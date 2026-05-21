Fakturowanie elektroniczne: dlaczego niektóre informacje są kluczowe
Od 1 września 2026 r. fakturowanie elektroniczne wchodzi w życie dla l'ogółu przedsiębiorstw i stowarzyszeń podlegających podatkowi VAT we Francji.W OVHcloud zdecydowaliśmy się wyprzedzić tę transformację, aby wspierać naszych klientów w jak najlepszych warunkach. W związku z tym zapraszamy zainteresowanych klientów do sprawdzenia lub uzupełnienia niektórych informacji w swoim panelu klienta.Co zmienia się wraz z fakturowaniem elektronicznym
Faktura elektroniczna musi spełniać surowe kryteria formatowania i układu, aby mogła być automatycznie przetwarzana za pośrednictwem zatwierdzonych platform. Wymaga ona zatem wiarygodnych i aktualnych danych administracyjnych.
Celem tej reformy jest:
zmniejszenie ryzyka błędów lub oszustw związanych z podatkiem VAT;
uproszczenie procedur administracyjnych dla przedsiębiorstw;
- przyspieszenie terminów płatności;
- umożliwienie lepszego monitorowania działalności gospodarczej (e-reporting).
- Dwie kluczowe daty, o których warto pamiętać
- Od 1 września 2026 r.:
Wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa i stowarzyszenia będą musiały być w stanie odbierać faktury elektroniczne.
Duże przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa średniej wielkości (ETI) będą musiały wystawiać swoje faktury w formacie elektronicznym.Od 1 września 2027 r.:
- Obowiązek wystawiania faktur zostanie rozszerzony na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstwa.
- Przygotuj się już dziś
Aby zapewnić płynne przejście na fakturowanie elektroniczne, niektóre informacje powiązane z kontami klientów muszą być kompletne, dokładne i aktualne.W tym celu klienci zostaną poproszeni o:
- weryfikację lub uzupełnienie informacji dotyczących ich organizacji;
podanie adresu do faktur elektronicznych.
Informacje te pozwolą zagwarantować zgodność z przepisami oraz prawidłowe przesyłanie faktur w nowym formacie.
W przypadku braku kompletnych obowiązkowych danych prawnych w dniu 1 września, OVHcloud nie będzie w stanie wystawiać faktur zgodnych z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi. Wniosek?
- nie będziemy mogli zidentyfikować ich jako podmiotów podlegających opodatkowaniu VAT i będziemy musieli traktować je jak klientów indywidualnych;
- ich faktury będą traktowane jak faktury osób prywatnych, w przypadku których odliczenie podatku VAT nie ma zastosowania;
automatyczna integracja z ich księgowością nie zostanie aktywowana;
klienci, których to dotyczy, znajdą się w sytuacji niezgodności z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.
- Sprawdź moje informacje teraz
-
- Zaangażowani w relacje z naszymi klientami
- Fakturowanie elektroniczne stanowi istotną zmianę dla wszystkich francuskich przedsiębiorstw.
W OVHcloud zależy nam na wspieraniu naszych klientów w ich rozwoju i osiąganiu celów wzrostu. W tym kontekście zobowiązujemy się wspierać ich w tej transformacji, w szczególności poprzez informowanie o działaniach, które należy podjąć, aby przygotować się na nadchodzące zmiany.
Więcej informacjiZachęcamy do regularnego sprawdzania oficjalnych zasobów, aby śledzić najnowsze informacje udostępniane przez Direction Générale des Finances Publiques
.
La facturation électronique constitue une évolution majeure pour l’ensemble des entreprises françaises.
Chez OVHcloud, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans leur développement et leurs objectifs de croissance. Dans ce cadre, nous nous engageons à les soutenir dans cette transition, notamment en communiquant sur les actions à réaliser pour anticiper les changements à venir.
Pour aller plus loin
Nous vous invitons à consulter régulièrement les ressources officielles pour suivre les dernières information mises à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques.