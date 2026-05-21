Fakturowanie elektroniczne: dlaczego niektóre informacje są kluczowe

Od 1 września 2026 r. fakturowanie elektroniczne wchodzi w życie dla l'ogółu przedsiębiorstw i stowarzyszeń podlegających podatkowi VAT we Francji.W OVHcloud zdecydowaliśmy się wyprzedzić tę transformację, aby wspierać naszych klientów w jak najlepszych warunkach. W związku z tym zapraszamy zainteresowanych klientów do sprawdzenia lub uzupełnienia niektórych informacji w swoim panelu klienta.Co zmienia się wraz z fakturowaniem elektronicznym

Faktura elektroniczna musi spełniać surowe kryteria formatowania i układu, aby mogła być automatycznie przetwarzana za pośrednictwem zatwierdzonych platform. Wymaga ona zatem wiarygodnych i aktualnych danych administracyjnych.

Celem tej reformy jest:

zmniejszenie ryzyka błędów lub oszustw związanych z podatkiem VAT;

uproszczenie procedur administracyjnych dla przedsiębiorstw;

przyspieszenie terminów płatności;

umożliwienie lepszego monitorowania działalności gospodarczej (e-reporting).

Dwie kluczowe daty, o których warto pamiętać

Od 1 września 2026 r.:

Wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa i stowarzyszenia będą musiały być w stanie odbierać faktury elektroniczne.

Duże przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa średniej wielkości (ETI) będą musiały wystawiać swoje faktury w formacie elektronicznym. Od 1 września 2027 r.:

Obowiązek wystawiania faktur zostanie rozszerzony na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Przygotuj się już dziś

Aby zapewnić płynne przejście na fakturowanie elektroniczne, niektóre informacje powiązane z kontami klientów muszą być kompletne, dokładne i aktualne. W tym celu klienci zostaną poproszeni o:

weryfikację lub uzupełnienie informacji dotyczących ich organizacji;

podanie adresu do faktur elektronicznych.

Informacje te pozwolą zagwarantować zgodność z przepisami oraz prawidłowe przesyłanie faktur w nowym formacie.

W przypadku braku kompletnych obowiązkowych danych prawnych w dniu 1 września, OVHcloud nie będzie w stanie wystawiać faktur zgodnych z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi. Wniosek?

nie będziemy mogli zidentyfikować ich jako podmiotów podlegających opodatkowaniu VAT i będziemy musieli traktować je jak klientów indywidualnych;

ich faktury będą traktowane jak faktury osób prywatnych, w przypadku których odliczenie podatku VAT nie ma zastosowania;

automatyczna integracja z ich księgowością nie zostanie aktywowana;

klienci, których to dotyczy, znajdą się w sytuacji niezgodności z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

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Zaangażowani w relacje z naszymi klientami

Fakturowanie elektroniczne stanowi istotną zmianę dla wszystkich francuskich przedsiębiorstw.

W OVHcloud zależy nam na wspieraniu naszych klientów w ich rozwoju i osiąganiu celów wzrostu. W tym kontekście zobowiązujemy się wspierać ich w tej transformacji, w szczególności poprzez informowanie o działaniach, które należy podjąć, aby przygotować się na nadchodzące zmiany.

Więcej informacjiZachęcamy do regularnego sprawdzania oficjalnych zasobów, aby śledzić najnowsze informacje udostępniane przez Direction Générale des Finances Publiques

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La facturation électronique constitue une évolution majeure pour l’ensemble des entreprises françaises.

Chez OVHcloud, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans leur développement et leurs objectifs de croissance. Dans ce cadre, nous nous engageons à les soutenir dans cette transition, notamment en communiquant sur les actions à réaliser pour anticiper les changements à venir.

Pour aller plus loin

Nous vous invitons à consulter régulièrement les ressources officielles pour suivre les dernières information mises à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques.