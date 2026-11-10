Rozproszona obiektowa pamięć masowa od Scality zostaje zintegrowana z lokalną infrastrukturą OVHcloud w ramach udokumentowanego zakresu kompatybilności.

Po ogłoszeniu w czerwcu swojej współpracy w zakresie suwerennego przechowywania danych, OVHcloud i Scality postanawiają pójść o krok dalej: Scality RING staje się pierwszym zewnętrznym rozwiązaniem z certyfikatem zgodności z OPCP Core, podstawą infrastruktury On-Prem Cloud Platform. Certyfikacja ta odnosi się do zdefiniowanego i udokumentowanego zakresu technicznego. Przedsiębiorstwa i organizacje, które chcą zatrzymać dane we własnych centrach danych, dysponują teraz opcją rozproszonego przechowywania obiektowego, które mogą przygotować i wdrożyć na miejscu.

OPCP: lokalna infrastruktura, otwarta dla wydawców

On-Prem Cloud Platform (OPCP) umożliwia wdrożenie, automatyzację i uruchomienie środowiska chmurowego OVHcloud w centrach danych klienta. Została zaprojektowana z myślą o firmach, które chcą zachować kontrolę nad lokalizacją swoich danych, elementami swojej infrastruktury oraz sposobem ich wykorzystania, również w trybie offline.

Podstawa platformy, OPCP Core , automatyzuje wdrażanie serwerów Bare Metal oraz sieci, ale nie jest w stanie spełnić wszystkich potrzeb biznesowych. Zespoły muszą mieć również możliwość uruchamiania specjalistycznego oprogramowania, którego kompatybilność została sprawdzona z wyprzedzeniem, a nie dopiero na etapie produkcji. To właśnie jest celem programu certyfikacji zewnętrznych rozwiązań OPCP.

Dlaczego Scality RING?

Założona w Paryżu w 2009 roku firma Scality jest wydawcą specjalizującym się w rozwiązaniach pamięci masowej zdefiniowanej programowo (SDS). Jej platforma RING jest rozwiązaniem rozproszonej obiektowej pamięci masowej, kompatybilnym z API S3 i zaprojektowanym do zarządzania bardzo dużymi wolumenami danych w pojedynczej przestrzeni nazw (single namespace).

W tym celu dane są rozdzielone na kilka serwerów i zabezpieczone replikacją lub funkcją Erasure Coding, w zależności od wybranej konfiguracji. Pojemność pamięci masowej zwiększana jest stopniowo przez dodawanie nowych węzłów, w miarę jak rosną potrzeby.

RING jest wykorzystywany przez duże przedsiębiorstwa, dostawców usług lub podmioty o wysokich wymaganiach operacyjnych. W ramach OPCP uzupełnia istniejące usługi platformy o wyspecjalizowane przechowywanie obiektowe dostosowane do projektów wymagających dużej pojemności, bezpośrednio w centrach danych klientów.

Co potwierdza certyfikat zgodności z OPCP Core

Certyfikacja dotyczy uruchomienia Scality RING na OPCP Core. OVHcloud i Scality wspólnie zweryfikowały działanie rozwiązania na serwerach Bare Metal katalogu sprzętu OPCP, jak również ustawienia sieciowe i systemowe niezbędne do jego wdrożenia.

Zakres ten znajduje się na liście rozwiązań zewnętrznych z certyfikatem OPCP i jest uzupełniony ogólnodostępnym przewodnikiem po instalacji , napisanym i aktualizowanym przez firmę Scality. Przewodnik opisuje wymagania wstępne, w tym minimalną topologię węzła nadzorczego „supervisor” oraz trzech węzłów pamięci masowej, a następnie poszczególne etapy: wdrożenie serwerów za pomocą Terraform, instalację platformy RING uruchamianą przez cloud-init, weryfikacje oraz dostęp do konsoli nadzoru.

Certyfikacja jest częścią długofalowej strategii: oba francuskie przedsiębiorstwa, OVHcloud i Scality, wspólnie zobowiązują się do utrzymania zgodności Scality RING z OPCP Core w miarę rozwoju ich technologii. Dzięki temu klienci mogą w sposób trwały wdrożyć to rozwiązanie pamięci masowej do swojej infrastruktury.

Co to zmienia w praktyce

Dla zespołów odpowiedzialnych za infrastrukturę korzyści z rozwiązania sprowadzają się do trzech punktów.

Automatyzacja i powielanie środowisk pamięci masowej. Dzięki programatycznemu wdrażaniu OPCP Core, zespoły określają konfigurację infrastruktury dostosowaną do swoich potrzeb, a następnie wdrażają ją na żądanie. Takie podejście ułatwia integrację środowisk odizolowanych, na przykład w celu oddzielenia danych wrażliwych lub przygotowania planu odzyskiwania po awarii (disaster recovery).

Dzięki programatycznemu wdrażaniu OPCP Core, zespoły określają konfigurację infrastruktury dostosowaną do swoich potrzeb, a następnie wdrażają ją na żądanie. Takie podejście ułatwia integrację środowisk odizolowanych, na przykład w celu oddzielenia danych wrażliwych lub przygotowania planu odzyskiwania po awarii (disaster recovery). Lepsza ochrony infrastruktury. Funkcje bezpieczeństwa OPCP Core, w tym natywne szyfrowanie danych w spoczynku, przyczyniają się do lepszej ochrony środowisk wdrażanych lokalnie. Połączone z mechanizmami odporności Scality RING, pozwalają budować architektury pamięci masowej spełniające wewnętrzne wymogi każdego przedsiębiorstwa.

