Evolução do nosso alojamento web: o que muda e porquê

ÍNDICE Novas gamas de 'alojamento web Melhorias efetuadas Preços de 'entrada mais vantajosos Compare as tarifas de renovação antigas e novas 1) Suporte reforçado Ofertas dedicadas a profissionais Próximas funcionalidades A partir de 1 de maio de 2026, o nosso alojamento web evolui na sua estrutura e funcionamento. Concretamente, isto significa: uma organização das ofertas mais adaptada à diversidade dos seus projetos, recursos enriquecidos, um acesso ao suporte melhorado, bem como alterações tarifárias. Neste artigo, apresentamos-lhe detalhadamente estas alterações, as razões que as motivam e o seu impacto para si.

1) Novas gamas de 'alojamento web As nossas ofertas passarão a estar organizadas em três gamas distintas, cada uma concebida para responder a necessidades e utilizações diferentes. Quer esteja a lançar um site simples, a desenvolver um negócio ou a gerir vários projetos de clientes, pode agora encontrar mais facilmente a oferta adaptada à sua situação. Gama Eco: para um alojamento acessível e simples Esta gama destina-se a profissionais que procuram uma solução económica. Foca-se no essencial para colocar um site online de forma rápida e fácil, sem complexidade. Todas as ofertas incluem os serviços básicos de que necessita: espaço em disco, contas de e-mail, nome de domínio e segurança integrada.

É ideal para sites simples, primeiros projetos, portefólios ou pequenos sites profissionais que precisam de ser fiáveis e fáceis de gerir desde o início. Beneficia de tudo o que é necessário para lançar e pôr o seu site a funcionar, a um preço acessível a longo prazo. Já dispõe de um domínio na OVHcloud Pode ativar o seu alojamento gratuito imediatamente. Cada domínio inclui 100 MB de alojamento, permitindo-lhe colocar online as suas primeiras páginas web sem custo adicional. Esta oferta inclui também uma conta de e-mail, baseia-se no desempenho da nossa infraestrutura e beneficia do mesmo elevado nível de segurança que o conjunto dos nossos produtos. Gama Business: desempenho e flexibilidade A gama Business foi concebida para profissionais que necessitam de mais desempenho, flexibilidade e recursos para acompanhar o seu crescimento.

À medida que o seu site evolui, as suas necessidades aumentam: mais tráfego, mais conteúdo, mais integrações. Esta gama permite tempos de carregamento mais rápidos, inclui recursos mais generosos (bases de dados, armazenamento, e-mails), bem como funcionalidades técnicas avançadas para adaptar o seu ambiente às suas necessidades. Quer gere um site de apresentação, um site de e-commerce ou vários projetos, beneficia de uma solução de alojamento concebida para acompanhar o seu crescimento, oferecendo-lhe simultaneamente mais controlo. Para as necessidades mais exigentes, as nossas ofertas Pro e Performance propõem mais CPU e RAM, permitindo gerir eficazmente picos de tráfego importantes e d'assegurar a reatividade dos seus sites, mesmo em períodos de forte atividade. Em resumo, esta gama oferece um excelente equilíbrio entre desempenho, flexibilidade e controlo de custos, ideal para apoiar os seus projetos profissionais em crescimento. Gama Agencies: concebida para gerir vários clientes de forma eficiente A gama Agencies foi concebida para profissionais que gerem vários sites para vários clientes.

Quando gere vários projetos, a eficiência torna-se essencial. Esta gama permite-lhe alojar, gerir e fazer evoluir vários sites dentro do mesmo ambiente, de forma a centralizar as suas operações e reduzir os seus custos. É particularmente adequada para agências, freelancers e prestadores de serviços que precisam de implementar, manter e supervisionar numerosos sites mantendo um fluxo de trabalho simples e escalável. As ofertas desta gama disponibilizam recursos ainda mais generosos para acompanhar os seus projetos mais exigentes: até 1 TB de espaço em disco, 14 vCores e 16 GB de RAM. Incluem também todas o nosso CDN, bem como uma instância Web Cloud Databases, para garantir desempenho, escalabilidade e simplicidade de gestão no dia a dia. Trabalhe em equipa Gira de forma precisa os acessos dos utilizadores para colaborar eficazmente com outros: atribua funções e permissões adaptadas a cada perfil, controle quem pode aceder a que recursos e organize o trabalho entre os membros da sua equipa com total segurança e simplicidade. Esta gama foi, assim, pensada para lhe permitir gerir mais projetos e clientes, de forma mais eficiente, poupando tempo e otimizando os seus custos, sem multiplicar os alojamentos. 2) Mais capacidade para acompanhar os seus projetos Após a renovação completa da nossa infraestrutura de computação em 2025, o nosso alojamento web é agora até 3 vezes mais rápido, com 2 vezes mais potência de computação alocada. Em 2026, fazemos evoluir a nossa tecnologia de armazenamento a fim de oferecer ainda mais desempenho e fiabilidade. Todo o nosso alojamento passa progressivamente para armazenamento SSD, para assegurar tempos de acesso mais rápidos e uma melhor resiliência em caso de 'incidente ou de manutenção. Resultado: uma qualidade de serviço reforçada e uma disponibilidade acrescida dos seus sites. Aumentamos também o número de bases de dados e a sua capacidade de armazenamento incluídos nas nossas ofertas.

