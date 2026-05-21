Decyzje projektowe wpływające na powodzenie migracji do chmury - wnioski z wdrożeń

Migracja do chmury to ważny krok w rozwoju Twojej działalności. Pamiętaj, że działania podejmowane na samym początku decydują o powodzeniu projektu. Wraz ze wzrostem ruchu i obciążenia systemów zaczynają pojawiać się problemy Rozwiązania, które sprawdzały się na etapie migracji, często zawodzą, gdy system działa w wielu regionach i obsługuje coraz większy ruch oraz więcej zespołów. Zespoły Professional Services i Customer Success w OVHcloud podkreślają znaczenie decyzji, które często są pomijane, a mają duży wpływ na skalowanie i stabilność systemów w chmurze publicznej. Aspekty pomijane na starcie, które stają się istotne przy skalowaniu Powodzenie projektu w chmurze często zależy od pierwszych 6-12 miesięcy. To wtedy decyzje dotyczące infrastruktury mają największy wpływ na stabilność, wydajność i możliwości skalowania systemu. Sieć, wybór regionów i sposób zarządzania infrastrukturą mogą wydawać się mniej istotne na etapie migracji, ale szybko stają się kluczowe, gdy pojawia się potrzeba skalowania. Na początku system działa poprawnie przy użyciu publicznych adresów IP i domyślnych ustawień. Wraz z rozwojem usług rośnie ruch między API, bazami danych oraz systemami przetwarzającymi zadania w tle. W takiej sytuacji komunikację między usługami należy przenieść do prywatnej sieci, ponieważ publiczne adresy zwiększają opóźnienia, obniżają poziom bezpieczeństwa i utrudniają skalowanie systemu.

„Bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem. Sama migracja typu lift & shift nie wystarczy, jeśli nie przygotujesz skalowalnego i bezpiecznego środowiska. Infrastrukturę należy od początku zaprojektować z myślą o przyszłym rozwoju.” - Olivier Javaux, Professional Services, OVHcloud Nieznane

Zmiana projektu sieci, która umożliwiła skalowanie platformy Jeden z klientów OVHcloud przeprowadził migrację swojej platformy e-commerce z architektury monolitowej do mikroserwisów. Na początku komunikacja między usługami była realizowana przez publiczne adresy IP.

„Podczas wzrostu ruchu w okresie Black Friday opóźnienia wzrosły trzykrotnie. Nie dlatego, że serwery były wolne, ale dlatego, że mikroserwisy komunikowały się przez publiczne interfejsy.” - Amarjit Toor, Customer Success Manager, OVHcloud Nieznane

W tej sytuacji konieczna była zmiana projekt sieci - komunikacja między usługami została przeniesiona do odseparowanej sieci prywatnej. To rozwiązanie zmieniło sposób skalowania platformy. Ruch wewnętrzny został oddzielony od ruchu użytkowników, dzięki czemu usługi można skalować niezależnie. System działa stabilnie przy większym obciążeniu, wzrósł poziom bezpieczeństwa i zwiększyła się odporność na awarie. Odporność systemu zaczyna się na etapie projektu Strategia projektowania regionów opiera się na tym samym schemacie. Wybór jednej lub wielu stref dostępności (AZ) wpływa na odporność systemu, sposób przełączania awaryjnego i złożoność operacyjną. Zmiana tych ustawień po wdrożeniu jest trudna, zwłaszcza gdy system działa już w środowisku produkcyjnym, a dane są powiązane między bazami, usługami i aplikacjami. Dlatego już na początku warto uwzględnić wymagania dotyczące skalowalności, dostępności oraz ciągłości działania i zaprojektować system, który rozwija się bez konieczności późniejszej przebudowy. Środowisko bazowe i systemy operacyjne są często traktowane jako elementy drugorzędne, a to od nich zależy codzienne działanie usług, szybkość reakcji na incydenty i kontrola przy większej skali. Dlatego kluczowa jest zmiana podejścia. Zespoły nie mogą poprzestawać na uruchomieniu infrastruktury, tylko od początku powinny wdrożyć monitoring, jasne zasady zarządzania i nadzór operacyjny. Pomocnym rozwiązaniem są usługi zarządzane i platformy z gotową konfiguracją, które upraszczają obsługę rosnącego środowiska i zmniejszają obciążenie operacyjne. Bardzo duże znaczenie mają również zespoły. Dobrze zaplanowane wdrożenie, szkolenia i jasny podział odpowiedzialności zapobiegają chaosowi i przyspieszają rozpoczęcie pracy z systemem. Jeśli na początku nie określisz jasno sposobu działania, wdrożenie potrwa dłużej i wśród pracowników pojawi się opór przed zmianą.

