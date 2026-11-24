Duas semanas para uma primeira versão funcional, e 70% do código são testes. Esse é o recorde do Pookie, um proxy interno da OVHcloud que oculta segredos aos modelos de IA, construído por um engenheiro e com agentes de IA a escrever grande parte do código. A parte mais interessante não é a velocidade. É como se chega a confiar em código que não se escreveu linha a linha. Este artigo apresenta a abordagem de desenvolvimento orientado por especificações subjacente a este projeto, com agentes de IA em cada etapa, e as lições que qualquer equipa pode aplicar. Relativamente ao que o Pookie faz, comece por descobrir como funciona um proxy de ocultação.

Deixe a IA entrevistá-lo primeiro

Wilfried Roset, diretor de TI na equipa CIO Critical Databases, não começou por pedir código a um agente. Passou cerca de seis horas a ser entrevistado por um. O agente fez perguntas até que o plano não tivesse questões em aberto, e cada resposta tornou-se um registo de decisão escrito. No final, havia 54.

Wilfried não inventou este fluxo de trabalho. Usou skills open-source da coleção de agent skills de Matt Pocock, partilhada com a comunidade de programadores O Grill-me entrevista-o de forma implacável sobre um plano até que cada ramo da árvore de decisão esteja resolvido. O Grill-with-docs conduz a mesma entrevista com base em documentação existente e regista as decisões à medida que estas ganham forma.

O objetivo é a abrangência. «A IA faz as perguntas de que nos esquecemos», diz Wilfried. [A COMPLETAR, Wilfried: uma pergunta que o agente fez e que não tinha considerado, e como isso alterou o design.]

Cada registo de decisão capta o que foi escolhido e porquê. [A COMPLETAR, Wilfried: um registo de decisão concreto a título de exemplo, como a opção pelo modo fail-closed ou por privilegiar o recall em detrimento da precisão, resumido em duas ou três frases.]

Primeiro estudar o estado da técnica, depois criar um protótipo

Em paralelo, vários agentes estudaram ferramentas open-source semelhantes, desde scanners de segredos a proxies de IA existentes, e compararam-nas. Para cada uma, redigiram uma breve nota de exploração sobre o que aproveitar e o que evitar. Foi assim que o Pookie herdou uma posição comprovada no caminho dos pedidos e padrões de deteção testados no terreno, e também como assumiu uma rutura deliberada: os analisadores de segredos costumam ser afinados para a precisão, ao passo que o Pookie privilegia o recall, pois deixar passar um segredo sai mais caro do que ocultar um valor inofensivo.

Seguiram-se protótipos descartáveis, criados com a competência de prototipagem da mesma coleção. Cada um respondeu a uma única pergunta e, depois, foi eliminado. A maior questão era a linguagem: Go ou Rust? O agente poderia ter escrito o Pookie em qualquer uma delas. Mas a maior parte do tempo de um pedido é gasta à espera da resposta do fornecedor do modelo, por isso a velocidade extra em Rust não compensava a complexidade adicional. Assim, o Pookie foi escrito em Go.

Dar ao agente um sinal de aprovação ou reprovação

Com as especificações e a investigação concluídas, o agente obteve um ciclo de feedback antes de receber uma tarefa:

Escrever um teste que falhe. Deixar o agente implementar até o teste ser bem-sucedido. Pedir a diferentes agentes de IA para reverem o código e a sua segurança. Executar o Pookie num repositório real para ver o que deteta e o que deixa passar.

Deve-se repetir até tudo estar verde. Os testes constituem 70% do código, e esse rácio é o modelo de confiança. Não revemos cada linha que um agente escreve; revemos o que ele tem de provar.

«De início, concentrei-me em rever as especificações e os testes, não o código em si», explica Wilfried. Passou para o código assim que algo funcionou.

A maior parte do que revelaram as revisões e as auditorias reais aos repositórios foi mais afinação do que erros. O aspeto mais delicado é o equilíbrio entre falsos positivos e falsos negativos, porque cada regra que deteta mais segredos também esconde mais valores inofensivos.

Da vez seguinte, Wilfried investiria mais na engenharia de ciclos, configuração que permite ao agente passar de uma funcionalidade para a seguinte por conta própria. No Pookie, intervinha regularmente para lhe dizer que funcionalidade construir a seguir. Isso tem um custo: se o agente acabar por ficar à nossa espera às 19:30 de uma sexta-feira, perdemos o fim de semana todo.

De uma única VM para uma instância partilhada

O Pookie começou como uma pilha Docker Compose numa instância de máquina virtual no OVHcloud Public Cloud. Depois passou para o OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS), com Redis, para servir muitos utilizadores de uma só vez. Um motor é executado agora em quatro modos: uma pré-visualização de linha de comandos, um binário autónomo, uma pilha Docker Compose e um Helm chart para a instância partilhada. Um teste com uma chave fixa verifica se o proxy e a ferramenta de linha de comandos produzem resultados idênticos byte a byte, garantindo que os modos não divergem entre si. Quanto à criptografia e ao isolamento subjacentes, descubra a arquitetura do Pookie.

Desenvolvimento orientado por especificações com agentes de IA

O método enquadra-se em três hábitos. Deixe o agente entrevistá-lo até o plano não ter lacunas e escreva todas as decisões. Faça com que estude o estado da arte e crie um protótipo antes de construir. E dê-lhe um teste que ele tem de passar antes de ler o seu código. O desenvolvimento orientado por especificações com agentes de IA não elimina a revisão; transfere-a, sim, para as especificações e os testes, onde uma pessoa é capaz de acompanhar.

Se quiser praticar com um agente de programação que mantém o seu código e os seus prompts na Europa, pode ligá-lo ao AI Endpoints através da sua API, compatível com a OpenAI.