O que muda Muitos de vós começam com um único site, depois desenvolvem outros projetos: blogs, landing pages, ambientes de teste ou sites de clientes. Sendo o nosso alojamento multi-sites, pode alojar vários projetos num mesmo plano. À medida que os seus projetos evoluem, as necessidades em bases de dados aumentam naturalmente. O nosso objetivo é simples: em vez de o obrigar a mudar de oferta, integramos mais recursos diretamente no seu plano atual. Isto permite-lhe agrupar vários sites num mesmo alojamento, cada um com a sua própria base de dados. Na prática, isto permite reduzir os custos, simplificar a gestão e oferecer mais flexibilidade para fazer evoluir os seus projetos. Alguns casos de utilização Aloje vários sites sem multiplicar as ofertas

Pode gerir vários sites a partir de uma mesma conta, cada um com a sua própria base de dados. Instale facilmente vários CMS

WordPress, Joomla!, PrestaShop… implemente vários projetos independentes sem restrições. Crie ambientes de teste (staging)

Teste as suas atualizações com toda a segurança antes da colocação em produção. Acompanhe o crescimento dos seus sites

Bases de dados maiores permitem absorver mais tráfego e conteúdo sem limite imediato. 3) Evolução dos preços: um preço de entrada mais baixo e poupanças a longo prazo No âmbito desta evolução, a nossa estrutura tarifária evolui com dois objetivos: manter um preço de entrada muito acessível e oferecer mais valor a longo prazo.

Um preço muito competitivo no primeiro ano Para qualquer nova subscrição, o preço do primeiro ano é voluntariamente muito baixo. Por exemplo, a oferta Pro começa agora a partir de 1,99 € s/IVA/mês no primeiro ano. Esta abordagem facilita o lançamento de uma nova ideia, o teste de um conceito ou a criação de uma atividade, sem custos iniciais importantes. Os clientes que lançam novos projetos beneficiam assim de um dos preços de entrada mais competitivos do mercado. Todas as funcionalidades essenciais do alojamento permanecem incluídas: contas de email generosas, um nome de domínio incluído no primeiro ano, multi-site, recursos de bases de dados alargados e um suporte melhorado. Em resumo, mantém tudo o que faz a riqueza do seu alojamento, com mais recursos e um acompanhamento reforçado. Poupanças a longo prazo Introduzimos pré-pagamentos de 24 e 48 meses para lhe permitir beneficiar da melhor tarifa possível. A maioria dos websites inscreve-se na duração: ganham visibilidade, tráfego e valor. Queremos que o seu alojamento acompanhe esta evolução a longo prazo. Ao escolher uma duração mais longa, pode realizar poupanças significativas: 24 meses = 5 a 6 meses poupados em relação a renovações anuais

em relação a renovações anuais 48 meses = 16 a 18 meses poupados em relação a renovações anuais O princípio é simples: quanto mais longa for a duração, mais vantajoso é o seu preço mensal e mais previsível se torna o seu orçamento de alojamento. 4) Renove agora para manter o seu preço atual Muitos de vós confiam em nós há anos para alojar os vossos projetos, e desejamos continuar a recompensar a vossa fidelidade permitindo-vos manter as vossas condições tarifárias atuais durante o máximo de tempo possível. Três possibilidades s'ão-lhe apresentadas: Renovar agora: mantém a sua tarifa atual por mais 12 meses.

mantém a sua tarifa atual por mais 12 meses. Não fazer nada: no termo do contrato, a sua oferta muda para a nova tarifa de renovação de 12 meses.

