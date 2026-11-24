Ocultação de segredos em prompts de LLM: por dentro do design do Pookie
Um proxy de ocultação promete algo simples: o fornecedor do modelo nunca vê as segredos do utilizador e este último nunca nota que o proxy está lá. Cumprir essa promessa exige mais do que uma lista de expressões regulares. Este artigo analisa como o Pookie, uma ferramenta interna da OVHcloud, foi pensado para ocultar com segurança segredos em prompts de LLM: como cria placeholders, isola os dados de cada utilizador, processa respostas em streaming e falha quando algo corre mal. Se isto é novo para si, comece por descobrir como funciona um proxy de ocultação.
Como são criados os placeholders
Placeholders tipados com chave
Cada placeholder é derivado do valor original com um HMAC dotado de chave, uma função criptográfica que transforma um valor e uma chave secreta numa impressão digital de comprimento fixo. Sem a chave, a impressão digital não revela nada sobre o valor e não pode ser revertida. Com a chave, o mesmo valor produz sempre a mesma impressão digital. Esse determinismo é o que permite ao modelo raciocinar: o servidor A permanece o servidor A durante toda a conversa.
Um placeholder tem o seguinte formato: __PK_PRIVIP_fe44bc609bf6__. «PK» significa «Pookie», «PRIVIP» indica ao modelo que o valor oculto é um endereço IP privado, e a cadeia de carateres final identifica o original armazenado. O placeholder em si não contém dados. É apenas uma referência a um valor guardado na cache do Pookie, pelo que um fornecedor externo que o armazene, registe ou analise não obtém nada que possa utilizar. Não há qualquer valor para desencriptar, apenas uma chave para um repositório ao qual não consegue aceder. Como o placeholder é calculado apenas a partir da chave e do valor, a ocultação não necessita de consultar o repositório no fluxo de saída, e o proxy limita-se a registar cada mapeamento para o percurso de regresso.
O Pookie utiliza uma chave mestra única, lida a partir de um ficheiro de chave montado pela plataforma. Divide essa chave em subchaves separadas para placeholders, encriptação e namespaces, para que nenhuma subchave sirva dois propósitos.
Deteção que privilegia o recall
A deteção funciona em duas camadas. A correspondência de padrões deteta valores com um formato conhecido: endereços IP, hostnames em zonas configuradas, tokens, chaves, IBAN, números de cartão e identificadores de conta de cliente. De seguida, uma verificação de entropia interceta cadeias de carateres que parecem aleatórias, garantindo que uma palavra-passe gerada sem um formato reconhecível também seja ocultada. O conteúdo codificado é descodificado e analisado novamente.
A deteção nunca contacta um fornecedor para verificar se um segredo está ativo. Está também ajustada para privilegiar o recall em detrimento da precisão: o Pookie prefere substituir um valor inofensivo a deixar escapar um segredo real. Muitos scanners de segredos fazem a escolha oposta, porque um falso alarme numa revisão de código custa tempo. Num proxy, um falso positivo custa um pouco de contexto, enquanto um falso negativo revela um segredo.
Isolamento por utilizador no repositório
Restaurar valores implica armazená-los. Na implementação partilhada, os mapeamentos de cada utilizador residem num namespace derivado da sua própria credencial de fornecedor através de um HMAC. O placeholder de um utilizador não pode ser resolvido na sessão de outro utilizador, mesmo que ambos tenham enviado o mesmo valor.
Isto bloqueia um ataque subtil. Sem namespaces, um fornecedor malicioso poderia devolver o placeholder do utilizador A na resposta do utilizador B, e um repositório partilhado iria resolvê-lo para o segredo de A dentro da sessão de B. Com namespaces, uma consulta fora do seu próprio espaço resulta simplesmente numa falha de correspondência, nunca numa pesquisa mais alargada.
Os valores são encriptados em repouso com XChaCha20-Poly1305 e um nonce aleatório. A chave com namespace está vinculada a cada ciphertext como dados autenticados adicionais, pelo que um valor copiado para outra chave falha a autenticação, mesmo perante um atacante com permissões de escrita no Redis. O repositório comporta-se como uma cache, com um tempo de vida predefinido de 72 horas renovado a cada escrita, e funciona protegido por TLS, autenticação e isolamento de rede. O prazo predefinido de 72 horas destina-se a cobrir um fim de semana, permitindo retomar uma tarefa na segunda-feira exatamente onde a deixou na sexta-feira.
A arquitetura privilegia o isolamento em detrimento da gestão multi-inquilino: sem contas, sem controlo de acesso baseado em funções e sem um novo sistema de identidade passível de ser atacado. Se o serviço estiver mal configurado, recusa-se a arrancar.
Falha fechada à saída, falha visível à entrada
No fluxo de saída, qualquer erro bloqueia o pedido. Se o repositório estiver inacessível ou a deteção falhar, nada chega ao fornecedor. No pior cenário, a sua ferramenta de IA deixa de funcionar e os seus dados permanecem seguros na sua infraestrutura.
O percurso de regresso funciona de forma diferente. As respostas são transmitidas evento a evento, e um placeholder pode ficar dividido entre dois blocos. O Pookie retém apenas a quantidade necessária do fluxo para nunca substituir um placeholder a meio. Os valores restaurados no interior dos argumentos de chamadas de ferramentas recebem caracteres de escape JSON para que o agente receba dados de entrada válidos. Um placeholder que não possa ser restaurado permanece visível e gera um alerta em vez de interromper a resposta.
Também é importante ocultar material encriptado. Um atacante pode armazenar ciphertext hoje e esperar até que seja possível desencriptá-lo, uma estratégia conhecida como «recolher agora, desencriptar mais tarde». Se o ciphertext nunca sair da infraestrutura, não há nada para recolher.
Nada disto abranda o modelo de forma percetível. O restauro de valores acrescenta menos de 200 microssegundos por evento transmitido no percentil 99. A ocultação de um pedido muito extenso atinge um pico de cerca de dois segundos, um valor reduzido face a uma resposta do modelo que demora vários segundos.
Limites conhecidos, devidamente documentados
Os limites do Pookie estão documentados como não-garantias deliberadas, em vez de serem deixados para um auditor descobrir:
- Uma passphrase composta por palavras comuns pode passar sem ser detetada, porque não parece um segredo.
- Dados encriptados sem um marcador reconhecível não são substituídos, uma vez que o Pookie nunca desencripta para verificar.
- Codificações pouco comuns, como base64 duplo ou dados comprimidos, podem esconder um segredo da análise.
- O determinismo tem um custo: o fornecedor não consegue ver os valores, mas consegue ver que campos se repetem.
- Os números de porta nunca são substituídos.
- Um agente pode ainda assim divulgar indevidamente um valor depois de o Pookie o ter restaurado.
- O Pookie confia no agente e na respetiva configuração. Não constitui uma sandbox contra um agente hostil.
- Se o repositório se perder, os placeholders antigos guardados nos seus ficheiros não poderão ser restaurados.
O reconhecimento de entidades nomeadas poderia detetar endereços postais e nomes próprios, algo que as expressões de padrões não conseguem. Testei essa abordagem e o tempo de processamento por pedido disparou de cerca de 200 milissegundos para 30 segundos. Para já, o custo supera o benefício, pelo que estou a explorar modelos mais leves que possam alterar este equilíbrio.
Oculte segredos antes de chegarem a um LLM
O mesmo motor funciona em quatro modos: uma ferramenta de linha de comandos para pré-visualizar ocultações, um binário autónomo com armazenamento em memória, uma pilha Docker Compose com dashboards e um Helm chart em Kubernetes com Redis para a instância partilhada multiutilizador. Um teste fixa uma chave estática e verifica se o proxy e a ferramenta de linha de comandos produzem resultados idênticos ao nível do byte, garantindo que o modelo de confiança não diverge entre modos. Desenvolvi a primeira versão funcional em duas semanas com agentes de IA, conforme descrito neste artigo complementar.
Se oculta segredos em prompts de LLM na sua própria pilha, comece pela parte mais básica: evite, antes de mais, colocar segredos no código. O manual sobre gestão de segredos Kubernetes com o OVHcloud Secret Manager mostra uma forma de o fazer. E quando os dados não podem sair da Europa, é possível executar o modelo no AI Endpoints, que aloja modelos de pesos abertos na União Europeia através de uma API compatível com a OpenAI.