Mantendo as suas bases de dados atualizadas: Do lançamento upstream até si
Cada base de dados gerida com que lidamos começa por ser uma imagem Docker. Pense nisso como um apartamento mobilado: Debian para as paredes, o motor de base de dados para a mobília e alguns ajudantes OVHcloud para a canalização. O cliente muda-se para o apartamento e nós mantemo-lo em bom estado.
A parte mais delicada? A mobília está sempre a mudar. O MariaDB, o MySQL (Percona Server), o PostgreSQL e o Valkey lançam novas versões ao longo de todo o ano, e cada uma traz correções de erros, atualizações de segurança e, por vezes, surpresas.
Por isso criámos o Emile, uma factory que mantém as imagens das bases de dados atualizadas. Todas as semanas, verifica 15 pares de motor/versão, reconstrói o que precisa de ser reconstruído, testa tudo em ambiente controlado e aguarda a aprovação humana. Aqui fica uma semana típica:
Alguma novidade esta semana?
Todas as semanas, cada par de motor/versão tem o seu próprio espaço no CDS, a nossa plataforma de CI/CD open-source. Os 15 fluxos de trabalho partilham um único modelo, e cada um contém apenas uma linha cron e seis parâmetros (motor, versão, lançamento Debian, e assim por diante).
A primeira tarefa (versão) formula uma questão: o pacote upstream mais recente já está em produção?
- Consulta o repositório apt do fornecedor para obter o pacote candidato mais recente. O Valkey, por ser compilado a partir da fonte, consulta antes o GitHub.
- Converte essa informação numa etiqueta de imagem: a versão do pacote, mais a versão pontual do Debian sobre a qual será construída.
- Procura essa etiqueta no nosso registo de produção.
A etiqueta foi encontrada? Não há nada a fazer. A tarefa volta a entrar em suspensão e a execução termina a verde. Na maioria das semanas, não se passa mais do que isto, que é exatamente o que se quer. A compilação mais económica é aquela que se evita, e nada é reconstruído sem necessidade.
A etiqueta não foi encontrada? Então tem início a compilação.
A compilar de raiz
Nunca corrigimos uma imagem antiga. Cada compilação começa a partir de uma imagem Debian limpa e segue sempre a mesma receita escrita. Essa receita tem duas camadas.
O Packer define o exterior da imagem. Um único modelo compila todos os motores: inicia um container Debian, aprovisiona-o e, de seguida, consolida-o em todo o lado com o mesmo ponto de entrada, verificação de estado e etiquetas. As únicas definições específicas de cada motor são as portas e volumes expostos.
O Ansible é responsável pelo preenchimento. Uma função-base configura o que todas as imagens partilham: configurações regionais, fuso horário, o supervisord como processo init do container… Depois, a função do motor assume o controlo (mariadb, percona, postgresql ou valkey). Cada uma segue os mesmos passos:
- adicionar o repositório e a chave de assinatura do fornecedor;
- instalar o motor;
- configurá-lo e inserir tanto o script de arranque quanto a verificação de estado.
Suportar uma nova versão principal resume-se, na maioria dos casos, a adicionar um ficheiro de variáveis e um fluxo de trabalho semanal. A receita mantém-se a mesma, o que é o objetivo.
O ensaio
Uma imagem nova chega a um registo de snapshots, não à produção. Esta snapshot sobe ao palco na pré-produção, como um ensaio geral antes da noite de estreia.
Não verificamos apenas se arranca. Também ensaiamos os percursos das instâncias reais: a migração da versão atualmente em execução para a nova e a transição entre versões principais da mesma base de dados. Se algo correr mal, a nova imagem permanece nos bastidores.
Um humano valida
Como costumamos dizer, um bom administrador de sistemas é um administrador de sistemas que não faz nada, pelo que as máquinas fazem quase todo o trabalho. Quase. A tarefa de lançamento encontra-se protegida por uma validação manual que só é desbloqueada no ramo master. Um membro da equipa carrega no botão e a imagem é promovida de snapshot para lançamento.
Então, as máquinas assumem novamente o trabalho penoso: todos os dias, 5% da nossa frota de produção são movidos para a nova imagem. A ordem é aleatória entre os clientes, pelo que não existe um padrão para quando determinada instância se move.
Essa imagem promovida torna-se também a referência da semana seguinte, a etiqueta que a tarefa version irá procurar. E o ciclo encerra-se.
Quando as coisas fogem ao previsto
A automação é simples quando tudo se comporta como previsto. Eis o que acontece quando tal não se verifica:
Uma definição predefinida altera-se silenciosamente: Cada função do motor mantém uma cópia da configuração predefinida original do fornecedor, tal como foi revista por nós. Após a instalação, a compilação compara as duas. Qualquer diferença faz com que a compilação falhe propositadamente. Uma pessoa analisa o diff, verifica e transpõe o que importa para a nossa configuração, atualiza a referência e a factory retoma o processo. Nenhuma surpresa chega à produção sem ser lida.
Uma etiqueta não é um lançamento: Por vezes, o Valkey envia uma etiqueta Git antes de o lançamento ser efetivamente publicado. Por isso, o Emile só confia numa versão quando as respetivas notas de lançamento a mencionam. Sem notas de lançamento, não há compilação.
O GitHub pede para abrandar: Inicialmente, listávamos as versões do Valkey através da API REST do GitHub. Os pedidos anónimos têm um limite de 60 pedidos por hora por IP, e os nossos workers de CI partilham uma única saída para a Internet. As operações manuais esbarraram nesse limite três vezes numa única semana. O processo semanal automatizado não era a causa, mas adaptámo-lo mesmo assim. Além disso, a API devolve apenas 30 lançamentos por página de forma predefinida, o que é um pouco curto para abranger todos os lançamentos desde o Valkey 7.2 até ao mais recente. Passámos a ler as etiquetas com git ls-remote, o que evita ambos os problemas na nossa infraestrutura.
É necessária uma correção interna: Não há uma nova versão da base de dados, mas é preciso corrigir a canalização subjacente. Quando a verificação semanal não encontra nada de novo, a tarefa de compilação é ignorada, mas continua a poder ser iniciada manualmente. Um clique reconstrói a imagem sobre a base corrigida, continuando a passar pelo mesmo ensaio prévio e pela mesma aprovação humana.
Bases de dados atualizadas: o que significa para si
O segredo do Emile não é uma ferramenta inteligente. É uma simples pergunta feita todas as semanas, automatizada para o bem da nossa carga de trabalho.
Para si, isso significa:
- atualização sem tarefas maçadoras: verificamos a existência de novas versões todas as semanas e as atualizações menores são aplicadas automaticamente.
- compilação sempre fresca: um sistema limpo e a mesma receita, sem sobras do passado.
- ensaio antes do envio: as atualizações entre versões são testadas primeiro em pré-produção.
- validação por um humano: nada entra em produção só porque um script terminou.
Números para este caso de uso? 15 fluxos de trabalho semanais, cinco motores diferentes (os quatro acima mais o sharedsql, as bases de dados incluídas nos nossos planos de alojamento), um modelo Packer e uma pessoa necessária para premir «lançar».
Quer deixar a atualização das suas bases de dados connosco? Explore o Web Cloud Databases.