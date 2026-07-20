Lekcje od firm typu scale-up projektujących infrastrukturę pod kątem rozwoju – oraz 6 innych inspirujących przykładów zastosowań

Skalowanie biznesu nigdy nie przebiega liniowo. Wraz ze wzrostem pojawiają się nowe możliwości, ale też nowe wyzwania. Dlatego tak ważna jest niezawodna infrastruktura, która nadąża za tempem zmian.

Jak pokazują przykłady z różnych branż, ambitne zespoły stawiają na elastyczną chmurę, która pomaga im rozwijać projekty szybciej i skuteczniej.

W tym artykule dwoje ekspertów OVHcloud – Emma Dennard, dyrektor zarządzająca na Wielką Brytanię, Holandię, kraje nordyckie i Kanadę, oraz Sylvie Houlière Mayca, dyrektor zarządzająca na Francję, kraje Beneluksu oraz Bliski Wschód i Afrykę – dzieli się spostrzeżeniami i przykładami firm typu scale-up, które przekuwają wyzwania w wymierny sukces.

Opisane metody pomogą Ci podejmować trafniejsze decyzje technologiczne i rozwijać biznes, niezależnie od tego, czy pracujesz nad innowacjami AI, czy tworzysz bardziej tradycyjne rozwiązania cyfrowe.

Wpływ infrastruktury na wydajność AI

Emma Dennard

Dla wielu firm tworzących rozwiązania AI najtrudniejsze nie jest wymyślanie nowych pomysłów, tylko połączenie wszystkich elementów technologii w działający system. Szwedzki scale-up Hopsworks, powstały z projektu akademickiego, wie o tym z własnego doświadczenia. Zbudowana przez niego platforma pomaga programistom przyspieszać zadania związane z rozpoznawaniem obrazów, wykrywaniem nadużyć czy trenowaniem dużych modeli językowych.

Kiedy zespół Hopsworks zetknął się po raz pierwszy z OVHcloud, był już bardzo sfrustrowany narzędziami hiperskalerów, które ze sobą nie współpracowały i generowały nieprzewidywalne koszty. Firma potrzebowała swobody - szybkich innowacji, otwartych technologii i możliwości rozwoju na własnych zasadach.

Po dołączeniu do OVHcloud Startup Program, Hopsworks migrował swoje środowisko serverless do chmury publicznej OVHcloud i zaczął używać Object Storage kompatybilnego z S3 oraz frameworków open source. Dzięki temu mógł szybciej rozwijać platformę i sprawniej dostosowywać ją do zmian zachodzących w AI. W efekcie obniżył wydatki na chmurę o 62%, a zaoszczędzone środki przeznaczył na projekty strategiczne.

Co równie ważne, Hopsworks uniknął uzależnienia od jednego dostawcy, które często spowalnia rozwój innowacji. Przewidywalne koszty, europejska suwerenność danych i otwarte standardy zapewniły firmie elastyczność potrzebną do dalszego skalowania.

Dowiedz się, jak Hopsworks rozwija innowacje AI: (

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Rada od Emmy:

AI rozwija się błyskawicznie, dlatego tak istotne jest, aby podejmować decyzje, które pozostają trafne także wtedy, gdy mijają chwilowe trendy. Elastyczność to umiejętność świadomego planowania przyszłości.

Wyższy poziom gamingu dzięki AI

Emma Dennard

Zanim świat zaczął mówić o generatywnej AI, Leetify już wykorzystywało machine learning do wspierania graczy. Platforma treningowa oparta na sztucznej inteligencji analizuje sposób gry w Counter-Strike: Global Offensive i przekazuje gamerom informację zwrotną po każdym meczu.

Tak intensywne operacje obliczeniowe wymagają bardzo dużej przepustowości. W 2022 roku firma Leetify przetwarzała ponad dwa miliony meczów miesięcznie i przesyłała w czasie rzeczywistym około 70 TB danych. Każde opóźnienie, awaria lub atak DDoS mogłyby oznaczać utratę graczy i spadek zaufania.

Dlatego firma połączyła serwery dedykowane OVHcloud z Public Cloud i zyskała w ten sposób dostępność usługi na poziomie 99,99%, nielimitowany transfer i możliwość natychmiastowego skalowania podczas turniejów.

Rozwiązanie to pozwoliło obniżyć koszty o około 50% i zapewnić ciągłość działania platformy dla graczy na całym świecie. Dla firmy wdrażającej AI w branży gamingowej taka stabilność oznacza nie tylko oszczędności - gwarantuje też swobodę innowacji, testowania nowych rozwiązań i szybkiego reagowania na potrzeby rynku.Dowiedz się, jak Leetify utrzymuje przewagę dzięki niezawodnej infrastrukturze OVHcloud:

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Rada od Emmy:

Czasem najlepsza technologia to taka, o której nie musisz w ogóle myśleć. Kiedy wszystko po prostu działa, możesz skupić się na strategii - innowacjach i rozwoju.

Od tradycji do cyfrowej transformacji

Sylvie Houlière Mayca

Ravensburger to jedna z nielicznych marek, które od lat cieszą się niezmiennie zaufaniem klientów. Ta niemiecka marka od ponad stu lat rozwija kreatywność milionów rodzin poprzez gry, puzzle i książki. Jednak nawet firma z takimi tradycjami

musiała przeprowadzić cyfrową transformację, gdy zaczęła rozwijać działalność na skalę globalną. Jego strategia opiera się na połączeniu sprzedaży stacjonarnej z dynamicznie rozwijającą się platformą e-commerce. Oba kanały muszą stale działać bez zakłóceń.

W okresach wzmożonego popytu, takich jak święta czy lockdown w czasie pandemii COVID-19, liczba odwiedzin w sklepie internetowym gwałtownie rosła. Infrastruktura on premises nie była w stanie obsłużyć tak dużych obciążeń. Kluczowym wyzwaniem stało się zatem zapewnienie wszystkim klientom stabilnego działania sklepu o każdej porze.

Ravensburger przeniósł swój biznes online do Private Cloud od OVHcloud i zyskał elastyczność, wysoką dostępność oraz międzynarodowy zasięg. Dzięki wydajnym zasobom obliczeniowym, storage i sieci wzrosty ruchu są obsługiwane automatycznie.Gdy infrastruktura e-commerce stała się stabilna, Ravensburger mógł skupić się na wykorzystaniu AI. Technologia ta pomaga lepiej rozumieć profile klientów i dopasowywać produkty do dzieci i rodzin na różnych rynkach.

Dowiedz się, jak Ravensburger utrzymuje stabilną infrastrukturę i osiąga wzrost dzięki współpracy z OVHcloud: Rada od Sylvie:

Kiedy firma się rozwija, potrzebujesz infrastruktury, która umożliwia dalsze skalowanie. Nie skupiaj się wyłącznie na bieżących potrzebach - wybierz partnera, który będzie wspierał Twój rozwój na kolejnych etapach.

Zrównoważony rozwój

Sylvie Houlière Mayca

Rolnictwo zazwyczaj nie kojarzy się z AI, jednak kolumbijski scale-up Manglar udowadnia, że technologia może realnie wspierać ten sektor gospodarki. Firma buduje narzędzia agrotech, które analizują zdjęcia z dronów za pomocą machine learning, aby szybciej wykrywać problemy z uprawami i zwiększać wydajność produkcji.

Gdy Manglar rozpoczął współpracę z OVHcloud, potrzebował rozwiązania, które pozwoliłoby utrzymać tempo wzrostu przy jasno określonych kosztach i stabilnej pracy środowiska. Na początku firma szukała jedynie wydajnej przestrzeni dyskowej, a dziś cała jej działalność opiera się na infrastrukturze OVHcloud. Manglar wykorzystuje instancje GPU i serwery storage do trenowania modeli i przetwarzania danych ze zdjęć, a wyniki tej analizy trafiają do rolników w Kolumbii, Meksyku i Brazylii w czasie rzeczywistym. Firma na tym nie poprzestaje, planuje ekspansję do USA i Argentyny.

Dla przedsiębiorstwa działającego w obszarze technologii i środowiska kluczowe znaczenie mają niezawodność i efektywne zarządzanie zasobami. Firma OVHcloud spełnia te potrzeby. Zapewnia przewidywalne ceny, otwartą architekturę i lokalne wsparcie. Dzięki temu Manglar zoptymalizował wykorzystanie zasobów, zdobył zaufanie inwestorów i rozwija się w sposób zrównoważony - zarówno pod względem technologicznym, jak i finansowym.

Dużą rolę w sukcesie Manglar odgrywa zespół ekspertów Manglar, którzy do realizacji swoich celów wykorzystują data science. Dopracowali oni modele inferencyjne, aby uzyskać szybsze i dokładniejsze prognozy. Z kolei zespół zarządzający skupia się na tym, aby rozwiązania firmy przynosiły coraz większe korzyści gospodarcze i środowiskowe. To pokazuje, że innowacje mogą wspierać zrównoważony rozwój, a nie go utrudniać.

Kolejny krok przed Manglar to pełna migracja obciążeń ML i procesów inferencyjnych do OVHcloud, która wymaga dostępu do GPU H100 lub H200. Umożliwi to bardziej efektywne skalowanie i szybsze przetwarzanie danych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad środowiskiem.

Rada od Sylvie: Wybierz dostawcę, który zapewnia elastyczność, indywidualne wsparcie i realny kontakt z ludźmi - nie tylko infrastrukturę. Odpowiedni partner sprawia, że chmura przestaje być jedynie zasobem technicznym i staje się narzędziem, które przyspiesza rozwój Twojego biznesu.

