22h47, uma mensagem no Telegram.

O meu telemóvel vibra na mesa de cabeceira:

«A compilação noturna desta manhã falhou. Análise de logs: a dependência acme-lib, atualizada ontem, quebra a compilação da imagem da API. O ambiente de testes ainda está a correr na versão anterior. Posso congelar a versão ou reiniciar o ambiente de teste: devo fazê-lo?

Não é um ou uma colega de trabalho. É o meu agente IA em VPS. Chama-se Hermes, vive num pequeno servidor num datacenter europeu e nunca dorme. Estamos a trabalhar juntos há três semanas: ele anotou tudo sobre as nossas compilações, sabe que registos consultar e, acima de tudo, tem o reflexo de perguntar antes de agir.

Este artigo explica como isto aconteceu e como pode iniciar o seu agente de IA num VPS em dez minutos.

E para garantir que cumpre este prazo, um repositório GitHub irá ajudá-lo a começar.

Um agente IA que vive num computador portátil é um agente frágil

Se já testou um assistente IA local, conhece os sintomas. O agente desliga-se quando fecha o computador, obviamente. Recomeça praticamente do zero a cada sessão, a menos que volte a colar o seu contexto manualmente. As rotinas permanecem manuais (por exemplo, verificações matinais, resumo semanal). E para o consultar, é preciso lembrar-se de abrir uma aplicação: o agente nunca vem ter consigo.

É, portanto, um problema rapidamente apontado. Um computador pessoal raramente é ligado, quase nunca exposto ao exterior do lar, e o seu utilizador passa os dias a alternar entre ferramentas: consola web, CLI, painel de controlo ou até mesmo e-mails. Para um agente autónomo, é um péssimo lar: sem tempo de disponibilidade, sem acessibilidade, sem memória duradoura. O computador é o local onde trabalhamos e tomamos decisões, mas não é o local onde um processo acontece.

O que é preciso é um lar permanente, acessível pelos canais que já utiliza e capaz de guardar o que aprende. Numa palavra: um (pequeno) servidor.

Hermes, o agente que aprende enquanto trabalha

Apresentação rápida: O Hermes Agent é um agente de IA open source , sob licença MIT e desenvolvido pela Nous Research . Conta com cerca de 252 000 estrelas no GitHub. Três características fazem a diferença no dia a dia.

Primeiro, o ciclo de aprendizagem. Após uma tarefa algo complexa, o Hermes cria uma skill (normalmente um ficheiro chamado SKILL.md). É um procedimento que ele próprio formalizou e que melhora a cada utilização. Graças a este método, a sua memória persiste entre sessões. Além disso, sabe pesquisar nas suas conversas passadas para encontrar o que tinha estabelecido. Assim, não recomeça do zero todas as manhãs. E é exatamente esse o interesse.

Após três semanas, já não precisa de ser lembrado de onde estão os registos nem como o nosso ambiente de teste está organizado. O agente anotou-os, verificou-os e registou-os numa skill de duas linhas.

Em segundo lugar, a omnipresença. Um gateway único permite o acesso a cerca de trinta plataformas: Telegram, Signal, Slack, Discord, Matrix, Teams, e-mail e até SMS. É possível falar com ele através dos nossos canais de comunicação habituais, sem ter de abrir uma janela adicional. É uma verdadeira vantagem.

Por fim, a versatilidade. É possível mudar o modelo com um comando (/model): OpenRouter, OpenAI, Nous Portal ou o seu próprio endpoint. Os subagentes podem trabalhar em paralelo e a execução pode ser isolada num container. Não existe qualquer bloqueio.

O Hermes também pode ser integrado nos AI Endpoints da OVHcloud , para permanecer num ambiente controlado. Para ver outro exemplo de um agente ligado a este serviço, leia o artigo sobre o Docker Agent com AI Endpoints (em inglês).

O detalhe que muda tudo: um planificador (scheduler) integrado que compreende a linguagem natural. «Todas as manhãs às 8h, faz-me um resumo da noite» torna-se uma tarefa agendada sem ter de usar o crontab, nem desviar o seu pipeline CI.

Porquê um agente IA em VPS, e não em SaaS

Um agente alojado por terceiros pode ter funcionalidades avançadas, mas está localizado numa caixa negra: não vê onde as suas ferramentas estão a ser executadas, nem onde estão a sua memória e as suas chaves. Num VPS, a equação inverte-se. A memória, as skills, o histórico: tudo se encontra na sua máquina, num datacenter europeu. As chaves API são suas. O modelo é aquele que escolhe, a partir do endpoint que decide. O fornecedor de alojamento não dispõe nem das suas conversas, nem das suas skills, nem dos seus tokens .

O mesmo se aplica à economia. Um VPS básico com 2 vCores, 4 GB de RAM, 40 GB de NVMe, backup diário e tráfego ilimitado custa menos de 5 € por mês + IVA. O gateway e os seus subagentes podem ser facilmente alojados dentro dele. E se preferir delegar a exploração, a OVHcloud também oferece o Hermes em modo de alojamento gerido, com créditos de IA incluídos. Para uma utilização técnica, o VPS continua a ser a solução ideal: controla o ambiente, separa o teste da produção, e liga o agente às suas cadeias existentes.

E se o Telegram não for aceite na sua organização? O canal é apenas uma linha de configuração: o gateway suporta cerca de trinta plataformas. Para uma encriptação ponto a ponto por predefinição, o guia Signal consta no repositório, sendo a implementação, contudo, um pouco mais demorada. Para uma soberania total do canal, utilize o Matrix autoalojado no mesmo VPS, ou o SimpleX. E se a sua equipa de TI impuser as suas ferramentas: Slack, Teams, Mattermost e Google Chat também funcionam. O canal é importante para a encriptação. O VPS para a soberania.

Como colocá-lo em funcionamento em dez minutos

Três pré-requisitos: uma conta OVHcloud com método de pagamento por predefinição (é necessário para encomendar através de API), um token BotFather para Telegram e uma chave API de modelo. Depois: