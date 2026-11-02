A medição correta é importante: imagine dois datacenters que consomem exatamente a mesma quantidade de energia. Em teoria, podem parecer igualmente eficientes. Na prática, um deles consegue disponibilizar muito mais potência de computação utilizável do que o outro, uma vez que os seus processadores, aceleradores e sistemas de arrefecimento estão melhor combinados entre si. Mas o valor do consumo não lhe diz nada disto.

Durante muito tempo, pouco importava que os valores de consumo dissessem tão pouco sobre o desempenho real. Com a ascensão da inteligência artificial, esta tornou-se uma questão estratégica para datacenters sustentáveis. Se os datacenters forem precisar de muito mais energia nos próximos anos, contabilizar o consumo já não é suficiente. O que importa é o que realmente se obtém de cada quilowatt-hora que se consome.

Portanto, quem quiser avaliar seriamente a sustentabilidade das infraestruturas de TI tem de mudar o foco da entrada para a saída. A questão fundamental não é «quanta energia entra?», mas sim «quanta potência de computação resulta disso e quanta é desperdiçada ao longo do processo?»

A IA está a alterar a equação da eficiência

A escala é considerável. De acordo com um estudo da Allianz Trade , o setor de datacenters emitiu cerca de 286 milhões de toneladas de CO₂ em todo o mundo em 2025, aproximadamente 57% mais do que previsto pelas estimativas anteriores. O instituto de investigação alemão Öko-Institut considera possível que o consumo global de eletricidade por parte dos datacenters de IA aumente onze vezes entre 2023 e 2030.

Ao mesmo tempo, aumenta a pressão para medir com maior precisão a pegada energética e de carbono do setor, e para a consagrar na regulamentação. Para as empresas, isto significa que o local e a forma como as suas cargas de trabalho são executadas é, cada vez mais, também uma questão do seu próprio desempenho em termos de sustentabilidade.

O problema é que as métricas tradicionais ficam aquém quando se trata de avaliar datacenters sustentáveis. A eficiência de um datacenter tem sido tipicamente descrita em termos de consumo total de energia e de valores de capacidade, tais como a carga ligada em megawatts. Estes números dizem muito sobre a dimensão de um local, mas pouco sobre a produtividade do seu funcionamento. É um pouco como avaliar a eficiência de um carro pelo tamanho do seu depósito de combustível.

Novas métricas: o que cada joule produz

Isto significa que o setor está a mudar a sua perspetiva: afastando-se dos números de consumo puro e aproximando-se de medidas que captam o valor real gerado por unidade de energia.

Na computação de alto desempenho, esta abordagem está estabelecida há muito tempo. A métrica-chave, neste caso, é o FLOPS por watt, que descreve quantas operações de vírgula flutuante um sistema fornece por segundo por cada watt de potência que consome. Segundo este critério, dois clusters com um consumo de energia idêntico podem apresentar desempenhos muito diferentes.

Para cargas de trabalho de IA, existem métricas comparáveis, mas mais específicas:

Amostras por joule para o treino de modelos, ou seja, quantas amostras de dados são processadas por unidade de energia.

para o treino de modelos, ou seja, quantas amostras de dados são processadas por unidade de energia. Tokens por joule para inferência de modelos linguísticos de grande dimensão, referindo-se à produção que um modelo gera por unidade de energia

Estas métricas conduzem a uma conclusão que, à primeira vista, parece contra-intuitiva: um sistema que consome mais energia no total pode ser mais eficiente do que o seu antecessor. Se uma nova geração de hardware fornecer significativamente mais tokens por joule, é a escolha mais sustentável, mesmo que o seu consumo de energia absoluto seja superior.

Portanto, a eficiência não advém necessariamente de consumir menos. Acima de tudo, resulta de se obter mais a partir da mesma — ou de uma ligeiramente maior — entrada de energia. E é aqui que a infraestrutura entra em jogo.

A infraestrutura como alavanca: repensar o arrefecimento

As métricas baseadas na produção medem a eficiência com que a própria TI funciona. Igualmente importante é a quantidade de energia e água que se perde em torno dos equipamentos de TI (para arrefecimento, conversão de energia ou iluminação). Os dois níveis estão interligados: um datacenter só é verdadeiramente eficiente quando os servidores apresentam um bom desempenho e se perde a menor quantidade de energia possível fora das TI.

O arrefecimento representa a maior fatia deste custo adicional. O consumo adicional, no seu todo, pode ser medido através da Indicador de Eficiência Energética (PUE), que compara a procura total de energia de um datacenter com a procura de energia das suas TI. Um valor próximo de 1,0 é considerado ideal, uma vez que significa que quase não é utilizada energia fora dos servidores.

A OVHcloud aposta no arrefecimento por água, porque a água consegue absorver muito mais calor do que o ar. A tecnologia própria da OVHcloud funciona num circuito fechado. Os blocos de água «direct-to-chip» assentam diretamente sobre a CPU e a GPU, captam o calor na própria fonte e transportam-no através de todo o datacenter até aos «dry coolers».

Como os resultados se comparam: