Decisões de design que fazem ou quebram uma migração para a cloud: lições do terreno

Migrar para a cloud é empolgante, mas as primeiras decisões definem o que se segue. A pressão real emerge à medida que o uso cresce e as arquiteturas são testadas sob carga sustentada. O que funcionou para a migração inicial nem sempre se mantém quando os sistemas precisam de evoluir entre regiões, equipas e cargas de trabalho. Os engenheiros dos serviços profissionais da OVHcloud e os gestores de sucesso dos clientes sublinham as decisões, muitas vezes negligenciadas, que impulsionam migrações e implementações bem-sucedidas da cloud pública, lançando as bases para um crescimento escalável e preparado para o futuro. O que é esquecido desde cedo, mas formas escalar mais tarde O sucesso a longo prazo de um projeto cloud é definido nos primeiros seis a doze meses, em que as primeiras decisões em matéria de infraestrutura têm frequentemente o maior impacto e a prontidão operacional é crucial. Os sistemas de rede, o design regional e as bases operacionais podem parecer secundários durante a migração, mas tornam-se rapidamente centrais à medida que os ambientes crescem. As primeiras implementações podem ser executadas com êxito utilizando interfaces públicas e a configuração predefinida, mas à medida que os serviços se expandem, o tráfego interno aumenta entre APIs, bases de dados e camadas de processamento em segundo plano. Sem um modelo de rede privada, essa camada de comunicação pode introduzir a latência, expor o tráfego sensível e exigir uma reformulação posterior.

"A segurança tem de ser a prioridade. Um simples "lift & shift", sem primeiro projetar uma zona de aterragem escalável e segura, não é suficiente. Assegure que a infraestrutura correta está em vigor no início para responder a necessidades futuras." - Olivier Javaux, Professional Services, OVHcloud Desconhecido

Quando uma decisão de design de rede permite que a plataforma seja escalada Uma plataforma de e-commerce que migra de uma arquitetura monolítica para microsserviços começou por executar todas as comunicações backend através de endereços IP públicos.

"Durante um pico de tráfego ao estilo da Black Friday, a latência triplicou. Não porque os servidores estivessem lentos, mas porque todos os microsserviços internos estavam a falar através de interfaces públicas." - Amarjit Toor, Customer Success Manager, OVHcloud Desconhecido

Depois de uma oficina dedicada à conceção de redes, o tráfego backend passou para uma rede privada isolada. Esta mudança alterou profundamente a escala da plataforma. As comunicações internas já não competiam com o tráfego do utilizador, permitindo que os serviços crescessem de forma independente, o desempenho estabilizasse, a segurança melhorasse e o sistema se tornasse mais resiliente. Reforço da resiliência para além da implementação inicial A estratégia regional segue o mesmo padrão. As escolhas entre implementações de zona de disponibilidade única e multi-zona (AZ) influenciam a resiliência, o comportamento de redirecionamento após falha e a complexidade operacional. Alterar estas configurações após a implementação é um desafio, especialmente quando as dependências de dados e o tráfego de produção já estão implementados. Ao terem em conta, desde cedo, o crescimento, os requisitos de disponibilidade e a continuidade do negócio, as organizações podem incorporar a escalabilidade e a sustentabilidade diretamente na conceção dos seus sistemas, aliviando a pressão de ter de readaptar a estrutura mais tarde. As zonas de aterragem e os sistemas operativos também são reflexões frequentes, apesar de serem centrais nos processos diários, na resposta a incidentes e na conformidade à medida que os sistemas evoluem. A principal lição é a necessidade de uma mudança de orientação: as equipas cloud precisam de deixar de se limitar a implementar uma infraestrutura para passar a estabelecer visibilidade, governança e controlo operacional desde o início. Os serviços geridos e as plataformas padronizadas contribuem ainda mais para esta mudança, na medida em que reduzem a carga operacional e melhoram a supervisão à medida que os ambientes se expandem. A dimensão humana não pode ser exagerada. A integração, a formação e o alinhamento adequados entre as partes interessadas operacionais ajudam a reduzir a confusão e a acelerar a adoção. Quando a gestão da mudança é negligenciada nas fases iniciais, até as plataformas cloud bem arquitetadas se podem sentir arriscadas, atrasando a entrega e aumentando a resistência.

"Tem de existir a formação adequada para garantir que as equipas não se sentem como se estivessem a perder controlo sobre a infraestrutura." - Olivier Picquenot, Customer Success Diretor, OVHcloud Desconhecido

Sugestão 💡 Implementação: Realizar uma avaliação da maturidade da cloud ou uma pequena prova de conceito para validar a conceção e a resiliência da rede. Estas escolhas precoces tornam-se a diferença que se escalará mais tarde. O trabalho vital que transforma objetivos de alto nível em decisões arquitetónicas

"A escalabilidade deve ser estudada desde o início, incluindo os padrões de carga. Uma das principais vantagens da cloud é a sua capacidade de escalar em função da carga." - Olivier Picquenot Desconhecido

É essencial compreender as dependências, os padrões de pico de carga, os requisitos de conformidade e as falhas de competências da equipa numa fase inicial. Sem esta visibilidade, as decisões de dimensionamento são tomadas reativamente usando informações incompletas. As equipas devem clarificar os pressupostos desde o início, fazendo perguntas práticas atempadamente: Como se comportará o tráfego interno entre serviços em carga?

Quais são as horas de pico e como é que a escalabilidade irá responder?

Que requisitos de conformidade ou de residência dos dados afetam o local onde os recursos são aprovisionados?

A equipa tem competências para operar plataformas complexas a longo prazo? Os serviços de automatização e geridos ajudam a colmatar a lacuna. As infraestruturas "as code", as bases de dados geridas e os sistemas integrados reduzem os custos operacionais e libertam as equipas para que se concentrem na criação de valor, em vez de manterem a infraestrutura. Sugestão 💡 Implementação: Estabelecer o mapa dos objetivos de negócio para obter resultados técnicos mensuráveis. A automatização e os serviços geridos transformam o propósito numa arquitetura escalável.

"A resposta mais importante é a automatização. Graças ao uso de ferramentas como a Terraform ou a OpenTofu, as organizações estão prontas para evoluir." - Olivier Javaux Desconhecido

A automatização do aprovisionamento, da escalabilidade e da monitorização assegura implementações repetíveis e prepara as equipas para escalarem com eficácia. Entretanto, a definição de propriedade, a normalização de ambientes e a redução da dispersão de ferramentas simplificam a deteção e resolução de problemas e melhoram a conformidade graças à redução de custos. A consistência torna-se um multiplicador de força à medida que as equipas e as plataformas crescem. Passar de aplicações monolíticas para microsserviços ou Kubernetes é complexo, no entanto, uma abordagem de migração faseada ajuda a evitar falhas. Começar com um serviço de baixo risco permite às equipas validar o processo de migração, afinar a escalabilidade e expandir-se gradualmente, reforçando a confiança. Quando "tudo de uma vez" é demais Uma organização tentou efetuar uma migração completa para microsserviços numa única fase, originando erros de implementação e configurações erradas. O tempo de inatividade resultante em vários serviços atrapalhou o progresso. A mudança para uma abordagem faseada, com aprovisionamento automático e suporte gerido, assegurou operações estáveis e previsíveis e uma adoção mais rápida. Sugestão 💡 Implementação: Redimensione através da repetibilidade. A automatização, a normalização e a entrega faseada criam estabilidade à medida que as plataformas crescem. Evitar custos ocultos As suposições herdadas e o sobreaprovisionamento são armadilhas comuns na migração para a cloud. Sem repensar os padrões de design, as equipas arriscam-se a criar custos desnecessários e complexidade operacional.

"Um modelo de preços preditivo e transparente, em que os clientes só são faturados pelos recursos que consomem, como o armazenamento, a potência de cálculo ou a largura de banda, permite uma maior confiança na previsão de projetos" - Amarjit Toor Desconhecido