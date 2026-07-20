Ewolucja naszego hostingu: co się zmienia i dlaczego

SPIS TREŚCI Nowe gamy hostingu Wprowadzone ulepszenia Bardziej korzystne ceny początkowe Porównaj stare i nowe ceny odnowienia 1) Szerszy zakres wsparcia Oferty dedykowane profesjonalistom Funkcjonalności, które pojawią się wkrótce Od 1 maja 2026 r. nasz hosting zmienia swoją strukturę i sposób działania. Konkretnie oznacza to: organizację ofert lepiej dostosowaną do różnorodności Państwa projektów, wzbogacone zasoby, ulepszony dostęp do wsparcia, a także zmiany w cennikach. W tym artykule szczegółowo przedstawiamy te zmiany, powody, dla których zostały wprowadzone, oraz ich wpływ na Państwa.

1) Nowe gamy hostingu Nasza oferta będzie od teraz podzielona na trzy odrębne gamy, z których każda została zaprojektowana tak, aby odpowiadać na różne potrzeby i sposoby użytkowania. Niezależnie od tego, czy uruchamiają Państwo prostą stronę, rozwijają biznes, czy zarządzają wieloma projektami klientów, mogą Państwo teraz łatwiej znaleźć ofertę dopasowaną do swojej sytuacji. Gama Eco: dla przystępnego i prostego hostingu Ta gama jest skierowana do profesjonalistów poszukujących rozwiązania ekonomicznego. Koncentruje się ona na tym, co najważniejsze, aby szybko i łatwo uruchomić stronę internetową, bez zbędnej złożoności. Wszystkie oferty obejmują podstawowe usługi, których Państwo potrzebują: przestrzeń dyskową, konta e-mail, nazwę domeny i zintegrowane zabezpieczenia.

Jest idealna dla prostych stron, pierwszych projektów, portfolio lub małych stron profesjonalnych, które muszą być niezawodne i łatwe w zarządzaniu od samego początku. Otrzymują Państwo wszystko, co niezbędne do uruchomienia i prowadzenia swojej strony, w cenie przystępnej w długim okresie. Posiadasz już nazwę domeny w OVHcloud Mogą Państwo natychmiast aktywować swój darmowy hosting. Każda domena zawiera 100 MB hostingu, co pozwala Państwu na umieszczenie w sieci pierwszych stron internetowych bez dodatkowych kosztów. Ta oferta obejmuje również konto e-mail, opiera się na wydajności naszej infrastruktury i korzysta z tego samego wysokiego poziomu bezpieczeństwa, co wszystkie nasze produkty. Gama Business: wydajność i elastyczność Gama Business jest zaprojektowana dla profesjonalistów potrzebujących większej wydajności, elastyczności i zasobów, aby wspierać swój rozwój.

W miarę rozwoju Państwa strony, Państwa potrzeby rosną: większy ruch, więcej treści, więcej integracji. Ta gama zapewnia szybsze czasy ładowania, zawiera bardziej hojne zasoby (bazy danych, pamięć masową, e-maile), a także zaawansowane funkcje techniczne, aby dostosować środowisko do Państwa potrzeb. Niezależnie od tego, czy zarządzają Państwo stroną wizytówką, sklepem e-commerce czy wieloma projektami, korzystają Państwo z rozwiązania hostingowego zaprojektowanego tak, aby wspierać Państwa rozwój, oferując jednocześnie większą kontrolę. Dla najbardziej wymagających potrzeb nasze oferty Pro i Performance oferują więcej procesorów CPU i pamięci RAM, co pozwala na skuteczne zarządzanie znacznymi skokami ruchu i d'zapewnienie responsywności Państwa stron, nawet w okresach dużej aktywności. Podsumowując, ta gama oferuje doskonałą równowagę między wydajnością, elastycznością a kontrolą kosztów, idealną do wspierania Państwa rozwijających się projektów zawodowych. Gama Agencies: zaprojektowana do efektywnego zarządzania wieloma klientami Gama Agencies jest przeznaczona dla profesjonalistów zarządzających wieloma stronami dla wielu klientów.

Kiedy prowadzą Państwo wiele projektów, wydajność staje się kluczowa. Ta gama pozwala Państwu hostować, zarządzać i rozwijać wiele stron w ramach jednego środowiska, aby scentralizować swoje operacje i zredukować koszty. Jest ona szczególnie dostosowana do agencji, freelancerów i usługodawców, którzy muszą wdrażać, utrzymywać i nadzorować liczne strony, zachowując jednocześnie prosty i skalowalny przepływ pracy. Oferty z tej gamy zapewniają jeszcze bardziej hojne zasoby, aby wspierać Państwa najbardziej wymagające projekty: do 1 TB przestrzeni dyskowej, 14 vCore i 16 GB pamięci RAM. Obejmują one również naszą sieć CDN oraz instancję Web Cloud Databases, aby zapewnić wydajność, skalowalność i prostotę zarządzania na co dzień. Praca zespołowa Mogą Państwo precyzyjnie zarządzać dostępem użytkowników, aby efektywnie współpracować w zespole: przypisywać role i uprawnienia dostosowane do każdego profilu, kontrolować, kto ma dostęp do jakich zasobów, oraz organizować pracę między członkami zespołu w sposób bezpieczny i prosty. Gama ta została zatem stworzona, aby umożliwić Państwu zarządzanie większą liczbą projektów i klientów, bardziej efektywnie, przy jednoczesnej oszczędności czasu i optymalizacji kosztów, bez konieczności mnożenia usług hostingowych. 2) Większa pojemność wspierająca Państwa projekty Po pełnej modernizacji naszej infrastruktury obliczeniowej w 2025 roku, nasze hostingi www są teraz nawet 3 razy szybsze, z 2 razy większą przydzieloną mocą obliczeniową. W 2026 roku rozwijamy naszą technologię przechowywania danych, aby oferować jeszcze wyższą wydajność i niezawodność. Wszystkie nasze hostingi są stopniowo przenoszone na pamięć SSD, aby zapewnić szybszy czas dostępu oraz lepszą odporność w przypadku 'awarii lub konserwacji. Rezultat: wzmocniona jakość usług i zwiększona dostępność Twoich witryn. Zwiększamy również liczbę baz danych oraz ich pojemność zawartą w naszych ofertach.

Co się zmienia Wielu z Was zaczyna od jednej witryny, a następnie rozwija kolejne projekty: blogi, landing page'e, środowiska testowe czy witryny klientów. Ponieważ nasze hostingi obsługują wiele witryn, możesz hostować kilka projektów w ramach jednego planu. W miarę rozwoju Twoich projektów, zapotrzebowanie na bazy danych naturalnie rośnie. Nasz cel jest prosty: zamiast zmuszać Cię do zmiany oferty, integrujemy więcej zasobów bezpośrednio w Twoim obecnym planie. Pozwala to na zgrupowanie kilku witryn w ramach jednego hostingu, z których każda posiada własną bazę danych. W praktyce pozwala to obniżyć koszty, uprościć zarządzanie i zapewnić większą elastyczność w rozwijaniu Twoich projektów. Przykładowe zastosowania' Hostuj wiele witryn bez konieczności wykupowania wielu ofert

Możesz zarządzać wieloma witrynami z poziomu jednego konta, z których każda posiada własną bazę danych. Z łatwością instaluj wiele systemów CMS

WordPress, Joomla!, PrestaShop… wdrażaj wiele niezależnych projektów bez ograniczeń. Twórz środowiska testowe (staging)

Testuj swoje aktualizacje w pełni bezpiecznie przed wdrożeniem na produkcję. Wspieraj rozwój Twoich witryn

Większe bazy danych pozwalają na obsługę większego ruchu i treści bez natychmiastowych ograniczeń. 3) Ewolucja cen: niższa cena początkowa i oszczędności w dłuższej perspektywie W ramach tej ewolucji nasza struktura cenowa zmienia się z dwoma celami: utrzymanie bardzo przystępnej ceny początkowej oraz oferowanie większej wartości w dłuższej perspektywie.