Funkcje bezpieczeństwa OPCP Core, w tym natywne szyfrowanie danych w spoczynku, przyczyniają się do lepszej ochrony środowisk wdrażanych lokalnie. Połączone z mechanizmami odporności Scality RING, pozwalają budować architektury pamięci masowej spełniające wewnętrzne wymogi każdego przedsiębiorstwa. Poruszanie się w ramach znanego zakresu kompatybilności. Konfiguracje zatwierdzone przez OVHcloud i Scality są publicznie dokumentowane: przed rozpoczęciem projektu zespoły dokładnie wiedzą, co zostało zweryfikowane.

„Firmy, które zarządzają dużymi ilościami danych oczekują dwóch rzeczy od rozwiązania pamięci masowej: aby było odporne na awarie i aby towarzyszyło ich wzrostowi na przestrzeni wielu lat. Certyfikacja, jaką zapewnia OVHcloud, przynosi im jasne ramy techniczne umożliwiające wdrożenie Scality RING na OPCP Core w ich własnych centrach danych.”

Alexis Wedrychowski, VP Sales, Scality

Trzy scenariusze zastosowania

Kopie zapasowe i duże archiwa. RING może pełnić rolę obiektowej pamięci masowej kompatybilnej z S3 wewnątrz architektury ochrony danych, w centrum danych, którego lokalizacja i eksploatacja są pod kontrolą firmy. Mechanizmy retencji i przywracania zależą od powiązanego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych oraz wybranej konfiguracji.

RING może pełnić rolę obiektowej pamięci masowej kompatybilnej z S3 wewnątrz architektury ochrony danych, w centrum danych, którego lokalizacja i eksploatacja są pod kontrolą firmy. Mechanizmy retencji i przywracania zależą od powiązanego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych oraz wybranej konfiguracji. Przechowywanie rozdzielone między aplikacjami. Wspólny punkt dostępu S3 może służyć kilku aplikacjom lub zespołom, z określonymi przez firmę politykami dostępu.

Wspólny punkt dostępu S3 może służyć kilku aplikacjom lub zespołom, z określonymi przez firmę politykami dostępu. Dane do analizy i AI. Duże zbiory danych mogą być przechowywane lokalnie, w pobliżu zasobów obliczeniowych, jeśli topologia i wydajność spełniają wymagania.

Tego typu zastosowania odnaleźć możemy w sektorze publicznym, w infrastrukturze krytycznej i sektorze obronnym.

Pierwszy etap ekosystemu OPCP

Scality RING inauguruje listę rozwiązań zewnętrznych z certyfikatem OPCP. Certyfikacja ta otwiera platformę na inne, komplementarne technologie.

Ambicją programu jest włączenie kolejnych wydawców według tej samej procedury: określony, sprawdzony i udokumentowany zakres. Z kolei klienci otrzymują szerszy wybór technologii, które można wdrożyć lokalnie, bez utraty kontroli nad własną infrastrukturą.

„Wartość lokalnej platformy chmurowej mierzy się również na podstawie technologii, które może obsłużyć. Nadając certyfikat Scality RING, robimy pierwszy konkretny krok: zapewniamy naszym klientom większy wybór w ramach kontrolowanego, udokumentowanego środowiska integracyjnego.”

Serge Dupouy, VP On-Prem Cloud Platform, OVHcloud

Najczęstsze pytania

Co dokładnie podlega certyfikacji?

Kompatybilność Scality RING ze zdefiniowanym zakresem OPCP Core: serwery z katalogu sprzętu OPCP oraz konfiguracja sieciowa i systemowa opisana w ramach listy rozwiązań zewnętrznych z certyfikatem OPCP. Nie jest to certyfikacja wynikająca z przepisów, ani certyfikacja całej platformy.

Czy Scality RING jest dostępny w Cloud Store OPCP?

Jeszcze nie. Scality RING jest certyfikowany na OPCP Core i może być wdrożony zgodnie z udokumentowaną procedurą. Jego włączenie do Cloud Store może być rozważone w późniejszych etapach rozwoju platformy.

W jaki sposób nabyć licencje Scality RING dla OPCP?

Kwestia ta nie wchodzi w zakres programu certyfikacyjnego, lecz wynika ze współpracy między OVHcloud a Scality. Dostępne są dwa modele: klienci mogą użyć swoich aktualnych licencji Scality (BYOL – Bring Your Own License) lub wykupić u OVHcloud licencje Scality RING, zgodnie z obowiązującymi warunkami handlowymi.

Czy można wdrożyć RING w środowisku odizolowanym?

Tak. Scality RING może być wdrożony na OPCP Core w środowiskach odłączonych od Internetu (air-gapped). Model ten odpowiada między innymi potrzebom podmiotów eksploatujących wrażliwą infrastrukturę lub mających wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Warunki wdrażania, aktualizacji i wsparcia muszą być określone w zależności od wybranej architektury.

Gdzie mogę znaleźć wymagania wstępne oraz procedurę wdrażania?

W przewodniku instalacji Scality RING na OPCP oraz na liście zewnętrznych rozwiązań z certyfikatem OPCP .