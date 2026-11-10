👤 Gość: David Pilato

🗓️ Data nagrania: 22 października 2026

🎧 Link do odcinka

👤 Przedstawiamy Davida – ⏱️ 1:12

Na początek oddajemy głos naszemu gościowi, który niedawno otrzymał tytuł Java Champion! Rozmawiamy o tym wyróżnieniu, premierze FSCrawler 3.0 i serii jego artykułów o Lucene.

📰 Aktualności technologiczne

🤖 Sztuczna inteligencja – ⏱️ 45:06

Przegląd aktualności zaczynamy od gorącego tematu, czyli bezpieczeństwa LLM. Co się dzieje, gdy agenty AI zaczynają szukać podatności, uzyskują dostęp do prywatnych zdjęć bez zezwolenia lub próbują włamać się na stronę WWW ONZ?

https://thenewstack.io/ai-agents-probe-vulnerabilities/

Druga strona medalu? AI tak szybko wykrywa kolejne luki w zabezpieczeniach, że większość zespołów nie nadąża z ich łataniem.

Głos zabiera też środowisko naukowe. W liście otwartym na temat AI i cyberbezpieczeństwa dwaj pionierzy sztucznej inteligencji i ponad 400 badaczy domagają się natychmiastowego odłączenia modeli od internetu oraz powołania międzynarodowego organu nadzoru.

Dalej omawiamy nowe modele. Po wakacjach premier nie brakowało w Anthropic, OpenAI, Mistral AI i Typesafe.

Na koniec części o AI ciekawostka z GitHuba. Zespół przepisał runtime Copilota w języku Rust… z pomocą samego Copilota.

🏗️ Infra as Code/Infrastruktura – ⏱️ 1:21:20

W części poświęconej infrastrukturze omawiamy dwie aktualizacje, które zainteresują osoby korzystające z Infrastructure as Code.Provider Terraform OVHcloud jest dostępny w wersji 2.22.0

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.22.0

Provider Pulumi OVHcloud jest dostępny w tej samej wersji (2.22.0)

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.22.0

🧰 Inne �– ⏱️ 1:23:27

Na koniec przyglądamy się społecznym skutkom rozwoju AI, a konkretnie jej wpływowi na zatrudnienie.W poniedziałek producent samochodów GM zwolnił 600 osób z działu IT. Tego samego dnia opublikował 80 ofert pracy w IT dla osób, które na co dzień pracują z AI. Chodzi o programistów, prompt engineers i twórców agentów.

https://www.linkedin.com/posts/kitzy_kitzy-ai-isnt-just-replacing-jobs-its-share-7460577953199013888-tB57/?rcm=ACoAAADIBAABIzsydMpRNeAbKBK4UNnD0foNInE

Przed wpływem AI na rynek pracy ostrzega też dyrektor generalna MFW. Mówi o „stopniowo narastającym tsunami”. Jej zdaniem może ono skazać absolwentów z pokolenia Z na parzenie kawy w Starbucksie do końca życia.

https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388108/La-directrice-generale-du-FMI-met-en-garde-contre-un-tsunami-progressif-provoque-par-l-IA-qui-pourrait-condamner-les-diplomes-de-la-generation-Z-a-preparer-des-cafes-chez-Starbucks-toute-leur-vie/

🎤 Konferencje / meetupy – ⏱️ 1:35:41

Chcesz spotkać Davida na żywo? Sprawdź listę wszystkich konferencji, na których występuje.

https://david.pilato.fr/talks/

Pod tym adresem znajdziesz nadchodzące wydarzenia technologiczne i konferencje, które nadal przyjmują zgłoszenia wystąpień (CFP).

https://developers.events/

W kalendarzu warto też zapisać dwa wydarzenia OVHcloud. Pierwsze to OVHcloud AI Summit:

https://summit.ovhcloud.com/fr/

Drugie to meetup Elastic współorganizowany przez OVHcloud.

https://www.meetup.com/elasticfr/events/314976411/

👋 Zakończenie – ⏱️ 1:40:07

Dziękujemy Davidowi za pasjonującą rozmowę! Aby kontynuować dyskusję, dołącz do społeczności OVHcloud na Discordzie, śledź nasze transmisje na Twitchu i oglądaj nasze filmy na YouTube.