Bardzo konkurencyjna cena w pierwszym roku W przypadku każdej nowej subskrypcji cena za pierwszy rok jest celowo bardzo niska. Na przykład, oferta Pro zaczyna się teraz od 1,99 € netto/mies. w pierwszym roku. Takie podejście ułatwia uruchomienie nowego pomysłu, przetestowanie koncepcji lub stworzenie działalności bez znaczących kosztów początkowych. Klienci, którzy uruchamiają nowe projekty, korzystają dzięki temu z jednej z najbardziej konkurencyjnych cen początkowych na rynku. Wszystkie niezbędne funkcje hostingu pozostają w cenie: obszerne konta e-mail, nazwa domeny wliczona w cenę w pierwszym roku, obsługa wielu stron, rozszerzone zasoby baz danych oraz ulepszone wsparcie. Podsumowując, zachowują Państwo wszystko to, co stanowi o bogactwie Państwa hostingu, z większymi zasobami i wzmocnionym wsparciem. Oszczędności w dłuższej perspektywie Wprowadzamy przedpłaty na 24 i 48 miesięcy, aby umożliwić Państwu skorzystanie z najlepszej możliwej stawki. Większość stron internetowych funkcjonuje przez długi czas: zyskują na widoczności, ruchu i wartości. Chcemy, aby Państwa hosting wspierał ten rozwój w długim okresie. Wybierając dłuższy okres, mogą Państwo osiągnąć znaczące oszczędności: 24 miesiące = 5 do 6 miesięcy oszczędności w porównaniu z odnowieniami rocznymi

w porównaniu z odnowieniami rocznymi 48 miesięcy = 16 do 18 miesięcy oszczędności w porównaniu z odnowieniami rocznymi Zasada jest prosta: im dłuższy okres, tym korzystniejsza cena miesięczna i tym bardziej przewidywalny staje się Państwa budżet na hosting. 4) Odnów teraz, aby zachować obecną cenę Wielu z Państwa od lat obdarza nas zaufaniem, powierzając nam swoje projekty, a my chcemy nadal nagradzać Państwa lojalność, umożliwiając zachowanie obecnych warunków cenowych tak długo, jak to możliwe. Mają Państwo trzy możliwości: Odnów teraz: zachowasz swoją obecną stawkę na kolejne 12 miesięcy.

zachowasz swoją obecną stawkę na kolejne 12 miesięcy. Nie rób nic: po upływie terminu Twoja oferta zostanie zmieniona na nową stawkę odnowienia na 12 miesięcy.

po upływie terminu Twoja oferta zostanie zmieniona na nową stawkę odnowienia na 12 miesięcy. Odnów w terminie na 24 lub 48 miesięcy: skorzystasz z malejącej stawki miesięcznej. Jeśli chcesz zachować swoje obecne stawki, możesz przyspieszyć odnowienie swojego hostingu przed 1 czerwca 2026 r. Pozwala to zabezpieczyć cenę, jednocześnie nadal korzystając z ulepszeń swojej oferty. Odnowienia można dokonać kilkoma kliknięciami w panelu klienta. Odnawiając już teraz, możesz zachować swoją obecną stawkę na kolejne 4 lata, jednocześnie korzystając z ulepszeń wprowadzonych w naszych hostingach, w szczególności z dodatkowych baz danych i wzmocnionego wsparcia. W przypadku projektów długoterminowych odnowienie już dziś pozwala zyskać stabilność budżetową i przewidywalność wydatków na hosting.

bash Kopiuj <div style="border: 1px solid #fcd34d; background-color: #fffbeb; border-radius: 8px; padding: 20px 24px; margin: 20px 0; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; color: #1f2937; line-height: 1.6; font-style: italic;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 12px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 12px; font-style: normal;">⚠️</span> <h3 style="margin: 0; color: #92400e; font-size: 18px; font-weight: 700; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-style: normal;">Note importante</h3> </div> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Pour mettre en place cette évolution sur un très grand nombre de services et de renouvellements, nous avons dû activer les nouvelles offres avec les tarifs associés <strong>dès le 27 mai</strong> afin d'assurer la transition dans de bonnes conditions techniques. </p> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Certains d'entre vous ont donc pu voir apparaître les tarifs des nouvelles offres au moment du renouvellement, alors que <strong>les anciennes conditions devaient rester applicables jusqu'au 31 mai inclus</strong>. Nous comprenons la confusion que cela a pu créer et souhaitions être totalement transparents avec vous sur cette situation. </p> <p style="margin: 0;"> Afin de respecter pleinement notre engagement, nous avons mis en place un <strong>dispositif automatique de remboursement</strong>. Concrètement, si vous renouvelez votre offre avant le 1<sup>er</sup> juin, vous pouvez finaliser votre commande normalement. <strong>La différence avec l'ancien tarif vous sera automatiquement remboursée sous 24h.</strong> </p> </div>

