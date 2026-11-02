Produção por quilowatt-hora: o novo padrão para datacenters sustentáveis
A medição correta é importante: imagine dois datacenters que consomem exatamente a mesma quantidade de energia. Em teoria, podem parecer igualmente eficientes. Na prática, um deles consegue disponibilizar muito mais potência de computação utilizável do que o outro, uma vez que os seus processadores, aceleradores e sistemas de arrefecimento estão melhor combinados entre si. Mas o valor do consumo não lhe diz nada disto.
Durante muito tempo, pouco importava que os valores de consumo dissessem tão pouco sobre o desempenho real. Com a ascensão da inteligência artificial, esta tornou-se uma questão estratégica para datacenters sustentáveis. Se os datacenters forem precisar de muito mais energia nos próximos anos, contabilizar o consumo já não é suficiente. O que importa é o que realmente se obtém de cada quilowatt-hora que se consome.
Portanto, quem quiser avaliar seriamente a sustentabilidade das infraestruturas de TI tem de mudar o foco da entrada para a saída. A questão fundamental não é «quanta energia entra?», mas sim «quanta potência de computação resulta disso e quanta é desperdiçada ao longo do processo?»
A IA está a alterar a equação da eficiência
A escala é considerável. De acordo com um estudo da Allianz Trade, o setor de datacenters emitiu cerca de 286 milhões de toneladas de CO₂ em todo o mundo em 2025, aproximadamente 57% mais do que previsto pelas estimativas anteriores. O instituto de investigação alemão Öko-Institut considera possível que o consumo global de eletricidade por parte dos datacenters de IA aumente onze vezes entre 2023 e 2030.
Ao mesmo tempo, aumenta a pressão para medir com maior precisão a pegada energética e de carbono do setor, e para a consagrar na regulamentação. Para as empresas, isto significa que o local e a forma como as suas cargas de trabalho são executadas é, cada vez mais, também uma questão do seu próprio desempenho em termos de sustentabilidade.
O problema é que as métricas tradicionais ficam aquém quando se trata de avaliar datacenters sustentáveis. A eficiência de um datacenter tem sido tipicamente descrita em termos de consumo total de energia e de valores de capacidade, tais como a carga ligada em megawatts. Estes números dizem muito sobre a dimensão de um local, mas pouco sobre a produtividade do seu funcionamento. É um pouco como avaliar a eficiência de um carro pelo tamanho do seu depósito de combustível.
Novas métricas: o que cada joule produz
Isto significa que o setor está a mudar a sua perspetiva: afastando-se dos números de consumo puro e aproximando-se de medidas que captam o valor real gerado por unidade de energia.
Na computação de alto desempenho, esta abordagem está estabelecida há muito tempo. A métrica-chave, neste caso, é o FLOPS por watt, que descreve quantas operações de vírgula flutuante um sistema fornece por segundo por cada watt de potência que consome. Segundo este critério, dois clusters com um consumo de energia idêntico podem apresentar desempenhos muito diferentes.
Para cargas de trabalho de IA, existem métricas comparáveis, mas mais específicas:
- Amostras por joule para o treino de modelos, ou seja, quantas amostras de dados são processadas por unidade de energia.
- Tokens por joule para inferência de modelos linguísticos de grande dimensão, referindo-se à produção que um modelo gera por unidade de energia
Estas métricas conduzem a uma conclusão que, à primeira vista, parece contra-intuitiva: um sistema que consome mais energia no total pode ser mais eficiente do que o seu antecessor. Se uma nova geração de hardware fornecer significativamente mais tokens por joule, é a escolha mais sustentável, mesmo que o seu consumo de energia absoluto seja superior.
Portanto, a eficiência não advém necessariamente de consumir menos. Acima de tudo, resulta de se obter mais a partir da mesma — ou de uma ligeiramente maior — entrada de energia. E é aqui que a infraestrutura entra em jogo.
A infraestrutura como alavanca: repensar o arrefecimento
As métricas baseadas na produção medem a eficiência com que a própria TI funciona. Igualmente importante é a quantidade de energia e água que se perde em torno dos equipamentos de TI (para arrefecimento, conversão de energia ou iluminação). Os dois níveis estão interligados: um datacenter só é verdadeiramente eficiente quando os servidores apresentam um bom desempenho e se perde a menor quantidade de energia possível fora das TI.
O arrefecimento representa a maior fatia deste custo adicional. O consumo adicional, no seu todo, pode ser medido através da Indicador de Eficiência Energética (PUE), que compara a procura total de energia de um datacenter com a procura de energia das suas TI. Um valor próximo de 1,0 é considerado ideal, uma vez que significa que quase não é utilizada energia fora dos servidores.
A OVHcloud aposta no arrefecimento por água, porque a água consegue absorver muito mais calor do que o ar. A tecnologia própria da OVHcloud funciona num circuito fechado. Os blocos de água «direct-to-chip» assentam diretamente sobre a CPU e a GPU, captam o calor na própria fonte e transportam-no através de todo o datacenter até aos «dry coolers».