no termo do contrato, a sua oferta muda para a nova tarifa de renovação de 12 meses. Renovar no termo do contrato por 24 ou 48 meses: beneficia de uma tarifa mensal decrescente. Se deseja manter as suas tarifas atuais, pode antecipar a renovação do seu alojamento antes de 1 de junho de 2026. Isto permite-lhe garantir o seu preço enquanto continua a beneficiar das melhorias da sua oferta. A renovação pode ser efetuada com alguns cliques a partir da sua área de cliente. Ao renovar agora, pode manter a sua tarifa atual até 4 anos adicionais, enquanto beneficia das melhorias introduzidas nos nossos alojamentos, nomeadamente bases de dados adicionais e um suporte reforçado. Para projetos de longo prazo, renovar hoje permite-lhe ganhar estabilidade orçamental e visibilidade sobre as suas despesas de alojamento.

bash Copiar <div style="border: 1px solid #fcd34d; background-color: #fffbeb; border-radius: 8px; padding: 20px 24px; margin: 20px 0; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; color: #1f2937; line-height: 1.6; font-style: italic;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 12px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 12px; font-style: normal;">⚠️</span> <h3 style="margin: 0; color: #92400e; font-size: 18px; font-weight: 700; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-style: normal;">Note importante</h3> </div> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Pour mettre en place cette évolution sur un très grand nombre de services et de renouvellements, nous avons dû activer les nouvelles offres avec les tarifs associés <strong>dès le 27 mai</strong> afin d'assurer la transition dans de bonnes conditions techniques. </p> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Certains d'entre vous ont donc pu voir apparaître les tarifs des nouvelles offres au moment du renouvellement, alors que <strong>les anciennes conditions devaient rester applicables jusqu'au 31 mai inclus</strong>. Nous comprenons la confusion que cela a pu créer et souhaitions être totalement transparents avec vous sur cette situation. </p> <p style="margin: 0;"> Afin de respecter pleinement notre engagement, nous avons mis en place un <strong>dispositif automatique de remboursement</strong>. Concrètement, si vous renouvelez votre offre avant le 1<sup>er</sup> juin, vous pouvez finaliser votre commande normalement. <strong>La différence avec l'ancien tarif vous sera automatiquement remboursée sous 24h.</strong> </p> </div>

Fórmula antiga Renovação por 12 meses à tarifa antigaRenovação por 24 meses à tarifa antigaRenovação por 48 meses à tarifa antigaNova fórmula equivalenteNova renovação 12 mesesNova renovação 24 mesesNova renovação 48 mesesStarter - 201619,08 € / 12 meses

