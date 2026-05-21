Registos DNS: compreender as funções e as evoluções SVCB/HTTPS

Nunca se vê. No entanto, sem o DNS, nenhum website seria acessível, nenhum e-mail poderia ser distribuído, nenhum serviço online funcionaria corretamente.

No núcleo deste sistema estão os registos DNS, que estruturam a forma como os serviços são expostos na Internet. Eles evoluem com as arquiteturas web modernas. Na OVHcloud, isto traduz-se, nomeadamente, no suporte dos registos SVCB e HTTPS.

Para melhor compreender estas novidades, vamos voltar aos principais registos DNS e à sua função.

O DNS em poucas palavras

O Domain Name System (DNS) traduz um nome de domínio num endereço IP compreensível pelas máquinas. Quando um internauta introduz um endereço web (tal como « www.exemplo.com »), um pedido é enviado para identificar o servidor correspondente.

Esta fase, chamada resolução DNS, baseia-se em diferentes tipos de registos, cada um deles com uma função precisa.

Os registos DNS mais comuns

Certos registos são incontornáveis na configuração de um domínio. Estes são os principais tipos presentes numa zona DNS.

A e AAAA: tornar um site acessível

Para que um site esteja disponível, o seu nome de domínio deve estar associado a um endereço IP. É o papel dos registos A (IPv4) e AAAA (IPv6).

Constituem a base da resolução DNS e permitem aos browsers chegar ao servidor que aloja o site.

CNAME : criar um alias entre dois nomes de domínio

Um registo CNAME permite apontar um nome de domínio para outro sem o associar diretamente a um endereço IP. Por exemplo, « blog.exemplo.com » pode reenviar para « exemplo.com », o que evita duplicar a configuração.

⚠️ Nota: um CNAME não pode ser configurado na raiz de um domínio (« exemplo.com »). Só é utilizado em subdomínios, como « blog.exemplo.com ».

MX: gerir a receção dos e-mails

Os registos MX (Mail Exchange) indicam quais os servidores que devem tratar os e-mails destinados a um domínio. Desempenham um papel central na distribuição das mensagens e na fiabilidade do serviço de mensagens.

TXT: verificar um domínio e reforçar a segurança

Os registos TXT permitem associar informações suplementares a um domínio. Estas podem ser utilizadas para provar a respetiva propriedade a serviços externos e para proteger o correio eletrónico.

Mecanismos como o SPF, DKIM ou DMARC são baseados em registos TXT para limitar o roubo de identidade e o spam.

SVCB e HTTPS: para que servem estes novos registos DNS?

Quando efetua a resolução DNS, o browser obtém as informações necessárias para contactar um servidor.

Os registos SVCB (Service Binding) e HTTPS enriquecem esta etapa ao indicar de forma mais precisa como aceder ao serviço.

Estes serviços podem mencionar os protocolos suportados (HTTP/2 ou HTTP/3), o servidor a privilegiar ou ainda certos parâmetros técnicos destinados a otimizar a ligação.

Ao transmitirem estas informações a partir da resolução, limitam algumas trocas intermédias entre o browser e o servidor. Este mecanismo contribui para melhorar o desempenho e a rapidez de carregamento dos websites.