Stara formuła Odnowienie na 12 miesięcy według starej stawkiOdnowienie na 24 miesiące według starej stawkiOdnowienie na 48 miesięcy według starej stawkiNowa równoważna formułaNowe odnowienie na 12 miesięcyNowe odnowienie na 24 miesiąceNowe odnowienie na 48 miesięcyStarter - 201619,08 € / 12 mies.

czyli 1,59 €/mies.38,16 € / 24 mies.

czyli 1,59 €/mies.76,32 € / 48 mies.

czyli 1,59 €/mies.Starter - 202731,08 € / 12 mies.

czyli 2,59 €/mies.47,76 € / 24 mies.

czyli 1,99 €/mies.76,32 € / 48 mies.

czyli 1,59 €/mies.Perso - 201639,48 € / 12 mies.

czyli 3,29 €/mies.78,96 € / 24 mies.

czyli 3,29 €/mies.157,92 / 48 mies.

czyli 3,29 €/mies.Perso - 202771,88 € / 12 mies.

czyli 5,99 €/mies.107,76 € / 24 mies.

czyli 4,49 €/mies.191,52 € / 48 mies.

czyli 3,99 €/mies.Pro - 201679,08 € / 12 mies.

czyli 6,59 €/mies.158,16 € / 24 mies.

czyli 6,59 €/mies.316,32 € / 48 mies.

czyli 6,59 €/mies.Pro - 2027119,88 € / 12 mies.

czyli 9,99 €/mies.191,76 € / 24 mies.

czyli 7,99 €/mies.311,52 € / 48 mies.

czyli 6,49 €/mies.Performance1 - 2016 131,88 € / 12 mies.

czyli 10,99 €/mies.263,76 € / 24 mies.

czyli 10,99 €/mies.527,52 € / 48 mies.

czyli 10,99 €/mies.Performance - 2027239,88 € / 12 mies.

czyli 19,99 €/mies.383,76 € / 24 mies.

czyli 15,99 €/mies.623,52 € / 48 mies.

czyli 12,99 €/mies.Performance2 - 2016250,68 € / 12 mies.

czyli 20,89 €/mies.501,36 € / 24 mies.

czyli 20,89 €/mies.1002,72 € / 48 mies.

czyli 20,89 €/mies.Agency - 2027467,88 € / 12 mies.

czyli 38,99 €/mies.743,76 € / 24 mies.

czyli 30,99 €/mies.1 199,52 € / 48 mies.

czyli 24,99 €/mies.Performance3 - 2016356,28 € / 12 mies.

czyli 29,69 €/mies.712,56 € / 24 mies.

czyli 29,69 €/mies.1425,12 € / 48 mies.

czyli 29,69 €/mies.Agency Plus - 2027695,88 € / 12 mies.

czyli 57,99 €/mies.1 103,76 € / 24 mies.

czyli 45,99 €/mies.1 775,52 € / 48 mies.

czyli 36,99 €/mies.Performance4 - 2016448,68 € / 12 mies.

czyli 37,39 €/mies.897,36 € / 24 mies.

czyli 37,39 €/mies.1794,72 € / 48 mies.

czyli 37,39 €/mies.Agency Max - 2027923,88 € / 12 mies.

czyli 76,99 €/mies.1 463,76 € / 24 mies.

czyli 60,99 €/mies.2 351,52 € / 48 mies.

czyli 48,99 €/mies. Ceny w powyższej tabeli są podane w wartościach netto. 5) Przemyślane i wzmocnione wsparcie Dla wielu z Państwa strona internetowa to znacznie więcej niż tylko osobisty projekt. Może ona generować obroty, obsługiwać klientów lub prezentować Państwa działalność w sieci. Gdy pojawia się problem, nie chcą Państwo jedynie otwierać zgłoszenia: oczekują Państwo jasnych odpowiedzi i szybkiego rozwiązania. Wzięliśmy pod uwagę te oczekiwania i wzmacniamy nasze wsparcie, aby uczynić je bardziej dostępnym, reaktywnym i trafnym, gdy potrzebują Państwo pomocy.

