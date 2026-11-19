Por isso criámos o Emile, uma factory que mantém as imagens das bases de dados atualizadas. Todas as semanas, verifica 15 pares de motor/versão, reconstrói o que precisa de ser reconstruído, testa tudo em ambiente controlado e aguarda a aprovação humana. Aqui fica uma semana típica:

A parte mais delicada? A mobília está sempre a mudar. O MariaDB, o MySQL (Percona Server), o PostgreSQL e o Valkey lançam novas versões ao longo de todo o ano, e cada uma traz correções de erros, atualizações de segurança e, por vezes, surpresas.

Cada base de dados gerida com que lidamos começa por ser uma imagem Docker. Pense nisso como um apartamento mobilado: Debian para as paredes, o motor de base de dados para a mobília e alguns ajudantes OVHcloud para a canalização. O cliente muda-se para o apartamento e nós mantemo-lo em bom estado.

Alguma novidade esta semana?

Todas as semanas, cada par de motor/versão tem o seu próprio espaço no CDS , a nossa plataforma de CI/CD open-source . Os 15 fluxos de trabalho partilham um único modelo, e cada um contém apenas uma linha cron e seis parâmetros (motor, versão, lançamento Debian, e assim por diante).

A primeira tarefa (versão) formula uma questão: o pacote upstream mais recente já está em produção?

Consulta o repositório apt do fornecedor para obter o pacote candidato mais recente. O Valkey, por ser compilado a partir da fonte, consulta antes o GitHub.

Converte essa informação numa etiqueta de imagem: a versão do pacote, mais a versão pontual do Debian sobre a qual será construída.

Procura essa etiqueta no nosso registo de produção.

A etiqueta foi encontrada? Não há nada a fazer. A tarefa volta a entrar em suspensão e a execução termina a verde. Na maioria das semanas, não se passa mais do que isto, que é exatamente o que se quer. A compilação mais económica é aquela que se evita, e nada é reconstruído sem necessidade.

A etiqueta não foi encontrada? Então tem início a compilação.

A compilar de raiz

Nunca corrigimos uma imagem antiga. Cada compilação começa a partir de uma imagem Debian limpa e segue sempre a mesma receita escrita. Essa receita tem duas camadas.

O Packer define o exterior da imagem. Um único modelo compila todos os motores: inicia um container Debian, aprovisiona-o e, de seguida, consolida-o em todo o lado com o mesmo ponto de entrada, verificação de estado e etiquetas. As únicas definições específicas de cada motor são as portas e volumes expostos.

O Ansible é responsável pelo preenchimento. Uma função-base configura o que todas as imagens partilham: configurações regionais, fuso horário, o supervisord como processo init do container… Depois, a função do motor assume o controlo (mariadb, percona, postgresql ou valkey). Cada uma segue os mesmos passos:

adicionar o repositório e a chave de assinatura do fornecedor;

instalar o motor;

configurá-lo e inserir tanto o script de arranque quanto a verificação de estado.

Suportar uma nova versão principal resume-se, na maioria dos casos, a adicionar um ficheiro de variáveis e um fluxo de trabalho semanal. A receita mantém-se a mesma, o que é o objetivo.

O ensaio

Uma imagem nova chega a um registo de snapshots, não à produção. Esta snapshot sobe ao palco na pré-produção, como um ensaio geral antes da noite de estreia.

Não verificamos apenas se arranca. Também ensaiamos os percursos das instâncias reais: a migração da versão atualmente em execução para a nova e a transição entre versões principais da mesma base de dados. Se algo correr mal, a nova imagem permanece nos bastidores.

Um humano valida

Como costumamos dizer, um bom administrador de sistemas é um administrador de sistemas que não faz nada, pelo que as máquinas fazem quase todo o trabalho. Quase. A tarefa de lançamento encontra-se protegida por uma validação manual que só é desbloqueada no ramo master. Um membro da equipa carrega no botão e a imagem é promovida de snapshot para lançamento.

Então, as máquinas assumem novamente o trabalho penoso: todos os dias, 5% da nossa frota de produção são movidos para a nova imagem. A ordem é aleatória entre os clientes, pelo que não existe um padrão para quando determinada instância se move.

Essa imagem promovida torna-se também a referência da semana seguinte, a etiqueta que a tarefa version irá procurar. E o ciclo encerra-se.

Quando as coisas fogem ao previsto

A automação é simples quando tudo se comporta como previsto. Eis o que acontece quando tal não se verifica:

Uma definição predefinida altera-se silenciosamente: Cada função do motor mantém uma cópia da configuração predefinida original do fornecedor, tal como foi revista por nós. Após a instalação, a compilação compara as duas. Qualquer diferença faz com que a compilação falhe propositadamente. Uma pessoa analisa o diff, verifica e transpõe o que importa para a nossa configuração, atualiza a referência e a factory retoma o processo. Nenhuma surpresa chega à produção sem ser lida.

Uma etiqueta não é um lançamento: Por vezes, o Valkey envia uma etiqueta Git antes de o lançamento ser efetivamente publicado. Por isso, o Emile só confia numa versão quando as respetivas notas de lançamento a mencionam. Sem notas de lançamento, não há compilação.

O GitHub pede para abrandar: Inicialmente, listávamos as versões do Valkey através da API REST do GitHub. Os pedidos anónimos têm um limite de 60 pedidos por hora por IP , e os nossos workers de CI partilham uma única saída para a Internet. As operações manuais esbarraram nesse limite três vezes numa única semana. O processo semanal automatizado não era a causa, mas adaptámo-lo mesmo assim. Além disso, a API devolve apenas 30 lançamentos por página de forma predefinida, o que é um pouco curto para abranger todos os lançamentos desde o Valkey 7.2 até ao mais recente. Passámos a ler as etiquetas com git ls-remote, o que evita ambos os problemas na nossa infraestrutura.

É necessária uma correção interna: Não há uma nova versão da base de dados, mas é preciso corrigir a canalização subjacente. Quando a verificação semanal não encontra nada de novo, a tarefa de compilação é ignorada, mas continua a poder ser iniciada manualmente. Um clique reconstrói a imagem sobre a base corrigida, continuando a passar pelo mesmo ensaio prévio e pela mesma aprovação humana.

Bases de dados atualizadas: o que significa para si

O segredo do Emile não é uma ferramenta inteligente. É uma simples pergunta feita todas as semanas, automatizada para o bem da nossa carga de trabalho.

Para si, isso significa:

atualização sem tarefas maçadoras: verificamos a existência de novas versões todas as semanas e as atualizações menores são aplicadas automaticamente.

compilação sempre fresca: um sistema limpo e a mesma receita, sem sobras do passado.

ensaio antes do envio: as atualizações entre versões são testadas primeiro em pré-produção.

validação por um humano: nada entra em produção só porque um script terminou.

Números para este caso de uso? 15 fluxos de trabalho semanais, cinco motores diferentes (os quatro acima mais o sharedsql, as bases de dados incluídas nos nossos planos de alojamento), um modelo Packer e uma pessoa necessária para premir «lançar».