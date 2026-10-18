List do akcjonariuszy, pracowników i klientów Wyniki roczne FY2026 Perspektywy FY2027

Drodzy Akcjonariusze, Drodzy Pracownicy, Drodzy Klienci,

Rok temu, w październiku 2025, ponownie objąłem kierownictwo Grupy OVH i wyznaczyłem trzy cele: osiągnąć założone wyniki finansowe, rozwijać działalność w obszarze chmury i sztucznej inteligencji oraz tworzyć trwałą wartość dla klientów, pracowników i akcjonariuszy.

Na tych założeniach opiera się strategiczny plan „Step Ahead”, który odzwierciedla nasz „model działania”: koncentrujemy się na bieżących wyzwaniach i jednocześnie przygotowujemy się na przyszłość, współpracujemy z klientami i partnerami (co pozwala nam przewidywać ich potrzeby) oraz inwestujemy stopniowo, w krótkich i ściśle kontrolowanych cyklach.

Co jest naszą siłą? Ekosystem, który od 27 lat budujemy wokół Grupy OVH. 3 200 pracowników, których łączą wspólne wartości: zaufanie, współpraca, pasja, innowacyjność i odpowiedzialność. Ponad milion klientów i partnerów, którzy korzystają z naszych usług 24/24. Partnerzy finansowi, którzy wspierają nasze ambicje i od lat nam ufają.

Rok później jesteśmy gotowi na przyspieszenie.

Kluczowa infrastruktura pod naszą kontrolą

Centrum danych nie da się pobrać jednym kliknięciem. Rozwój infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług cloud i AI trwa kilka lat. Od początku sami zarządzamy całym łańcuchem produkcyjnym – od budowy centrów danych po projektowanie serwerów. Ta niezależność technologiczna pozwala nam działać szybciej i lepiej kontrolować koszty. Jesteśmy właścicielami zdecydowanej większości naszych centrów danych i dysponujemy w nich znaczną rezerwą mocy elektrycznej. Ten strategiczny zasób będzie podstawą kolejnego etapu naszego wzrostu.

O naszej sieci mówi się rzadko. I bardzo dobrze – to znak, że działa bez zarzutu! Ponad dwadzieścia lat temu podjęliśmy decyzję o inwestycji we własną sieć internetową. Dziś nasza sieć ma zasięg globalny i zapewnia łączność między wszystkimi centrami danych OVHcloud oraz z resztą świata. Od piętnastu lat jej roczny koszt utrzymuje się na stałym poziomie, a jego udział w naszych przychodach stale maleje. Każdy globalny dostawca usług chmurowych i AI musi zbudować sieć tej skali. Nasza inwestycja już się w dużej mierze zwróciła.

Naszą przewagę strategiczną są również własny łańcuch dostaw i dwa zakłady produkcji serwerów. Wystarczy nam kilka dni, aby dostosować się do potrzeb naszych klientów. Jest to wynik reorganizacji, którą rozpocząłem w roku obrotowym 2025. Od tego czasu zarządzamy bardziej precyzyjnie zapasami komponentów, aby ograniczyć ilość zamrożonych środków finansowych. Chłodzenie cieczą stało się niezbędne w przypadku GPU. Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu w watercoolingu możemy niewielkim kosztem dostosowywać tę technologię do kolejnych generacji GPU, podobnie jak robimy to co kwartał w przypadku standardowych serwerów.

Rozbudowana oferta produktów i usług

Tworzymy również oprogramowanie, a ten segment działalności opiera się na modelu biznesowym zakładającym stałe koszty i wysokie marże. W ciągu pięciu lat opracowaliśmy ponad 80 produktów Public Cloud. Odnotowujemy coraz szybszy wzrost, co potwierdza, że nasze produkty zyskują na popularności, a strategia rozszerzania oferty przynosi efekty. Obecnie pracujemy nad integracją tych 80 produktów oraz zwiększeniem dostępności rozwiązań Public Cloud w poszczególnych regionach. Chcemy wykorzystać popyt w Europie, Ameryce Północnej oraz regionie Azja-Pacyfik, aby jeszcze bardziej przyspieszyć nasz rozwój. Bare Metal pozostaje fundamentem chmury. Przyciąga nowych klientów i odpowiada na potrzeby największych firm. Dostosowanie cen serwerów najnowszej generacji pozwala nam zrównoważyć rosnące koszty pamięci RAM i dysków oraz nadal realizować zamówienia klientów. Jednocześnie dzięki wieloletniej umowie zapewniliśmy klientom ciągłość świadczenia usług VMware i przygotowujemy kolejne rozwiązania. Dla klientów o najwyższych wymaganiach dotyczących suwerenności i bezpieczeństwa mamy trzecią ofertę z kwalifikacją SecNumCloud – „SNC Cloud Platform”. Rozpoczęliśmy również wdrażanie „On-Prem Cloud Platform” w centrach danych klientów. Dzięki temu dysponujemy najszerszym portfolio produktów i usług spośród europejskich dostawców. Obsługujemy trzy segmenty rynku – Digital Starters, Digital Scalers i Corporate – w szesnastu krajach. Reorganizacja zespołów, którą przeprowadziliśmy w roku finansowym 2026, przyniesie pełne efekty w roku 2027. Planujemy również zmiany w obsłudze klienta. Wprowadzimy bardziej szczegółową segmentację i wykorzystamy sztuczną inteligencję, aby poprawić jakość obsługi i skrócić czas odpowiedzi. Ponadto będziemy rozwijać ofertę poszczególnych marek: Kimsufi, SoYouStart, Gladia, OVH, OVHcloud oraz OVHai.

Uproszczona organizacja

Nasz model operacyjny opiera się na dwóch filarach. Pierwszym są ustandaryzowane procesy, które zapewniają niezmienną jakość działania na dużą skalę. Drugim – niewielkie, interdyscyplinarne zespoły, które wykorzystują sztuczną inteligencję przy realizacji nowych projektów. Postępy wszystkich projektów monitorujemy co tydzień, a w razie potrzeby nawet codziennie. Każda nowa inicjatywa uwzględnia trzy obszary: marketingowy, finansowy i techniczny. Naszym celem jest jak najszybsze osiągnięcie miesięcznych przychodów na poziomie 1 mln euro z każdego z nich. Wszystkie te zmiany były dużym wyzwaniem. Wymagały od naszych zespołów gotowości do poszukiwania nowych rozwiązań. Serdecznie za to dziękuję. Dziś mamy jasno określone zasady działania, które sprawdzają się w praktyce. Dzięki nim możemy identyfikować najbardziej obiecujące źródła wzrostu i szybko wykorzystywać ich potencjał.

Sztuczna Inteligencja dla naszych klientów i dla OVHcloud

Sztuczna inteligencja ułatwia naszym klientom dostęp do technologii. Podczas OVHcloud Summit 2025 przedstawiliśmy naszą wizję przyszłości, w której całe oprogramowanie, w tym SaaS, będzie działać jako usługi zarządzane przez sztuczną inteligencję. Dlatego rozwijamy „OVHai Workspace” – platformę dla firm, która umożliwia tworzenie agentów AI, zarządzanie nimi i korzystanie z ich pomocy w codziennej pracy. Jednocześnie po raz pierwszy część naszych nowych produktów nie będzie przeznaczona dla ludzi, lecz dla agentów AI. Agenty będą samodzielnie korzystać z naszych zasobów chmurowych i realizować najbardziej złożone zadania, które dziś zajmują dni, a nawet tygodnie. Fundamenty niezbędne do świadczenia tych usług już są gotowe: Token as a Service, orkiestracja inferencji na dużą skalę oraz hosting GPU. Wszystkie te usługi najpierw wdrażamy i wykorzystujemy wewnątrz firmy. Nasz dział obsługi klienta potrzebuje usług głosowych opartych na sztucznej inteligencji, a działy HR, prawny, finansowy, handlowy, techniczny i cyberbezpieczeństwa – narzędzi AI wspierających ich pracę. Zgodnie z zasadą „Eat your own dog food” Grupa OVH sama korzysta z każdej usługi, zanim udostępni ją klientom. Nowe rozwiązania AI będą jednym z czynników naszego przyszłego wzrostu. Pozwolą one klientom zwiększać produktywność, rozwijać nowe zastosowania technologii i lepiej wykorzystywać wartość swoich danych. Inwestycje realizujemy w sposób wyważony i stopniowy, a na każdym etapie sprawdzamy przede wszystkim, czy przynoszą oczekiwaną wartość. Kierujemy ofertę AI do różnych grup klientów, co pozwala nam dywersyfikować ryzyko związane z inwestycjami.

