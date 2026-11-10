🎙️ Tranches de Tech #32 - 29 de Agosto de 1997, nunca estivemos tão perto
👤 Convidado/a: David Pilato
- Bluesky: @pilato.fr
- LinkedIn: @dadoonet
- X: @dadoonet
🗓️ Data de gravação: 22 de outubro de 2026
👤 Apresentação do David – ⏱️ 1″12
Para começar este episódio, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, o recém-nomeado Java Champion! Esta é uma oportunidade para revisitar este grande reconhecimento, o lançamento do FSCrawler 3.0 e a sua série de artigos dedicados ao Lucene.
- https://david.pilato.fr/posts/2026-09-22-well-im-a-java-champion-now/
- https://discuss.elastic.co/t/announcement-fscrawler-3-0-released/389938
- https://david.pilato.fr/series/lucene-bean-search/
📰 Notícias tech
🤖 Inteligência artificial – ⏱️ 45″06
Começamos as notícias com um tema quente, a segurança dos LLM. O que acontece quando os agentes de IA começam a sondar vulnerabilidades, a aceder a imagens privadas sem autorização ou a tentar invadir o site da ONU?
https://thenewstack.io/ai-agents-probe-vulnerabilities/
- https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/387601/Des-agents-IA-d-OpenAI-ont-accede-sans-autorisation-a-des-images-privees-appartenant-a-des-utilisateurs-de-ChatGPT-et-les-ont-publiees-sur-le-Web-ce-qui-interroge-sur-le-controle-de-l-IA-dans-l-entreprise/
- https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/387697/Les-agents-IA-d-OpenAI-tentent-de-pirater-le-site-de-l-ONU-par-force-brute-avec-16-000-tentatives-apres-l-incident-de-Hugging-Face-et-l-acces-d-agents-IA-au-site-du-gouvernement-americain/
O reverso da medalha? A IA deteta agora as falhas mais rapidamente do que a maioria das equipas consegue corrigi-las.
- https://unit42.paloaltonetworks.com/frontier-ai-vulnerability-burst/
- https://www.darkreading.com/application-security/ai-vulnerability-surge-manageable-than-first-feared
Perante estes desafios, a comunidade científica entra em ação. Numa carta aberta sobre IA e cibersegurança, dois padrinhos da IA e mais de 400 investigadores apelam à desconexão imediata dos modelos da Internet e à criação de um organismo de governação internacional.
- https://ai-security-letter.org/
- https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388146/Deux-parrains-de-l-IA-et-plus-de-400-scientifiques-exigent-que-les-modeles-soient-immediatement-deconnectes-d-Internet-et-qu-un-organisme-international-de-gouvernance-soit-cree/
Passemos então aos novos modelos, com um início de época particularmente intenso na Anthropic, OpenAI, Mistral AI e Typesafe.
- https://www.anthropic.com/claude-sonnet-5-5
- https://thenewstack.io/claude-sonnet-55-launch/
- https://openai.com/index/introducing-gpt-6-1-sol/
- https://mistral.ai/fr/news/mistral-large-4/
- https://typesafe.ai/blog/introducing-system-one-models-and-jev
Para encerrar este capítulo sobre a IA, o GitHub assina uma bela «mise en abyme» ao reescrever o runtime do Copilot em Rust… com a ajuda do próprio Copilot.
- https://www.programmez.com/node/40198
- https://github.blog/ai-and-ml/generative-ai/migrating-the-github-copilot-runtime-to-rust-using-copilot/
🏗️ Infra-as-Code / Infraestrutura – ⏱️ 1h21″20
No que diz respeito à infraestrutura, duas atualizações que agradarão aos fãs de Infrastructure-as-Code.
O provider Terraform da OVHcloud passa para a v2.22.0
https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.22.0
O mesmo número de versão aplica-se ao fornecedor Pulumi da OVHcloud, que também está disponível na versão 2.22.0
https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.22.0
🧰 Outros – ⏱️ 1h23″27
Fechamos as notícias com uma nota mais social, com o impacto da IA no emprego.
Na segunda-feira, a GM despediu 600 pessoas do seu departamento de informática. No mesmo dia, o fabricante publicava 80 ofertas de emprego de TI para perfis «AI-native»: programadores, engenheiros de prompt e criadores de agentes.
https://www.linkedin.com/posts/kitzy_kitzy-ai-isnt-just-replacing-jobs-its-share-7460577953199013888-tB57/?rcm=ACoAAADIBAABIzsydMpRNeAbKBK4UNnD0foNInE
O FMI partilha desta preocupação, com a sua diretora-geral a alertar para um «tsunami progressivo» causado pela IA. Segundo ela, isto poderia condenar os licenciados da Geração Z a trabalhar no Starbucks para o resto da vida.
https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388108/La-directrice-generale-du-FMI-met-en-garde-contre-un-tsunami-progressif-provoque-par-l-IA-qui-pourrait-condamner-les-diplomes-de-la-generation-Z-a-preparer-des-cafes-chez-Starbucks-toute-leur-vie/
🎤 Conferências/Meetup – ⏱️ 1h35″41
Gostava de conhecer o David pessoalmente? Encontre todas as conferências nas quais intervém.
https://david.pilato.fr/talks/
E para ficar a par dos próximos eventos tecnológicos ou chamada de comunicações (CFP) que ainda estão abertas, é por aqui.
Do lado da OVHcloud, há dois eventos a apontar nas vossas agendas. Primeiro, o OVHcloud AI Summit :
https://summit.ovhcloud.com/en-gb/
Sem esquecer o meetup Elastic organizado com a OVHcloud.
https://www.meetup.com/elasticfr/events/314976411/
👋 Conclusão — ⏱️ 1h40″07
Obrigado ao David por esta conversa fascinante! Para continuar a discussão, junte-se à comunidade OVHcloud no Discord, acompanhe os nossos diretos na Twitch e encontre os nossos vídeos no YouTube.
- https://discord.gg/ovhcloud
- https://www.twitch.tv/ovhcloud_com
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL0DynEzr_sE4c4cAv9K_qXJNnDFtUE0v5
💡Encontrem todos os episódios de Tranches de Tech aqui: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 💡