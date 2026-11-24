Sexta-feira à noite, 27 de novembro, 23h00

O seu futuro cliente percorre as promoções no telemóvel, entre dois separadores abertos e três newsletters por ler. Antes de ler qualquer ficha de produto, passa os olhos pelos endereços e clica nos que lhe inspiram confiança. É aqui que entra em jogo um domínio .shop: ainda antes do clique, sinaliza que na sua loja se compra. Resta saber o que vale realmente esta extensão, quando a preferir a um .pt e como registá-la sem se arrepender da escolha no próximo ano. Quer a sua loja já esteja a funcionar, quer ainda seja um projeto, encontrará aqui o necessário para decidir antes do pico de vendas.

O que é um domínio .shop?

Um domínio é o seu endereço na web, e a sua parte final, como .pt ou .com, chama-se extensão. O .shop é muito mais recente do que estes dois clássicos, já que só existe desde 2016. A sua entidade de registo, a empresa japonesa GMO Registry, abriu-o ao público nesse ano, depois de o obter junto da ICANN, o organismo que coordena os nomes de domínio. Trata-se de uma extensão dita genérica, não associada a nenhum país.

Para o obter, não é pedido nenhum comprovativo, pois qualquer pessoa singular ou coletiva o pode registar, onde quer que esteja. Foi, aliás, pensado para todas as lojas, online e físicas, desde a padaria que aceita encomendas até ao site de comércio eletrónico que entrega em toda a Europa.

O que um endereço .shop diz aos seus clientes

O primeiro trunfo cabe em quatro letras que toda a gente entende. Num anúncio, num resultado de pesquisa ou no cartaz da sua montra, «aminhaloja.shop» indica que ali se compra antes mesmo do clique, enquanto um .com nada diz sobre a sua atividade. No meio das dezenas de ofertas que se acotovelam no final do ano, este sinal ajuda os seus clientes a encontrá-lo à primeira vista.

O segundo trunfo vê-se menos, mas conta tanto como o primeiro. O domínio .com com que sonhava está provavelmente registado há muito, enquanto as extensões mais recentes ainda deixam espaço para nomes curtos e simples. Assim, mantém o nome da sua marca tal como é, sem hífenes nem acrescentos. Não é um pormenor, porque um endereço curto e fácil de escrever fica mais facilmente na memória, como lembram os nossos conselhos para escolher um domínio .

No entanto, o .shop não melhora o seu posicionamento no Google. O motor de pesquisa trata as novas extensões exatamente como um .com ou um .org, sem bónus nem penalização associados à palavra que contêm. O seu efeito joga-se noutro lado, na perceção dos seus clientes. E isso já é muito.

Já está online? Um .shop para as festas

A sua loja já funciona num .pt ou num .com? Não precisa de mudar de endereço. Um .shop regista-se como segundo domínio e é depois redirecionado para o seu site ou para a página das suas ofertas de fim de ano. Os seus anúncios, e-mails e publicações passam a mostrar um endereço que anuncia a venda, sem alterar nada no seu site.

Este segundo domínio continua útil depois das festas, já que poderá reutilizá-lo nos saldos ou nas suas próximas campanhas comerciais. Também protege a sua marca, porque, uma vez registado em seu nome, já não pode ser reservado por terceiros. A entidade de registo da extensão sugere mesmo às marcas consolidadas que instalem ali a sua loja de forma duradoura, reservando o domínio original para o site institucional.

Um conselho para a Black Friday ou a Cyber Monday: não espere por quinta-feira à noite. Registar o domínio leva apenas um momento, mas preparar a página de destino e testar o redirecionamento exige alguma margem, sobretudo na semana em que as encomendas se sucedem.

Ainda não tem site? Aponte para o Natal

Se está a começar do zero, este ano a Black Friday chega demasiado cedo. O Natal, pelo contrário, continua ao seu alcance se arrancar com um catálogo curto, alguns produtos estrela bem fotografados e um pagamento simples. Do lado técnico, a solução de loja online PrestaShop pode ser instalada automaticamente logo na encomenda de um alojamento para e-commerce , o que lhe deixa tempo para o essencial, as suas fotografias e fichas de produto.

Catálogo extenso, agenda já cheia? Aponte antes para os saldos de janeiro, porque uma loja pronta valerá sempre mais do que uma montra improvisada. Nada o impede, porém, de registar já o seu domínio .shop, para garantir o seu endereço e dá-lo a conhecer aos clientes da sua loja física durante as festas.

.shop, .pt ou .com: qual escolher?

Tudo depende dos seus clientes. Vende sobretudo na sua cidade ou região? Então o .pt continua um passo à frente, porque o Google considera as extensões nacionais um indicador fiável do país a que um site se dirige. Além disso, os seus clientes locais estão habituados a ele há muito tempo. Já o .com fala sobretudo a uma clientela internacional.

O .shop ganha vantagem quando a venda está no centro da sua atividade e quer que o seu endereço o mostre. Mas nada o obriga a escolher. Para o domínio da sua loja online, pode manter o .pt como endereço principal, registar um .shop para as suas campanhas e redirecionar um para o outro. Junta assim a confiança local à clareza comercial.

Antes de registar: as verificações certas

Antes de confirmar a encomenda, reserve tempo para três verificações. Comece por ditar o seu futuro endereço a alguém próximo e peça-lhe que o escreva: se hesitar na ortografia, os seus clientes também vão hesitar. Verifique depois, na base de dados do INPI, que nenhuma marca registada usa já esse nome.

Por fim, veja o preço da renovação, e não apenas o do primeiro ano. Num domínio .shop, a diferença entre os dois é grande, e é a renovação que vai pesar no seu orçamento nos anos seguintes. Tenha também em conta que um domínio mostra um endereço, mas é o alojamento que faz a loja funcionar.

O seu endereço antes do pico das festas