Como os resultados se comparam:
|Métrica
|OVHcloud
|Referência do setor
|PUE
|Cerca de 1,24 de média do grupo, 1,19 tanto nas instalações de Limburg (Alemanha) como de Erith (Reino Unido) (ano fiscal de 2025)
|Cerca de 1,46 (média para datacenters alemães, 2024)
|WUE (litros por kWh)
|Média do grupo de 0,34, 0,21 nas instalações de Limburg e 0,18 nas instalações de Erith (ano fiscal de 2025)
|Cerca de 1,8 (média dos EUA)
Fontes: OVHcloud, números-chave do exercício fiscal de 2025; Alemanha: Bitkom/Borderstep Institute, «Rechenzentren in Deutschland: Aktuelle Marktentwicklungen» (2025); US: Lawrence Berkeley National Laboratory, «United States Data Center Energy Usage Report» (2016).
A diferença é mais notável no que diz respeito à água. O Indicador de eficiência hidráulica (WUE) descreve quanta água é necessária para o arrefecimento por quilowatt-hora. Enquanto um datacenter médio nos EUA necessita de cerca de 1,8 litros por quilowatt-hora (uns bons sete copos de água), as instalações da OVHcloud em Limburg, na Alemanha, e em Erith, no Reino Unido, requerem, cada uma, menos de um copo.
Saiba mais sobre a forma como a OVHcloud coloca a sustentabilidade em prática na nossa página sobre sustentabilidade.
De datacenters arrefecidos a auto-otimizáveis
O hardware eficiente é apenas um lado da equação; o outro é a operação inteligente. O passo seguinte é, portanto, o Smart Datacenter, um datacenter que regula o seu próprio arrefecimento, ao mesmo tempo que planeia com antecedência.
Isto funciona em três fases:
- Medida: Sensores nos módulos de arrefecimento captam parâmetros como o caudal e a temperatura da água em tempo real.
- Controlo: O controlo baseado em IA analisa os dados e ajusta a velocidade da bomba, a velocidade da ventoinha e as posições das válvulas para que os servidores obtenham exatamente o fluxo e a pressão de que necessitam, utilizando o mínimo de água possível.
- Prever: Os dados operacionais provenientes de bastidores, módulos de arrefecimento e «dry coolers» são integrados num data lake e combinados com dados meteorológicos locais. Isto permite prever a quantidade de água de arrefecimento que será necessária.
A OVHcloud também desenvolveu a sua tecnologia fora do edifício. Comparado com a geração anterior, o novo Smart Dry Cooler necessita de aproximadamente metade do espaço e metade dos ventiladores. Isto reduz visivelmente tanto a energia utilizada para o arrefecimento como os níveis de ruído.
No seu conjunto, a nova arquitetura reduz o consumo de energia da infraestrutura de arrefecimento em até 50% e a água utilizada para arrefecimento em até 30%, em comparação com o design original da OVHcloud. O nosso olhar sobre os bastidores mostra, em detalhe, como os bastidores, os módulos de arrefecimento e os Smart Dry Coolers funcionam em conjunto.
O que isto significa para os decisores de TI
Esta mudança de perspetiva não afeta apenas a forma como os datacenters são geridos. Também altera a forma como as empresas devem avaliar a infraestrutura e os serviços cloud. Se está a recorrer a datacenters sustentáveis ao planear o aumento das cargas de trabalho de IA, pode colocar questões específicas ao escolher um fornecedor:
- O que são o PUE e o WUE e a que se referem? Solicite tanto a média de todas as instalações como os valores referentes às instalações mais recentes. Só em conjunto é que mostram a situação atual de um fornecedor e a direção que este está a tomar.
- Como é feito o arrefecimento? Ar, água ou «direct-to-chip»: a tecnologia de arrefecimento determina, em grande medida, a quantidade de energia e água utilizada fora dos servidores.
- Como é controlado o arrefecimento? Os sistemas estáticos funcionam frequentemente com uma margem de segurança. O controlo preditivo baseado em sensores adapta-se à procura atual.
- Que hardware se adequa à sua carga de trabalho? Para formação e inferência, vale a pena analisar amostras ou tokens por joule em vez do consumo de energia bruto.
- Que dados obtém para os seus próprios relatórios? À medida que os requisitos regulamentares aumentam, a transparência sobre o consumo de recursos está a tornar-se um critério de seleção.
Por detrás de tudo isto está uma simples mudança na questão orientadora. Em vez de «Quanto consome este datacenter?», a questão passa a ser «Quanta potência de computação obtenho por quilowatt-hora e por litro de água?» Colocar a questão desta forma conduz a decisões de infraestrutura que fazem sentido tanto a nível ambiental como económico. Mais potência de computação por quilowatt-hora significa, geralmente, uma melhor relação preço/desempenho, e a eficiência do seu fornecedor reflete-se diretamente nos seus próprios relatórios de sustentabilidade, através das emissões do Scope 3.
Conclusão: a eficiência mede-se pelos resultados
Os números de consumo continuam a ser um guia útil. Mas na era da IA, já não são suficientes para avaliar datacenters sustentáveis. Só se obtém uma visão completa quando duas perspetivas se conjugam: quanta potência de computação útil é gerada por unidade de energia e quão reduzidas são as perdas de energia e água em torno das TI.
O arrefecimento por água, a tecnologia «direct-to-chip» e o controlo baseado em IA mostram que os dois podem ser combinados. O Smart Datacenter poupa recursos exatamente onde estes são mais importantes para o rendimento computacional efetivo. Portanto, quando comparar fornecedores, não pergunte apenas sobre o consumo. Pergunte sobre a potência de computação por quilowatt-hora e por litro de água. Pode ver o que a OVHcloud oferece para projetos de IA na nossa página sobre IA e Machine Learning.