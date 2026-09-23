AI Gigafactory: 404 Business Model Not Found (yet)?

Perguntam-me com frequência: vai a OVHcloud apoiar um dos projetos da AI Gigafactory e participar num dos consórcios que se estão a constituir em França? A única forma de participarmos num projeto da AI Gigafactory é constituir um novo consórcio, tendo como membros os grandes utilizadores de GPU (OVHcloud, OVHai, Shadow, Qwant, Gladia, Dragon LLM), bem como outras startups e empresas do nosso ecossistema. A nossa trajetória em termos de IA inscreve-se no plano estratégico Step Ahead, que apresentei aos nossos clientes durante o Summit 2025 e que estou a implementar desde o meu regresso ao leme da OVHcloud, nos últimos 11 meses. Estamos a executar esta estratégia com uma componente de inteligência artificial assente em 5 camadas: as GPU nos nossos datacenters; a orquestração das GPU; o Tokens-as-a-Service; o PaaS IA; o SaaS IA.

Hoje, dispomos de 250 MW nos nossos datacenters, imediatamente utilizáveis para implementar GPU. É o suficiente para começar sem demora e, de seguida, acelerar para executar o plano. Já desenvolvemos e operamos os sistemas que permitem gerir estas camadas de GPU, tanto para o treino como para a inferência. Quanto ao Tokens-as-a-Service, continuamos a enriquecer o catálogo com base em modelos open-source e, com a Dragon LLM e a Gladia, começámos a treinar os nossos próprios modelos para oferecer a mais vasta e rica oferta da Europa. A IA veio revolucionar o processo de desenvolvimento de software. É preciso criar novas ferramentas, programar de forma diferente, conceber novos produtos. Já estamos a tratar destes blocos para oferecer aos nossos clientes uma nova geração de PaaS IA. Por fim, com o OVHai Workspace, que apresentámos durante o VivaTech 2026, queremos propor uma nova abordagem à produtividade, à presença digital e ao desenvolvimento de aplicações empresariais, em que a inteligência artificial é o principal meio de interação. Em muitos aspetos, o concurso público AI Gigafactories da EuroHPC está em consonância com a nossa estratégia Step Ahead. Os volumes de GPU solicitados, a faturação esperada, as pilhas técnicas e os serviços a oferecer encontram-se na nossa trajetória estratégica até 2030. A questão que colocamos é a seguinte: poderá a AI Gigafactory ajudar-nos a ir mais depressa, mais longe, com mais meios para concretizar o que já iniciámos? Há três elementos não estão alinhados com a nossa estratégia. Uma lógica puramente nacional Somos uma empresa europeia, presente em França, na Irlanda, em Espanha, em Portugal, em Itália, na Alemanha, na Polónia, no Reino Unido, e operamos datacenters em vários destes países. Portanto, não pensamos de forma nacional, mas sim ao nível europeu, pois é a única escala onde se encontra a massa crítica de clientes que vão utilizar a IA.

Qualquer estratégia nacional está condenada ao fracasso: simplesmente não existem clientes suficientes para rentabilizar investimentos desta dimensão. Na nossa opinião, a procura nacional é demasiado fraca e é necessário operar à escala europeia. Uma arquitetura técnica dos anos 2000 O projeto impõe que tudo aconteça num único local, num único endereço, com uma única ligação elétrica, num edifício. Tecnicamente, este design está ultrapassado. Atualmente, os riscos e os constrangimentos devem ser distribuídos por vários locais, de forma a aumentar a redundância e a alta disponibilidade e a reduzir todos os tipos de problema.

Embora, na fase de pré-treino, todas as GPU devam estar necessariamente no mesmo local, essas restrições não se aplicam nem na fase de pós-treino nem na inferência. Bem pelo contrário: no caso da inferência, é preferível ter várias infraestruturas autónomas independentes. Este aspeto de design é, para nós, um verdadeiro problema de desfasamento com a realidade das necessidades. Além disso, deve ser tida em conta a aceitabilidade social e ambiental de projetos de datacenters gigantescos na Europa. Existem riscos reais de execução de um projeto destas dimensões, com imposição de datas e penalizações em caso de atraso. Uma contratação pública simbólica O an�úncio mencionava 30% do CAPEX. Este número não deixa de ser verdadeiro, mas o problema está nos pormenores. O Estado e a União Europeia comprometem-se a comprar 200 milhões de euros de IA ao longo de cinco anos. E estes 200 milhões devem representar, no máximo, 30% do CAPEX que a AI Gigafactory tem de investir. Por outras palavras, a AI Gigafactory tem de investir, no mínimo, 600 milhões de euros apenas nas GPU. Os 200 milhões são pagos sob a forma de receitas, ao longo de cinco anos, ou seja, 40 milhões por ano. Se estas receitas tivessem de representar 30% da receita total, isso significa que a AI Gigafactory geraria 120 milhões de receitas por ano. É necessário confrontar estas receitas com os 600 milhões de investimento que dizem respeito apenas às GPU, a que é preciso acrescentar o CAPEX dos datacenters, a rede, o software e o conjunto das OPEX, incluindo as equipas e a energia. Escusado será dizer que os números não batem certo, e estimamos que seja necessário gerar entre 300 e 400 milhões por ano para obter 0% de margem, pois, além disso, é preciso ter em conta a rápida obsolescência das GPU. Portanto, os 40 milhões anuais não representam 30% dos montantes em jogo, mas apenas entre 10% e 15%. Os 85% a 90% de capacidades restantes têm de ser vendidos a outros clientes, sabendo que a oferta não é assim tão atrativa: um único local para todas as GPU, e esse local em França.