Oto jak zmieni się Państwa doświadczenie ze wsparciem: Wsparcie dostępne wtedy, gdy go Państwo potrzebują Wdrażamy stopniowo dostępność 24/7, oferując więcej kanałów kontaktu, aby umożliwić Państwu skontaktowanie się z nami w każdej chwili, niezależnie od tego, czy uruchamiają Państwo nową stronę, zarządzają sytuacją awaryjną czy potrzebują porady.Szybsze odpowiedzi Ulepszone doświadczenie czatu pozwoli Państwu szybko skontaktować się z naszymi zespołami i uzyskać jasne odpowiedzi przy skróconym czasie oczekiwania.Uproszczona interakcja z człowiekiem Będą mogli Państwo zadzwonić do nas bezpośrednio z przeglądarki lub poprosić o oddzwonienie przez jednego z naszych doradców, aby uzyskać pomoc w sposób, który najbardziej Państwu odpowiada.Wzmocnione wsparcie i opieka Przyjmujemy bardziej proaktywne podejście do wsparcia, które nie ogranicza się tylko do rozwiązywania incydentów, ale ma również na celu doradzanie Państwu i pomaganie w rozwijaniu projektów.Nasz cel jest prosty: umożliwić Państwu uzyskanie pomocy łatwiej i szybciej, kiedy tylko jest ona potrzebna. Niezależnie od tego, czy uruchamiają Państwo stronę, zarządzają aktualizacjami czy rozwiązują problem, nieustannie inwestujemy, aby oferować coraz bardziej płynne doświadczenie klienta. Te ulepszenia odzwierciedlają nasze zaangażowanie we wspieranie zarówno początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników, zapewniając niezawodne i dostępne wsparcie. Są one wdrażane stopniowo, aby zapewnić jakość i stabilność.6) Oferty dedykowane dla partnerów i agencji (w przygotowaniu) Niektórzy klienci wykraczają poza zarządzanie własnymi stronami. Projektują, wdrażają i odsprzedają kompletne środowiska webowe swoim klientom, w tym hosting, nazwy domen, usługi poczty elektronicznej i inne rozwiązania, czasami pod własną marką. Resellerzy i agencje często działają w całym ekosystemie OVHcloud i potrzebują rozwiązań dostosowanych do środowisk wieloklienckich i wielousługowych. Certains clients vont au-delà de la gestion de leurs propres sites. Ils conçoivent, déploient et revendent des environnements web complets pour leurs clients, incluant l’hébergement, les noms de domaine, les services email et d’autres solutions, parfois sous leur propre marque. Les revendeurs et les agences opèrent souvent sur l’ensemble de l’écosystème OVHcloud et ont besoin de solutions adaptées à des environnements multi-clients et multi-services.

Zazwyczaj wiąże się to z: Koordynowaniem aktualizacji w wielu środowiskach klientów

w wielu środowiskach klientów Gwarantowaniem dostępności i wydajności wszystkich hostowanych projektów

wszystkich hostowanych projektów Szybkim reagowaniem w przypadku wpływu na usługi klientów

w przypadku wpływu na usługi klientów Optymalizacją kosztów i marż w skali portfela usług Właśnie dlatego przygotowujemy ofertę zaprojektowaną specjalnie z myślą o tych zastosowaniach. Ta przyszła oferta partnerska będzie obejmować między innymi: Wsparcie premium i priorytetowe , z jaśniejszymi ścieżkami eskalacji w sytuacjach krytycznych

, z jaśniejszymi ścieżkami eskalacji w sytuacjach krytycznych Preferencyjne ceny , dostosowane do portfeli wieloproduktowych

, dostosowane do portfeli wieloproduktowych Narzędzia do zarządzania dedykowane agencjom , aby uprościć wdrażanie, monitorowanie i utrzymanie wielu usług dla Twoich klientów Więcej szczegółów udostępnimy wkrótce. Z niecierpliwością czekamy na rozwój tej oferty we współpracy z naszym ekosystemem partnerów. 7) Nowe funkcje Kontynuujemy ulepszanie naszej platformy hostingu internetowego, a kilka kluczowych zmian jest już w toku.