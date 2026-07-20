3AZ, nowy standard odporności chmury - rozwiązanie OVHcloud i Enix

Minuta niedostępności usługi, która przeradza się w poważny incydent, nagłe wzrosty liczby wywołań API i klienci B2B, którzy nie akceptują przestojów – z takimi sytuacjami mierzą się na co dzień operatorzy platform SaaS obsługujących krytyczne procesy.

Podczas niedawnej prezentacji Alexandre Buisine, partner zarządzający w Enix, oraz Maxime Lehmann, Product Marketing Leader w OVHcloud, na przykładzie rzeczywistego wdrożenia platformy SaaS B2B do obsługi zgłoszeń pokazali, jak działa architektura 3AZ od OVHcloud (3 Availability Zones, 3 Strefy Dostępności) w połączeniu z zarządzaną platformą Enix. Takie rozwiązanie umożliwia stworzenie infrastruktury odpornej na awarie bez nadmiernego zwiększania jej złożoności.

Wymagający projekt klienta

Analizowany przypadek dotyczy platformy B2B do obsługi zgłoszeń, która musi przetwarzać nagłe, bardzo duże wzrosty liczby wywołań API. Już ponad minuta niedostępności oznacza przerwę w świadczeniu usługi dla klienta końcowego.

Architektura opiera się na standardowych komponentach cloud native - load balancerach, zarządzanej infrastrukturze Kubernetes, PostgreSQL i Elasticsearch. Główne wyzwanie polega na takim ich połączeniu, żeby żaden z nich nie stał się pojedynczym punktem awarii. Wyzwanie to nie dotyczy wyłącznie tego typu aplikacji, ponieważ zapewnienie wysokiej dostępności jest istotne dla wielu firm i wykorzystywanych przez nie systemów.

Odpowiedź na wyzwanie: infrastruktura 3AZ

Firma OVHcloud przebudowała regionalną infrastrukturę, tworząc trzy fizycznie odseparowane strefy dostępności. Centra danych są oddalone od siebie o ponad 30 km, a opóźnienia między strefami wynoszą mniej niż 1 ms. Taka architektura pozwala zachować ciągłość działania w przypadku lokalnej awarii bez pogorszenia wydajności aplikacji.