ou seja, 1,59 €/mês38,16 € / 24 meses

ou seja, 1,59 €/mês76,32 € / 48 meses

ou seja, 1,59 €/mêsStarter - 202731,08 € / 12 meses

ou seja, 2,59 €/mês47,76 € / 24 meses

ou seja, 1,99 €/mês76,32 € / 48 meses

ou seja, 1,59 €/mêsPerso - 201639,48 € / 12 meses

ou seja 3,29 €/mês78,96 € / 24 meses

ou seja 3,29 €/mês157,92 / 48 meses

ou seja, 3,29 €/mêsPerso - 202771,88 € / 12 meses

ou seja, 5,99 €/mês107,76 € / 24 meses

ou seja, 4,49 €/mês191,52 € / 48 meses

ou seja, 3,99 €/mêsPro - 201679,08 € / 12 meses

ou seja, 6,59 €/mês158,16 € / 24 meses

ou seja, 6,59 €/mês316,32 € / 48 meses

ou seja, 6,59 ��€/mêsPro - 2027119,88 € / 12 meses

ou seja, 9,99 €/mês191,76 € / 24 meses

ou seja, 7,99 €/mês311,52 € / 48 meses

ou seja, 6,49 €/mêsPerformance1 - 2016 131,88 € / 12 meses

ou seja, 10,99 €/mês263,76 € / 24 meses

ou seja, 10,99 €/mês527,52 € / 48 meses

ou seja, 10,99 €/mêsPerformance - 2027239,88 € / 12 meses

ou seja, 19,99 €/mês383,76 € / 24 meses

ou seja, 15,99 €/mês623,52 € / 48 meses

ou seja, 12,99 €/mêsPerformance2 - 2016250,68 € / 12 meses

ou seja 20,89 €/mês501,36 € / 24 meses

ou seja 20,89 €/mês1002,72 € / 48 meses

ou seja 20,89 €/mêsAgency - 2027467,88 € / 12 meses

ou seja, 38,99 €/mês743,76 € / 24 meses

ou seja, 30,99 €/mês1 199,52 € / 48 meses

ou seja, 24,99 €/mêsPerformance3 - 2016356,28 € / 12 meses

ou seja, 29,69 €/mês712,56 € / 24 meses

ou seja, 29,69 €/mês1425,12 € / 48 meses

ou seja, 29,69 €/mêsAgency Plus - 2027695,88 € / 12 meses

ou seja, 57,99 €/mês1 103,76 € / 24 meses

ou seja, 45,99 €/mês1 775,52 € / 48 meses

ou seja, 36,99 €/mêsPerformance4 - 2016448,68 € / 12 meses

ou seja 37,39 €/mês897,36 € / 24 meses

ou seja 37,39 €/mês1794,72 € / 48 meses

ou seja 37,39 €/mêsAgency Max - 2027923,88 € / 12 meses

ou seja, 76,99 €/mês1 463,76 € / 24 meses

ou seja, 60,99 €/mês2 351,52 € / 48 meses

ou seja, 48,99 €/mês Os preços da tabela acima são apresentados sem IVA. 5) Um suporte repensado e reforçado Para muitos de vós, um site é muito mais do que um simples projeto pessoal. Pode gerar faturação, servir os vossos clientes ou apresentar a vossa atividade online. Quando surge um problema, não desejam apenas abrir um pedido de suporte: esperam respostas claras e uma resolução rápida. Tivemos em conta estas expectativas e estamos a reforçar o nosso suporte para o tornar mais acessível, mais reativo e mais pertinente quando precisam de ser acompanhados.

Eis como a vossa experiência de suporte irá evoluir: Um suporte disponível quando precisam dele Estamos a implementar gradualmente uma disponibilidade 24h/24, 7 dias por semana, com mais canais de contacto para vos permitir contactar-nos a qualquer momento, quer estejam a lançar um novo site, a gerir uma emergência ou a precisar de aconselhamento. Respostas mais rápidas Uma experiência de chat melhorada permitir-lhe-á entrar rapidamente em contacto com as nossas equipas e obter respostas claras com tempos de espera reduzidos. Uma interação humana simplificada Poderá ligar-nos diretamente a partir do seu navegador ou pedir para ser contactado por um dos nossos consultores, para obter ajuda de acordo com o modo de contacto que lhe for mais conveniente. Um acompanhamento e um seguimento reforçados Adotamos uma abordagem mais proativa ao suporte, que não se limita a resolver incidentes, mas visa também aconselhá-lo e ajudá-lo a fazer avançar os seus projetos. O nosso objetivo é simples: permitir-lhe obter ajuda de forma mais fácil e rápida, quando precisar. Quer esteja a lançar um site, a gerir atualizações ou a resolver um problema, continuamos a investir para oferecer uma experiência de cliente cada vez mais fluida. Estas melhorias refletem o nosso compromisso em acompanhar tanto os principiantes como os utilizadores avançados, com um suporte fiável e acessível. Estão a ser implementadas gradualmente para garantir qualidade e estabilidade. 6) Ofertas dedicadas para parceiros e agências (a chegar) Alguns clientes vão além da gestão dos seus próprios sites. Concebem, implementam e revendem ambientes web completos para os seus clientes, incluindo alojamento, nomes de domínio, serviços de e-mail e outras soluções, por vezes sob a sua própria marca. Os revendedores e as agências operam frequentemente em todo o ecossistema OVHcloud e necessitam de soluções adaptadas a ambientes multi-cliente e multi-serviço.

Isto implica, geralmente: Coordenar as atualizações em vários ambientes de cliente

em vários ambientes de cliente Garantir a disponibilidade e o desempenho de todos os projetos alojados

de todos os projetos alojados Reagir rapidamente em caso de impacto nos serviços dos clientes

em caso de impacto nos serviços dos clientes Otimizar os custos e as margens à escala do portefólio de serviços É por este motivo que estamos a preparar uma oferta especificamente concebida para estas utilizações. Esta futura oferta de parceiros incluirá, nomeadamente: Um suporte premium e prioritário , com percursos de escalada mais claros para situações críticas

, com percursos de escalada mais claros para situações críticas Uma tarifação preferencial , adaptada a portefólios multiproduto

, adaptada a portefólios multiproduto Ferramentas de gestão dedicadas às agências , para simplificar a implementação, o acompanhamento e a manutenção de múltiplos serviços para os seus clientes Mais detalhes serão partilhados em breve. Estamos ansiosos por desenvolver esta oferta em colaboração com o nosso ecossistema de parceiros. 7) Novas funcionalidades Continuamos a melhorar a nossa plataforma de alojamento web, com várias evoluções importantes já em curso.