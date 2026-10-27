W dzisiejszych czasach każdy dostawca chmury chce uchodzić za ekologicznego. Niektórzy są w stanie potwierdzić to za pomocą skontrolowanych w drodze audytu liczb, podczas gdy inni zadowalają się obietnicami i zamieszczeniem symbolu zielonego listka. Jeżeli zrównoważony rozwój jest dla Ciebie jednym z kryteriów przy wyborze dostawcy chmury, musisz mieć niezawodny sposób ich selekcji.

Niniejszy przewodnik opisuje trzy kryteria, które pomogą Ci ocenić czy chmura danego dostawcy jest faktycznie zrównoważona: sposób w jaki mierzy on swój wpływ na środowisko, jak zarządza sprzętem na przestrzeni całego cyklu życia oraz czy inwestuje w badania pozwalające na dalszy rozwój. W odniesieniu do każdego z kryteriów przedstawiamy pytania, które warto zadać oraz konkretny przykład od OVHcloud na podstawie projektu FrugalCloud: wyzwania badawczego prowadzonego wspólnie z francuskim instytutem ds. badań naukowych i technologii cyfrowych, Inria.

Dlaczego deklaracje ekologiczności są trudne do sprawdzenia

Stawka jest realna. W Europie technologia cyfrowa odpowiada za 2% do 3% zużycia energii, przy czym centra danych zużywają prawie połowę tej części. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, do 2030 roku udział sektora w emisjach dwutlenku węgla powinien podwoić się, a nawet potroić.

Mimo to porównanie między sobą dostawców jest znacznie trudniejsze, niż powinno. Wskaźniki zmieniają się w zależności od raportu, niektóre ślady węglowe nie uwzględniają emisji pochodzących z produkcji serwerów, a etykiety takie jak „neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla” rzadko są prezentowane wraz z opublikowaną metodą. W rezultacie dwóch dostawców może utrzymywać, że są „zieloni”, podczas gdy każdy z nich mierzy zupełnie inne rzeczy.

W takiej sytuacji tym, czego należy szukać, jest weryfikowalny dowód. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wskaźnikach emisji dwutlenku węgla i typowych błędach z nimi związanych, sprawdź nasz szczegółowy przewodnik ślad węglowy usług chmurowych. Poniżej przedstawiamy trzy kryteria, które pomogą Ci w wyborze dostawcy zrównoważonej chmury.

Pomiar z wykorzystaniem standardowych, audytowanych wskaźników

Dostawca, który na poważnie podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju, mierzy swój wpływ za pomocą wskaźników porównywalnych przez każdą i każdego z nas. W odniesieniu do centrów danych, główne kryteria określa rodzina norm ISO/IEC 30134.

Trzy wskaźniki, które warto znać

PUE (Power Usage Effectiveness) porównuje całkowitą energię zużytą przez centrum danych z energią potrzebną do obsługi jego sprzętu IT. Im wartość bliższa jest 1, tym mniej energii zużywanej jest na chłodzenie i inne dodatkowe koszty operacyjne.

porównuje całkowitą energię zużytą przez centrum danych z energią potrzebną do obsługi jego sprzętu IT. Im wartość bliższa jest 1, tym mniej energii zużywanej jest na chłodzenie i inne dodatkowe koszty operacyjne. WUE (Water Usage Effectiveness) mierzy ilość wody zużywanej na kilowatogodzinę energii przez sprzęt IT. Im wartość bliższa jest 0, tym lepiej.

mierzy ilość wody zużywanej na kilowatogodzinę energii przez sprzęt IT. Im wartość bliższa jest 0, tym lepiej. Wskaźnik energii bezemisyjnej oznacza część energii bezemisyjnej wykorzystanej do zasilania centrum danych.

Pojedyncza liczba nie wystarczy. Warto sprawdzić, czy wartości są publikowane dla poszczególnych obiektów czy tylko jako średnia, czy pokrywają cały rok i czy zostały skontrolowane przez niezależny organ audytowy.

Jakie rezultaty publikuje OVHcloud

OVHcloud publikuje wspomniane wskaźniki zgodnie z normami ISO 30134-2, -3, -8, oraz -9, przy czym zgodność z tym normami została skontrolowana przez francuską agencję Apave Exploitation France. Wskaźnik PUE jest mierzony na przestrzeni 12 miesięcy i obejmuje 88% centrów danych, które posiadamy i którymi zarządzamy.

W roku podatkowym 2025 PUE Grupy wyniósł średnio 1,24, wobec opublikowanej wartości minimalnej 1,15, podczas gdy w latach 2024 i 2023 wskaźnik ten kształtował się odpowiednio na poziomie 1,26 i 1,29. WUE jest równy 0,34 L/kWh, a poziom energii bezemisyjnej wynosi 100%. Publikujemy również wartości dla każdego z dziewięciu centrum danych w Europie i w Ameryce Północnej, dzięki czemu możesz sprawdzić wydajność poszczególnych lokalizacji, zamiast odnosić się do średniej dla całej Grupy.

Liczby te są rezultatem decyzji z ostatnich dwóch dziesięcioleci, jak autorska technologia chłodzenia cieczą stosowana od 2003 roku czy serwerownie bez klimatyzacji od 2006. OVHcloud publikuje również swój ślad węglowy od 2017 roku.

W momencie oceny danego dostawcy zadaj mu następujące pytania:

Do jakich norm odwołują się Wasze wskaźniki i kto je audytuje?

Czy publikujecie dane dla każdego centrum danych, za cały rok?

Czy Wasz ślad węglowy zawiera emisje z zakresu Scope 3, takie jak produkcja serwerów?

To ostatnie pytanie jest ważniejsze, niż się wydaje, co pokazuje kolejne kryterium.

Działania podejmowane przez cały cykl życia sprzętu

Elektryczność jest tylko jednym z elementów, ponieważ budowa serwerów ma również znaczący ślad węglowy. Niski PUE wskazuje na efektywne działanie centrum danych po jego zbudowaniu, ale nic nie mówi o śladzie węglowym związanym z wcześniejszą produkcją sprzętu. Dostawca, który optymalizuje wyłącznie zużycie energii, pozostawia znaczną część swojego wpływu na środowisko niezmienioną.

Tym, co daje przewagę, jest zintegrowany model przemysłowy. OVHcloud projektuje swoje własne serwery i produkuje je w dwóch fabrykach, jednej we Francji, a drugiej w Kanadzie. Ta kontrola nad łańcuchem produkcyjnym umożliwia wdrożenie podejście opartego na obiegu zamkniętym.

Serwery są projektowane w sposób umożliwiający ich demontaż, a komponenty wybierane z myślą o łatwej naprawie, ponownym użyciu i recyclingu.

Każda maszyna pod koniec jej eksploatacji jest rozmontowywana, a każdy z komponentów testowany, aby znaleźć najlepszy sposób jego ponownego wykorzystania. Obecnie 17 ze 100 komponentów serwerów OVHcloud to komponenty poddane reutylizacji.

Serwery są w użyciu średnio 4,5 roku, a niektóre nawet dziewięć lat, co pozwala uniknąć części emisji związanych z produkcją nowego sprzętu.

Serwery są przenoszone z jednego centrum danych do drugiego, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie, zamiast zastępowania ich nowymi maszynami.

Spośród wszystkich centrów danych OVHcloud, 27 stanowią zrewitalizowane budynki, co pozwala uniknąć śladu węglowego związanego z nowymi projektami.

Komponenty, które nie mogą być ponownie wykorzystane, trafiają do certyfikowanych partnerów, którzy przekształcają je w nowe źródła surowców.

Ta sama logika ma zastosowanie w odniesieniu do dostawców, którzy podpisują Kodeks postępowania dostawców. OVHcloud przestrzega zasad UN Global Contact oraz postanowień Międzynarodowej Organizacji Pracy. Infrastruktura również jest udoskonalana. Nowy system chłodzenia Smart Datacenter obniża zużycie energii nawet do 50% w całym obiegu chłodzenia i zużywa o 30% mniej wody niż pierwszy taki projekt OVHcloud.

Pytania, które warto zadać każdemu dostawcy:

Czy budujecie lub odnawiacie Wasz własny sprzęt i jaka jest część komponentów ponownie wykorzystywanych?

Jaki jest średni okres działania Waszych serwerów?

Co dzieje się ze sprzętem pod koniec jego życia?

Właściwe mierzenie i odpowiedzialne zarządzanie sprzętem to zadanie na dziś. Trzecie kryterium dotyczy tego, w jaki sposób dostawca przygotowuje się na to, co nastąpi później.

Inwestowanie w badania, aby pójść o krok dalej

Wydajne centra danych i długowieczne serwery rozwiązują tylko część problemu. Kolejne etapy dotyczą pytań, które pozostają otwarte, jak znalezienie sposobu na tworzenie oprogramowań chmurowych zużywających mniej energii czy pomaganie klientom w zmniejszaniu wpływu w ramach ich własnego użytkowania. Dostawca myślący długofalowo inwestuje w badania nad tymi zagadnieniami.

FrugalCloud jest tego przykładem. Zainicjowane 1 października 2021 roku przedsięwzięcie połączyło OVHcloud oraz pięć ekip projektowych Inria, francuskiego instytutu badań w dziedzinie nauki i technologii cyfrowej: Avalon, Inocs, Magellan, Spirals i Stack. Projekt opiera się na pracy wiodących francuskich badaczek i badaczy w dziedzinie zrównoważonego i rozproszonego obliczania. Odbywa się pod kierownictwem naukowym Laurenta Lefèvre'a, badacza Inria w wyższej szkole ENS w Lyonie i wieloletniego specjalisty z zakresu efektywności energetycznej systemów wielkoskalowych. Inicjatywa zakończy się w 2027 roku.

