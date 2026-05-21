Rekordy DNS: zrozumienie ich roli i ewolucja SVCB/HTTPS

Nigdy go nie widać. Jednak bez DNS żadna strona www nie byłaby dostępna, e-mail nie mógłby zostać wysłany, żadna usługa online nie działałaby poprawnie.

Sercem tego systemu są rekordy DNS, które nadają strukturę sposobowi, w jaki usługi są udostępniane w Internecie. Ewoluują w oparciu o nowoczesną architekturę sieci Web. W OVHcloud przekłada się to w szczególności na obsługę zapisów SVCB i HTTPS.

Aby lepiej zrozumieć te nowości, wróćmy do głównych rekordów DNS i ich roli.

DNS w kilku słowach

Domain Name System (DNS) przekłada nazwę domeny na adresy IP odczytywane maszynowo. Gdy użytkownik wpisuje adres WWW (np. "www.exemple.com"), wysyłane jest zapytanie mające na celu zidentyfikowanie danego serwera.

Faza ta, zwana rozdzielczością DNS, opiera się na różnych typach rekordów, z których każdy spełnia określoną rolę.

Najpopularniejsze rekordy DNS

Niektóre rekordy są niezbędne w konfiguracji domeny. Oto główne typy występujące w strefie DNS.

A i AAAA: udostępnienie strony WWW

Aby strona WWW była dostępna, jej domena musi być przypisana do adresu IP. Taką właśnie rolę odgrywają rekordy A (IPv4) i AAAA (IPv6).

Są one podstawą rozdzielczości DNS i pozwalają przeglądarkom na dotarcie do serwera, na którym zainstalowana jest strona.

CNAME: powiąż dwie domeny

Rekord CNAME pozwala na przekierowanie domeny na inną domenę bez przypisywania jej bezpośrednio do adresu IP. Na przykład "blog.exemple.com" może wskazywać na "exemple.com", dzięki czemu konfiguracja nie będzie duplikowana.

⚠️: pole CNAME nie może zostać skonfigurowane w katalogu głównym domeny ("exemple.com"). Jest on używany tylko dla subdomen, takich jak "blog.exemple.com".

MX: zarządzaj otrzymywaniem wiadomości

Rekordy MX (Mail Exchange) określają serwery, które powinny przetwarzać e-maile kierowane do domeny. Odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu wiadomości i zapewnianiu niezawodności ich przesyłania.

TXT: weryfikacja domeny i zwiększenie bezpieczeństwa

Rekordy TXT umożliwiają powiązanie dodatkowych informacji z domeną. Są one wykorzystywane, między innymi, do udowodnienia swojej własności u zewnętrznych dostawców oraz do zabezpieczenia e-maili.

Mechanizmy takie jak SPF, DKIM czy DMARC opierają się na rekordach TXT, aby ograniczyć kradzież tożsamości i spam.

SVCB i HTTPS: do czego służą nowe rekordy DNS?

Podczas odpytywania DNS przeglądarka uzyskuje informacje niezbędne do łączenia się z serwerem.

Rekordy SVCB (Service Binding) i HTTPS wzbogacają ten etap, dokładniej wskazując, jak uzyskać dostęp do usługi.

Mogą to być na przykład obsługiwane protokoły (HTTP/2 lub HTTP/3), preferowany serwer lub niektóre parametry techniczne służące do optymalizacji połączenia.

Przekazując te informacje w momencie rozpoznania, ograniczają one niektóre pośrednie wymiany między przeglądarką i serwerem. Mechanizm ten pomaga poprawić wydajność i szybkość ładowania stron www.