3AZ, nowy standard odporności chmury - rozwiązanie OVHcloud i Enix
Minuta niedostępności usługi, która przeradza się w poważny incydent, nagłe wzrosty liczby wywołań API i klienci B2B, którzy nie akceptują przestojów – z takimi sytuacjami mierzą się na co dzień operatorzy platform SaaS obsługujących krytyczne procesy.
Podczas niedawnej prezentacji Alexandre Buisine, partner zarządzający w Enix, oraz Maxime Lehmann, Product Marketing Leader w OVHcloud, na przykładzie rzeczywistego wdrożenia platformy SaaS B2B do obsługi zgłoszeń pokazali, jak działa architektura 3AZ od OVHcloud (3 Availability Zones, 3 Strefy Dostępności) w połączeniu z zarządzaną platformą Enix. Takie rozwiązanie umożliwia stworzenie infrastruktury odpornej na awarie bez nadmiernego zwiększania jej złożoności.
Wymagający projekt klienta
Analizowany przypadek dotyczy platformy B2B do obsługi zgłoszeń, która musi przetwarzać nagłe, bardzo duże wzrosty liczby wywołań API. Już ponad minuta niedostępności oznacza przerwę w świadczeniu usługi dla klienta końcowego.
Architektura opiera się na standardowych komponentach cloud native - load balancerach, zarządzanej infrastrukturze Kubernetes, PostgreSQL i Elasticsearch. Główne wyzwanie polega na takim ich połączeniu, żeby żaden z nich nie stał się pojedynczym punktem awarii. Wyzwanie to nie dotyczy wyłącznie tego typu aplikacji, ponieważ zapewnienie wysokiej dostępności jest istotne dla wielu firm i wykorzystywanych przez nie systemów.
Odpowiedź na wyzwanie: infrastruktura 3AZ
Firma OVHcloud przebudowała regionalną infrastrukturę, tworząc trzy fizycznie odseparowane strefy dostępności. Centra danych są oddalone od siebie o ponad 30 km, a opóźnienia między strefami wynoszą mniej niż 1 ms. Taka architektura pozwala zachować ciągłość działania w przypadku lokalnej awarii bez pogorszenia wydajności aplikacji.
Poszczególne usługi różnie reagują na awarię jednej ze stref dostępności:
Usługi regionalne - Object Storage, zarządzane bazy danych, Load Balancer, publiczne adresy IP i Managed Kubernetes Service - zapewniają wysoką dostępność na poziomie całego regionu. W przypadku usług strefowych, takich jak standardowe maszyny wirtualne, za rozmieszczenie zasobów między strefami i przełączanie awaryjne odpowiada architekt infrastruktury. 3AZ nie rozwiązuje więc automatycznie wszystkich problemów, ale znacznie ułatwia budowę architektury odpornej na awarie.
Uzupełnieniem 3AZ może być Landing Zone, czyli zautomatyzowany framework zarządzania (sieci, IAM, logi, monitoring). Zapewnia on stosowanie dobrych praktyk w zakresie odporności, bezpieczeństwa i zgodności we wszystkich komponentach infrastruktury, niezależnie od tego, czy są wdrożone w jednej strefie, czy na poziomie całego regionu.
Managed Kubernetes Service to kolejny przykład usługi infrastrukturalnej i PaaS o zwiększonej odporności na awarie.
Nowa oferta MKS Standard obejmuje control plane działający w trybie active-active w 3AZ, dedykowany etcd o pojemności 8 GB i obsługę do 500 węzłów w jednym klastrze. Jeśli chodzi o sieć, węzły są domyślnie prywatne, a wkrótce będzie można nimi zarządzać za pomocą API „Private Exposition”. CNI Cilium zwiększa wydajność i zapewnia lepszą obserwowalność. Szczegółowe informacje na temat tego wdrożenia znajdziesz w case study na stronie CNCF.
„Odporność na awarie jest integralną częścią rozwiązania, a ruch między strefami dostępności nie generuje dodatkowych opłat”.
Maxime Lehmann, Product Marketing Leader w OVHcloud
Odporność infrastruktury to nie wszystko
Prawidłowo zaprojektowana architektura 3AZ ogranicza ryzyko niedostępności usług, ale jej bieżąca obsługa nadal wymaga dużego nakładu pracy: aktualizacji wersji, kontroli zmian konfiguracji, reagowania na incydenty i podejmowania długoterminowych decyzji dotyczących infrastruktury. Odporność rozwiązuje więc tylko część problemu.
Klienci coraz częściej chcą powierzyć zewnętrznemu dostawcy całość eksploatacji, łącznie z warstwą aplikacyjną, i skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Wraz z rozwojem agentic AI taki model może zyskiwać na znaczeniu.
Enix: od infrastruktury do usługi zarządzanej
Odporna infrastruktura nie wystarczy do utrzymania ciągłości działania usługi w dłuższej perspektywie. Dlatego Enix uzupełnia ją o warstwę „Enix on Top”, która obejmuje zarządzanie projektem, dodatkowe komponenty (observability, bezpieczeństwo i rozwiązania tworzone na zamówienie) oraz wsparcie specjalistów: troubleshooting prowadzony przez inżynierów seniorów dostępnych 24/7, wsparcie podczas migracji i zarządzanie FinOps.
„Nie sprzedajemy wyłącznie infrastruktury. Dostarczamy kompletną usługę o wysokiej dostępności i zapewniamy jeden punkt kontaktu w sprawach związanych z jej eksploatacją”.
Alexandre Buisine, partner zarządzający w Enix
Od kick-offu do produkcji w mniej niż miesiąc
Jedną z głównych zalet oferty Enix jest krótki czas wdrożenia. Proces obejmuje pięć etapów:
- Kick-off
- Zatwierdzenie przez Enix całości zamówienia (infrastruktura + usługi)
- Dostarczenie infrastruktury przez OVHcloud
- Wdrożenie warstwy „Enix on Top”
- Wdrożenie w środowisku produkcyjnym
W niektórych przypadkach cały cykl można zakończyć w mniej niż miesiąc. Projekty HA realizowane wewnętrznie trwają często znacznie dłużej.
Wpływa na to między innymi duża liczba zaangażowanych osób i konieczność uzyskania wielu akceptacji. Zespoły prowadzą też równolegle inne projekty, dlatego nie mogą poświęcić całego czasu jednemu zadaniu.
Podsumowanie
Wdrożenia w wielu AZ pokazują, że wysoka dostępność nie musi już wymagać kosztownych projektów inżynieryjnych budowanych na miarę i zarezerwowanych głównie dla największych firm. Powinna być standardową funkcją infrastruktury chmurowej.
OVHcloud dostarcza bazę techniczną - w ramach 3AZ zapewnia fizyczną izolację stref, automatyczną replikację usług regionalnych oraz SLA. Enix uzupełnia tę bazę o bieżące zarządzanie i monitoring.
Pozostaje jedno pytanie: czy całkowita awaria jednego centrum danych spowodowałaby przerwę w działaniu obecnej architektury? Jeśli nie masz pewności, że usługi pozostałyby dostępne, warto sprawdzić, jakie możliwości daje 3AZ (i związane z nim wsparcie).