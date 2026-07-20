Nowości w VMware Cloud Foundation (VCF 9.x)

Ten nowy kierunek odzwierciedla wersja 9. platformy, zaprezentowana podczas ostatniej konferencji VMware Explore. W jednym pakiecie łączy wszystkie komponenty potrzebne do budowy chmury prywatnej. Jednocześnie upraszcza licencjonowanie i zmienia sposób zarządzania profilami użytkowników.

„VMware Cloud Foundation 9 to platforma obejmująca wszystkie komponenty potrzebne do budowy chmury prywatnej. Upraszcza licencjonowanie i zarządzanie środowiskiem oraz zapewnia przewidywalny model cenowy oparty na liczbie rdzeni. Dzięki temu wdrażanie chmury hybrydowej staje się bezproblemowe.”

Jeden pakiet zamiast wielu odrębnych rozwiązań

W poprzednich wersjach VCF składał się z kilku produktów, takich jak vSphere, vSAN czy NSX-T, które trzeba było kupować i wdrażać oddzielnie. VCF 9 odchodzi od tego modelu i zapewnia kompletne rozwiązanie w ramach jednego pakietu.

Takie podejście upraszcza zarządzanie środowiskiem i zapewnia większą spójność operacyjną.

Nowa polityka licencjonowania: od RAM do Core

Broadcom zmienił również model cenowy. Zamiast naliczać opłaty na podstawie ilości pamięci RAM wykorzystywanej przez maszyny wirtualne, wprowadził licencjonowanie oparte na liczbie rdzeni, z minimalnym limitem 16 rdzeni na gniazdo procesora. W praktyce oznacza to, że łatwiej oszacować koszty przy rozbudowie infrastruktury lub zwiększaniu jej skali.

Warto pamiętać, że większość serwerów enterprise jest już wyposażona w procesory z co najmniej 16 rdzeniami. Dzięki temu ten model lepiej sprawdza się w dużych wdrożeniach.

Nowy etap rozwoju VMware

VCF 9 wprowadza również szereg usprawnień dla użytkowników. Najważniejsze z nich to:

natywna automatyzacja , która pozwala wdrażać środowiska i zarządzać nimi za pomocą kilku kliknięć;

, która pozwala wdrażać środowiska i zarządzać nimi za pomocą kilku kliknięć; wbudowane mechanizmy obserwowalności dzięki pakietowi Observability (logi i metryki) wdrażanemu automatycznie wraz z VCF;

dzięki pakietowi Observability (logi i metryki) wdrażanemu automatycznie wraz z VCF; domyślnie dostępne funkcje bezpieczeństwa dzięki NSX vDefend i NSX Intelligence.

Podsumowując, VCF 9 to platforma dla nowoczesnych środowisk chmury prywatnej. Zapewnia bardziej przejrzysty model cenowy, upraszcza zarządzanie i wprowadza nowe funkcje ułatwiające codzienną pracę.

To nowy kierunek wyznaczony przez Broadcom. W efekcie wdrożenia są szybsze, bardziej ekonomiczne i bezpieczniejsze. W dalszej części artykułu przyjrzymy się tym zmianom szczegółowo.

Najważniejsze nowości

Rozszerzona deduplikacja i kompresja vSAN : kompresja inline jest dostępna zarówno w konfiguracjach standardowych, jak i stretched i obsługuje szerszy zakres obciążeń (np. SQL i Oracle). Deduplikacja działa teraz na poziomie całego klastra i jest zgodna z szyfrowaniem danych w spoczynku. Kompresję ulepszono dzięki zastosowaniu bloków 4 k i algorytmu Zstandard. W vSAN ESA jest ona zawsze domyślnie włączona (always-on).

: kompresja inline jest dostępna zarówno w konfiguracjach standardowych, jak i stretched i obsługuje szerszy zakres obciążeń (np. SQL i Oracle). Deduplikacja działa teraz na poziomie całego klastra i jest zgodna z szyfrowaniem danych w spoczynku. Kompresję ulepszono dzięki zastosowaniu bloków 4 k i algorytmu Zstandard. W vSAN ESA jest ona zawsze domyślnie włączona (always-on). VCF Management Services: komponenty zarządzania są wdrażane w kontenerach, a nie jako oddzielne wirtualne „appliances” (np. Fleet, Salt, Software Depot i Identity Broker). Wszystkie są uruchamiane w ramach appliance VCF Management Services, który można replikować, aby zapewnić wymagany poziom odporności na awarie.

komponenty zarządzania są wdrażane w kontenerach, a nie jako oddzielne wirtualne „appliances” (np. Fleet, Salt, Software Depot i Identity Broker). Wszystkie są uruchamiane w ramach appliance VCF Management Services, który można replikować, aby zapewnić wymagany poziom odporności na awarie. vSphere Kubernetes Service (VKS) : LCI (Local Consumption Interface) został zintegrowany z usługą Supervisor i jest domyślnie włączony. Umożliwia zarządzanie maszynami wirtualnymi, klastrami Kubernetes i kontenerami w konsoli vSphere. Dodano również tryb Container as a Service (CaaS), lżejszy od VKS, który uruchamia kontenery bezpośrednio na hostach ESX. Dodatkowo znacznie usprawniono zarządzanie cyklem życia klastrów VKS.

: LCI (Local Consumption Interface) został zintegrowany z usługą Supervisor i jest domyślnie włączony. Umożliwia zarządzanie maszynami wirtualnymi, klastrami Kubernetes i kontenerami w konsoli vSphere. Dodano również tryb Container as a Service (CaaS), lżejszy od VKS, który uruchamia kontenery bezpośrednio na hostach ESX. Dodatkowo znacznie usprawniono zarządzanie cyklem życia klastrów VKS. vSAN Native Object Storage (Tech Preview): samoobsługowa pamięć obiektowa S3 dla zespołów deweloperskich, wykorzystująca te same mechanizmy co pamięć blokowa i plikowa.

samoobsługowa pamięć obiektowa S3 dla zespołów deweloperskich, wykorzystująca te same mechanizmy co pamięć blokowa i plikowa. Live Patching ESX (hosty z TPM) i vCenter RDU: poprawki są wprowadzane bezpośrednio do działającego jądra systemu, bez przerywania pracy maszyn wirtualnych. W ten sposób można wdrożyć nawet 80% poprawek.

poprawki są wprowadzane bezpośrednio do działającego jądra systemu, bez przerywania pracy maszyn wirtualnych. W ten sposób można wdrożyć nawet 80% poprawek. Ochrona VSAN: vSAN 9.1 rozszerza możliwości replikacji o źródła, które nie znajdują się na vSAN. Datastores NFS, VMFS, FC lub iSCSI można teraz replikować do docelowego klastra vSAN ESA .

vSAN 9.1 rozszerza możliwości replikacji o źródła, które nie znajdują się na vSAN. Datastores NFS, VMFS, FC lub iSCSI można teraz replikować do docelowego klastra . Rapid Rollout of vCenter Security Patches : funkcja Quick Patch umożliwia szybkie instalowanie poprawek w vCenter przy minimalnym, a w niektórych przypadkach nawet zerowym, przestoju (w zależności od używanych usług). Służy do szybkiego wdrażania najważniejszych poprawek bezpieczeństwa.

Jeśli chcesz poznać wszystkie zmiany i nowości, na końcu artykułu znajdziesz pełny changelog.

Na co zwrócić uwagę podczas aktualizacji