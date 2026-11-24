Um proxy de ocultação promete algo simples: o fornecedor do modelo nunca vê as segredos do utilizador e este último nunca nota que o proxy está lá. Cumprir essa promessa exige mais do que uma lista de expressões regulares. Este artigo analisa como o Pookie, uma ferramenta interna da OVHcloud, foi pensado para ocultar com segurança segredos em prompts de LLM: como cria placeholders, isola os dados de cada utilizador, processa respostas em streaming e falha quando algo corre mal. Se isto é novo para si, comece por descobrir como funciona um proxy de ocultação. Como são criados os placeholders Placeholders tipados com chave Cada placeholder é derivado do valor original com um HMAC dotado de chave, uma função criptográfica que transforma um valor e uma chave secreta numa impressão digital de comprimento fixo. Sem a chave, a impressão digital não revela nada sobre o valor e não pode ser revertida. Com a chave, o mesmo valor produz sempre a mesma impressão digital. Esse determinismo é o que permite ao modelo raciocinar: o servidor A permanece o servidor A durante toda a conversa.

Um placeholder tem o seguinte formato: __PK_PRIVIP_fe44bc609bf6__. «PK» significa «Pookie», «PRIVIP» indica ao modelo que o valor oculto é um endereço IP privado, e a cadeia de carateres final identifica o original armazenado. O placeholder em si não contém dados. É apenas uma referência a um valor guardado na cache do Pookie, pelo que um fornecedor externo que o armazene, registe ou analise não obtém nada que possa utilizar. Não há qualquer valor para desencriptar, apenas uma chave para um repositório ao qual não consegue aceder. Como o placeholder é calculado apenas a partir da chave e do valor, a ocultação não necessita de consultar o repositório no fluxo de saída, e o proxy limita-se a registar cada mapeamento para o percurso de regresso.

O Pookie utiliza uma chave mestra única, lida a partir de um ficheiro de chave montado pela plataforma. Divide essa chave em subchaves separadas para placeholders, encriptação e namespaces, para que nenhuma subchave sirva dois propósitos. Deteção que privilegia o recall A deteção funciona em duas camadas. A correspondência de padrões deteta valores com um formato conhecido: endereços IP, hostnames em zonas configuradas, tokens, chaves, IBAN, números de cartão e identificadores de conta de cliente. De seguida, uma verificação de entropia interceta cadeias de carateres que parecem aleatórias, garantindo que uma palavra-passe gerada sem um formato reconhecível também seja ocultada. O conteúdo codificado é descodificado e analisado novamente. A deteção nunca contacta um fornecedor para verificar se um segredo está ativo. Está também ajustada para privilegiar o recall em detrimento da precisão: o Pookie prefere substituir um valor inofensivo a deixar escapar um segredo real. Muitos scanners de segredos fazem a escolha oposta, porque um falso alarme numa revisão de código custa tempo. Num proxy, um falso positivo custa um pouco de contexto, enquanto um falso negativo revela um segredo. Isolamento por utilizador no repositório Restaurar valores implica armazená-los. Na implementação partilhada, os mapeamentos de cada utilizador residem num namespace derivado da sua própria credencial de fornecedor através de um HMAC. O placeholder de um utilizador não pode ser resolvido na sessão de outro utilizador, mesmo que ambos tenham enviado o mesmo valor. Isto bloqueia um ataque subtil. Sem namespaces, um fornecedor malicioso poderia devolver o placeholder do utilizador A na resposta do utilizador B, e um repositório partilhado iria resolvê-lo para o segredo de A dentro da sessão de B. Com namespaces, uma consulta fora do seu próprio espaço resulta simplesmente numa falha de correspondência, nunca numa pesquisa mais alargada.

Os valores são encriptados em repouso com XChaCha20-Poly1305 e um nonce aleatório. A chave com namespace está vinculada a cada ciphertext como dados autenticados adicionais, pelo que um valor copiado para outra chave falha a autenticação, mesmo perante um atacante com permissões de escrita no Redis. O repositório comporta-se como uma cache, com um tempo de vida predefinido de 72 horas renovado a cada escrita, e funciona protegido por TLS, autenticação e isolamento de rede. O prazo predefinido de 72 horas destina-se a cobrir um fim de semana, permitindo retomar uma tarefa na segunda-feira exatamente onde a deixou na sexta-feira. A arquitetura privilegia o isolamento em detrimento da gestão multi-inquilino: sem contas, sem controlo de acesso baseado em funções e sem um novo sistema de identidade passível de ser atacado. Se o serviço estiver mal configurado, recusa-se a arrancar. Falha fechada à saída, falha visível à entrada No fluxo de saída, qualquer erro bloqueia o pedido. Se o repositório estiver inacessível ou a deteção falhar, nada chega ao fornecedor. No pior cenário, a sua ferramenta de IA deixa de funcionar e os seus dados permanecem seguros na sua infraestrutura.