Skaluj mądrze - 6 inspirujących przykładów zastosowań

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Większa zwinność Webmecanik

przekształcił monolityczną infrastrukturę w rozproszoną platformę, która obsługuje większą liczbę równoległych operacji. Zdecydował się na rozwiązanie Kubernetes od OVHcloud, dzięki czemu zyskał skalowalność, wydajność i niezawodność. Tworzy narzędzia automatyzujące działania marketingowe, które dostosowują się do bieżących potrzeb klientów.Dowiedz się, jak Webmecanik rozwinął infrastrukturę i osiągnął sukces:

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Obsługa wzrostów obciążenia Reklama programatyczna wymaga szybkości, precyzji i niezawodności.

Nexx360 korzysta z infrastruktury Kubernetes OVHcloud, dzięki czemu może skalować swoją platformę reklamową globalnie i utrzymywać wysoką wydajność nawet przy nagłych wzrostach liczby wyświetleń reklam. To, co wyróżnia firmę na rynku, to automatyzacja procesów, która zwiększa skuteczność kampanii.Dowiedz się, jak Nexx360 osiąga elastyczność i efektywność kosztową dzięki środowisku coud:

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Lepsze doświadczenia użytkowników CUX.io

, właściciel platformy automatyzującej analizy UX, potrzebował środowiska hostingowego, które obsłuży niestandardowe obciążenia i zapewni stabilność usług. Firma OVHcloud dostarczyła indywidualnie dopasowane rozwiązania chmurowe odpowiadające na te potrzeby. Dzięki niezawodnej infrastrukturze CUX.io może analizować wszystkie interakcje użytkowników i skalować usługi w oparciu o precyzyjne dane.Dowiedz się, jak CUX.io zoptymalizował UX na wielu platformach:

link.4.

Nowy standard dystrybucji treści Floatplane

korzysta z chmury hybrydowej łączącej serwery bare metal z Managed Kubernetes. Takie podejście umożliwia szybkie skalowanie platformy przy zachowaniu niskich opóźnień podczas streamingu wideo. Floatplane wyróżnia model dystrybucji treści, który pozwala twórcom docierać bezpośrednio do swoich odbiorców. Stabilna infrastruktura zapewnia płynne działanie usług zarówno twórcom, jak i widzom, nawet gdy liczba użytkowników szybko rośnie.Dowiedz się, jak Floatplane utrzymuje zaangażowanie odbiorców:

link.5.

Działanie w oparciu o precyzyjne dane Ambicją Lota.cloud jest osiągnięcie pozycji lidera w FinOps, dlatego firma korzysta z usług zarządzanych OVHcloud, które upraszczają operacje i gwarantują zgodność z przepisami. Wykorzystuje też skalowalne rozwiązania chmurowe, dzięki którym obsługuje złożone procesy finansowe przy zachowaniu wysokiej wydajności i elastyczności. Lota.cloud podejmuje decyzje w oparciu o precyzyjne dane, co pozwala jej planować rozwój zgodnie z wymogami regulacyjnymi i standardami branży finansowej.

Dowiedz się, jak firma Lota.cloud rozwinęła platformę logistyczną: link

.6. Odpowiedzialny rozwój

IAMDS , firma oferująca zaawansowane rozwiązania do analizy danych medycznych, wykorzystuje infrastrukturę OVHcloud do bezpiecznego przetwarzania wrażliwych danych pacjentów i skalowania usług w wielu regionach. Dzięki połączeniu bezpiecznej infrastruktury z elastycznymi rozwiązaniami chmurowymi IAMDS zapewnia zgodność z przepisami i umożliwia wykonywanie analiz w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się, jak IAMDS dostarcza bezpieczne, skalowalne rozwiązania cyfrowe: link.

Infrastruktura wspierająca wzrostFirmy rozwijają się szybciej, gdy korzystają z elastycznej, niezawodnej infrastruktury, której koszty łatwo przewidzieć. Niezależnie od tego, czy działasz w obszarze AI, e-commerce lub gamingu, OVHcloud zapewnia stabilne środowisko techniczne, dzięki któremu możesz skupić się na tym, co najważniejsze: innowacjach, wzroście i osiąganiu wymiernych rezultatów.Właściwy partner dostarcza technologię cloud dopasowaną do Twoich potrzeb. Ponadto wspiera decyzje strategiczne, ekspansję międzynarodową i długoterminowy rozwój. Dzięki niezawodnej infrastrukturze, otwartym standardom i szybkiemu wsparciu firmy mogą skalować swoje rozwiązania i obsługiwać nagłe wzrosty obciążenia. Zespoły mogą wtedy skupić się na strategii zamiast na pokonywaniu technicznych przeszkód.

Dowiedz się, jak OVHcloud wspiera skalowanie biznesu:

Companies thrive when their infrastructure is flexible, reliable, transparent and cost-predictable. Whether powering AI platforms, enabling global e-commerce, or supporting high-performance gaming, OVHcloud equips teams to focus on what matters most: innovation, growth and tangible results.

The right cloud partner provides the technology you need. That much is clear. But it also lays the foundation for strategic decision-making, international expansion and long-term success. With robust infrastructure, open standards and responsive support, companies can scale with confidence and absorb peak demand while builders invest energy into advancing their vision rather than managing technical hurdles.

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