Prace koncentrują się na trzech osiach badawczych:

Ekologiczne projektowanie oprogramowania i usług chmurowych poprzez włączenie wskaźników energetycznych i środowiskowych do procesów budowania aplikacji chmurowych, np. przetwarzania strumieniowego i architektur mikrousług.

poprzez włączenie wskaźników energetycznych i środowiskowych do procesów budowania aplikacji chmurowych, np. przetwarzania strumieniowego i architektur mikrousług. Aktywacja dźwigni efektywności w sprzęcie centrum danych za pośrednictwem algorytmów i oprogramowania, które wykorzystują opcje rekonfiguracji i oszczędzania energii serwerów, pamięci masowej i sprzętu sieciowego, przetestowanych w skali rzeczywistej.

za pośrednictwem algorytmów i oprogramowania, które wykorzystują opcje rekonfiguracji i oszczędzania energii serwerów, pamięci masowej i sprzętu sieciowego, przetestowanych w skali rzeczywistej. Pomoc użytkownikom chmury w ograniczeniu ich wpływu na środowisko poprzez eksplorację nowych modeli, takich jak schematy cenowe i zoptymalizowane katalogi usług, które zachęcają do korzystania z chmury i usług Bare Metal w sposób bardziej zrównoważony.

Osie podzielone zostały na siedem pod-projektów, w ramach których w większości przypadków dwa zespoły z Inria współpracują z jednym lub kilkoma zespołami z OVHcloud. Otrzymane rezultaty obejmują badanie zużycia energii przez silniki przetwarzania strumieniowego, porównanie opartych na oprogramowaniu mierników mocy oraz PowerHeat, nieinwazyjną metodę szacowania zużycia energii. Inne prace pokazują w jaki sposób uruchomić więcej maszyn wirtualnych na serwerze bez obniżania wydajności, albo jak modele cenowe mogą zachęcać do bardziej zrównoważonego korzystania z chmury.

Od strony naukowej, wyzwanie to stanowiło podstawę sześciu prac doktorskich i jednego post-doktoratu, ramach których opublikowano ponad 15 artykułów naukowych. Stało się też impulsem do zorganizowania dwóch szkoleń „Autumn School”, ECO-ICT 2024 i ECO-ICT 2026.

Od strony operacyjnej, OVHcloud prowadzi obecnie industrializację rezultatów SP7, pod-projektu dotyczącego obserwacji zużycia energii przez serwery Bare Metal. Ma to dwa cele:

Wprowadzenie danych do Environmental Impact Tracker, tak aby wpływ środowiskowy był mierzony jak najbliżej rzeczywistego wykorzystania usług OVHcloud.

Pomiar PUE 3, zapewniający obecnie najwyższy dostępny stopień szczegółowości.

„Nasi klienci stawiają coraz bardziej wymagające cele środowiskowe. Łącząc doświadczenie OVHcloud z ekspertyzą zespołów naukowych Inria, FrugalCloud poprawia wydajność naszej chmury i daje naszym klientom wskaźniki, których potrzebują, aby kontrolować i zmniejszać ślad węglowy ich działalności”, tłumaczy Maxime Agusti, doktor, IT Technical Leader w OVHcloud.

Możesz śledzić publikacje i konferencje na stronie projektu FrugalCloud (artykuł w języku francuskim). Warto również spytać dostawcę, czy prowadzi lub finansuje badania nad zrównoważonym rozwojem, z jakimi partnerami i czy wyniki tych badań s�ą publikowane.

Twoja checklista przy wyborze dostawcy zrównoważonej chmury

Zanim wybierzesz dostawcę, zweryfikuj trzy poniższe elementy:

Pomiary: wskaźniki są zgodne z normami ISO 30134, publikowane dla każdego centrum danych i niezależnie audytowane. Cykl życia: ślad węglowy obejmuje produkcję, a dostawca ponownie wykorzystuje komponenty i wydłuża żywotność serwerów. Badania: dostawca inwestuje w długoterminowe badania, najlepiej z publicznymi partnerami i publikowanymi wynikami.

Dostawca, który spełnia wszystkie trzy kryteria oferuje więcej niż obietnicę: dostarcza dowód, który możesz sprawdzić i śledzić w czasie.

Sprawdź dowody samodzielnie

Dostawca prawdziwie zrównoważonej chmury nie prosi, aby uwierzyć mu na słowo. Mierzy swój wpływ za pomocą standardowych wskaźników, działa na przestrzeni całego cyklu życia sprzętu i inwestuje w badania umożliwiające dalszy rozwój. Najlepszym punktem startowym są liczby, dlatego przejrzyj wskaźniki środowiskowe i raporty OVHcloud dla każdego z obiektów i poddaj tej samej procedurze wszystkich dostawców z Twojej listy.