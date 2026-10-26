Użytkownicy OVHcloud mają powód do radości: Szyfrowanie stanu OpenTofu współpracuje teraz z OVHcloud KMS, dzięki czemu możesz chronić pliki stanu i planu za pomocą zarządzanych kluczy.

Gdy mowa o infrastrukturze jako kodzie, pierwszym narzędziem, które przychodzi na myśl, jest często Terraform. Jednak od czasu powstania forka OpenTofu projekt znacznie się rozwinął i zyskał funkcje, które go wyróżniają.

Jedną z najważniejszych nowości jest szyfrowanie stanu i planu , czyli funkcja, o którą społeczność prosiła od lat .

OpenTofu obsługuje teraz szyfrowanie plików stanu i planu w spoczynku, niezależnie od tego, czy są przechowywane lokalnie, czy w zdalnym backendzie. Pomaga to zespołom chronić poufne metadane infrastruktury, dane uwierzytelniające i szczegóły konfiguracji, które w przeciwnym razie mogłyby zostać ujawnione za pośrednictwem plików stanu. W celu zarządzania kluczami szyfrowania OpenTofu integruje się z kilkoma usługami zarządzania kluczami (KMS), w tym OpenBao, AWS KMS, Google Cloud KMS i Azure Key Vault.

Użytkownicy OVHcloud również mogą teraz z tego korzystać dzięki utrzymywanemu przez OVHcloud zewnętrznemu dostawcy kluczy OpenTofu dla OVHcloud KMS. Pozwala on zabezpieczać stan infrastruktury za pomocą zarządzanych kluczy szyfrowania.

W tym artykule na blogu pokażę, jak zaszyfrować pliki stanu i planu OpenTofu za pomocą OVHcloud KMS, aby zwiększyć bezpieczeństwo Twoich procesów zarządzania infrastrukturą jako kodem.

Przed czym chroni szyfrowanie?

Gdy szyfrowanie jest włączone, OpenTofu szyfruje dane stanu w spoczynku, co pomaga chronić poufne informacje w pliku stanu przed nieuprawnionym dostępem.

Szyfrowanie nie zastępuje jednak tworzenia kopii zapasowych, wersjonowania ani mechanizmów zarządzania stanem. Nie zapobiega utracie danych i samo w sobie nie chroni przed wszystkimi formami uszkodzenia stanu ani atakami powtórzeniowymi wykorzystującymi starsze pliki stanu lub planu. Nie uniemożliwia też użytkownikom uruchamiającym polecenie tofu dostępu do poufnych wartości, ponieważ muszą oni mieć możliwość odczytania odszyfrowanego stanu.

⚠️ Pamiętaj, że po włączeniu szyfrowania nie odzyskasz plików stanu i planu bez odpowiedniego klucza szyfrowania.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem upewnij się, że spełniasz następujące wymagania:

Konto OVHcloud

Domena OKMS (OVHcloud Key Management Service) (w tym artykule np. „305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”)

(OVHcloud Key Management Service) (w tym artykule np. „305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”) Klucz Service Key typu „AES”, przeznaczony do operacji „Wrap/Unwrap” (w tym artykule np. „16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56”)

typu „AES”, przeznaczony do operacji „Wrap/Unwrap” (w tym artykule np. „16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56”) Lokalny użytkownik w usłudze IAM (Identity and Access Management) (w tym artykule np. „kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”)

w usłudze IAM (Identity and Access Management) (w tym artykule np. „kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”) Zainstalowany interfejs OVHcloud CLI

Zainstalowany interfejs OpenTofu CLI (w wersji 1.13 lub nowszej, w której zewnętrzni dostawcy kluczy nie są już funkcją eksperymentalną)

💡 Dostawca kluczy OVHcloud KMS obsługuje zarówno uwierzytelnianie za pomocą tokenu, jak i wzajemne uwierzytelnianie TLS (mTLS). W tym artykule na blogu skorzystamy z uwierzytelniania za pomocą tokenu. Jeśli chcesz korzystać z uwierzytelniania mTLS, postępuj zgodnie z oficjalnym przewodnikiem dostawcy kluczy .

Skonfiguruj dostawcę kluczy

Zainstaluj dostawcę kluczy

Zainstaluj dostawcę kluczy lokalnie: