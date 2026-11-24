Domínio .shop: prepare a sua loja para a Black Friday e o Natal
Sexta-feira à noite, 27 de novembro, 23h00
O seu futuro cliente percorre as promoções no telemóvel, entre dois separadores abertos e três newsletters por ler. Antes de ler qualquer ficha de produto, passa os olhos pelos endereços e clica nos que lhe inspiram confiança. É aqui que entra em jogo um domínio .shop: ainda antes do clique, sinaliza que na sua loja se compra. Resta saber o que vale realmente esta extensão, quando a preferir a um .pt e como registá-la sem se arrepender da escolha no próximo ano. Quer a sua loja já esteja a funcionar, quer ainda seja um projeto, encontrará aqui o necessário para decidir antes do pico de vendas.
O que é um domínio .shop?
Um domínio é o seu endereço na web, e a sua parte final, como .pt ou .com, chama-se extensão. O .shop é muito mais recente do que estes dois clássicos, já que só existe desde 2016. A sua entidade de registo, a empresa japonesa GMO Registry, abriu-o ao público nesse ano, depois de o obter junto da ICANN, o organismo que coordena os nomes de domínio. Trata-se de uma extensão dita genérica, não associada a nenhum país.
Para o obter, não é pedido nenhum comprovativo, pois qualquer pessoa singular ou coletiva o pode registar, onde quer que esteja. Foi, aliás, pensado para todas as lojas, online e físicas, desde a padaria que aceita encomendas até ao site de comércio eletrónico que entrega em toda a Europa.
O que um endereço .shop diz aos seus clientes
O primeiro trunfo cabe em quatro letras que toda a gente entende. Num anúncio, num resultado de pesquisa ou no cartaz da sua montra, «aminhaloja.shop» indica que ali se compra antes mesmo do clique, enquanto um .com nada diz sobre a sua atividade. No meio das dezenas de ofertas que se acotovelam no final do ano, este sinal ajuda os seus clientes a encontrá-lo à primeira vista.
O segundo trunfo vê-se menos, mas conta tanto como o primeiro. O domínio .com com que sonhava está provavelmente registado há muito, enquanto as extensões mais recentes ainda deixam espaço para nomes curtos e simples. Assim, mantém o nome da sua marca tal como é, sem hífenes nem acrescentos. Não é um pormenor, porque um endereço curto e fácil de escrever fica mais facilmente na memória, como lembram os nossos conselhos para escolher um domínio.
No entanto, o .shop não melhora o seu posicionamento no Google. O motor de pesquisa trata as novas extensões exatamente como um .com ou um .org, sem bónus nem penalização associados à palavra que contêm. O seu efeito joga-se noutro lado, na perceção dos seus clientes. E isso já é muito.
Já está online? Um .shop para as festas
A sua loja já funciona num .pt ou num .com? Não precisa de mudar de endereço. Um .shop regista-se como segundo domínio e é depois redirecionado para o seu site ou para a página das suas ofertas de fim de ano. Os seus anúncios, e-mails e publicações passam a mostrar um endereço que anuncia a venda, sem alterar nada no seu site.
Este segundo domínio continua útil depois das festas, já que poderá reutilizá-lo nos saldos ou nas suas próximas campanhas comerciais. Também protege a sua marca, porque, uma vez registado em seu nome, já não pode ser reservado por terceiros. A entidade de registo da extensão sugere mesmo às marcas consolidadas que instalem ali a sua loja de forma duradoura, reservando o domínio original para o site institucional.
Um conselho para a Black Friday ou a Cyber Monday: não espere por quinta-feira à noite. Registar o domínio leva apenas um momento, mas preparar a página de destino e testar o redirecionamento exige alguma margem, sobretudo na semana em que as encomendas se sucedem.
Ainda não tem site? Aponte para o Natal
Se está a começar do zero, este ano a Black Friday chega demasiado cedo. O Natal, pelo contrário, continua ao seu alcance se arrancar com um catálogo curto, alguns produtos estrela bem fotografados e um pagamento simples. Do lado técnico, a solução de loja online PrestaShop pode ser instalada automaticamente logo na encomenda de um alojamento para e-commerce, o que lhe deixa tempo para o essencial, as suas fotografias e fichas de produto.
Catálogo extenso, agenda já cheia? Aponte antes para os saldos de janeiro, porque uma loja pronta valerá sempre mais do que uma montra improvisada. Nada o impede, porém, de registar já o seu domínio .shop, para garantir o seu endereço e dá-lo a conhecer aos clientes da sua loja física durante as festas.
.shop, .pt ou .com: qual escolher?
Tudo depende dos seus clientes. Vende sobretudo na sua cidade ou região? Então o .pt continua um passo à frente, porque o Google considera as extensões nacionais um indicador fiável do país a que um site se dirige. Além disso, os seus clientes locais estão habituados a ele há muito tempo. Já o .com fala sobretudo a uma clientela internacional.
O .shop ganha vantagem quando a venda está no centro da sua atividade e quer que o seu endereço o mostre. Mas nada o obriga a escolher. Para o domínio da sua loja online, pode manter o .pt como endereço principal, registar um .shop para as suas campanhas e redirecionar um para o outro. Junta assim a confiança local à clareza comercial.
Antes de registar: as verificações certas
Antes de confirmar a encomenda, reserve tempo para três verificações. Comece por ditar o seu futuro endereço a alguém próximo e peça-lhe que o escreva: se hesitar na ortografia, os seus clientes também vão hesitar. Verifique depois, na base de dados do INPI, que nenhuma marca registada usa já esse nome.
Por fim, veja o preço da renovação, e não apenas o do primeiro ano. Num domínio .shop, a diferença entre os dois é grande, e é a renovação que vai pesar no seu orçamento nos anos seguintes. Tenha também em conta que um domínio mostra um endereço, mas é o alojamento que faz a loja funcionar.
O seu endereço antes do pico das festas
Um domínio .shop não vai vender por si. Dá simplesmente aos seus clientes mais uma razão para clicar, no momento exato em que as ofertas disputam a sua atenção. Quer o junte à sua loja para a Black Friday, quer o reserve para o Natal, o primeiro passo é o mesmo: verifique a disponibilidade do seu nome em .shop. Para ir mais longe e criar a sua loja, um alojamento web OVHcloud inclui o seu .shop durante um ano, sendo a renovação depois faturada ao preço da extensão.