Lições de scale-ups que concebem infraestruturas para o crescimento – e mais 6 casos de utilização inspiradores

Escalar um negócio nunca é linear. O crescimento traz novas possibilidades, mas também novas pressões. O verdadeiro teste reside em manter a agilidade enquanto se constroem bases técnicas sólidas que permitem que a inovação floresça.

Em todos os setores, equipas ambiciosas estão a escalar de forma mais rápida e inteligente com infraestruturas cloud que se adaptam a elas, e não o contrário.

Neste blogue, duas especialistas da OVHcloud – Emma Dennard, Diretora Geral Corporativa para o Reino Unido, Países Baixos, Países Nórdicos e Canadá; e Sylvie Houlière Mayca, Diretora Geral Corporativa para França, Belux e MEA – partilham conhecimentos e exemplos de scale-ups que transformam desafios em sucesso tangível.

Quer seja um inovador em IA ou um pioneiro digital, estas são formas através das quais as empresas podem triunfar quando a abertura, a escalabilidade e a transparência se encontram com a criatividade técnica.

Transformar inteligência em impacto

Emma Dennard

Para muitas empresas que desenvolvem IA, a maior barreira não é a imaginação. É a integração. A scale-up sueca Hopsworks sabe isso melhor do que a maioria. Nascida de um projeto de investigação universitário, a sua plataforma ajuda os programadores a acelerar tudo, desde o reconhecimento de imagem à deteção de fraude e à formação de LLM.

Quando a Hopsworks conheceu a OVHcloud, a equipa estava frustrada com ferramentas de hiperescala que não funcionavam bem em conjunto e com preços de cloud complexos. O que a empresa precisava era de liberdade. Liberdade para inovar rapidamente, manter-se aberta e gerir o crescimento nos seus próprios termos.

Ao aderir ao Programa de Startups da OVHcloud, a Hopsworks migrou a sua oferta serverless para a OVHcloud Public Cloud, utilizando Object Storage compatível com S3 e estruturas open-source para se manter ágil à medida que a IA evolui. O resultado: 62% de poupança nos custos de cloud, libertando capital para novos projetos estratégicos.

Mais do que isso, a Hopsworks evitou a dependência de fornecedor que pode atrasar a inovação. Com os preços previsíveis, a Soberania Europeia e os padrões abertos da OVHcloud, a empresa ganhou a flexibilidade para continuar a adaptar-se.

Leia mais sobre como a Hopsworks escala a inovação em IA sem compromissos.

💡 Conselho da Emma:

A IA evolui rapidamente, mas as boas decisões perduram para além do entusiasmo. Manter a adaptabilidade significa pensar para além do próximo lançamento e planear o que vem a seguir.

Elevar o nível da IA

Emma Dennard

Antes de o mundo falar sobre IA generativa, a Leetify já utilizava aprendizagem automática para ajudar os jogadores a melhorar. A sua plataforma de coaching de IA analisa o desempenho dos jogadores em Counter-Strike: Global Offensive, fornecendo feedback instantâneo após cada partida.

Isso requer uma largura de banda considerável. Em 2022, a Leetify processava mais de dois milhões de partidas todos os meses, movendo cerca de 70 TB de dados em tempo real. Qualquer atraso, interrupção ou ataque DDoS poderia significar a perda de jogadores. E a perda de confiança.

Ao combinar os Servidores Dedicados da OVHcloud com a Public Cloud, a Leetify ganhou fiabilidade e flexibilidade: 99,99% de tempo de atividade, tráfego ilimitado sem medição e a capacidade de escalar instantaneamente durante torneios de pico.

Isto resultou em custos cerca de 50% mais baixos e num desempenho ininterrupto para jogadores em todo o mundo. Para uma equipa dinâmica que é pioneira em IA nos jogos, esse tipo de estabilidade significa poupanças, mas também significa liberdade para inovar, experimentar e vencer.

Veja mais sobre como a Leetify se mantém competitiva com a fiabilidade da OVHcloud.

💡 Conselho da Emma:

Por vezes, a melhor tecnologia é aquela em que não tem de pensar. Quando as coisas simplesmente funcionam, a sua equipa pode concentrar-se no que realmente importa – inovação e crescimento.

Reinventar a fiabilidade

Sylvie Houlière Mayca

Numa era de disrupção, poucos nomes transmitem tanta confiança como a Ravensburger. A empresa alemã tem estimulado a criatividade há mais de um século através de jogos, livros e puzzles que milhões de famílias conhecem de cor. Mas até a tradição teve de se transformar.

À medida que o negócio global da Ravensburger crescia, também crescia a sua pegada digital. A estratégia de entrada no mercado da marca combina o retalho físico com uma plataforma de comércio eletrónico próspera. Ambos têm de funcionar sem falhas, a todo o momento.

Em momentos de pico como o Natal, ou confinamentos introduzidos durante a pandemia de COVID-19, o tráfego para a loja online podia aumentar drasticamente de um dia para o outro. A infraestrutura local da empresa simplesmente não conseguia acompanhar. O desafio era claro: proporcionar a mesma experiência premium a cada cliente, a qualquer hora, sem interrupções.

A Ravensburger migrou o seu negócio online para a OVHcloud Hosted Private Cloud (HPC), ganhando uma infraestrutura criada para a elasticidade, elevada disponibilidade e alcance internacional. Com recursos de computação, armazenamento e rede otimizados para o desempenho, os picos de procura são geridos automaticamente.

Agora, com as suas bases de comércio eletrónico asseguradas, o próximo capítulo da Ravensburger foca-se na inteligência. Isto significa utilizar IA para compreender melhor os perfis dos clientes e fazer corresponder produtos a crianças e famílias em todo o mundo.

Saiba mais sobre como a Ravensburger combina resiliência e crescimento com a OVHcloud.

💡 Conselho da Sylvie:

Quando uma empresa se expande, precisa de uma infraestrutura que cresça com ela. Não se concentre apenas nas necessidades imediatas, escolha um parceiro que crescerá consigo.

Cultivar um crescimento sustentável

Sylvie Houlière Mayca

A agricultura pode nem sempre ser o primeiro setor associado à IA, mas a scale-up colombiana Manglar está a mostrar como a tecnologia pode melhorar e apoiar significativamente este setor vital. Focada na inovação agrotecnológica, a empresa utiliza imagens de drones e aprendizagem automática para monitorizar culturas, detetar problemas precocemente e melhorar o rendimento de forma sustentável.

Quando a Manglar estabeleceu a sua primeira parceria com a OVHcloud, a equipa precisava de uma forma de equilibrar o crescimento rápido com custos e desempenho previsíveis. O que começou como uma procura de armazenamento eficiente evoluiu para uma colaboração de infraestrutura em grande escala. Ao integrar instâncias GPU da OVHcloud para formação e inferência, e servidores de armazenamento para processamento de dados, a Manglar executa agora uma análise de imagem de alto desempenho que fornece informações em tempo real aos agricultores na Colômbia, no México e no Brasil. Mas a empresa não fica por aqui, com planos para se expandir para os EUA e a Argentina a seguir.

Para uma empresa que trabalha na interseção da tecnologia e do ambiente, a fiabilidade e a governação são tudo. O preço transparente, a arquitetura aberta e o apoio local dedicado da OVHcloud ajudaram a Manglar a otimizar recursos, a manter a confiança dos investidores e a crescer de forma responsável – tanto técnica como financeiramente.

Por detrás do sucesso está uma equipa de construtores que combina a ciência de dados com um propósito. Estes engenheiros aperfeiçoaram modelos de inferência para fornecer previsões mais rápidas e precisas, enquanto a liderança se concentra em aumentar o impacto a nível económico e ambiental. É um modelo de como a inovação pode ajudar a impulsionar a sustentabilidade, e não a sobrecarregá-la.

Os próximos passos para a Manglar incluem a migração total das suas cargas de trabalho de ML e inferência para a OVHcloud, o que requer a disponibilidade de GPUs H100 ou H200. Isto permitirá um escalonamento mais eficiente, melhorando simultaneamente a velocidade de processamento. Parte da diferença da OVHcloud é a capacidade de transformar a infraestrutura num motor de crescimento, mantendo a governação e o impacto como prioridades.

💡 Conselhos da Sylvie:

Escolha um parceiro de cloud que ofereça flexibilidade, orientação personalizada e apoio humano real, não apenas infraestrutura. Com a colaboração certa, a cloud deixa de ser apenas uma solução técnica e torna-se um poderoso acelerador para o crescimento da sua empresa.

Escale de forma mais inteligente – 6 casos de utilização inspiradores

1. Reconstruir para a agilidade

Webmecanik transformou a sua infraestrutura monolítica numa plataforma distribuída para melhor suportar a procura crescente. Ao adotar a solução Kubernetes da OVHcloud, a empresa ganhou escalabilidade, melhorou o desempenho e aumentou a fiabilidade. O compromisso da Webmecanik com a automatização centrada no cliente significa que fornece soluções de marketing que se podem adaptar dinamicamente às necessidades dos clientes. Descubra como a Webmecanik escalou para o sucesso, aqui.

2. Dominar o impulso

A publicidade programática requer velocidade, precisão e fiabilidade. A Nexx360 aproveitou a infraestrutura Kubernetes da OVHcloud para escalar a sua plataforma de publicidade globalmente, mantendo um elevado desempenho mesmo durante picos na entrega de anúncios. A utilização inovadora da automatização pela equipa na otimização de campanhas faz com que se destaquem como construtores que transformam as operações de marketing digital. Saiba como a Nexx360 se mantém flexível e rentável na cloud, aqui.

3. Melhorar a experiência do utilizador

A CUX.io, uma plataforma de automatização de UX, necessitava de alojamento personalizado para gerir cargas de trabalho únicas e proporcionar experiências de utilizador consistentes. A OVHcloud forneceu soluções de cloud personalizadas que garantiram estabilidade e desempenho. A dedicação da CUX.io em medir cada interação para otimizar a UX demonstra o pensamento criativo por detrás do escalonamento técnico.Veja como a CUX.io otimizou a experiência do utilizador em múltiplas plataformas, aqui.

4. Definir novos limites

A abordagem de cloud híbrida da Floatplane combina servidores bare-metal com Kubernetes Gerido, permitindo um escalonamento rápido enquanto mantém uma baixa latência para o seu serviço de streaming de vídeo. O que diferencia a Floatplane é o seu foco na entrega de conteúdos orientada pela comunidade, garantindo que tanto os criadores como os espectadores beneficiam de uma experiência perfeita, mesmo à medida que a plataforma cresce. Saiba como a Floatplane mantém os espectadores envolvidos, aqui.

5. Liderar com clareza

A Lota.cloud pretende tornar-se líder em FinOps e optou pelos serviços geridos da OVHcloud para simplificar as operações, garantindo simultaneamente o cumprimento dos regulamentos. Ao adotar soluções de cloud escaláveis, a Lota.cloud consegue suportar processos financeiros complexos sem sacrificar a velocidade ou a flexibilidade. A dedicação da empresa à tomada de decisões transparente e baseada em dados destaca o planeamento cuidadoso para os construtores que navegam em setores de alto risco.Saiba como a Lota.cloud escalou a sua plataforma de logística sem esforço, aqui.

6. Crescer de forma responsável

Como fornecedor líder de análise de cuidados de saúde, a IAMDS confia na OVHcloud para gerir dados sensíveis de pacientes de forma segura, enquanto escala serviços em múltiplas regiões. Ao combinar uma infraestrutura segura com soluções de cloud flexíveis, a IAMDS garante a conformidade com regulamentos rigorosos, permitindo simultaneamente análises em tempo real que impulsionam melhores resultados para os pacientes. Descubra como a IAMDS fornece soluções digitais seguras e escaláveis, aqui.

Impulsionar o crescimento e o impacto com confiança

As empresas prosperam quando a sua infraestrutura é flexível, fiável, transparente e com custos previsíveis. Quer seja a potenciar plataformas de IA, a permitir o comércio eletrónico global ou a suportar jogos de alto desempenho, a OVHcloud equipa as equipas para se concentrarem no que mais importa: inovação, crescimento e resultados tangíveis.