa), e visa especificamente a implementação veloz de correções de segurança importantes.

Se desejar mais detalhes sobre as inúmeras alterações e novidades, preparámos um changelog completo que encontrará no final do 'artigo.

Pontos a considerar para uma atualização de versão