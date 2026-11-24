Já alguma vez limpou um ficheiro de registo manualmente antes de o colar num assistente de IA? A maioria dos engenheiros já o fez. Os modelos de fronteira estão entre os modelos de IA mais avançados disponíveis atualmente e são executados fora da sua infraestrutura, muitas vezes sob outra jurisdição. Cada prompt que o seu agente de codificação envia pode conter endereços IP, palavras-passe ou identificadores de cliente. Se deseja proteger dados confidenciais contra agentes de IA sem abdicar dos modelos mais avançados, a limpeza manual não é escalável. Eis como automatizei esse passo com um proxy de ocultação na OVHcloud e o que qualquer equipa pode aprender com esta abordagem.

Segurança e soberania

O envio de um prompt para um modelo de terceiros levanta duas questões. A primeira é a segurança. Pode um segredo ser divulgado, registado ou retido tempo suficiente para ser decifrado mais tarde? A segunda é a soberania, ou seja, quem pode aceder legalmente aos dados depois de saírem do sistema. Os dados processados por um fornecedor fora da sua jurisdição estão sujeitos às leis desse fornecedor, e algumas delas permitem que as autoridades solicitem acesso. Para organizações europeias sujeitas a regulamentos como o RGPD ou a diretiva NIS2, trata-se tanto de uma questão de conformidade como de uma questão técnica.

O projeto OWASP classifica a divulgação de informações confidenciais como o segundo maior risco de segurança para aplicações desenvolvidas com base em modelos de linguagem de grande escala (LLM), e uma das medidas de mitigação recomendadas consiste em higienizar os valores confidenciais antes de estes chegarem ao modelo. A ocultação responde às duas questões de uma só vez, porque um valor que nunca sai do sistema não pode ser acedido por ninguém. É a lógica que se encontra por detrás do compromisso da OVHcloud com a soberania dos dados.

Porque a ocultação manual é insuficiente

Antes de integrar a OVHcloud, trabalhei numa instalação offline com elevados níveis de segurança. Nada saía sem uma verificação prévia. Cada exportação de dados passava por um administrador, que executava um script de limpeza e, em seguida, revia o resultado linha a linha.

Anos mais tarde, numa empresa diferente e por motivos distintos, a lista de dados que nunca deviam sair era quase idêntica: hostnames, endereços IP, palavras-passe e tokens, segredos encriptados e identificadores de cliente.

A minha primeira ação foi a que tinha usado naquela instalação: um pequeno script de localização e substituição executado manualmente antes de qualquer coisa entrar numa ferramenta de IA. No entanto, comportava quatro falhas:

Manual: temos de nos lembrar de o executar e, mais cedo ou mais tarde, esquecemo-nos.

Incompletude: cada tipo de segredo precisa de uma regra própria.

Unidirecionalidade: o modelo responde com <REDACTED> e nós mesmos repomos o valor real.

Inconsistência: dois servidores diferentes tornam-se ambos <PRIVATE_IP>, pelo que o modelo já não os consegue distinguir.

À medida que os colegas partilhavam os seus scripts de limpeza, os resultados divergiam de uma equipa para a outra. O passo seguinte era retirar o ser humano do processo.

Como funciona um proxy de ocultação

Um proxy é uma aplicação que se situa entre um cliente e um servidor e que reencaminha o tráfego entre eles. No caso do Pookie, o cliente é a sua ferramenta de IA e o servidor é o fornecedor do modelo, pelo que todos os pedidos e todas as respostas passam por ele. Várias ferramentas comerciais e open-source já ocupam esta posição. Desenvolvi o Pookie para se adaptar às regras da própria OVHcloud. O nome «Pookie» é uma gíria francesa para «bufo», mas neste caso mantém a boca bem fechada.

Ocultaç�ão à saída e restauro à entrada

Imagine que o seu agente lê uma nota de boas-vindas para um novo servidor: