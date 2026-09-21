Implementação do Microcks no Managed Kubernetes Service (MKS) da OVHcloud
O seu serviço está pronto a testar, mas a API da qual depende não será lançada antes de três semanas. Já passou por isso? Quando se desenvolve ou testa uma aplicação, algumas das API de que esta depende muitas vezes ainda não estão disponíveis, o que pode ser frustrante.
A simulação de API resolve esse problema: permite-lhe testar as suas integrações sem ter de esperar pelo backend real. O Microcks responde a esta necessidade e fá-lo diretamente a partir do seu cluster Kubernetes.
Neste artigo, ensinamos a implementar o Microcks num cluster Managed Kubernetes Service (MKS) da OVHcloud e a expô-lo usando a API Gateway Kubernetes, o Envoy Gateway e um Load Balancer Public Cloud da OVHcloud.
Enquanto projeto da CNCF, o Microcks integra-se facilmente num ambiente cloud-native. E como a OVHcloud é membro Platinum da CNCF, executar o Microcks no MKS é uma forma natural de integrar a simulação e o teste de API na sua plataforma Kubernetes.
O que é o Microcks?
O Microcks é uma ferramenta open-source para simulação e teste de API.
Cria simulações a partir de especificações de API, para que possa testar aplicações e integrações sem que seja necessário que o backend real esteja disponível.
Isto é particularmente útil em ambientes distribuídos, onde as equipas e os serviços evoluem de forma independente. E como é executado no Kubernetes, o Microcks integra-se de forma muito simples num ambiente cloud-native.
Pré-requisitos
Antes de começar, irá precisar de:
- Uma conta OVHcloud
- Um projeto Public Cloud OVHcloud
- Uma credencial API com as permissões necessárias para gerir um cluster MKS
- A CLI OVHcloud
- kubectl
- Helm
- Um nome de domínio (a apontar para o Load Balancer, se pretender um nome de domínio personalizado)
Vamos a isso!
1.º passo: Criar o cluster MKS
Primeiro é preciso criar um cluster Managed Kubernetes Service e um pool de nós.
Este exemplo usa um pool de três nós baseado no flavor b3-8.
Tenha em atenção que, para o uso em produção, deve considerar recorrer a um plano standard em vez do plano gratuito.
Crie o cluster
Defina os parâmetros do seu cluster:
export CLUSTER_NAME="microcks"
export REGION="GRA9"
export PLAN="free"
Crie o cluster Kubernetes:
CLUSTER_ID=$(ovhcloud cloud mks create --name $CLUSTER_NAME --region $REGION --plan $PLAN | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')
Aguarde 2 ou 3 minutos para que o cluster seja aprovisionado.
Verifique o estado do cluster Kubernetes:
ovhcloud cloud mks get $CLUSTER_ID
Crie o pool de nós e ligue ao cluster
O Microcks é composto por várias cargas de trabalho Kubernetes, incluindo a aplicação Microcks, o Keycloak e a sua instância PostgreSQL, o MongoDB e o runtime Postman.
Para uma instalação pequena, um pool com três nós de uso geral é uma base razoável.
Assim que o cluster tiver sido criado, pode criar o pool de nós. Defina a configuração do pool de nós:
export NODEPOOL_NAME="microcks-np"
export NODE_FLAVOR="b3-8"
Crie o pool de nós:
NP_ID=$(ovhcloud cloud mks nodepool create $CLUSTER_ID --flavor-name $NODE_FLAVOR --name $NODEPOOL_NAME --desired-nodes 3 --min-nodes 2 --max-nodes 3 | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')
Aguarde 3 ou 4 minutos para que o pool de nós seja aprovisionado.
Verifique o estado do pool de nós:
ovhcloud cloud mks nodepool get $CLUSTER_ID $NP_ID
Assim que o cluster e o pool de nós estiverem prontos, faça a configuração do Kubernetes:
ovhcloud cloud mks kubeconfig generate $CLUSTER_ID > microcks.yaml
Configure a CLI kubectl com o kubeconfig gerado:
export KUBECONFIG=$(pwd)/microcks.yaml
Verifique se os nós estão prontos:
kubectl get np
kubectl get nodes
O seu cluster Kubernetes está pronto. Pode avançar para a exposição do Microcks.
2.º passo: Expor o cluster com a API Gateway
Concebida como a sucessora do Ingress, a API Gateway é o padrão do Kubernetes para o encaminhamento de tráfego para um cluster. Ela descreve o que pretende expor; um controlador transforma então essa descrição num proxy em execução e, no MKS, num Load Balancer Public Cloud da OVHcloud.
Utilizará três componentes: o Envoy Gateway, uma implementação da API Gateway baseada no proxy Envoy; o cert-manager, que automatiza a gestão de certificados TLS; e um recurso Gateway que os integra.
Instale o Envoy Gateway
Instale o gráfico Helm do Envoy Gateway:
helm install envoy-gateway oci://docker.io/envoyproxy/gateway-helm -n envoy-gateway-system --create-namespace
Em seguida, crie um GatewayClass que indique ao Kubernetes que o Envoy Gateway é responsável pelos seus recursos Gateway:
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: GatewayClass
metadata:
name: envoy
spec:
controllerName: gateway.envoyproxy.io/gatewayclass-controller
EOF
Administre os certificados TLS com o cert-manager
Para gerir automaticamente os seus certificados TLS, use o cert-manager em conjunto com o Let's Encrypt.
Instale o cert-manager:
helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io
helm repo update
helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --create-namespace --set crds.enabled=true --set config.gatewayAPI.enabled=true
De seguida, crie um ClusterIssuer para o Let's Encrypt:
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: letsencrypt-prod-microcks
spec:
acme:
server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
email: <your-email@example.com> # Update with your email address
privateKeySecretRef:
name: letsencrypt-prod-microcks
solvers:
- http01:
gatewayHTTPRoute:
parentRefs:
- name: microcks-gateway
namespace: microcks
group: gateway.networking.k8s.io
kind: Gateway
EOF
Este emissor permite ao cert-manager solicitar certificados do Let's Encrypt utilizando o resolvedor HTTP-01 da API Gateway.
Crie o Gateway
Já pode criar o Gateway que irá expor o Microcks.
Crie o namespace:
kubectl create namespace microcks
Crie o Gateway com os seus cinco ouvintes: HTTP e HTTPS para o Microcks, TLS passthrough para o gRPC, e HTTP e HTTPS para o Keycloak.
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: Gateway
metadata:
name: microcks-gateway
namespace: microcks
annotations:
cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod-microcks
spec:
gatewayClassName: envoy
listeners:
- name: microcks-http
hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTP
port: 80
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: microcks-https
hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTPS
port: 443
tls:
mode: Terminate
certificateRefs:
- name: microcks-tls
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: microcks-grpc
hostname: microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: TLS
port: 443
tls:
mode: Passthrough
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: keycloak-http
hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTP
port: 80
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: keycloak-https
hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTPS
port: 443
tls:
mode: Terminate
certificateRefs:
- name: keycloak-tls
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
EOF
Verifique o estado do Gateway:
kubectl get gateway -n microcks
--- OUTPUT ---
NAME CLASS ADDRESS PROGRAMMED AGE
microcks-gateway envoy xx.xx.xx.xx True 3m49s
Nesta fase, o Gateway deverá estar Accepted=True e Programmed=True. Se ainda não estiver, aguarde alguns minutos para que o Gateway seja programado e para que o Load Balancer Public Cloud da OVHcloud seja aprovisionado.
Configurar o DNS
Obtenha o endereço externo atribuído ao Gateway:
export GATEWAY_IP=$(kubectl get gateway microcks-gateway \
-n microcks \
-o jsonpath='{.status.addresses[0].value}')
echo $GATEWAY_IP
--- OUTPUT ---
xx.xx.xx.xx
Se estiver a usar um domínio personalizado, crie os seguintes registos DNS:
microcks.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>
microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>
keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>
Pode configurar estes registos através da interface de gestão DNS da OVHcloud:
Assim que o DNS estiver configurado, verifique os registos:
dig keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer
dig microcks.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer
dig microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer
3.º passo: Implementar e verificar o Microcks
A infraestrutura está pronta. Chegou a altura de implementar o Microcks.
Implemente o Microcks com Helm
Vai utilizar o gráfico Helm oficial do Microcks e configurá-lo para criar recursos HTTPRoute da API Gateway em vez de recursos Ingress do Kubernetes.
Adicione o repositório Helm do Microcks:
helm repo add microcks https://microcks.io/helm/
helm repo update
Crie um ficheiro microcks_values.yaml:
cat > microcks_values.yaml <<EOF
appName: microcks
ingresses: false
gatewayRoutes: true
gatewayRefName: microcks-gateway
gatewayRefNamespace: microcks
gatewayRefSectionName: microcks-https
grpcGatewayRefSectionName: microcks-grpc
microcks:
url: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
ingressSecretRef: microcks-tls
generateCert: false
grpcEnableTLS: true
keycloak:
url: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
privateUrl: http://microcks-keycloak.microcks.svc.cluster.local:8080
ingressSecretRef: keycloak-tls
generateCert: false
gatewayRefName: microcks-gateway
gatewayRefNamespace: microcks
gatewayRefSectionName: keycloak-https
EOF
Instale o Microcks:
helm install microcks microcks/microcks -n microcks -f microcks_values.yaml
Verifique a implementação
Verifique os pods:
kubectl get pods -n microcks
--- OUTPUT ---
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
microcks-7f9f994fbc-jd7pb 1/1 Running 0 19m
microcks-keycloak-5cf68c6b65-xjr6n 1/1 Running 3 (3m1s ago) 19m
microcks-keycloak-postgresql-6665b755f-zjdrl 1/1 Running 0 19m
microcks-mongodb-7ddff9f544-8rdcx 1/1 Running 0 19m
microcks-postman-runtime-5699859b86-58mr7 1/1 Running 0 19m
Aguarde até que todos os pods estejam no estado Running e que os containers estejam prontos.
Também pode verificar as rotas da API Gateway:
kubectl get httproute -n microcks
--- OUTPUT ---
NAME HOSTNAMES AGE
microcks ["microcks.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s
microcks-keycloak ["keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s
As rotas devem referenciar os hostnames do Microcks e do Keycloak configurados anteriormente.
Neste momento, o Microcks deve estar acessível via:
https://microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
https://microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com
https://keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
O Microcks encontra-se em execução num cluster do Managed Kubernetes Service da OVHcloud, exposto através da API Gateway e protegido com certificados TLS geridos pelo cert-manager.
Conclusão e próximos passos
Neste artigo, o Microcks foi implementado num cluster Managed Kubernetes Service da OVHcloud. Depois foi exposto através da implementação da API Gateway Kubernetes do Envoy Gateway e de um Load Balancer Public Cloud OVHcloud. Os certificados TLS são geridos com o cert-manager e o Let's Encrypt.
Neste momento já pode simular e testar as suas API diretamente a partir de um cluster MKS.
Para um ambiente de produção, outra opção seria utilizar o Managed Databases da OVHcloud para PostgreSQL e MongoDB, em vez de executar estes componentes de bases de dados diretamente no cluster Kubernetes. Esta abordagem separa a plataforma de aplicações da infraestrutura de base de dados e permite tirar partido de serviços geridos de bases de dados.Pronto para testar? Crie o seu primeiro cluster Managed Kubernetes e implemente o Microcks em menos de 30 minutos. Para acompanhar as funcionalidades mais recentes dos produtos Public Cloud da OVHcloud, consulte o Cloud Roadmap & Changelog.