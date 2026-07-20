Platform engineering dla środowisk AI: czy Twoja platforma Kubernetes jest gotowa na skalowanie?

Obciążenia AI uwidaczniają ograniczenia środowisk Kubernetes

Według CNCF 2025 Annual Cloud Native Survey z 2025 roku 82% użytkowników kontenerów korzysta z Kubernetesa w środowiskach produkcyjnych, jednak tylko 7% organizacji codziennie wdraża modele AI. Widać zatem wyraźnie, że przygotowanie infrastruktury nie zawsze idzie w parze z dojrzałością operacyjną w obszarze AI. Nie wynika to z ograniczeń samego Kubernetesa, lecz ze złożoności całego ekosystemu niezbędnego do sprawnej obsługi nowoczesnych obciążeń.

Przez ostatnią dekadę Kubernetes wyeliminował wiele problemów związanych z zarządzaniem infrastrukturą chmurową. Rozwój inferencji AI, rozproszonych potoków przetwarzania danych oraz architektur opartych na interfejsach API stawia jednak przed inżynierami nowe wyzwania:

Obciążenia stają się coraz mniej przewidywalne

Coraz trudniej zachować równowagę między wydajnością, efektywnością i kosztami

Mechanizm obserwowalności musi nie tylko dostarczać danych, ale także pomagać zrozumieć zachowanie środowiska.

Dzisiejszym wyzwaniem nie jest samo skalowanie, lecz jest budowa platform, które są łatwe w zarządzaniu nawet gdy rośnie złożoność środowiska.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest platform engineering, który wyznacza kolejny etap rozwoju dojrzałości środowisk chmurowych. Nieprzewidywalność obciążeń AI oraz konieczność zarządzania bardzo wrażliwymi danymi uwidaczniają ograniczenia platform, których wiele organizacji wcześniej nie dostrzegało.

Platform engineering - nowy model operacyjny

Kubernetes stał się standardem wdrażania i skalowania obciążeń. Nie zmniejszył jednak złożoności związanej z zarządzaniem środowiskami na dużą skalę.

Wraz z rozwojem organizacji rośnie liczba klastrów Kubernetes. Poszczególne zespoły wdrażają własne modele deploymentu, stosują odmienne mechanizmy bezpieczeństwa i rozwijają obserwowalność według różnych standardów. Każda z tych decyzji jest racjonalna, jednak w skali całej organizacji prowadzą one do narastającej niespójności platformy.