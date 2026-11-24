Proteja dados confidenciais contra agentes de IA com um proxy de ocultação
Já alguma vez limpou um ficheiro de registo manualmente antes de o colar num assistente de IA? A maioria dos engenheiros já o fez. Os modelos de fronteira estão entre os modelos de IA mais avançados disponíveis atualmente e são executados fora da sua infraestrutura, muitas vezes sob outra jurisdição. Cada prompt que o seu agente de codificação envia pode conter endereços IP, palavras-passe ou identificadores de cliente. Se deseja proteger dados confidenciais contra agentes de IA sem abdicar dos modelos mais avançados, a limpeza manual não é escalável. Eis como automatizei esse passo com um proxy de ocultação na OVHcloud e o que qualquer equipa pode aprender com esta abordagem.
Segurança e soberania
O envio de um prompt para um modelo de terceiros levanta duas questões. A primeira é a segurança. Pode um segredo ser divulgado, registado ou retido tempo suficiente para ser decifrado mais tarde? A segunda é a soberania, ou seja, quem pode aceder legalmente aos dados depois de saírem do sistema. Os dados processados por um fornecedor fora da sua jurisdição estão sujeitos às leis desse fornecedor, e algumas delas permitem que as autoridades solicitem acesso. Para organizações europeias sujeitas a regulamentos como o RGPD ou a diretiva NIS2, trata-se tanto de uma questão de conformidade como de uma questão técnica.
O projeto OWASP classifica a divulgação de informações confidenciais como o segundo maior risco de segurança para aplicações desenvolvidas com base em modelos de linguagem de grande escala (LLM), e uma das medidas de mitigação recomendadas consiste em higienizar os valores confidenciais antes de estes chegarem ao modelo. A ocultação responde às duas questões de uma só vez, porque um valor que nunca sai do sistema não pode ser acedido por ninguém. É a lógica que se encontra por detrás do compromisso da OVHcloud com a soberania dos dados.
Porque a ocultação manual é insuficiente
Antes de integrar a OVHcloud, trabalhei numa instalação offline com elevados níveis de segurança. Nada saía sem uma verificação prévia. Cada exportação de dados passava por um administrador, que executava um script de limpeza e, em seguida, revia o resultado linha a linha.
Anos mais tarde, numa empresa diferente e por motivos distintos, a lista de dados que nunca deviam sair era quase idêntica: hostnames, endereços IP, palavras-passe e tokens, segredos encriptados e identificadores de cliente.
A minha primeira ação foi a que tinha usado naquela instalação: um pequeno script de localização e substituição executado manualmente antes de qualquer coisa entrar numa ferramenta de IA. No entanto, comportava quatro falhas:
- Manual: temos de nos lembrar de o executar e, mais cedo ou mais tarde, esquecemo-nos.
- Incompletude: cada tipo de segredo precisa de uma regra própria.
- Unidirecionalidade: o modelo responde com <REDACTED> e nós mesmos repomos o valor real.
- Inconsistência: dois servidores diferentes tornam-se ambos <PRIVATE_IP>, pelo que o modelo já não os consegue distinguir.
À medida que os colegas partilhavam os seus scripts de limpeza, os resultados divergiam de uma equipa para a outra. O passo seguinte era retirar o ser humano do processo.
Como funciona um proxy de ocultação
Um proxy é uma aplicação que se situa entre um cliente e um servidor e que reencaminha o tráfego entre eles. No caso do Pookie, o cliente é a sua ferramenta de IA e o servidor é o fornecedor do modelo, pelo que todos os pedidos e todas as respostas passam por ele. Várias ferramentas comerciais e open-source já ocupam esta posição. Desenvolvi o Pookie para se adaptar às regras da própria OVHcloud. O nome «Pookie» é uma gíria francesa para «bufo», mas neste caso mantém a boca bem fechada.
Ocultaç�ão à saída e restauro à entrada
Imagine que o seu agente lê uma nota de boas-vindas para um novo servidor:
Welcome to your private instance. The IP is 10.20.30.40 and the password to connect is v9wpAv59zX7VOIdNF2Qp.
Antes de o pedido sair, o Pookie troca os valores confidenciais por placeholders. O que o fornecedor recebe é isto:
Welcome to your private instance. The IP is [IP #1] and the password to connect is [SECRET #1].
O modelo responde com os placeholders, por exemplo: «Connect to [IP #1] with the password [SECRET #1].» No regresso, o Pookie restaura os valores reais. Obtemos uma resposta funcional e o fornecedor nunca vê o que estava por trás dos placeholders.
Em suma: à saída, ocultamos os dados; à entrada, restauramo-los.
Pense nisto como um porteiro dotado de um bengaleiro. Os valores reais ficam no bengaleiro e cada mensagem sai com um talão. Se o porteiro não conseguir verificar uma mensagem, ela não sai de todo.
Placeholders que permitem ao modelo continuar a raciocinar
Duas opções de conceção garantem a utilidade do modelo. Os placeholders são determinísticos: numa sessão, o valor obtém sempre o mesmo placeholder; por isso, se o seu agente mencionar dois servidores, o modelo continua a ver dois servidores distintos. Também são tipados, o que significa que o modelo sabe que está a lidar com um endereço IP ou com um segredo, apenas não o seu valor. O fornecedor obtém a forma da configuração (a função de um servidor, a respetiva versão de SO, as respetivas regras de firewall) sem os detalhes que a ligariam a máquinas reais.
O que é detetado
O Pookie procura cinco famílias de dados:
- Segredos e credenciais: palavras-passe e tokens de início de sessão.
- Chaves e material encriptado: chaves de servidor e strings encriptadas, ocultas mas nunca abertas.
- Identificadores de rede: Endereços IP e nomes de servidores.
- Dados pessoais: endereços de e-mail, números de telefone, cartões bancários, IBAN e identificadores de conta de cliente.
- Strings de aspeto aleatório: qualquer coisa com o perfil estatístico de um segredo gerado.
A deteção combina padrões conhecidos com uma análise ao aspeto aleatório de uma string. O motor tende deliberadamente para a cautela: prefere ocultar um valor inofensivo a deixar escapar um segredo real. Durante uma demonstração ao vivo, substituiu uma expressão regular que tinha confundido com uma palavra-passe, o tipo de falso positivo que esse compromisso aceita.
O que um proxy pode ou não fazer
Um proxy de ocultação reduz muito o risco; não o elimina. Uma passphrase composta por palavras comuns não parece um segredo, pelo que pode passar sem ser detetada. Os servidores só são reconhecidos quando os seus nomes e intervalos de IP são configurados. As moradas postais e os nomes próprios estão, para já, fora do âmbito, uma vez que distinguir um nome de um projeto com a mesma designação exige aprendizagem automática. E o proxy confia na sua ferramenta de IA: não é uma jaula para um agente mal-intencionado.
É por isso que o Pookie é uma rede de segurança, não uma permissão: os segredos devem continuar num cofre e não no seu código. Quanto à criptografia, ao isolamento por utilizador e à lista completa de limites, leia como o proxy de ocultação é construído. O próprio Pookie é uma ferramenta interna, que está agora a passar da versão beta para a disponibilidade geral. Desenvolvi a primeira versão funcional dele em duas semanas com agentes de IA, método descrito neste artigo complementar.
Proteja dados confidenciais nos seus próprios agentes
Não precisa do Pookie para aplicar os seus princípios. Quando se protegem dados confidenciais contra agentes de IA, aplicam-se algumas regras a qualquer configuração:
- Substitua os valores em vez de os eliminar, para que o modelo mantenha o raciocínio.
- Mantenha os placeholders consistentes e tipados.
- Bloqueie o pedido quando a proteção falhar e nunca deixe passar dados por predefinição.
- Estabeleça os seus limites antes que um auditor os encontre.
A outra opção é manter o próprio modelo onde os seus dados residem. O AI Endpoints executa modelos de pesos abertos na União Europeia através de uma API compatível com a OpenAI, permitindo que muitos agentes migrem sem terem de reescrever código. Para testar no seu editor, comece com este manual para criar um assistente de código com Continue e AI Endpoints.