Wzrost i alokacja kapitału

Założyłem OVH bez kapitału początkowego i do 2016 r. finansowałem rozwój firmy ze środków wypracowanych przez nią samą oraz z kredytów bankowych. Dziesięć lat później szczególnie cieszy mnie powrót do fundamentalnych założeń Grupy OVH oraz ponowne osiągnięcie dodatniego Free Cash Flow. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu ostatnich trzech lat finansowych wzrastała rentowność zaangażowanego kapitału. Zamierzamy kontynuować ten model cykli inwestycyjnych, aby zwiększać przychody, a tym samym EBITDA. Pozwoli nam to finansować kolejne cykle inwestycyjne bez podwyższania kapitału własnego, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia netto, poniżej trzykrotności EBITDA. Środki wypracowane przez Grupę OVH w ramach samofinansowania (CAF) przeznaczamy na trzy cele: inwestycje w rentowny wzrost, zmniejszenie zadłużenia i wynagrodzenie akcjonariuszy. Chciałbym, abyśmy nadal regularnie omawiali na posiedzeniach rady dyrektorów decyzje dotyczące alokacji środków wypracowanych przez Grupę OVH (CAF).

Nowa faza wzrostu

Rozwój sztucznej inteligencji zwiększa zapotrzebowanie na rozwiązania Cloud i AI wśród wszystkich grup klientów, zarówno z branży tech i non-tech. Tymczasem niewiele firm w Europie chce rozwijać działalność w każdym segmencie łańcucha wartości, ponieważ wymaga to wieloletnich inwestycji w pracowników, infrastrukturę i produkty, a także odpowiednio dużej, zróżnicowanej i rozproszonej geograficznie bazy klientów. Przez 27 lat stworzyliśmy solidne fundamenty, dzięki którym możemy dziś szybko odpowiadać na potrzeby klientów związane z wykorzystaniem chmury i sztucznej inteligencji. To właśnie na tej bazie opieramy nasze dalsze plany rozwoju. Jestem przekonany, że ta nowa faza wzrostu zmieni postrzeganie i wizerunek Grupy OVH w Europie i na świecie.

Długoterminowa wizja rozwoju

Grupa OVH od początku myśli długofalowo. Podstawą naszego modelu biznesowego są europejskie wartości, którymi kierujemy się od momentu powstania firmy. Każdej naszej strategii, etapowi rozwoju i projektowi przyświeca ten sam cel: zapewnić klientom swobodę wdrażania innowacji oraz kontrolę nad ich danymi. Naszą misję najlepiej wyraża hasło: Innovation for Freedom.

Do akcjonariuszy: dziękuję za zaufanie, jakim obdarzacie nas od debiutu giełdowego w 2021 r., oraz za wspieranie nas przez wszystkie te lata. Wkraczamy w nowy etap rozwoju i chcemy, abyście w pełni czerpali korzyści z naszego dalszego wzrostu.

Do pracowników: dziękuję za Waszą codzienną energię! Jestem szczególnie dumny z tego, jaki zespół udało nam się stworzyć. Przed nami szeroka droga pełna możliwości. Czas ruszać! It will be amazing!

Do klientów: dziękuję za zaufanie, a zwłaszcza za Wasze opinie i uwagi, które motywują nas do ciągłego doskonalenia usług, szybszego działania i oferowania coraz bardziej konkurencyjnych cen. Chcemy być Waszym partnerem w realizacji wszystkich projektów związanych z chmurą i sztuczną inteligencją.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Octave Klaba

Założyciel i CEO