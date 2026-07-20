Nova época, novo blogue

De volta ao trabalho, à escola, à realidade! Esperamos que o vosso verão tenha sido maravilhoso! Quer nos leia há anos ou esteja a abrir o blogue da OVHcloud pela primeira vez, temos todo o gosto em encontrá-lo aqui.

Se nos tem lido em inglês ou francês, notará que esta página parece diferente do que era há apenas um mês: um novo visual, novas ferramentas de navegação, mesmo a tempo do outono. Se está a ler em alemão, espanhol, italiano, neerlandês, polaco ou português, seja bem-vindo: é a primeira vez que o blogue está na sua língua. Independentemente da forma como o blogue é escrito, encontrará o mesmo espírito e as mesmas vozes das pessoas e especialistas da OVHcloud em todo o mundo — a escrever sobre o que constroem, lançam e aprendem.

Esta é a parte que nunca mudará no blogue da OVHcloud — a parte humana. Como diz o nosso fundador Octave Klaba, "Oferecemos uma cloud humana e aberta, reversível e interoperável. Uma cloud alternativa, justa e responsável. Queremos colocar a inovação ao serviço da capacitação de todos."

O blogue representa o lado humano da nossa empresa altamente técnica: opiniões de especialistas, previsões de mercado, lançamentos de produtos, anúncios importantes, resumos de eventos e perspetivas únicas da vasta rede da OVHcloud — a partilhar o que sabem, pensam e experienciam. O novo visual do blogue serve para tornar esta informação mais fácil de encontrar e mais agradável de ler.

O que irá encontrar aqui

O blogue está agora organizado por tópicos, para que possa ir diretamente ao que procura: Análises detalhadas de engenharia, notícias sobre produtos, soberania, eventos e muito mais. É publicado em oito línguas para os nossos clientes internacionais, e um feed RSS está disponível se preferir que as novas publicações cheguem até si.

Um novo ano começa agora

Por coincidência, a atualização do blogue acontece exatamente quando entramos no ano fiscal de 2027 da OVHcloud (também conhecido por FY27). Com este novo começo, espere que o blogue se foque ainda mais no que torna as notícias da OVHcloud interessantes: soberania europeia, IA, a complexidade da engenharia por detrás da nossa infraestrutura e muito mais. Em paralelo, encontre também mais informações sobre alojamento económico no recém-renovado blogue Kimsufi.

O dinamismo aumenta

Algumas conquistas recentes já apontam o caminho. A SNC Cloud Platform da OVHcloud obteve a qualificação SecNumCloud da ANSSI, a agência nacional de cibersegurança de França — a nossa terceira oferta qualificada, após o VMware on OVHcloud e o Bare Metal Pod. A mesma plataforma será agora implementada em Itália, na Alemanha e na Polónia, estando cada implementação local alinhada com as estruturas de segurança específicas de cada país.

E, em conjunto com o especialista francês em open source Plakar, a OVHcloud integra agora nativamente o backup no Public Cloud, permitindo aos clientes guardar as suas chaves e cópias na Europa. Como afirmou Yaniv Fdida, o nosso Diretor de Produto e Tecnologia: «O backup é uma função central da cloud, tal como a computação ou a rede, por isso é que estamos a integrá-la nativamente e a mantermo-nos fiéis aos nossos princípios de abertura e reversibilidade.»

Olhando para o futuro

Reserve esta data: este ano, também o nosso evento principal, o Summit, evolui. Torna-se o OVHcloud AI Summit — com uma nova identidade, um novo local e uma ambição mais ousada — e terá lugar a 19 de novembro de 2026, no Carrousel du Louvre, em Paris. É apenas mais uma razão para estar atento a este espaço nos próximos meses.

Novo visual, a mesma equipa e um ano inteiro de possibilidades pela frente. Bem-vindo ao nosso novo blogue: estamos felizes por tê-lo a trabalhar connosco.