O armazenamento de objetos distribuído da Scality junta-se à base de infraestrutura on-premises da OVHcloud, num perímetro de compatibilidade documentado.

Depois de em junho terem apresentado a sua colaboração em torno do armazenamento soberano, a OVHcloud e a Scality deram um novo passo: o Scality RING tornou-se a primeira solução de parceiros a receber a certificação OPCP Core, a base de infraestrutura da On-Prem Cloud Platform. Esta certificação incide sobre um perímetro técnico definido e documentado. Assim, organizações que pretendam manter os seus dados nos seus próprios datacenters dispõem de uma opção de armazenamento de objetos distribuído que podem preparar e implementar localmente.

OPCP: uma infraestrutura local, aberta aos editores

A On-Prem Cloud Platform (OPCP) permite implementar, automatizar e operar um ambiente cloud OVHcloud nos datacenters dos clientes. Destina-se a organizações que pretendam manter o controlo da localização dos seus dados, dos componentes da sua infraestrutura, bem como da forma de a operar, inclusive em modo offline.

A sua base, o OPCP Core , automatiza o aprovisionamento de servidores Bare Metal e da rede. Mas não cobre, por si só, todas as necessidades operacionais. As equipas também têm de poder executar nele software especializado, cuja compatibilidade seja verificada antecipadamente, em vez de ser descoberta em produção. É esse o objetivo do programa de certificação OPCP de soluções de terceiros.

Porquê o Scality RING?

Fundada em Paris em 2009, a Scality é um editor especializado em armazenamento definido por software. A sua plataforma RING é uma solução de armazenamento de objetos distribuído, compatível com a API S3, pensada para gerir enormes volumes de dados num único espaço de nomes (single namespace).

Para tal, os dados são distribuídos por vários servidores e protegidos por replicação ou por codificação de apagamento (erasure coding), consoante a configuração escolhida. A capacidade de armazenamento expande-se progressivamente através da adição de novos nós, à medida que as necessidades vão crescendo.

O RING é implementado por grandes empresas, fornecedores de serviços e organizações sujeitas a fortes restrições operacionais. No OPCP, vem complementar os serviços da plataforma existentes com um armazenamento de objetos especializado, adaptado a projetos que exigem grandes capacidades, diretamente nos datacenters dos clientes.

O que atesta a certificação OPCP Core

A certificação incide sobre a execução do Scality RING no OPCP Core. A OVHcloud e a Scality validaram em conjunto o funcionamento da solução nos servidores Bare Metal do catálogo de hardware OPCP, bem como as configurações de rede e de sistema necessárias para a sua implementação.

Este perímetro consta da lista de soluções de terceiros com a certificação OPCP . É complementado por um guia de implementação público, redigido e mantido pela Scality. O guia explica os pré-requisitos, nomeadamente uma topologia mínima de um nó supervisor e de três n�ós de armazenamento, e depois todas as etapas: o aprovisionamento dos servidores com o Terraform, a instalação do RING desencadeada por cloud-init, as verificações e o acesso à consola de supervisão.

Esta certificação insere-se numa abordagem de longo prazo: a OVHcloud e a Scality, dois operadores franceses, comprometem-se a manter a compatibilidade do Scality RING com o OPCP Core ao longo das evoluções das suas respetivas tecnologias. Os clientes podem, assim, integrar de forma duradoura esta solução de armazenamento de objetos na sua infraestrutura.

O que isto muda concretamente

Para as equipas de infraestruturas, o interesse reside em três pontos.

Automatizar e reproduzir os ambientes de armazenamento. Graças ao aprovisionamento programático do OPCP Core, as equipas definem configurações de infraestrutura adaptadas aos seus casos de uso e, posteriormente, voltam a implementá-las sempre que necessário. Esta abordagem facilita a implementação de ambientes isolados, por exemplo, para separar dados sensíveis ou preparar um plano de recuperação de desastres.

Graças ao aprovisionamento programático do OPCP Core, as equipas definem configurações de infraestrutura adaptadas aos seus casos de uso e, posteriormente, voltam a implementá-las sempre que necessário. Esta abordagem facilita a implementação de ambientes isolados, por exemplo, para separar dados sensíveis ou preparar um plano de recuperação de desastres. Reforçar a proteção das infraestruturas. As funções de segurança do OPCP Core, como a encriptação nativa dos dados em repouso, contribuem para proteger os ambientes implementados localmente. Associadas aos mecanismos de resiliência do Scality RING, permitem construir arquiteturas de armazenamento adaptadas às exigências específicas de cada organização.

As funções de segurança do OPCP Core, como a encriptação nativa dos dados em repouso, contribuem para proteger os ambientes implementados localmente. Associadas aos mecanismos de resiliência do Scality RING, permitem construir arquiteturas de armazenamento adaptadas às exigências específicas de cada organização. Partir de um perímetro de compatibilidade conhecido. As configurações validadas pela OVHcloud e pela Scality encontram-se documentadas publicamente: as equipas sabem o que foi verificado antes de iniciarem um projeto.

«As organizações que gerem grandes volumes de dados esperam duas coisas do seu armazenamento: que resista a incidentes e que acompanhe o seu crescimento ao longo de vários anos. Esta certificação junto da OVHcloud oferece-lhes um quadro técnico claro para implementar o Scality RING no OPCP Core, nos seus próprios datacenters.»

Alexis Wedrychowski, VP Sales, Scality

Três cenários de utilização

Backups e arquivos volumosos. O RING pode constituir o destino de armazenamento de objetos compatível com S3 de uma arquitetura de proteção de dados, num datacenter cuja localização e exploração são controladas pela organização. Os mecanismos de retenção e de recuperação dependem do software de backup associado e da configuração escolhida.

O RING pode constituir o destino de armazenamento de objetos compatível com S3 de uma arquitetura de proteção de dados, num datacenter cuja localização e exploração são controladas pela organização. Os mecanismos de retenção e de recuperação dependem do software de backup associado e da configuração escolhida. Armazenamento partilhado entre aplicações. Um ponto de acesso S3 comum pode servir várias aplicações ou equipas, com políticas de acesso definidas pela organização.

Um ponto de acesso S3 comum pode servir várias aplicações ou equipas, com políticas de acesso definidas pela organização. Dados para análise e IA. Grandes conjuntos de dados podem ser conservados na proximidade dos recursos de computação on-premises, quando a topologia e o desempenho satisfazem as necessidades.

Estas aplicações são comuns no setor público, na indústria, nas infraestruturas críticas e na defesa.

Um primeiro passo para o ecossistema OPCP

O Scality RING vem inaugurar a lista de soluções de terceiros com a certificação OPCP. Esta última abre a plataforma a tecnologias complementares.

O programa está destinado a integrar outros editores segundo a mesma abordagem: um perímetro definido, verificado e documentado. Para os clientes, o objetivo é alargar a escolha das tecnologias implementáveis localmente, sem renunciar ao controlo da sua infraestrutura.

«Uma plataforma cloud local vale também pelas tecnologias que pode acolher. Com a certificação recebida pelo Scality RING, estabelecemos um primeiro marco concreto: oferecer aos nossos clientes mais opções, num quadro de integração controlado e documentado.»

Serge Dupouy, VP da On-Prem Cloud Platform, OVHcloud

Questões frequentes

O que é certificado exatamente?

A compatibilidade do Scality RING com um perímetro definido do OPCP Core: os servidores do catálogo de hardware OPCP, bem como as configurações de rede e de sistema descritas na lista de soluções de terceiros com a certificação OPCP. Não se trata de uma certificação regulamentar nem de uma certificação de toda a plataforma.

O Scality RING está disponível na Cloud Store do OPCP?

Por enquanto, não. O Scality RING tem a certificação OPCP Core e pode ser implementado de acordo com o procedimento documentado. A sua integração na Cloud Store poderá ser considerada no âmbito das futuras evoluções da plataforma.

Como adquirir as licenças Scality RING para OPCP?

Este ponto não faz parte do programa de certificação, mas sim de uma parceria entre a OVHcloud e a Scality. São suportados dois modelos: os clientes podem utilizar licenças Scality existentes (Bring Your Own License) ou adquirir as licenças Scality RING junto da OVHcloud, de acordo com as condições comerciais aplicáveis.

É possível implementar o RING num ambiente offline?

Sim. O Scality RING pode ser implementado no OPCP Core em ambientes desligados da Internet (air-gapped). Esta capacidade responde, nomeadamente, às necessidades das organizações que exploram infraestruturas sensíveis ou sujeitas a elevados requisitos de segurança. As modalidades de implementação, atualização e suporte devem ser definidas em função da arquitetura escolhida.

Onde encontrar os pré-requisitos e o procedimento de implementação?

No guia de implementação do Scality RING no OPCP e na lista de soluções de terceiros com certificação OPCP .