Rekordy DNS: zrozumienie ich roli i ewolucja SVCB/HTTPS
Nigdy go nie widać. Jednak bez DNS żadna strona www nie byłaby dostępna, e-mail nie mógłby zostać wysłany, żadna usługa online nie działałaby poprawnie.
Sercem tego systemu są rekordy DNS, które nadają strukturę sposobowi, w jaki usługi są udostępniane w Internecie. Ewoluują w oparciu o nowoczesną architekturę sieci Web. W OVHcloud przekłada się to w szczególności na obsługę zapisów SVCB i HTTPS.
Aby lepiej zrozumieć te nowości, wróćmy do głównych rekordów DNS i ich roli.
DNS w kilku słowach
Domain Name System (DNS) przekłada nazwę domeny na adresy IP odczytywane maszynowo. Gdy użytkownik wpisuje adres WWW (np. "www.exemple.com"), wysyłane jest zapytanie mające na celu zidentyfikowanie danego serwera.
Faza ta, zwana rozdzielczością DNS, opiera się na różnych typach rekordów, z których każdy spełnia określoną rolę.
Najpopularniejsze rekordy DNS
Niektóre rekordy są niezbędne w konfiguracji domeny. Oto główne typy występujące w strefie DNS.
A i AAAA: udostępnienie strony WWW
Aby strona WWW była dostępna, jej domena musi być przypisana do adresu IP. Taką właśnie rolę odgrywają rekordy A (IPv4) i AAAA (IPv6).
Są one podstawą rozdzielczości DNS i pozwalają przeglądarkom na dotarcie do serwera, na którym zainstalowana jest strona.
CNAME: powiąż dwie domeny
Rekord CNAME pozwala na przekierowanie domeny na inną domenę bez przypisywania jej bezpośrednio do adresu IP. Na przykład "blog.exemple.com" może wskazywać na "exemple.com", dzięki czemu konfiguracja nie będzie duplikowana.
⚠️: pole CNAME nie może zostać skonfigurowane w katalogu głównym domeny ("exemple.com"). Jest on używany tylko dla subdomen, takich jak "blog.exemple.com".
MX: zarządzaj otrzymywaniem wiadomości
Rekordy MX (Mail Exchange) określają serwery, które powinny przetwarzać e-maile kierowane do domeny. Odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu wiadomości i zapewnianiu niezawodności ich przesyłania.
TXT: weryfikacja domeny i zwiększenie bezpieczeństwa
Rekordy TXT umożliwiają powiązanie dodatkowych informacji z domeną. Są one wykorzystywane, między innymi, do udowodnienia swojej własności u zewnętrznych dostawców oraz do zabezpieczenia e-maili.
Mechanizmy takie jak SPF, DKIM czy DMARC opierają się na rekordach TXT, aby ograniczyć kradzież tożsamości i spam.
SVCB i HTTPS: do czego służą nowe rekordy DNS?
Podczas odpytywania DNS przeglądarka uzyskuje informacje niezbędne do łączenia się z serwerem.
Rekordy SVCB (Service Binding) i HTTPS wzbogacają ten etap, dokładniej wskazując, jak uzyskać dostęp do usługi.
Mogą to być na przykład obsługiwane protokoły (HTTP/2 lub HTTP/3), preferowany serwer lub niektóre parametry techniczne służące do optymalizacji połączenia.
Przekazując te informacje w momencie rozpoznania, ograniczają one niektóre pośrednie wymiany między przeglądarką i serwerem. Mechanizm ten pomaga poprawić wydajność i szybkość ładowania stron www.
Przypadek zastosowania klucza: alias w katalogu głównym domeny
Jak już wspomniano, rekord CNAME nie może zostać skonfigurowany w katalogu głównym domeny (np. "exemple.com"). To historyczne ograniczenie związane z DNS wymagało korzystania z alternatywnych rozwiązań w przypadku przekierowania domeny głównej na zewnętrzną usługę.
Rekordy HTTPS i SVCB usuwają to ograniczenie. Oferują one możliwość wskazania, że usługa internetowa znajdująca się w katalogu głównym domeny jest dostarczana przez inną nazwę, w sposób podobny do CNAME, przy jednoczesnym przestrzeganiu reguł DNS.
Weźmy przykład: firma transmituje swoją stronę za pomocą usługi CDN dostępnej pod adresem "exemple.cdn-provider.net", z zachowaniem "exemple.com" jako punktu dostępu. Dzięki rejestracji HTTPS przeglądarka może zostać skierowana do usługi CDN bez przekierowania widocznego dla internauty ani złożonej konfiguracji DNS.
Mechanizmy ⚠️ opierają się jednak na nowych funkcjach. Ich obsługa może się różnić w zależności od przeglądarki i systemu operacyjnego, zwłaszcza w starszych środowiskach.
Jakie są korzyści z nowych rejestracji?
Wzbogacając fazę rozpoznawania DNS, rekordy SVCB i HTTPS pozwalają na dokładniejsze ukierunkowanie klientów na odpowiednie usługi.
W ten sposób zmniejszają opóźnienia, poprawiają postrzeganą wydajność i poprawiają spójność między przeglądarkami, protokołami i infrastrukturami.
Zapewniają również większą elastyczność w konfiguracji DNS, zwłaszcza w przypadku środowisk zawierających CDN, platformy zewnętrzne lub architektury rozproszone w chmurze.
Jak je skonfigurować w OVHcloud?
Rekordy SVCB i HTTPS są dostępne w Panelu klienta.
Aby je skonfigurować:
- przejdź do sekcji "Domeny";
- wybierz odpowiednią domenę;
- przejdź do zakładki "Strefa DNS";
- dodaj nowy rekord SVCB lub HTTPS.
W zależności od Twojego przypadku może być konieczne dostosowanie powiązanych z tym parametrów (priorytet, cel, opcje specyficzne dla usługi). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zarządzania rekordami DNS, zapoznaj się z naszym przewodnikiem.
Podsumowując: bardziej elastyczny i wydajny DNS
Serwery DNS pozostają kluczowym filarem Internetu i stale się rozwijają, aby dostosowywać się do najnowszej architektury.
Dzięki rekordom SVCB i HTTPS, można zoptymalizować ekspozycję usług, uprościć niektóre konfiguracje (w szczególności katalog domeny) i zwiększyć wydajność już w fazie rozwiązywania problemów. Jest to dyskretny, ale strategiczny rozwój techniczny, biorąc pod uwagę rosnące wymagania w zakresie szybkości, bezpieczeństwa i elastyczności.