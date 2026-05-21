VPS 2027: Nowa gama zaprojektowana z myślą o przyszłościowych projektach
OVHcloud wprowadza gamę VPS 2027, nową generację planów VPS zapewniającą więcej opcji konfiguracji dla różnych potrzeb projektowych.
Sercem tej nowej gamy jest VPS 1, zupełnie nowy model podstawowy zaprojektowany z myślą o lżejszych konfiguracjach. Podczas gdy poprzedni podstawowy plan VPS kosztował od 6,50 €/miesiąc, VPS 1 zaczyna się od 3,81 €/miesiąc bez VAT, co ułatwia uruchamianie środowisk testowych, serwerów programistycznych, projektów pobocznych i lekkich obciążeń.
W globalnym kontekście rosnących kosztów komponentów sprzętowych, ten nowy model VPS odzwierciedla nasze skupienie na ulepszaniu gamy przy jednoczesnym utrzymaniu korzystnego stosunku ceny do jakości dla klientów.
Uwaga: jeśli obecnie korzystasz z usługi VPS 2026 lub jednej z jej poprzednich wersji, nie nastąpi automatyczna zmiana Twojego obecnego VPS. Twoja konfiguracja, infrastruktura, lokalna pamięć masowa NVMe oraz ceny pozostają bez zmian. Nie planujemy wymuszonej migracji i nie ma wymogu aktualizacji ze względu na kompatybilność.
Co nowego w VPS 2027?
Gama VPS 2027 wprowadza nową, samodzielną ofertę z modelami zaprojektowanymi do obsługi różnych przypadków użycia, od lekkich środowisk po bardziej wymagające obciążenia.
Nowy VPS 1 jest przeznaczony dla klientów, którzy potrzebują mniejszej konfiguracji, aby szybko rozpocząć pracę. Można go używać do środowisk testowych, projektów programistycznych, aplikacji osobistych lub innych standardowych obciążeń, które nie wymagają większego planu VPS.
W przypadku projektów wymagających większych zasobów, gama VPS 2027 obejmuje również VPS 2, VPS 3 i VPS 4, oferujące większą moc procesora, pamięć RAM oraz pojemność pamięci masowej.
Gama VPS 2027 obejmuje obecnie:
Wszystkie modele zawierają adresy IPv4 i IPv6, nielimitowany ruch oraz SLA na poziomie 99,9%.
Możesz zapoznać się z gamą VPS 2027 na stronie VPS OVHcloud.
Co to oznacza dla obecnych klientów VPS?
Co najważniejsze, Twoja obecna usługa VPS nie zostanie automatycznie zmodyfikowana.
Oznacza to również, że:
- Twój obecny VPS zachowuje swoją dotychczasową konfigurację techniczną;
- Twój lokalny magazyn NVMe pozostaje uwzględniony;
- Twoja infrastruktura nie ulega zmianie;
- Twoja obecna cena nie ulega zmianie;
- nie stosuje się żadnej wymuszonej migracji.
Możesz nadal korzystać ze swojej obecnej usługi VPS w niezmienionej formie.
Jeśli zdecydujesz się na przejście na plan VPS 2027, zastosowanie mają ceny i zasady aktualizacji z 2027 roku. Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany zalecamy sprawdzenie docelowej konfiguracji, ceny i dostępnych opcji , aby upewnić się, że nowy model odpowiada wymaganiom Twojego obciążenia.
Zabezpieczenie kosztów na przyszłość: Nadchodząca elastyczność pamięci masowej
W OVHcloud nieustannie wsłuchujemy się w Wasze opinie, szukając sposobów na optymalizację kosztów Waszej infrastruktury.
Aby pomóc Wam dostosować się do zmieniających się wymagań projektowych, nasze zespoły opracowują obecnie nowe, natywne dla chmury opcje pamięci masowej dla gamy VPS 2027. Wkrótce będziecie mogli korzystać z infrastruktury pamięci masowej dostosowanej do Waszych konkretnych przypadków użycia. Będziecie mogli wybrać naszą wysoce odporną pamięć rozproszoną, rozmieszczoną na wielu serwerach w tym samym centrum danych i uwzględnioną w standardzie, lub zdecydować się na naszą ultraszybką lokalną pamięć NVMe dla najbardziej wymagających aplikacji.
Śledźcie naszą publiczną mapę drogową, aby otrzymywać więcej aktualizacji na temat tego wdrożenia.
Kiedy oferta VPS 2027 może okazać się odpowiednia dla Waszych potrzeb?
Możecie zdecydować się na przejście na gamę VPS 2027, jeśli:
- planujecie nowe wdrożenie;
- potrzebujecie lekkiego serwera VPS z wysoką dostępnością na starcie;
- potrzebujecie mniejszej konfiguracji do testów, programowania lub projektów pobocznych;
- chcecie przejść na wyższy model VPS;
- chcesz skorzystać z nadchodzących opcji elastyczności pamięci masowej;
- potrzebujesz lokalnej pamięci masowej NVMe dla obciążeń o wyższych wymaganiach I/O.
Jeśli Twoja obecna konfiguracja VPS nadal spełnia Twoje potrzeby, nie musisz podejmować żadnych działań. Witamy nowych klientów VPS 2027 w nowej gamie produktów.
Podsumowanie
Gama VPS 2027 jest już dostępna dla nowych wdrożeń. Wprowadza ona zupełnie nowy model VPS 1, zaprojektowany z myślą o lekkich projektach i dostępny w cenie od 3,81 €/miesiąc bez VAT, a także dodatkowe modele VPS dla projektów wymagających większych zasobów.
W przypadku obecnych klientów nie ma automatycznej migracji ani konieczności natychmiastowej aktualizacji. Twój obecny VPS pozostaje bez zmian. Jeśli zdecydujesz się przejść na VPS 2027, będą miały zastosowanie nowe zasady cenowe i aktualizacji.
Patrząc w przyszłość, OVHcloud planuje wprowadzić nadchodzące opcje elastyczności pamięci masowej, aby pomóc Ci wybrać najlepszą infrastrukturę dostosowaną do Twoich obciążeń.
Możesz zapoznać się z dostępnymi modelami i opcjami VPS 2027 na stronie VPS .