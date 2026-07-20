Nowości w VMware Cloud Foundation (VCF 9.x)
Wprowadzenie
Od czasu przejęcia VMware przez Broadcom strategia rozwoju VMware Cloud Foundation (VCF) uległa wyraźnej zmianie.
Ten nowy kierunek odzwierciedla wersja 9. platformy, zaprezentowana podczas ostatniej konferencji VMware Explore. W jednym pakiecie łączy wszystkie komponenty potrzebne do budowy chmury prywatnej. Jednocześnie upraszcza licencjonowanie i zmienia sposób zarządzania profilami użytkowników.
„VMware Cloud Foundation 9 to platforma obejmująca wszystkie komponenty potrzebne do budowy chmury prywatnej. Upraszcza licencjonowanie i zarządzanie środowiskiem oraz zapewnia przewidywalny model cenowy oparty na liczbie rdzeni. Dzięki temu wdrażanie chmury hybrydowej staje się bezproblemowe.”
Komunikat prasowy: „Broadcom Announces VMware Cloud Foundation 9 - A Unified, Simplified and Cost-Predictable Hybrid Cloud Platform”, 30 maja 2024.
Jeden pakiet zamiast wielu odrębnych rozwiązań
W poprzednich wersjach VCF składał się z kilku produktów, takich jak vSphere, vSAN czy NSX-T, które trzeba było kupować i wdrażać oddzielnie. VCF 9 odchodzi od tego modelu i zapewnia kompletne rozwiązanie w ramach jednego pakietu.
Takie podejście upraszcza zarządzanie środowiskiem i zapewnia większą spójność operacyjną.
Nowa polityka licencjonowania: od RAM do Core
Broadcom zmienił również model cenowy. Zamiast naliczać opłaty na podstawie ilości pamięci RAM wykorzystywanej przez maszyny wirtualne, wprowadził licencjonowanie oparte na liczbie rdzeni, z minimalnym limitem 16 rdzeni na gniazdo procesora. W praktyce oznacza to, że łatwiej oszacować koszty przy rozbudowie infrastruktury lub zwiększaniu jej skali.
Warto pamiętać, że większość serwerów enterprise jest już wyposażona w procesory z co najmniej 16 rdzeniami. Dzięki temu ten model lepiej sprawdza się w dużych wdrożeniach.
Nowy etap rozwoju VMware
VCF 9 wprowadza również szereg usprawnień dla użytkowników. Najważniejsze z nich to:
- natywna automatyzacja, która pozwala wdrażać środowiska i zarządzać nimi za pomocą kilku kliknięć;
- wbudowane mechanizmy obserwowalności dzięki pakietowi Observability (logi i metryki) wdrażanemu automatycznie wraz z VCF;
- domyślnie dostępne funkcje bezpieczeństwa dzięki NSX vDefend i NSX Intelligence.
Podsumowując, VCF 9 to platforma dla nowoczesnych środowisk chmury prywatnej. Zapewnia bardziej przejrzysty model cenowy, upraszcza zarządzanie i wprowadza nowe funkcje ułatwiające codzienną pracę.
To nowy kierunek wyznaczony przez Broadcom. W efekcie wdrożenia są szybsze, bardziej ekonomiczne i bezpieczniejsze. W dalszej części artykułu przyjrzymy się tym zmianom szczegółowo.
Najważniejsze nowości
- Rozszerzona deduplikacja i kompresja vSAN: kompresja inline jest dostępna zarówno w konfiguracjach standardowych, jak i stretched i obsługuje szerszy zakres obciążeń (np. SQL i Oracle). Deduplikacja działa teraz na poziomie całego klastra i jest zgodna z szyfrowaniem danych w spoczynku. Kompresję ulepszono dzięki zastosowaniu bloków 4 k i algorytmu Zstandard. W vSAN ESA jest ona zawsze domyślnie włączona (always-on).
- VCF Management Services: komponenty zarządzania są wdrażane w kontenerach, a nie jako oddzielne wirtualne „appliances” (np. Fleet, Salt, Software Depot i Identity Broker). Wszystkie są uruchamiane w ramach appliance VCF Management Services, który można replikować, aby zapewnić wymagany poziom odporności na awarie.
- vSphere Kubernetes Service (VKS): LCI (Local Consumption Interface) został zintegrowany z usługą Supervisor i jest domyślnie włączony. Umożliwia zarządzanie maszynami wirtualnymi, klastrami Kubernetes i kontenerami w konsoli vSphere. Dodano również tryb Container as a Service (CaaS), lżejszy od VKS, który uruchamia kontenery bezpośrednio na hostach ESX. Dodatkowo znacznie usprawniono zarządzanie cyklem życia klastrów VKS.
- vSAN Native Object Storage (Tech Preview): samoobsługowa pamięć obiektowa S3 dla zespołów deweloperskich, wykorzystująca te same mechanizmy co pamięć blokowa i plikowa.
- Live Patching ESX (hosty z TPM) i vCenter RDU: poprawki są wprowadzane bezpośrednio do działającego jądra systemu, bez przerywania pracy maszyn wirtualnych. W ten sposób można wdrożyć nawet 80% poprawek.
- Ochrona VSAN: vSAN 9.1 rozszerza możliwości replikacji o źródła, które nie znajdują się na vSAN. Datastores NFS, VMFS, FC lub iSCSI można teraz replikować do docelowego klastra vSAN ESA.
- Rapid Rollout of vCenter Security Patches: funkcja Quick Patch umożliwia szybkie instalowanie poprawek w vCenter przy minimalnym, a w niektórych przypadkach nawet zerowym, przestoju (w zależności od używanych usług). Służy do szybkiego wdrażania najważniejszych poprawek bezpieczeństwa.
Jeśli chcesz poznać wszystkie zmiany i nowości, na końcu artykułu znajdziesz pełny changelog.
Na co zwrócić uwagę podczas aktualizacji
- Architektura: wprowadzenie VCF Management Services i mechanizmu Fleet Lifecycle (zamiast samodzielnego appliance Fleet Management) zmienia topologię warstwy zarządzania.
- Sieć: VPC i Transit Gateway odgrywają znacznie większą rolę oraz są szerzej wykorzystywane z poziomu vCenter. Warto sprawdzić, jaki wpływ będzie to miało na istniejące integracje z NSX i Terraform.
- Licencjonowanie: nowy model zarządzania licencjami należy zweryfikować pod kątem zgodności z zasadami obowiązującymi w organizacji.
- Wycofywane funkcje HCX: należy zaplanować migrację dla środowisk PhotonOS (10.0) i VMware Cloud Director (9.2).
- Kolejność aktualizacji: postępuj zgodnie z zapisami w sekcji „Upgrade Sequence to 9.1” w „Release Notes” (w tej wersji aktualizacja NSX Edge została przeniesiona na koniec sekwencji).
Podsumowanie
VCF 9 wyznacza nowy kierunek rozwoju Broadcom. Jeden pakiet, uproszczony model licencjonowania oparty na liczbie rdzeni oraz zmodyfikowane środowisko zarządzania lepiej odpowiadają wymaganiom współczesnych architektur hybrydowych. Przedstawiliśmy ogólną koncepcję VCF 9, nowy model cenowy i zmiany w środowisku użytkownika. Następnie omówiliśmy najważniejsze funkcje wyróżniające tę wersję, a na końcu zaprezentowaliśmy przegląd nowości.
To jednak tylko zarys możliwości VCF 9. Poszczególne funkcje, ich aspekty techniczne, scenariusze wdrożenia i dobre praktyki omówimy szerzej w kolejnych artykułach.
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