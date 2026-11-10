👤 Convidado/a: David Pilato

🗓️ Data de gravação: 22 de outubro de 2026

🎧 Link para o episódio

👤 Apresentação do David – ⏱️ 1″12

Para começar este episódio, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, o recém-nomeado Java Champion! Esta é uma oportunidade para revisitar este grande reconhecimento, o lançamento do FSCrawler 3.0 e a sua série de artigos dedicados ao Lucene.

📰 Notícias tech

🤖 Inteligência artificial – ⏱️ 45″06

Começamos as notícias com um tema quente, a segurança dos LLM. O que acontece quando os agentes de IA começam a sondar vulnerabilidades, a aceder a imagens privadas sem autorização ou a tentar invadir o site da ONU?

https://thenewstack.io/ai-agents-probe-vulnerabilities/

O reverso da medalha? A IA deteta agora as falhas mais rapidamente do que a maioria das equipas consegue corrigi-las.

Perante estes desafios, a comunidade científica entra em ação. Numa carta aberta sobre IA e cibersegurança, dois padrinhos da IA ​​e mais de 400 investigadores apelam à desconexão imediata dos modelos da Internet e à criação de um organismo de governação internacional.

Passemos então aos novos modelos, com um início de época particularmente intenso na Anthropic, OpenAI, Mistral AI e Typesafe.

Para encerrar este capítulo sobre a IA, o GitHub assina uma bela «mise en abyme» ao reescrever o runtime do Copilot em Rust… com a ajuda do próprio Copilot.

🏗️ Infra-as-Code / Infraestrutura – ⏱️ 1h21″20

No que diz respeito à infraestrutura, duas atualizações que agradarão aos fãs de Infrastructure-as-Code.

O provider Terraform da OVHcloud passa para a v2.22.0

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.22.0

O mesmo número de versão aplica-se ao fornecedor Pulumi da OVHcloud, que também está disponível na versão 2.22.0

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.22.0

🧰 Outros – ⏱️ 1h23″27

Fechamos as notícias com uma nota mais social, com o impacto da IA no emprego.

Na segunda-feira, a GM despediu 600 pessoas do seu departamento de informática. No mesmo dia, o fabricante publicava 80 ofertas de emprego de TI para perfis «AI-native»: programadores, engenheiros de prompt e criadores de agentes.

https://www.linkedin.com/posts/kitzy_kitzy-ai-isnt-just-replacing-jobs-its-share-7460577953199013888-tB57/?rcm=ACoAAADIBAABIzsydMpRNeAbKBK4UNnD0foNInE

O FMI partilha desta preocupação, com a sua diretora-geral a alertar para um «tsunami progressivo» causado pela IA. Segundo ela, isto poderia condenar os licenciados da Geração Z a trabalhar no Starbucks para o resto da vida.

https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388108/La-directrice-generale-du-FMI-met-en-garde-contre-un-tsunami-progressif-provoque-par-l-IA-qui-pourrait-condamner-les-diplomes-de-la-generation-Z-a-preparer-des-cafes-chez-Starbucks-toute-leur-vie/

🎤 Conferências/Meetup – ⏱️ 1h35″41

Gostava de conhecer o David pessoalmente? Encontre todas as conferências nas quais intervém.

https://david.pilato.fr/talks/

E para ficar a par dos próximos eventos tecnológicos ou chamada de comunicações (CFP) que ainda estão abertas, é por aqui.

https://developers.events/

Do lado da OVHcloud, há dois eventos a apontar nas vossas agendas. Primeiro, o OVHcloud AI Summit :

https://summit.ovhcloud.com/en-gb/

Sem esquecer o meetup Elastic organizado com a OVHcloud.

https://www.meetup.com/elasticfr/events/314976411/

👋 Conclusão — ⏱️ 1h40″07

Obrigado ao David por esta conversa fascinante! Para continuar a discussão, junte-se à comunidade OVHcloud no Discord, acompanhe os nossos diretos na Twitch e encontre os nossos vídeos no YouTube.