VPS 2027: Nowa gama zaprojektowana z myślą o przyszłościowych projektach

OVHcloud wprowadza gamę VPS 2027, nową generację planów VPS zapewniającą więcej opcji konfiguracji dla różnych potrzeb projektowych.

Sercem tej nowej gamy jest VPS 1, zupełnie nowy model podstawowy zaprojektowany z myślą o lżejszych konfiguracjach. Podczas gdy poprzedni podstawowy plan VPS kosztował od 6,50 €/miesiąc, VPS 1 zaczyna się od 3,81 €/miesiąc bez VAT, co ułatwia uruchamianie środowisk testowych, serwerów programistycznych, projektów pobocznych i lekkich obciążeń.

W globalnym kontekście rosnących kosztów komponentów sprzętowych, ten nowy model VPS odzwierciedla nasze skupienie na ulepszaniu gamy przy jednoczesnym utrzymaniu korzystnego stosunku ceny do jakości dla klientów.

Uwaga: jeśli obecnie korzystasz z usługi VPS 2026 lub jednej z jej poprzednich wersji, nie nastąpi automatyczna zmiana Twojego obecnego VPS. Twoja konfiguracja, infrastruktura, lokalna pamięć masowa NVMe oraz ceny pozostają bez zmian. Nie planujemy wymuszonej migracji i nie ma wymogu aktualizacji ze względu na kompatybilność.

Co nowego w VPS 2027?

Gama VPS 2027 wprowadza nową, samodzielną ofertę z modelami zaprojektowanymi do obsługi różnych przypadków użycia, od lekkich środowisk po bardziej wymagające obciążenia.

Nowy VPS 1 jest przeznaczony dla klientów, którzy potrzebują mniejszej konfiguracji, aby szybko rozpocząć pracę. Można go używać do środowisk testowych, projektów programistycznych, aplikacji osobistych lub innych standardowych obciążeń, które nie wymagają większego planu VPS.

W przypadku projektów wymagających większych zasobów, gama VPS 2027 obejmuje również VPS 2, VPS 3 i VPS 4, oferujące większą moc procesora, pamięć RAM oraz pojemność pamięci masowej.

Gama VPS 2027 obejmuje obecnie: