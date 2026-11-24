Piątkowy wieczór, 27 listopada, godz. 23:00

Twój przyszły klient przewija promocje na telefonie, między dwiema otwartymi kartami a trzema nieprzeczytanymi newsletterami. Zanim przeczyta choćby jeden opis produktu, przegląda adresy stron i klika te, które budzą jego zaufanie. Właśnie tu do gry wchodzi domena .shop: jeszcze przed kliknięciem sygnalizuje, że u Ciebie można zrobić zakupy. Pozostaje pytanie, ile naprawdę jest warte to rozszerzenie, kiedy wybrać je zamiast .pl i jak je zarejestrować, by nie żałować wyboru za rok. Niezależnie od tego, czy Twój sklep już działa, czy jest dopiero w planach, znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby podjąć decyzję przed szczytem sprzedaży.

Czym jest domena .shop?

Domena to Twój adres w sieci, a jej końcowa część, taka jak .pl czy .com, nazywa się rozszerzeniem. Rozszerzenie .shop jest znacznie młodsze od tych dwóch klasyków, ponieważ istnieje dopiero od 2016 roku. Jego rejestr, japońska firma GMO Registry, udostępnił je publicznie w tym samym roku, po uzyskaniu go od ICANN, organizacji koordynującej nazwy domen. To tak zwane rozszerzenie ogólne, niezwiązane z żadnym krajem.

Aby je uzyskać, nie trzeba przedstawiać żadnych dokumentów, ponieważ każda osoba fizyczna lub prawna może je zarejestrować, niezależnie od miejsca. Zostało też pomyślane dla wszystkich sklepów, internetowych i stacjonarnych, od piekarni przyjmującej zamówienia po sklep online wysyłający towary do całej Europy.

Co adres .shop mówi Twoim klientom

Pierwsza zaleta mieści się w czterech literach, które wszyscy rozumieją. W reklamie, w wynikach wyszukiwania czy na plakacie w witrynie Twojego sklepu „mojsklep.shop” pokazuje, że można tu kupować, jeszcze przed kliknięciem, podczas gdy .com nic nie mówi o Twojej działalności. Wśród dziesiątek ofert, które przepychają się pod koniec roku, ten sygnał pomaga klientom dostrzec Cię na pierwszy rzut oka.

Druga zaleta jest mniej widoczna, ale równie ważna. Wymarzona domena .com jest zapewne od dawna zajęta, a nowsze rozszerzenia wciąż zostawiają miejsce na krótkie i proste nazwy. Możesz więc zachować nazwę marki w niezmienionej formie, bez myślników i dodatków. To nie szczegół, bo krótki i łatwy do wpisania adres lepiej zapada w pamięć, o czym przypominają nasze wskazówki dotyczące wyboru domeny .

Domena .shop nie poprawi jednak Twojej pozycji w Google. Wyszukiwarka traktuje nowe rozszerzenia dokładnie tak samo jak .com czy .org, bez premii ani kary za słowo, które zawierają. Jej działanie rozgrywa się gdzie indziej, w tym, jak postrzegają Cię klienci. A to już bardzo dużo.

Już działasz online? Domena .shop na święta

Twój sklep działa już pod adresem .pl lub .com? Nie musisz zmieniać adresu. Domenę .shop rejestruje się jako drugą domenę, a następnie przekierowuje na Twoją stronę lub na stronę z ofertami na koniec roku. Twoje reklamy, e-maile i posty pokazują wtedy adres, który zapowiada sprzedaż, bez żadnych zmian na stronie.

Ta druga domena przydaje się również po świętach, bo możesz ją wykorzystać ponownie podczas wyprzedaży lub kolejnych akcji promocyjnych. Chroni też Twoją markę, ponieważ po zarejestrowaniu jej na Ciebie nikt inny nie może jej już zarezerwować. Rejestr rozszerzenia sugeruje nawet uznanym markom, aby na stałe przeniosły tam swój sklep, a dotychczasową domenę zachowały dla strony wizytówki.

Rada na Black Friday lub Cyber Monday: nie czekaj do czwartkowego wieczoru. Rejestracja domeny zajmuje tylko chwilę, ale przygotowanie strony docelowej i przetestowanie przekierowania wymaga trochę zapasu czasu, zwłaszcza w tygodniu, w którym zamówienia spływają jedno po drugim.

Nie masz jeszcze strony? Celuj w święta

Jeśli zaczynasz od zera, w tym roku Black Friday przychodzi za wcześnie. Święta są natomiast wciąż w zasięgu, jeśli wystartujesz z krótkim katalogiem, kilkoma dobrze sfotografowanymi bestsellerami i prostą płatnością. Od strony technicznej platformę sklepu internetowego PrestaShop można zainstalować automatycznie od razu przy zamówieniu hostingu dla e-commerce , dzięki czemu zyskujesz czas na to, co najważniejsze, czyli zdjęcia i opisy produktów.

Duży katalog i napięty kalendarz? Lepiej celuj w styczniowe wyprzedaże, bo gotowy sklep zawsze będzie lepszy niż byle jak urządzona witryna. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby już teraz zarejestrować domenę .shop, zabezpieczyć swój adres i w okresie świąt przedstawić go klientom w sklepie stacjonarnym.

.shop, .pl czy .com: co wybrać?

Wszystko zależy od Twoich klientów. Sprzedajesz głównie w swoim mieście lub regionie? Wtedy przewagę ma .pl, ponieważ Google uznaje rozszerzenia krajowe za wiarygodną wskazówkę, do jakiego kraju kierowana jest strona. Twoi lokalni klienci są też do niego od dawna przyzwyczajeni. Z kolei .com przemawia przede wszystkim do klientów międzynarodowych.

Domena .shop wychodzi na prowadzenie, gdy sprzedaż jest sercem Twojej działalności i chcesz, by Twój adres to pokazywał. Nic jednak nie zmusza Cię do wyboru. Dla domeny swojego sklepu internetowego możesz zachować .pl jako adres główny, zarejestrować .shop na potrzeby kampanii i przekierować jedną domenę na drugą. W ten sposób łączysz lokalne zaufanie z handlową przejrzystością.

Przed rejestracją: o czym pamiętać

Zanim potwierdzisz zamówienie, poświęć chwilę na trzy sprawdzenia. Najpierw podyktuj swój przyszły adres komuś bliskiemu i poproś, by go zapisał: jeśli zawaha się przy pisowni, Twoi klienci też się zawahają. Następnie sprawdź w bazie Urzędu Patentowego RP, czy żaden zarejestrowany znak towarowy nie nosi już tej nazwy.

Na koniec zwróć uwagę na cenę odnowienia, a nie tylko na cenę za pierwszy rok. W przypadku domeny .shop różnica między nimi jest duża, a to właśnie odnowienie będzie obciążać Twój budżet w kolejnych latach. Pamiętaj też, że domena wyświetla adres, ale to hosting sprawia, że sklep działa.

Twój adres przed świątecznym szczytem