„Zespoły muszą być odpowiednio przygotowane i mieć pełną kontrolę nad infrastrukturą” - Olivier Picquenot, Customer Success Director, OVHcloud Nieznane

Wskazówka dotycząca wdrożenia: Na początku przetestuj działanie sieci i odporność systemu w małym środowisku lub w ramach proof of concept. To pozwoli ocenić, jak system będzie się zachowywał podczas skalowania. Od celów biznesowych do decyzji architektonicznych Migracja i skalowanie zaczynają się od jasnych celów, takich jak zwiększenie wydajności, kontrola kosztów i rozwój. Na tym etapie wszystko wydaje się proste, ale gdy trzeba przełożyć te założenia na konkretne decyzje dotyczące infrastruktury, pojawiają się trudności.

„Proces skalowania należy zaplanować już na samym początku, uwzględniając przewidywane zmiany obciążenia. Tylko wtedy wykorzystasz pełen potencjał skalowania w górę i w dół” - Picquenot Nieznane

Pierwszym krokiem powinna być zatem identyfikacja zależności między systemami, okresów największego obciążenia, wymagań regulacyjnych i potencjalnych braków kompetencyjnych w zespole. Bez tych informacji decyzje dotyczące skalowania są często podejmowane dopiero w odpowiedzi na problemy, pod presją czasu. Dlatego zespoły powinny od początku weryfikować założenia, stawiając sobie konkretne pytania: Jak będzie działać komunikacja między usługami przy dużym obciążeniu?

Kiedy występują największe obciążenia i jak system ma na nie reagować?

Jakie wymagania regulacyjne oraz dotyczące lokalizacji danych mają wpływ na wybór miejsca uruchomienia zasobów?

Czy zespół ma kompetencje, żeby zarządzać złożoną platformą długoterminowo? Automatyzacja i usługi zarządzane upraszczają przejście od założeń do działania. Infrastructure as Code, zarządzane bazy danych i zintegrowane systemy ograniczają nakład pracy operacyjnej i pozwalają zespołom skupić się na rozwoju systemu zamiast na jego utrzymaniu. Wskazówka dotycz�ąca wdrożenia: Przełóż cele biznesowe na konkretne parametry techniczne. Automatyzacja i usługi zarządzane pozwalają zbudować architekturę, która skaluje się razem z systemem. Ryzyka związane ze skalowaniem i gotowość operacyjna środowiska Szybki wzrost zwiększa ryzyko operacyjne i może zaburzyć działanie nawet dobrze zaprojektowanych środowisk. Aby temu zapobiec, warto zastosować odpowiednie praktyki.

„Najważniejsza jest automatyzacja. Narzędzia takie jak Terraform i OpenTofu pozwalają budować środowiska gotowe na skalowanie” - Javaux Nieznane

Szczególnie dobrze sprawdza się automatyzacja provisioningu, skalowania i monitoringu, gdyż zapewnia powtarzalność wdrożeń i ułatwia obsługę rosnącego obciążenia. Równie ważne są: jasny podział odpowiedzialności, standaryzacja środowisk oraz ograniczenie liczby narzędzi. W ten sposób upraszczasz diagnostykę, zapewniasz spójność konfiguracji i obniżasz koszty. Wraz z rozwojem zespołu i wzrostem skali platformy spójność środowisk przekłada się bezpośrednio na efektywność. Migracja z architektury monolitycznej do mikroserwisów lub środowiska Kubernetes jest złożona, dlatego warto prowadzić ją etapami, aby uniknąć błędów. Rozpoczęcie od usługi o niskim ryzyku pozwala przetestować proces migracji, dopracować skalowanie i stopniowo rozszerzać zakres działań. Gdy jednorazowe wdrożenie generuje zbyt duże ryzyko Jedna z firm przeprowadziła migrację do architektury mikroserwisów bez podziału operacji na etapy. Doprowadziło to do błędów wdrożeniowych i nieprawidłowych konfiguracji. W efekcie część usług stała się niedostępna i cały projekt spowolnił. Dopiero podział procesów na etapy, automatyzacja provisioningu i wsparcie operacyjne zapewniły stabilność działania środowiska oraz szybsze wdrożenia. Wskazówka dotycząca wdrożenia: Podstawą efektywnego skalowania jest powtarzalność. Automatyzacja, standaryzacja i podział prac na etapy pozwalają zachować stabilność w miarę rozbudowy platformy. Kontrola kosztów Kopiowanie rozwiązań ze starszych środowisk i alokacja nadmiernej ilości zasobów to częste błędy przy migracji do chmury, które skutkują niepotrzebnymi kosztami i utrudniają utrzymanie systemów. Tymczasem należy pamiętać, że środowiska chmurowe szybko się zmieniają. Warto zatem regularnie przeglądać architekturę i wdrażać aktualne rozwiązania.

„Przejrzysty model rozliczeń oparty na rzeczywistym zużyciu zasobów, takich jak przestrzeń dyskowa, moc obliczeniowa czy przepustowość, ułatwia planowanie kosztów projektów” - Toor Nieznane