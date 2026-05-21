Faturação eletrónica: por que razão certas informações são essenciais

A partir de 1 de setembro de 2026, a faturação eletrónica entra em vigor para a 'totalidade das empresas e associações sujeitas a IVA em França.Na OVHcloud, escolhemos antecipar esta transição para acompanhar os nossos clientes nas melhores condições. Nesse sentido, convidamos os clientes abrangidos a verificar ou completar certas informações na sua área de cliente.O que muda com a faturação eletrónica

Uma fatura eletrónica deve cumprir critérios rigorosos de formatação e de apresentação para ser automaticamente processada através de plataformas acreditadas. Requer, portanto, dados administrativos fiáveis e atualizados.

O 'objetivo desta reforma é:

reduzir os riscos de erros ou de fraude ao IVA;

simplificar os procedimentos administrativos das empresas;

acelerar os prazos de pagamento;

permitir um melhor acompanhamento da 'atividade económica (e-reporting).

Duas datas-chave a reter

A partir de 1 de setembro de 2026:

Todas as empresas e associações abrangidas deverão estar em condições de receber faturas eletrónicas.

As grandes empresas e as empresas de dimensão intermédia (ETI) deverão emitir as suas faturas em formato eletrónico. A partir de 1 de setembro de 2027:

A'obrigação de emissão será alargada às pequenas e médias empresas (PME) e às microempresas.

Preparar-se desde hoje

Para assegurar uma transição fluida para a faturação eletrónica, determinadas informações associadas às contas de cliente devem estar completas, exatas e atualizadas. Neste contexto, os clientes serão convidados a:

verificar ou completar as informações relativas à sua organização;

indicar o seu endereço de faturação eletrónica.

Estas informações permitirão garantir a conformidade e a correta transmissão das faturas no novo formato.

Na ausência de dados legais obrigatórios completos a 1 de setembro, a OVHcloud não estaria em condições de emitir faturas conformes aos requisitos regulamentares aplicáveis. Consequentemente:

não os poderemos identificar como entidades sujeitas a IVA e teremos de os considerar como clientes particulares;

as suas faturas serão tratadas como as de um particular, para as quais a dedução de IVA não é aplicável;

a'integração automatizada na sua contabilidade não será ativada;

os clientes em causa estariam em situação de incumprimento das nossas condições gerais de venda.

Verificar as minhas informações agora



Comprometidos com os nossos clientes

A faturação eletrónica constitui uma evolução importante para todas as empresas francesas.

Na OVHcloud, empenhamo-nos em acompanhar os nossos clientes no seu desenvolvimento e nos seus objetivos de crescimento. Neste contexto, comprometemo-nos a apoiá-los nesta transição, nomeadamente comunicando as ações a realizar para antecipar as mudanças futuras.

Mais opçõesConvidamo-lo a consultar regularmente os recursos oficiais para acompanhar as últimas informações disponibilizadas pela Direção-Geral das Finanças Públicas

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La facturation électronique constitue une évolution majeure pour l’ensemble des entreprises françaises.

Chez OVHcloud, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans leur développement et leurs objectifs de croissance. Dans ce cadre, nous nous engageons à les soutenir dans cette transition, notamment en communiquant sur les actions à réaliser pour anticiper les changements à venir.

Pour aller plus loin

Nous vous invitons à consulter régulièrement les ressources officielles pour suivre les dernières information mises à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques.